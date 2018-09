Voz 1 00:00 Radio Lulú atrae más mil doscientos tantas una milla Pallars muy tanta Nou pum CIS Vall d'Aran Nur tanta sed pum dos cada año ser

Voz 2 00:13 aquel aquel político me corretea

Voz 4 00:25 en está nos Be my Kazuo Ishiguro

Voz 6 00:34 carnal modo bon día ningún qué tal buenos días me guste semi secas sesenta Sasser

Voz 7 00:39 cuando para que portaba una algo que hay que tratarla

Voz 8 00:42 que atraques las

Voz 6 00:45 bon día Good Ramón Arturo hola qué tal Volvo Diego Jordi Montaña Botía

Voz 9 00:53 una sin pero me tengo la epidemia o una sin pero me tengo la Express yo inversión que es que el canon que pagan Ayuntamiento pero después ya un retorno no director que vive en Mena que estos sin seis mil euros de impacto económicas tan diluye experto toda Ciutat pero por la Xunta

Voz 6 01:12 sin sens mil euros de empate económica directa a mes de total negó siempre dotación de hostelería que dicen les tres mil personas que calcula que mola vueltas unos números que negó si quisiera la arribada ahí la surtida Downs ahora es Varas a esta proteína que está surtida de de etapa desde dado Barris Nord seis mil euros de canon que paga la Paeria

Voz 10 01:34 a la organización Al le

Voz 6 01:36 pues a los organizadores de la Vuelta pero que pase perdida

Voz 11 01:42 bueno yo otro eh números su Messi reste expositivos prime porque

Voz 0571 01:47 se llama grada no Despres pues eso sí que es un espacio espectacular que seguir siempre de pedir no como agota o gota Cataluña no Despres pues el retorno económico es evidente sí sí que la la vuelta no la arribado ahí a Lleida y arrestar surtiendo de aquí pero sí que efectivamente pues con Portell todo un montaje espectacular comprobó allí total están plenos el resto están Planes hecho después en el muy bien llenar el dinamismo made in situ que es muy importante pues no es un Petite siempre y acabo no a suban a primera división de fútbol es que la proyección que tendrá hosca bueno el alcalde ya Baby que crean las cosas me importan que bien pasar lo que recuerdes a la historia de las dos K ya puso a primera división de fútbol confrontarse a al Real Madrid lo Barça ganó la proyección y el rector que te es importantísimo

Voz 12 02:51 desde que fue publicitada como una muestra de divertir inconvenientes que para que la gente que pero sí

Voz 5 03:07 hasta que una cosa que coste farsa que

Voz 13 03:10 qué pase a la derecha

Voz 6 03:13 Les veus que convenir levanta Yes mapa cosa sobre el mapa

Voz 0571 03:18 el convenio en son de un día no son pero siempre le les ofrezca esas tan FEM que durarán fines

Voz 8 03:24 a ver si la Ciutat de Lleida no

Voz 0571 03:27 por lo tanto yo ahí Maté Isma Laura de men by tienden a Ronan pesa más almas es que me ya yate Ibai surtía Les Quatre de la Rambla ahí vaya arriba típico almas allí es un inconveniente si es pero es un día puntual hiper la inconveniencia o día a día que estén Patín puesto otros veinte Si la Ciutat de Lleida pero siempre a la zona de Barris no de Al Qaeda o no no no que aporten a ser me esos abres pues un operario usted supo pues a pero se ve que es año electoral es en semana pensad pensad

Voz 14 04:14 voy es que te atraen

Voz 0571 04:17 es que suene cada cuatro Lance octubre yo les digo

Voz 15 04:22 que tarde o que están veía segura mentales

Voz 8 04:28 pues de Comerciants afectada entonces disculparse Mobilitat que Jason Jen tenemos así de cara al cartel que paguen un sin pastos ir a diez de Messi que me encontré que son época

