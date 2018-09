SER Empresaris (12-09-2018)

Voz 1 00:00 es la una a medio día en Canarias

Voz 0202 00:07 el PSOE pide de manera formal la dimisión del presidente del Partido Popular de Pablo Casado por su polémico Master petición que llega horas después de la renuncia de Carmen Montón por otro máster ampliamos Inma Carretero

Voz 0806 00:20 PSOE pasa al ataque pide al líder del Partido Popular que siga el camino de Carmen Montón que se ha ido sin estar investigará siquiera por los tribunales Adriana Lastra es la portavoz del grupo parlamentario socialista

Voz 2 00:30 el señor Casado lo que tiene que hacer es presentar su dimisión la exigencia ética eh

Voz 3 00:35 en nuestra democracia creo que sea ejemplo

Voz 2 00:39 picado en el día de ayer con la dimisión de la ministra montón de la compañera Carmen Montón y ese es el camino que tienen que seguir el señor Casado porque como les digo y reitero si él no fuera diputado a día de hoy estaría imputado por la justicia por su máster unos máster

Voz 0806 00:54 ha asegurado además Adriana Lastra que el presidente del Gobierno no tiene nada que ocultar y que su tesis doctoral está en el registro de la universidad

Voz 0202 01:02 informe elaborado por la propia Iglesia católica en Alemania documenta más de tres mil seiscientos casos de abusos sexuales cometidos por religiosos desde mil novecientos cuarenta y seis la mitad de las víctimas tenía menos de trece años datos revelados por el diario Der Spiegel abrimos línea con Berlín Carmen Viñas

Voz 0391 01:21 querencia episcopal alemana tiene documentados tres mil seiscientos setenta y siete casos de abuso sexual cometidos por mil seiscientos setenta sacerdotes desde mil novecientos cuarenta y seis hasta dos mil catorce

Voz 4 01:32 se desprende del estudio encargado por la propia ti

Voz 0391 01:35 edad a tres universidades alemanas y cuyos resultados publica hoy el semanario Der Spiegel el informe también revela que la mitad de las víctimas eran menores de trece años y que en uno de cada seis casos sufrieron violación tres cuartas partes tenían una relación eclesial con sus abusadores sólo una tercera parte se enfrentó proceso eclesial al final del cual las sanciones fueron mínimas osea pasaron por alto los autores del estudio destacan que se trata de un problema masivo la Iglesia católica alemana que persiste en la actualidad continúan

Voz 0202 02:03 movilizaciones de pensionistas que exigen subidas acordes con los precios esta vez a las puertas del Congreso de los Diputados donde se encuentra Miguel Crespo adelante

Voz 5 02:12 a esta movilización que se está desarrollando de manera pacífica hay alrededor de un centenar de personas en su gran mayoría jubilados han cortado la Carrera de San Jerónimo la calle que bajara el Congreso de los Diputados reclaman con pancartas megáfonos mejoras en las pensiones aunque ha habido algún momento de tensión cuando han roto el cordón policial para situarse justo al frente del Congreso piden al presidente Sánchez que dé la cara y unidad política a la hora de defender las pensiones y mejoras en Igualdad Sanidad y Dependencia decía uno de sus portavoces que no van a permitir que esos señores que están reunidos en referencia a los diputados que hoy está en en el hemiciclo en sesión de control les quiten ni un céntimo más si exigen que se rompa el Pacto de Toledo hasta aquí se han acercado algunos diputados de Unidos Podemos como John Evelyn raya Alberto Rodríguez que instaban al Gobierno a que se sitúe al lado de la gente que defienda sus intereses y no siga decía velará el ejemplo del Partido Popular

Voz 0202 02:57 pues la electricidad que hoy alcanza un nuevo máximo anual en su precios justo lo que aupado los precios una décima durante el mes de agosto aunque el IPC mantiene la tasa interanual del dos coma dos por ciento la luz como decimos es hoy un euro más cara que ayer alcanzamos este doce de septiembre un nuevo máximo anual al

Voz 4 03:13 en el megavatio hora a setenta y cinco

Voz 0202 03:15 euros con treinta y nueve céntimos la excusa esta vez es el mercado de CO2 el precio de contaminar la previsión es que el precio de la luz siga encareciéndose como señalaba en la SER el experto en energía Jorge Morales

Voz 6 03:27 según vaya habiendo más demanda de electricidad con el frío eh según vayan vayamos dejan de verano lo que vamos a ocurrir vamos a ver un recortadas otro salvo que el Gobierno intervenga hay corte esta sangría

Voz 0202 03:39 el precio de los alquileres en España también subió un uno coma tres por ciento durante el mes de agosto estos son datos oficiales se suman ya veintidós meses consecutivos de encarecimiento

Voz 4 03:49 hoy se ha presentado el primer informe sobre

Voz 0202 03:51 la investigación del cáncer en España la conclusión es que una estrategia a nivel nacional permitir

Voz 4 03:57 día aumentar la supervivencia de los vacía

Voz 0202 04:00 antes del cincuenta y tres por ciento actual al setenta por ciento en poco más de una década Sonia Ballesteros

Voz 1913 04:05 el informe recoge datos poco conocidos como que en España los ensayos clínicos no obedecen en su mayoría a las necesidades reales del cáncer sin a los intereses de los

