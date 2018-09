Tertúlia de Consellers

Voz 1 00:00 a una mediodía en Canarias

Voz 4 01:24 la ministra Carmen Montón se ha convertido en un problema para Pedro Sánchez porque se evidencia la doble vara de medir del Partido Socialista

Voz 5 01:33 la ministra tiene que dar explicaciones que nos cuente pues si yo como todo el mundo que ha hecho un máster pues incesto lo otro aquí están las pruebas aquí está el trabajo no sé sobre lo que rodea a desistir

Voz 6 01:43 entonces un auténtico escándalo pues yo me imagino que habrá acontecido

Voz 0946 01:45 entonces pronto pero no lo sé ellos sabrán el PSOE tiene que calcularlo y el Gobierno

Voz 1762 01:50 más cosas en este once de septiembre Diada en Cataluña el ministro de Exteriores Josep Borrell ha recibido en Estrasburgo el respaldo del Consejo de Europa la posición del Gobierno en esa comunidad este organismo defiende que la solución a la crisis política pasa por el cumplimiento de la Constitución corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 02:07 primera ha asegurado que el caso catalán Se debe resolver dentro de la Constitución española después añadido que aunque existe el derecho de recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Fundamentales no tiene ningún tipo de duda sobre el trabajo que están realizando los tribunales españoles son las declaraciones de Jagland secretario general del Consejo de Europa

Voz 0946 02:31 la justicia española está encargándose de este asunto no tengo ninguna duda de que esta justicia está manejando el tema basándose en la ley española y en la Convención europea con la que España está plenamente comprometida

Voz 0738 02:43 comienza declaraciones que en Estrasburgo ha agradecido el ministro Borrell

Voz 1762 02:49 y una década nueve personas en el mundo pasa hambre según el último informe que han elaborado y dado a conocer este mediodía varias agencias de la ONU en total ochocientos veintiuno millones de personas sufren los efectos de una mala alimentación sobre todo en África el informe ha sido elaborado entre otras agencias por la FAO que tiene sede en Roma y desde allí informa nuestro corresponsal Joan Solés

Voz 0946 03:08 difícilmente se conseguirá el objetivo de la ONU de su agencia para la alimentación y la agricultura la FAO de erradicar el hambre en el mundo en una década antes del dos mil treinta las personas que la padecen siguen aumentando son ya más de ochocientos veintiun millones una de cada nueve personas con dramática incidencia en ciento cincuenta millones de menores de edad según el informe anual que acaba de presentar la ONU en Roma en los últimos tres años el hambre en los países menos desarrollados ha aumentado y ha vuelto a niveles de dos mil nueve Nos queda

Voz 1762 03:38 la información del deporte Sonia Lus buenas tardes hola buenas tardes

Voz 1914 03:40 es el Barça el Girona y la Liga han solicitado autorización a la Federación Española de Fútbol para que el partido Girona Barça se dispute en Miami el partido correspondiente a la jornada veintiuno está previsto para el veintiséis de enero a las nueve menos cuarto de la noche hora española por lo demás segundo partido para la selección en la Liga de Naciones recibe a la subcampeona del mundo Croacia en Elche hasta allí nos vamos última hora Javier Herráez

Voz 7 04:01 hola qué tal muy buenas tardes desde el hotel de concentración aquí en Elche de la selección española de fútbol mañana muy tranquila el equipo de Luis Enrique que por la tarde tras la comida va a preparar el partido frente a Croacia un pequeño vídeo y el once que va a facilitar el técnico asturiano a sus futbolistas no se esperan muchos cambios aunque sí la incorporación de Sergi Roberto de Morata de Marco Asensio

Voz 8 04:23 gracias Javier Herráez España Croacia a las nueve menos

Voz 1914 04:25 cuarto desde las ocho y media en Carrusel y en Fórmula uno cambio de cromos entre Ferrari Sauber para el próximo Mundial Raikkonen se va a Sauber Leclerc llega a Ferrari

Voz 1762 04:35 es todo sigue la información actualizada en Cadena Ser punto com y desde las dos la una en Canarias ya han tiempo de Hora catorce con José Antonio Marcos

