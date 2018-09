Voz 1 00:00 radio Lleida le atrae más mil doscientos tantas una milla Pallars muy tanta Nou pum CIS Vall d'Aran Nur tanta sed pum dos cada año ser

Voz 2 00:18 Tessio per Hotels restaurants conversos afectase al tran si operarios desplazarse opera operados de sus equipos de si Clijsters o de Seguretat sponsors de la Guardia Urbana moviliza fue un gran es deben desde el punto de vista Esportiu que te al CEU impacte desde el punto de vista económico han and them ambas viniendo cabe han Rafael Peris bon día o quiénes

Voz 3 00:56 si te dé la vuelta eh

Voz 0345 01:00 yo creo que el impacte el impacto económico son impacte importan es una cifra importante per la nuestro atente tenían Conte que al se final de etapa surtida a los demás genera una actividad muy Mendo alrededor de unas tres mil personas para eh es es consecuencia pernoctación de hizo una ni pero también hemos de ir duran dos nichos monta dos Knicks etc etc entonces un impacto económico directo lo alrededor de seis mil euros mes de Michel Silvio de de euros hecho impacte económica una altres te cosa que es més difícil de cuantifica es y sin permite Express yo le spot publicitario que representa perla Nostra Ciutat una retransmisión en directo desde Televisión Española Puerto España a la consecuencia Imagine positiva a per la nostra eh es difícil de cuantificar pero yo creo que salta ven positivo que un ex deben y men edad qué tipo dos sacude a ser arribada surtida Impact es doble

Voz 2 02:12 un empate directa de sens mil euros de mil millones de euros y Sobrón Cost de cuán perfectamente el cobro

Voz 0345 02:19 no si al canon a pagar un también al organismo Seo de la Vuelta a España son sesenta mil euros

Voz 2 02:26 de entrada los numerosos Monet

Voz 0345 02:28 cree que si son positivos no evidentemente a una sin Prometeo la expresión inversión que saque canon que pagan fundamental pero después ya un retorno a no directora que bien Mena que estos sin euros de impacto económicas tan diluir experto dotada Ciutat pero aún retador perlas ciudad y eso pasa no no me samba Vuelta a España ha pasado en San cual Ségol a actividad de aire Sportivo pero siempre Downs que generado en un atractivo para nuestra ciudad Asciz recordando

Voz 4 03:00 me en la Copa catalana de de la ACB

Voz 0345 03:02 que es el CAP de semana queda Ciutat don de no sea extinción memoria el mes de mayo el Campeonato de España cadete de basket que tan ver un canon cree que no recuerdo exactamente de quince mil euros aproximadamente pero genera un impacto económicamente no importa nuestro son treinta y pico equipos Castán hospeda nostros ciudad donde vive una semana a él entonces acuestes actividades de promoción de la ciudad si es un cosas pero también Accor o es una inversión sí pero Despres al retorno sobre todo los sector gotelé y en los sectores hostelería no sentó Comerç no están ves muy importante y en hace saque de la Vuelta a España donde a que impacte visual que te una retransmisión dirá este de un arribada don yo creo que es que es importan a mes a mes de Jaume que que hace Jesse una altres una altres imputa quedan ve cree que es importante la semana pasada diván tres de la semana pasada en la productora do programa España Directo y de Televisión Española el cuadro en un reportaje sobre la también la arribada a la Vuelta a España con motivo de la de la Vuelta a España ir ahí Matisse don Suso diversos técnicos de de Turisme Donovan hasta acompañante has profesionales de aquesta de aquel programa crece sin el Reina a diversos monumental sentirse dan a diversos Spies emblemático de nuestro Ciutat con ella en la nostra Cuina Donà nuestra ciudad a han contacte en han restaurados todo ha dicho Toxo y Ciutat Downs es es Mining han compareció a impacte que que revela un positivo visitaron ir

Voz 5 04:59 han restaura dos eh que opinen de general La

Voz 0345 05:05 el que les transmiten a los autores es que activista es don ojalá haría que sin romper la actividad que genere nada Nostra Ciutat

Voz 2 05:13 pero la vuelta o te en topless

Voz 0345 05:14 pero la vuelta de Estado

Voz 2 05:17 sí ahora busque sin una habitación y dormí serían Moody's

Voz 0345 05:21 sí es complicaciones mes te diría pero aquesta nit algún restaurants ganaron el cartel de completo

Voz 2 05:28 tres mil personas mudos persones Ninja dormí en cara que Porsche Notes es quedarme

Voz 0345 05:33 ese es que a dormir motes llevaban la etapa que la arribada de arriba a Andorra donde también genera actividad y tenían que modo Olmo Modus montados técnicos que van seguir la vuelta donde van jugaba o Avant a la etapa es día River el día Vance au van Radec desmontan

Voz 2 05:58 imagínate te experiencia en acudí al final de etapa inside etapa que es lo que ha y a a Ram de la experiencia dado tres brigadas a la vuelta pasar pérdida o Lleida o a Lleida

Voz 4 06:11 eh yo yo no es la primera llegada que que Lleida te

Voz 0345 06:14 muy arriba desde la Vuelta a España o fino o surtido de la Vuelta a España ha hecho genera Downs una una experiencia ido eviten Men siempre y a Petit pulir pero a nivel general yo creo que el nivel de satisfacción de organillo sitio a la experiencia que los técnicos municipales implicarse alertaba sobre todo la Guardia Urbana según un papel More More More importando cosió de de total arribada Don genera que ha que están confianza mutua que también ayuda a que bueno que a la organización de la Vuelta a España donde confiaba a nuestros prefiere un arriba de una surtida

Voz 2 06:56 perfectas ten que practicamente COS de la Guardia Urbana voy a está operativa

Voz 0345 07:00 ah no sé exactamente quiénes el dispositivo que que te han han nombre hubo de de persones la Guardia Urbana pero Biden Mendia un nombre importan de efectivos de la Guardia Urbana que el los programas de Trànsit Kenny augurar de reconoce Don signos los menos posibles que recordaban hoy han Pons desde el Ayuntamiento en un día como Avui es que el vehículo particular don se Fassi servir al Main es posible o que si es necesario hacerlo Service busquen vías alternativas porque a partir de mis día la zona de Viñales Rovira Roure considera afecta de Trànsit mola mola importantes porque esa detallado

Voz 2 07:43 y sobre todo porque el primer Díez

Voz 5 07:46 de la nada al cole

Voz 2 07:49 ahora vive en a los corredores cuánta Trambaix surten

Voz 0345 07:52 Nos vamos es busca Alternatives DAI hasta no en constan como en fecha de que Agudo aún esas Solaris dos autocares pero evitado a que estos conflictos bueno es es un día ya que el retorno perlas Ciutat de perlas Ciudad de nieve exterior Downs es es es importan compensa por las molestias que pudiera haber

Voz 2 08:19 Rafael Peris tienen de alcalde la desgracia día

Voz 0345 08:23 Montes es la arribada de la Vuelta

Voz 2 08:25 la Bolsa surtida de Madame de la vuelta de dos de

Voz 4 08:28 y yo estoy seguro que será un éxito Ebay disfruta sobre todo de de unas deben himen Esportiu de primer nivel