Voz 14 04:43 de la Bota de Oro

Voz 8 04:48 pues porque ese sería conveniente adulta

Voz 15 04:51 estoy que me encontré que algo sistemas a AD

Voz 8 04:56 no es informático se meten afinamos ha sobre Equifax una mesura o sobre las FAS ha contado una bonificación de los impuestos municipales ya que el propio equipo de gobierno diesen seguir un Classics está preparando una conservación de impuestos municipal que es año Rectorado ah vale pues pues en algo es algo Express yo es que provoque confesables os Comerciants es que tienen la actividad a Rande Carré que paguen por todos los lados a

Voz 15 05:26 la Bolsa a Vallés

Voz 8 05:29 que duró dos días y acto evitar comer sea bastante dificultades pues es Moncasi Unics y no sé cuán se hizo una modificación de los impuestos municipales para que estas molestias pero ya como una norma iguana ustedes la crisis acusado de obra pública en determinadas circunstancias y competitividad de esta manera el para qué te pasa a ver uno que de de compensación a la cantera mes de prensa para amar de veo

Voz 14 06:07 Modric y seguridad son anormal que es que es difícil que no mezclen

Voz 13 06:13 yo creo que hace referencia a la la primera parte eslabón más ciclistas eh pero yo creí que ha dominado estás día en una proyección aportan Lleida su última Yes y de alguna manera hay una parte dispositiva es ibídem que fruto de una serie de problemas y molestias pero estancamiento estancamiento de carriles comer suscitados pero operado otra banda pues no sé yo hay oportunidad de está ya a la Vuelta Ciclista porque luego HB Áurea

Voz 11 06:46 un comerciante

Voz 14 06:48 perdón un restaurante bar de las una alta

Voz 13 06:51 quién diría que estaba trabajando a tope porque ellos también está bien

Voz 14 06:56 una tarde de acabó es ya no sabe ya ha

Voz 13 06:59 la nave Goodall en fin Willy ya de todo no

Voz 6 07:02 ahora la bonificación de impuestos Juanes Fano Obres han un sector de la Ciutat y también de la Generalitat Carmen modo tan Veu abrió aplica a los impuestos que pagan a la negó

Voz 8 07:15 es que los impactos somos la conductora del programa yo sé que el mundo haya analizado de suele pero pastos sobre sobre el comer son las

Voz 6 07:32 esta os gradúan la veo Prou

Voz 11 07:36 eh sobre depuradora es que no se pague eso le perdía alguna cosa tan vía impuestos que pagan a la Generalitat no sí

Voz 8 07:46 el pero va hasta en una actividad que FAO también que va Pace mes rápidamente multiforme ir

Voz 13 07:57 Volta mira la la la par impositiva en aquel país para limpio autónomo siempre es la Aris particular familias es altísima hecha dónde está portaban amor te llenan moldes dificultad arriba a final de mes ya que esto es una realidad tema concreto aquí de Lleida y el tema del abres bueno yo que atrae vaya donde Pekín hay que el sector aquí es una auténtica pena es un auténtico drama y no sé planifiquen Les figuraban ya explicaciones de todo lo que hasta cien embarcaba es vamos a voy a están ya tiran Formigal y demás

Voz 14 08:33 en una otra afán no sé qué y ahora resulta que tal

Voz 13 08:35 entonces no es ahí donde la imprecisión Donner a la impresión de que ya hay un

Voz 14 08:42 amado una banca de planifiquen y caminan has di mirad pero aún vas porque el carrito otra está ya te regale una queja es una es hallazgo

Voz 6 08:51 hoy es la tertulia que en sí un poco hable

Voz 8 08:57 Jordi Pepe pero los Mets

Voz 0571 09:00 a que ya una vez provenir de Fons adecuadas problema

Voz 8 09:06 pero es que es un Tom han actuado anterior no baje pegaba era Iker ahí solaz Els Joglars que ya pues les sería conveniente FS en una auditoría o está ya que nos repasen El Molí also día Cobacho babor El señor de Rosalía en serio