Voz 6 04:41 peines eh el servicios informativos

Voz 9 04:52 Andorra ERP Paul la una aquí la orando Andorra Ban de Habitat ya que el tema estrella del dos mil De Witt Jones Aragón para aulas dan cada caí va va esa para explicar informar al dos mil diez al la labor Praga dudé y la bancada oferta su mata a algunas prácticas abusivas valorada cubra las despensas que las quejas al reinado horas dispar y Nimes terminan consta que no es no consintió Castilla La sea ama Don't Play al que faltan mostraban que estén pagando un problema real Genaralitat y no pasó puntual com ha insistido desde la patronal para contemplar la solución no son fáciles ya Trevín parlamentaria un proyecto de ley que tela voluntad un pronóstico esperan cambios acortar n la Fed desde diferentes actos ya es apunta toca no crean que habitan hincapié incidencia idóneo Alhama de aquí hasta puerta solución ahí al alza ya una criada a que tu toma su Messi las Eva responsabiliza también a aquellos propietarios cada si desean Nauman tal preo Aspar Unax Parla la manda al capitalismo ya las Tea que a estas cosas prospera datos lugar nunca ocurre igual Tato situación en contra de irían la constituyó Carra ella al Dret dato otras Ciutadans a Gaudí de un hábitat Madina venza Cuca que echará un temas de la campaña electoral casa constan de Fuji plasmen han cada acá no la pueden fichando a calendario y un tal rectas también da que está prospera legislatura a muy Tarin tertulia da con Sallés la primera de la temporada ITA me en sobra que esta cuestión con sean on Ice en minuticos hayan tertulia con Sayez la primera de la temporada también supone la primera dato trials porque al día tres escuadras van reincorpora al trabajo que allí hay una par de hecho Downs ya es un tema imaginan ya acompañan tres con Salles para una banda

Voz 6 07:21 bon día

Voz 9 07:22 tan vean te acompaña al Carla ese día

Voz 6 07:25 MANES llegar Alice

Voz 10 07:27 desde la bon día Koeman Sampras

Voz 9 07:30 tema porque básicamente a dónde vamos a a la Taula recurren Mena also amados último mes unos ya hay iba a haber y que está en al una duda citada hay dos temas de destaca Cats el condado llamó o editar a la entrada pues que son paraguas Sebas Duques al tema estrella hasta que dos mil Diwali canoa incluso han informado al dos mil dice pero qué asco el ataque a dos mil de Parla a Ana que esta comparecencia índice general que hay en mí al Play donde da da entrevistar luz donde también al básica a don a qué tema con al preocupantes no que te anexo sobraba tabla a mes a al consenso general no sé cuán toca atractivo parlamentaria la al proyecto de Ley Ómnibus pero que contempla

Voz 6 08:19 es las

Voz 9 08:22 bueno en contempla diferentes más duras para intentar paliar el problema no cómo cómo voy a demostrar punto de vista

Voz 10 08:32 llorar vosotras ahí para siempre

Voz 9 08:35 Prodi que tenía roto el entramado algunas damas junto al situación sean mes una demanda de información o al la la pública

Voz 8 08:42 efectivamente F y que Font menos perdimos en que ya que esta problemática que esta Benín que que que esta vez Duran Bush pues problemática ya llano final repasar que llamamiento a es que va de temporada de la última temporada ya ve problemas de probabilidad hecho es accesible esperan un problema que ya por Shen Paris intervención Parlament preguntes el de antes de informar súper sabe que fija el Gobierno eso incluso también Evan posa sobre la Taula debate delata el presupuesto que aquel peso pues no contenía dura concreta justamente parecía que está cansa ya que esta dificultad que que al Ciutat de nuestro viven Quique en dos mil dibujos Iker

Voz 6 09:25 ya

Voz 8 09:25 una esencial de económica que es al presupone Notting Escámez dura pedí invertí au pair destinar recursos a la que esta problemática de ahí al reinado efectivamente que que será el problema estrella que es prueba que está donan con con va comentar los sketches veinte les crisis una gran par de desde que están ya son de DTM de la dificultad de la vida eche ical donar Solutions increíble que en que nuestro están donando Solutions que que siguen su Vicenç per resolver esta problemática You de Ferran salir va el reinado va explica que está vayan Anxo vamos a hablar también que no Vie no servir consultadas nuestro bien con es usted el que está ya en nuestro va solución iba personal que surgió a replantear ya ya torna comenzó a filosofar desde al tema David pues posee tal tal que en paralelo una mica e se opte los estadísticos una vez que de año europea dice el ser un sorteo de los habitantes son decae de carácter social hacemos severo Amman da del tema de eso vial que condicione y que para recordar a iniciativa de un Govern sustraerle uno de un de un Govern es socialdemócrata pocas cada aportar un Hinault creo que Cal afronta y que no creen que el Govern astilla afrontan

Voz 10 10:47 Carlos A

Voz 9 10:51 no sólo no más esa tacada como a miembra de la mayoría se que estar Mateo Coloma tres Partit que gobierna

Voz 6 11:00 ah mira tache demagogia fácil al problema y que haya un gran economista que si vos pues a a una una mira de regular hábitat si es verdad

Voz 1 11:19 si miraba aquí prime

Voz 6 11:21 de mirar la causa llamó sin pues que entró en coma conseller racios bueno es una cosa sobre ningún ningún One disipar esta sobrevivir pasa bien en el Govern pintas va a aprobar un ex mensuales de o de comandos como es de prevención que económica

