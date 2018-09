Voz 1 00:00 Radio Lulú atrae más mil doscientos tantas una milla Pallars muy tanta Nou pum CIS Vall d'Aran Nur tanta sed pum dos

Voz 2 00:11 cadena SER Lleida iba retrae un homenaje al cine de Times que van ser víctima de exterminio que esta etnia la etnia gitana promovida por el Marqués de la Ensenada un mil catorce es va colocado una placa memoria que estés es víctima mes al Pocho son de la Paeria Jaume I viles es portavoz de la plataforma Wii de abril una plataforma dado Collectiu no que fin Sara a Defensa que es cambiar el nombre al Marqués de la Ensenada que ya no Libia per una tres Un que esa pasa Tadic Carrey de la Morena bon día Ben Ben Wood

Voz 3 00:45 de ahí van inauguró la placa conmemorativa las víctimas de la gran redada un record que que es una ilusión purista a Lleida a lo el Marqués de la Ensenada emite este Intrum querréis yo tendrá una placa James víctimas

Voz 4 01:04 que ya había Lleida ahí la ha entregado decreto cual se aprobaba Passat al

Voz 2 01:11 Videnov del Marqués de la Ensenada pero de carrera y nada

Voz 3 01:15 sí ahí la banca el alcalde es pues entregar el decreto da aunque sí que sí posará ir arbitral que es Victoria identitaria es es el primer carrera del destape español que es cambié

Voz 4 01:29 unas cuantas retirar a de facto a su cartel

Voz 3 01:35 ni el día exacto del del cambio Fernando no sabemos tampoco él ha al allí vía tercero si tienes una cosa que manteniendo está que no se está para capaces oficial el día que se refirió

Voz 2 01:53 el paquete en la que cambie a recompensar

Voz 3 01:58 la red es la recompensa de tu Tom no chiquillos democrática que que es poquito un genocida les que también es que recompensar sentimos tienen que es un pas mes al patronal hacer visibles Si trenca que se estereotipos que el pueblo gitano que no son lo que digo en la tele que no son con con telas yendo que pasen les les les Sahin su igual hemos acababa el Racisme insolente pero sale comienza pero alguna cosa pues el marqués pensaba que era una una buena idea por comensal

Voz 2 02:41 va ocre a que esta plataforma abrir per denuncia que había Downs aquel carrera la partida de Libia ambas del Marqués de la Ensenada usado ha hecho mis visibilidad al Poble incita no

Voz 3 02:53 Generalitat no son una mixta invisibles me qué tal suerte es una maqueta del Brett no iba pasado misiles que tú tan nuestro tan igual ir Laura que Marqués de la Ensenada allí entré mal como a su talante de Lleida seguir no ya como aquí tanto Mexicano acostarme tenían pum pero en trenes que Renfe mal es que resulta que tienen ningún galardón como el Marqués de la Ensenada pues su mí está más a favor pero como Ciutadania así que uno coma la la aprendiz del Marqués de la Ensenada no parte la bandera gitana para vender parte la bandera de la democracia y a veces no está nuestra tierra

Voz 2 03:40 han láctea que de homenaje a las víctimas de la gitano Pardo el Marqués de la Ensenada al alcalde Félix Larrosa diríais eso

Voz 5 03:47 es un acto de Memoria Histórica en procedía a recordar que personales y a través de la historia del país devastado se tiene un nombre Carrière es verdad todo un Carlos volcado

Voz 6 04:08 un acto en memoria histórica veía pues si es que si eso es que

Voz 3 04:12 te comentaba antes esa primera chuta tanto en estar español que retire el nomenclátor dos carreras Marqués de la Ensenada en Madrid de Castelló a Logroño a Madrid el IVA fue una petición expresa de empleo va al dos mil tilde más en uno retorno malamente ir a Manuela Carmena encaramos a pronunciar sobre esta situación

Voz 2 04:31 a ella la la entrega de aquel decreta aprobada el veintiuno de septiembre Dieu que tres meses adecuan efectivamente se retira el cartel del Marqués de Ensenada hay excolonia que cartel la marinado a la partida de Libia se elimine cambiado de aquel terreno Faruk al Treo homenaje no

Voz 3 04:50 no Operación Marqués finalice navegar sin instruir Carrer

Voz 2 04:56 a partir de esta plataforma pensé bufé al tres proyecte es denuncia Perry vindicación perder una igualdad han al visita no

Voz 3 05:05 así que sin necesiten pero siempre con pan para la ida de la segregación escolar pues a diremos que sí incriminatorio en los que se dispone uno millones que incrementa discriminatoria pues la plataforma Cívica será Men seguimos y seguiremos venas pero ya que es que tiene demandaban pues bueno pues estaremos una asamblea hay miraremos proyectos pueden comenzar van

Voz 2 05:31 Jaume I William Stone molt desgracias que en disputa tendré