Voz 14 09:31 los Juanjo yo creo ser una realidad que la acción trepó

Voz 6 09:35 encarna el modo que es cree que si pésimo una extrapolación Atutxa es por qué un Nadal Sprins hispana el problema es que ya no es tan fea obra que tan ves y no mantenía obra que es pero mantenerme el soporte de casos juntamente

Voz 8 09:49 varían fuera aseguró el alcalde ha sido el que si ya es hora que esta especulación no haya tema de espera determinar Upper puede tiendas de Quatre semanales estallan Sintes

Voz 6 10:04 no mire usted conversan política me incurre al Masters que embustes sus currículum

Voz 8 10:10 no

Voz 11 10:11 no

Voz 13 10:13 sí la verdad es que aquí está aquí está en el que está exportando un deterioro amén en al ámbito universitario de la del ex jugador nuestro es es tremendo yo creo que eso es de una gravedad en el que está a Downs frívolo e insegura amén Rudy hayan Biaggi casos de denuncia por tanto no es conserve pero ya una manipule sido yo creo tremenda que no es comprar en la alcaldesa de Barcelona ahí cree que va a mira a mima Nozar también la posibilidad de que bueno dentro de Quatre cree que si no sé cuantos

Voz 6 10:59 asco de la Universidad de Barcelona

Voz 14 11:03 pues si antes no tal económico está nombre no porque esta señora ex alcalde Pedro y Amaya ya

Voz 13 11:12 una K porque habitual menú fase empresa ya llevamos dos monte aquí pues no señora es decir ha hecho Wes denuncie es diu no han name o calla hizo lo contrario que es inadmisible ha

Voz 8 11:28 ya ya lo vais a los Masters si Totta que esta formación complementaria Grau ni a los que no hagan francas para que esta sábado manera es un drama une y yo creo que va incrementaba su formas redes que pregunten mes para lo que es hasta que no pasara porque estudiar ya como una manera de de discernir a personas de trabajo entre los diversos cándida acaso va lo que está pasando al episodio entre Madrid y yo ducto Falcon un fin falla una edificio estará al corsé de votantes del sistema integrado en el sistema ducto que estos

Voz 11 12:27 la señora de la trama fuera de ella

Voz 15 12:32 pero no lo no

Voz 8 12:35 de Madrid ya es un cachondeo a te iba yo yo teme o desprestigia a ocasiones sobre el sistema de forma suele verse Italia al Centre de Stat es es tremendo haré no que es lo que estén bien y que dado a ocurrir debate Rivera acudiría piensa que usó miraría un doctora máster que es una doctora de llevando el Jordi es un tema

Voz 14 13:06 de Vladimir no ya que es momento de que vais a ultrajes no

Voz 11 13:16 aquel es culpa

Voz 16 13:18 eh que el señor casado sí

Voz 8 13:21 en regalarse entre pasa para otro tema trotes maestro

Voz 13 13:23 a favor para que ver par

Voz 0571 13:25 de de la CRUE al órgano

Voz 13 13:29 sí que acude a la conferencia de rectores universitarios española no siempre sobre ellas que preside es Roberto Alagna que trabó ha faltado una contundencia gran en la Universitat es dirían eso del con la transmisión de la Reserca ya de ese un despido más importante Sense purgar lo cuestiona y si algo que no me meto esposa si fuéramos lo que te vas a poner

Voz 0571 14:01 es que la magnitud de la tragedia Small me han dado la casa Sara el desprestigio es pero sistema universitario estatal Ipar lo debe estar españolas incluyen y Cataluña IV es por ABC es la daba ya de que Yahoo fíjate tú sí afecten es la de Vallada que Wood de alumnos universitarios han solicitado Bin la Erasmus rescate español es curiosa una de Vallada de Procter Bin presentan Parker pues que torneo más al país de pandereta de baile pandereta estibadores que regalé ya no máster sino serle se

Voz 11 14:43 o que doctorar pero que que signifiquen

Voz 13 14:46 yo la Universitas a favor a España

Voz 11 14:49 a actúa diseños vendes que ve mes porque quien calla otorga

Voz 6 14:55 esclavo de palabras dueño