Voz 12 11:41 es lo regula las va a escapar

Voz 6 11:44 no puede aumentar el IPC amén de hierba facultad que al arrendatario y rescindir al contraste han simplemente un mes de preaviso han contrario de lo que marca allí que es de un mes per a en qué qué diré de contratación virtualmente ha aprobado un euros más barato es básicamente la mudanza marchar eso es lo que pasaba pero los parque pensé neurosis se han contrapartida IPC durante tres meses reactivas económicas De Gea que nos va queda abolida pasar y eso siempre se un F una repercusión que los profesores cual ha total lo cual no puso al IPC se vive se vive en a Desmond desde el estar Che social a al apartamento turístico un apartamento turístico una ya hay quema aprobadas desde desde el Parlament que Espert regula pues los hábitats de ayuntamientos turísticos que blusón no está desnaturalizado

Voz 1 12:47 tan está Corsán

Voz 6 12:50 la disponibilidad que el propietario preferencia yoga a Mavi tache Deus turística que hagan lo que es una temporada diván su toreo que valen de lo que yo hice en SER porque es inconveniente tinerfeño Gate permanecen men idea buenos una tendencia pero se ha constatado el proyecto de ley enfermero que les estadísticas han Tapersex y aún porque esta zona competencia era en parte una estén Despres y es el tema patrona K es una altere Tarazona eh es una versión perdían los pero son puse altanero en dos debates yo creo que sale EFE Un es hábita chaval aunque aval Hilal trae es que ya un sector de la población que no paga que hábitats ya quiero tus

Voz 9 13:40 pero

Voz 6 13:40 paliar a que hasta Cornellà a no se Bommel con las Vance hábitats social que tenía un que eso vial es lo único que funcionen se porque recordó que al Pas de la Casa también que tan K porque no hay había demanda bueno ya había demanda porque va rival planteado problema iconos va a aportar los alusivos a sólo que es un Fluxá sólo un sí que les ha Moon aval a Moon aval la Ley Ómnibus que entrar pero la entidad de par de Govern lo que es de paliará a Kurt Termini tendrá un efecto Rapide que respeta algo concreto cree saber que lleva una bolsa David ataques Boix pues que ninguno es capaz de edite exactamente a la cifra a los Unix que tienen un número que podría ese bastante realista serían Commons parqués cobren al al tribunal inclinada a ti permitan pueden adherirse a pie recta aproximadamente al que ya ya propiedades no son públicas común sostuvo reticentes a facilitándole tampoco es no era ningún Andorra que que pueden realista que ver exactamente lo que está Parla de quads pisos victoria escotes una respecto ya cabos o no es que eso es la bossa de pisos que tener dos bandas debuta la crisis que queda nos interese yo creo que el intereses porque el poder lo vende a tres que se llama

Voz 8 15:09 el sí tienen una arrendatario entre

Voz 6 15:12 no podrán vender bueno proclama tampoco sabían exactamente qué aportan

Voz 1 15:16 ha tenido una aman cansa de de de haber realista

Voz 6 15:20 Sergi realmente el problema de que ya una oferta que automáticamente soslaya del Mercat pura y dura e aquí demanda me expuso próxima oferta Farid pero de ahí ya toda una serie de cosas exportan que está en ella ómnibus porque hasta que Montes los nuestros oyentes que no descubre Shell miré porta una solución preveía a Cool termine pero bueno de mira hallar termine hallar Termini es que es de aumentar la oferta que la única manera de que naturalmente Bicing unos precios es

Voz 9 15:52 da la oferta no mes tampoco sino os sí

Voz 6 15:55 bueno habían aquí todos Robles visos Boix lo de los pisos Boix y han certeza de que estén parlante porque algo que va a tener mil cuadre mil Nos ostente redes de contrastada porque ningún usa prefiere ahora somos pero para ella una a otra imputen derribe del Fed que Andorra FETE un cambio político ir al secreto bancario Jada ya colaboró su fiscal Moreno su recordemos dos mil diseño achacaba al termine por que tenían Conthe Darra no regularidad porque o al regularidad Venus sino a una transmisión automática bancarios durante el en dos mil que los Temara a eso depende que se debe provocar que Conthe bancario ya han desatado Peace voy pero bueno tampoco hay evidencias científicas Grid la sala real de un de la oye que eran amén pero tampoco pueden cuantificado en cuanto pisos de estén parlante que estaría eso no

Voz 11 16:58 sería bueno lo han provocado Carles no eran evidencia desde Kabul Los lo ves a empujar que se Ifema comparativo que Ariel Carlos Latre debates para hablar se comparen son Mining ha que es evidente es que son lo que es has ido a parar a Despres permitían vas once reales desde di una gran evidencia es que hay que darlo funcionaba a plena máquina aquí debían no estaba apropiarse tan también la vital que todos tenían habitada H Itaú y que son menos habitantes y partan que es bienes que han una gran bossa estancada que no es que se incrementa la población sino que simplemente a que estos pisos tan lo que permite que esta es la gran evidencia apunto el Carles cuatro sector que comparte la banca son los inculca a con la banca al intercambio Informació a permiso no nos vamos a los dos para pues Temes

Voz 6 18:03 que son que el que al pedir propietaria que no es de inversión sumen yo voy no les interesan de cero a la plataforma puedes comer bien Be Home que prevé que pasa pero no vivía área fichado el parque Clyde semanal hayan semana turística en plena temporada debe haber postre un Redick Morales importan es un país que levante estaban al mercadillo Joe canalla no niñas

Voz 8 18:37 yo creo que bueno abordan dos tres médica diferentes pero vinculan una es la la carestía de Andorra Edwin esa estar la crisis porque sepa fe que que él va Astroc Khan Baixa Pero Notre aunque que el sous al salario mínimo vaya andorrana no permite tu Montes dificultad para vivir ella quiso son dos temas diferentes a los de que al ciclo económico Fassi que repunta dinámica al pues Fakhet multas Jean ya que totalmente fuera de del país que el nivel de vida Skaar a otra cosa es al al motivo por el que ya una problemática David H bueno yo creo que que apunta a una cosa que que de pronto el caso sí que es es chicles de Economía hay Pétain les Pujades lleva es culminarán ser factor fan Queipo tarde pues a que te expulsarles lleváis pero es que es una tara han al tema de David H han sido Moment al momento de crisis justamente pues Pere evita de que lleguen perder SVA Gober papel sobres con creces paquetes de regreso de la comedia bueno unas células que permitió que continúa bis que prueban que todavía falta es que la sentida al momento que al si cree repunte y que es fan que tenga Arizmendi que no te pares de Un día verdad entre hipocresía múltiples actos pase no hay enferme sur esa tensa ya que Buffett algo desmonte desmantela Departamente ya que entre ese que esta Seguí que eche ya aquí son falta que está cosa que aquellas cosas que no han disipado no dice parece que pudiese tomar soluciones inmediatas en casa aquí arrastraban un problema importante que que que quienes pues es hilo que ya es caro Despres a las diferencias que al su pase bueno yo creo que que son múltiples y son difíciles de cuantifica Fenômeno óptima idea que comparte eso me entiendes mantendrá vez que Oliana Govern

Voz 6 20:30 de lo que pasa es que cada antes

Voz 8 20:32 te crea de resisto desde que al sistema ese informe que no han planteado un registro de la propiedad es que el late como facultad de regular Titus propietarios sí que sí dio una nada fiables que tiene desde Andorra King son las propietarias hipócrita sobre si piso es poder no está ocupar cree Wanda después cada idea de férreas exceso de humano por qué no se percatan Akira y al programa que presenta porque a la voluntad de de de Mollet tropas soluciones posee la lado en la voluntad de dicho eso al hay del Mercat pues Fadi que posee favorece Kas ambos iba en contra

Voz 9 21:10 qué paso más dadas revanchas apuntaron Carlas que Dios ha al Moon Sons ha

Voz 6 21:16 es aliada de Blasio llena de croqueta tener una cosa concreta ya son posesión en política pero que registre de la propietaria encarar a nuestra cada hacer Fer no me hombre encaran los public parece que ya no sería la prueba de propiedad dius simplemente es propietario de un ariete ideas hechas para sostener unos con

Voz 9 21:45 hay que no no va a facilitar algún París

Voz 6 21:51 no hay mesas ya nacional hiper tan no temporales hermana que han regular au sino obliga escaló común ya Quito peones competente se cree su nota al como yo recato que es competencia de que no que hay alta mes a Sadiq claramente

Voz 8 22:05 los capaces de coordinar la propiedad problema que sino desde la la Jake llamar que que te obliga como les da después

Voz 6 22:13 en los que el sistema de Alcalá hasta yo por lo que el no para va a coordinar recrearte en un nivel Dorsey es la tiene la la del inclina ya es la edad real de di cuántos pisos Tim que cobros propiedad a la diferencia de lo que instalará inclinar sería una que en DC fue una ley invade competencias lo común nos tan evidente no

Voz 9 22:35 sin tengo al Constitucional para decir

Voz 6 22:37 decir que hay es una a trompicones llevan en diversas eso More Jäger gobernó Farrés que ninguna prevista son absolutamente ningún iba a comenzar verdad que no savoir vista ningún indicara Bou Traoré redes de una situación de facto pero era imprevisible porque hayan motes cabos es una carta situación lo que nos puede evitar es que se va a este económico no soy no no sí que económica eso fue una cosa ciclo económico en el que FAES que como mal cobrados el Mercat puse Ilan Oltra es que hay un problema de oferta y eso te resquemor hemos ciclo económico es dedique esa contaminado

Voz 1 23:12 David ya siguen Ausbanc ya así yo voy turístico yazidí fiscalidad que ha desaparecido el mercado eh Today el nueve

Voz 6 23:22 eh perrito que van a clase la población Kavanaugh pues he aquí lo que llagas que ya una bossa que no la que desconexión

Voz 9 23:32 pero la hamaca también por culpa de las Oxford interpela

Voz 6 23:34 en de la economía economía la única apetezca el metro cuadrado chapusera vado que pase que te embarga una gran dificultad pues de sofá que la población que no supo para para que no te una renta suficiente para la periferia nosotros ausente

Voz 8 23:47 le puse

Voz 6 23:48 no a Barcelona negó a Toulouse no a Madrid negó París iba a a cuál cual esta llevará el metro cuadrado al se entre es inasumible que falta llena y se va a acabar la periferia aquí Andorra la periferia tontería pero tal pero oferta en la periferia de Body pasa la frontera haya Bores al que pasa aquí es discutir no hay oferta enfrento como percate está multacar y es lo que ya no surten de que una de les cause sequía que a esta solución mes oferta con pueden incentiva que París sigue activa hay ómnibus pero es

Voz 1 24:22 una cosa termine Ceará miren hallar termine por qué no

Voz 6 24:27 el casos destacados los que pueden construir uno gol en construir porque no les surten unos números practica una sesión que sale al común común Good renuncia se ha sido un producto que mire estricta menos números discuta a mí fue una promoción coste tan la repercusión F al metro cuadrado pues reculó claro de sí pero lo tenemos claro

Voz 9 24:49 es un puesto parlantes como en propio mundo están divididos pero pero puede pues pues Politics que también hará la mayoría son da de comer hosca que también aquesta mayoría de común se da idea de a qué programas una tabla Coma Mining nos da Acor para al tema de la información ya Rafael eso a a Nagusia al temas de de Cecilio de Rennes que aquí están tocan las arcas de las cebras y las nuevas obligaciones en asaltar

Voz 6 25:17 es combativa que los como no es una pregunta menos Commons es una cosas eres IT competencia propia López administración cuán pose sobre la te aulas siguiendo con alguien que de monstruos Commons miren al ingresos la vía de ingresos de que al cómo que al final no porque retoque ir a absoluta

Voz 9 25:41 perdería ante día de discusión yo yo discutir Antueno irrisoria

Voz 6 25:47 el tema que llevan plan competente desde enero les gusta

Voz 9 25:50 tanto que dedicarle más llano en cinco mal tema de captación y cambia la captación que querían variaba motas altas cosas al que miran Ansó opta es un tema de facilitada Informació queda Servi Per Mayoral administración ganará les admirada administración Veïns Poble tenemos un problema simplemente perra pero puede cuantifica quiénes a problema hizo jugar nada ahora para cumpla ayudas a la ya donde pude así que estas dadas creía que las mismas plazas podrían también común no en temas reticencia la facilita quedadas algún administración lo estoy pagando afirmó Public Enemy que ha surgido dato Tarrés

Voz 6 26:27 es que una cosa es la problemática de la niña

Voz 9 26:33 el interlocutor cuantificar las Millo para que se cumpla hasta saber quiénes la

Voz 6 26:39 esta es la de tenían unos ingresos ya de por la ayuda la yo de ingresos nos paga o no Rivo fueron habitat H

Voz 1 26:46 ya pensiones que Dones Gober a Moscú vitalismo concreta definir

Voz 9 26:51 el problema de un esperemos que no son reales ya han de un prados de de lucidez que actuó al menos trabas me hizo también sabría a qué criterios no se hará exactamente pero ya Mons Balah parámetros para expliques van para atrás cantan y Totana Informació Sobral marcado Anselm amiga para y de Abós uno no anden la reticencia de las administraciones para facilitar unas dadas que ande contribuía a la administrar extensa cayó dos va yendo al crimen del que pudiera acabar a captar es un facha Hubert y que no a Isabel al al queda que esta reticencia menos usted

Voz 8 27:34 es una de las mejores de la de Bush que a sobre los pisos Winchester también pregunto como Cabaret de de de funciona eso a la práctica que al que debo ser ya ya qué tal manera de no es quién común dirá pues efectivamente ya una bolsa de tantos pisos buitre que hay que eso

Voz 6 27:52 pues que contribuirá capitana de tres pisos

Voz 8 27:55 al sabrá qué qué ex pisos están which Quique usa una lo está que saca esos problemas de de la manca de información de edades que que hay aquí sí que depende el mes Durex concreto

Voz 9 28:06 cuando yo pasen divino diurnas del Passola para hola

Voz 6 28:08 sí

Voz 11 28:09 que me digan responderá sobornos de vista

Voz 6 28:11 adiós Al Qaeda voluntades nada desde

Voz 11 28:14 a primera pero me tema competir y los común se a alguien zumo consideran después de tres legislaturas de las reticencias de en Gaulle le corre el riesgo de perder a que estas es competencias que les son planada en otorgados a todas

Voz 8 28:27 está común correcto Malgrat

Voz 11 28:29 Santa Costa emboscado tres todos sigue una problemática llenará inmersiones a que esta reticencia de vale perder lo más combatan con que te sobrevive Kun que cree qué pasa que no que no pasen a bonita que estaría al Informació seguramente cesárea según y pensiones fue muy desde un punto de vista de la prudencia a la responsable tanto de la propia administración yo plantee eso qué pasaría según común facilite novedades de Shen que estos pisos tan Kasper cuestión Siskauskas Carles ya la que está llena y acabe con que Ziggy e implican una sanción para de esta te español que siguen parece que esta es la de ser suscrita la propia Administración comunal que pasaría aquí una pregunta que ya eso Bertran supongo que esta reticencia de Trans maître edades de Jen Nagasaki Gober no es una competencia Tebas unos los que se hizo son unidades que explicó que les ha facilitado supongo que eso también para reflexionar al aquella persona que al no tener falta ni cortarlo con la Administración central no

Voz 6 29:35 pero yo sé contestar a eso ya ya sé cuán la y senda sigue española sigue Française la zona demanda de información al Godard de Andorra de información bancaria depende el intercambio automático que son tratan devorara pero ya fans que ya Madrid

Voz 11 29:52 les oiga

Voz 6 29:52 que a nadie andas yo lo primer que bares si aquel sujeto obligar te propiedad dando propiedad sofisticados notario ya está y conste que prima fotos como más como en él es tribus locales aquí Fawzi Side registrado de la propia tanta son los notarios que son de cara a hipotecas de Garanti que no es una nota una escritura de una previa no gravamen pero acaso o escrituras de porque existe eso

Voz 11 30:24 soy una gran diferencia ofende Dick yo estoy un fichero centrado administrar sus centrado tutor e iré mano claraboya central la administración central no clones que después tendrá que Success llama carece escolares

Voz 8 30:36 a las autoridades no no hay te Tutto

Voz 6 30:39 más allá voy haya seis meses vista que al Papa para siempre me entendí iban sean entre un veintiséis personan cara de contrastes privado invitó ayer del dos mil ocho que contempla esta posibilidad que la recurriría y si tu vas a retro va ha comprado ya veneno inicial por formalizar la escritura en que si me estar tan Ankara Ara existe Seine contracciones Preval era una práctica aceptada a los pantanos cual monta Yerbabuena palés al respecte Parker época tenía un decreto de los bebés cree que si podías comprar un piso o un terreno en los metros cuadrados que pase no desplante y al propio que tubería de uno a otro tranquila en contra de privar protocolo con un notario

Voz 1 31:20 el cara a cara ya una cantidad industrial de escrituras que desconocen los propietarios diez

Voz 6 31:28 músculo de una reivindicación de Domini precisó que voy lame la escritura con que no puntual comprar al viene dada la época Buffalo notar híper defecto tan caras tema de ese considerado unos tres pasar de que a esta inseguridad jurídica apartará avance nadie es un gran registro es puro de estas egos que lo que hay poseen lo vio satírica la primera previa e Sáder de fuego calcadas trae realista sale a ver si pues hasta en caras esta discutir pero si aquel primer o que no sabe es una Hereu porque ya está el que se siguen los han bueno pues FIA debe voluntad de Forlán pero no es cuestión de voluntad Seat persa Pigué y que nadie discurrió y que están discutía dos mil metros cuadrados que es Lucas que Portu damas Ana en directo con quede relegado a mí esquí la entrada yo no porque meter un sacrificado en Qatar propio David K es que tenemos una reina hace que puede llegar a unas Jenner ha sido Avant queda en Net pero se come sabe eh pero es compense

Voz 13 32:35 bueno pues otra cosa que comenzar pero si no convencen fundamentos entiendo que podamos ofrecer durante este ningún problema ya que era una amante especialmente exaltó

Voz 9 32:46 dos que ya un problema que me que sea difícil reconoció que también fue también exacto

Voz 6 32:51 ya Esther porque es que las cosas es eh son sobrevino a hará la comisión de tan Calais de tradicionales energética al PP que la Comisión hija Ximena quiere Boston no de demócrata que aquel taller estables entre autores que la construcción en la compraventa de inmuebles e les obligue a informar de la eficiencia energética de la vivienda pues nosotros en la fille que también Ziggy extensible a los hábitats de Joe soy yo cree que tendrá una incidencia no Joe porque al arrendador e sabrá pero habrá que al de Ana que bis te una decisión ética IQS porque hay una ley que eso es una que la diferencia ya que al que tenga una porque no gastar Caribe redes de calefacción porque la energía que a nuevas yo todo lo que es es cauce sur de de la vivienda destaparon matriz permitan eh son cosas que ya miren de cara al futuro y que Faus contra hecho cosa distinta la eficiencia energética sea pescado Faber Fenar das una mica Bruce bueno pues Robbie venda al Prado Joel y Andorra es Fred Goodwin Conte que si no ya la calefacción incluía Nanas de contra así pero la según preguntarle Parmalat se paga cada mes pero como Farmer si la eficiencia energéticas Mou déficit que está pan trescientos euros al mes de calefacción cuarenta en función a la Parroquia pero bueno en general Porsche Design Giulia Andorra aldeas qué mes pero temblar ya Ordino canino en Come al nivel que pague eh unas cuantitativo importantes de de calefacción de tal

Voz 9 34:45 según la bitácora sabía que eso importaría Cúa a Parlamente es una mano no pitada aún lo miran la bola en publicarlas Temes Informació parques mayoría pero tampoco use va consagra a las elecciones se estoy osado a ya no

Voz 6 35:07 el más de no

Voz 9 35:09 todo lo demás puntito

Voz 6 35:12 se acaba la legislatura esclusas prevé día

Voz 9 35:15 ha hecho ganan una data muy aval desde que sino no lo haría con Dios está

Voz 11 35:23 la lata a que han porque diques selección Solano más es otra vez Quique a nivel interno entre el Consell y ahí sí James entren lleguéis actuó al menos tan entrañables la trámite para pensar que que va a subir al curso normal

Voz 8 35:43 yo maquetas comparte el sol que digo Josep Sirvent

Voz 1 35:46 eh

Voz 8 35:47 tenía un mes a mes que a los bares a que aquello que afecta a una que son tan B no te sentir estén no ya hubiese habido una mayoría absoluta que no haya motivo es algo que que no sabe que que justifique es que es anticipe es creo que esas cosas es una provoca no sé si porque ha perdido contiene entre vayan Carles día en legislaturas acabará había partido a las elecciones pero tanto la faena que ya Alcalá Haifa que tú crees que que sin que si Pini que nos a Terme con dos

Voz 9 36:21 ahí como se avanza ante una visita al al Síndic médica creía que era factible a pude aprueba puede tiran daban que posibilita el que está actualmente parlamentario acaba cuantificar tentados pues pesetas la línea recta final de la que a nada legislatura los anterior sólo habían Scud puntas que habían arriba anda proyectos de ley que sabía Ana Cucha aquí te tiran daban Busan tras a desde el punto de vista de Parmalat para hablada pancartas que esté vaya a las comisión Gina tiran andaban a todos aquellos proyectos de ley Bayrou factible también que que daban

Voz 10 37:03 con tan acabar la legislatura

Voz 8 37:07 yo sigo de los duques de que es porque te lo donde el volumen es el siempre son cifras Berni sin cuanta ahí señas POTA Gavà que son cosas siempre es pues que tenía hablar de mes importantes ya la reforma de las esas sólo laboral que es un tema importante tenía el tema de la ir del centro

Voz 6 37:24 en una comisaría de la web

Voz 8 37:26 el sí no se su tatarabuelo dependerá de encarar ya en Costa encargado de cava de prensa transacciones perdón son Temes sus ten Complex es que que que van que van mes añade de simples James D en resumen me siempre son técnicas pero la señora técnicas de acostumbrar informe pero si yo tintes que total que ya has dicho cosas en cara están entrando a espuria arrebatan K E a que quede sobre la Taula insisten en que par de de tres inmensos entonces menos que GM ahí hebrea ya son inhábiles pierdan Cinema finta Marx que no safety pues es muy posible que va mal de altura creadas Lleneba presupone que que que que estar sobre taulas pero al que hay álbum que ya ves difícil de que Puig entre Atwood no gol de que es posible que aún divide complexidad di de IVE de complicado de textos simples inviertan yo creo que que a la propia maquinaria de eso Fakhet es posible caro

Voz 6 38:38 por eso quiero resolvería política si llegas a ver ya en dos puntos de vista de la minoría saber que la mayoría no se beneficien donde asesora menos implícita comparte es un proyecto que es Gober que a la iniciativa hipertermia teníamos accesos que luego para de la minoría pues han de buscar a unas esos Opinió Valters Inés buenos total eh sea voluntad fe también son realistas lo que es la rana eh la estén no tenía Gabinet que Traballo eso tenía un secretariado comía siguió un Parlament lo español Ana o cuál es simplemente sillón experta en aquí son multiusos no la paran de prepararles Borrallo en The Good después de hacer una valoración después desde Peter una decidió ya me he detenido una vida privada hay una vida profesional que pues para que de eso pero bueno son muy respetuosos de eso aparque de Comissió pues respeten casi siempre un horario laboral temas Antena tres para seguir los comicios que cruceta Bono pues debería ya tú

Voz 12 39:59 a de la Asamblea Nacional

Voz 6 40:01 la catedral matizan acaba pero hay concretas porque que estáis a cada cual sabe a la Asamblea América ella una norma que digo que tú pues treta parábola la pilota el Inti no sé se contenedores tendrá para Simon termine a eso nos antes no tenía porque no las tenemos

Voz 9 40:22 pero miran el reglamento el Consell no sé si alguna cosa de aquel fallen

Voz 6 40:26 alta al parque regla venía tu Vermeer con el inicio de la sesión no tenga un horario Cal los sí que siempre estén conté que tenía era que sumó estas cosas espero que sí que tienen ustedes de parábola que FAD que entonces los podáis haber una tristezas hoy a la flexión amén de las comisiones parlamentarias que lleno VO Pla es allá Alonso no podemos hasta la discusión daba donde la es hasta aquí salir de bajar no hay ningún a forzar la máquina dieron a la Comissió de Finances cuando presupone como si aún parte de caballería de surtir la me importan de Alain pues de la ni nada ni pero si no les atrevéis pues va a seguir un ritmo cinco hermanados que cada cada conseller están varias comisión experta absurdo

Voz 9 41:22 otra misa al tenis cada una cita que veían temps per preparar a Biden

Voz 13 41:28 no digo que reside en los Yébenes contraí aprobada

Voz 6 41:34 los procedimientos que permiten CRC verdes Mena si la está tan aceptada pues todo igual en la playa para eso implique Faina per prepara el Reserve desvela venció que salen voy tal hecho

Voz 9 41:48 también también como ha explicado explique el Carles aquí que que bueno

Voz 8 41:53 ten que hacer

Voz 9 41:55 pero estamos de cosas tan explicaron que la varadas también estafador a espontaneidad a la de Adif

Voz 10 42:01 van allá y no pagadas

Voz 6 42:05 bueno eso es inevitable y es un fiche y Tiriac es que eso como veo alias tendencia lo habéis entregado de futbol decir igual no hay no hay porque evita

Voz 9 42:16 tan andando en su recuerdan sombras y usará simple o no acaba total la faena Josep tu vamos yo creo que no es mío yo hizo cuya

Voz 11 42:25 la entrada es otra Amy que no que no nos han votado los ir para eh al final sin contar lo que había Carles que Mela muy orientado a la la potestad del TRAM comicio y pasar el rodillo y sacaba no sin si para nosotros y no hace más echar y continúe han una línea que soportar fins ara yo creo que no que no haya tenemos material personal ha estado tanta ansia

Voz 9 42:49 las hacer una buena ley eso

Voz 13 42:51 es que no sé para que si problema explica que vais

Voz 6 42:58 el para qué sentencie la buena predisposición de todos plegar ya un Termini que siempre sobre de quién de diez Profés Ménez al reglamento permanezca demanda de un grupo parlamentario y prorrogó sistemáticamente prorrogó es el sistema que venas con sedes en que no haya porque Sindicatura que les concede y a eso hay AFA que tan solos porque has pudo comenzar Comissió sacar a que termine partan a que ETA voluntaria que Maiza negar un solo amén de la de un término noventa así a tres grupos tres grupos demanden a los tres otros ser una primera agua en una sea una prorroga a una voluntad de disueltas y de una prorroga es que necesito me estén pero hay que encarnó en lingotes de puede valoraba la Jaycee unas menos no tan clara total en Comte que a lo mío donde la situación está parar Europa que siesta tres ya desde la tramoya a Andre comenzará al Treball en dentro a no sé a quién allí era la de dinero y que la Comissió en la Comisión de Economía batiendo tenemos Duc llevan demandaban como Qala i Naw pretenden es a a respaldar los duques de plantea que has entre escapaba que esta facultad que te de la Comissió de los comparecientes privadas no puede hacer preguntes directa tiene responsables directos que permitan a interesan Coltrane no parque Llorens ya no tiene intermediarios para el Mitch que eso como belleza o que esté hubo Adil de la faena Sierra ese ser podía haber inconveniente se tocan una cosa desde equilibre otra generen un problema pensar se que que aporte una solución sea taxímetro

Voz 9 44:44 mientras han como siempre hay que saltar tenía aquí un mes mes más sonados interlocutor para encontrarse veo de han pero Dani INEM Femenía a participar en muchísimas gracias a vosotros V al Carla de sardana Arcalís entrar opera