Voz 4 04:13 laboratorios y es así porque el setenta y seis

Voz 1913 04:16 ciento de esos ensayos los para la industria farmacéutica un ejemplo el cáncer de páncreas el cliente mortalidad ocupa el decimoquinto puesto en ensayos clínicos asador en España la investigación se centraba más en detección diagnóstico y menos sin control supervivencia para obtener mejores resultados los expertos piden entre otras cosas un registro actualizado de la enfermedad que se garantice una financiación pública estable y mejorar la fiscalidad del Mecenazgo Científico un apunte más una investigación de Naciones Unidas

Voz 0202 04:44 es concluye que la mayoría de las batallas registradas en lo que llevamos de dos mil dieciocho en sería incluyen crímenes de guerra con toda la información del deporte Sonia Lus buenas tardes

Voz 1914 04:53 buenas tardes los equipos vuelven a la normalidad tras los partidos internacionales todo gira por tanto ya en torno a la próxima jornada de Liga que se celebra este fin de semana lo que tenemos en marcha es la Champions femenina acaba de empezar el partido del Barça que visita al Kathy Gur irá en los dieciseisavos de final minuto seis de partido empate a cero ahora mismo en el marcador en baloncesto sorteo de la Supercopa que se va a disputar en Santiago de Compostela dentro de nueve días las semifinales quedará así Barça Baskonia y Obradoiro Real Madrid y dos cosas más en ciclismo Vuelta a España hoy tenemos la etapa diecisiete ciento sesenta y seis kilómetros con final en el balcón de Vizcaya y en balonmano hoy comienza la Champions con Barça y Ademar León como representantes españoles

Voz 0202 05:30 toda la información en tiempo de Hora catorce con José Antonio Marcos hasta entonces la actualidad continúa en Cadena Ser punto com

Voz 7 05:37 a ver

Voz 8 05:46 seis minutos pasada la una como Chema aquí la hora Andorra ahí iba a haber y Santa sede al informacón amiguita da la Cambra o unas la puso la da y que la psicosis el comer son entraba han Riis quejío consideraban nosotros a profit tan que agüita Nin serán Parlacen al tema comanche

Voz 0202 06:10 siguieron patrocinio by bank

Voz 8 06:14 Conde alarman gol presidiendo la Cambra de Comerç informa Konami pro tambalean saltará más Pay Pal Landa marketing que basta aspecto así con recuperan la informo sin marca Cham en Vila Koeman sean

Voz 4 06:35 allí Lim forma a Cuno Mick anual del dos mil diez una presentación que que va a ser muy altas cosas también reivindica era una una cuestión que no era la primera bajada que reivindicaban desde la Cambra Ike Parla da da cambia a en cierta manera la la Jade la tipificación acta fiscal sobra Tot Amper que ansía la entra las personas dogs que defraudan de manera intencionada de aquellas que han de defraudado Parker comer es una errores a Di involuntariamente a que te da tal da su Un tema una cabeza y también un da tal de la presentación que va teniendo Kay ida la cual han vuelan Parla Avui al serán Haris aval presidente de la Cambra de Comerç Miquel Armengol día Good

Voz 9 07:23 hola dotada con han sembrará qué tal

Voz 4 07:25 en total quedaría que supo supongamos barba embustes va más allá de un simple natal tal sino no ampara la haría Ny no harían Don siempre que Antena la oportunidad que es apartada a NASA cita de que ya es y que cambien la difícil tipifica ciudad fiscal a que es al mes hasta cada dato plaga ataques pum que han

Voz 9 07:46 quemara Don mucha ha explicado hoy a mi carrera no el pero sí pluviales recalcó que ahora nos identifique actitud delito algo que espera raro o Rubén defraude hubo una cantidad superior a mil euros a directamente a ponerlo allí son los peores que debe haber un error Jiménez a que estemos primeros años es fácil a cometer algunos errores de Bonns pasó Good remarca que separe que es distinguir si lo que es porque un error una sitio interpretación voluntaria de lo que realmente sufra sufren voluntario e Iván en principio sí al estrés de la que de allí a a dos detenidos extensibles a contacta hay Paddy que han la gente va a revisar los ves concreción y que dedica problema rectifica así es que cada

Voz 4 08:43 partan la insistencia de su suites

Voz 9 08:47 se en la que se han iniciado

Voz 4 08:50 en la la voluntad sobre la Tablada dan tanta cambiar que está a que esta situación se ha hecho esos hunda tal a la plaza Fantasio parque la presentación informa Omic Espar Parla precisamente a coman Atlanta no a nivel económico al dos mil dice

Voz 9 09:06 sí bueno siempre es igual no hablaban entendido más aún se retrase en septiembre teme que es cuál ha sido bañada no ir exprese una valoración esos que aporte que está impresentables y en todos indicó hoy a Générale con chiquillas recuperan de la crisis a es de manera de manera lenta pero bueno recuperan ir a quién

Voz 10 09:36 pues

Voz 9 09:38 con quien coincidí no hayan pues a a nivel turístico también incluye a los turistas que vienen los equilibrios de forma que dius bueno lo que conexión como Excursionista de Dios que vayan a nada ni a va están paisano ya hasta incluyan al al Turisme que está varios bloque famoso años está de trabajo

Voz 4 10:05 eh vamos a quizás que es al que Ponta hecha sin darle más a nivel ya Cuno Mika Biden Mendes dineros han contado que necesita una lucha amén sí influye

Voz 9 10:16 eso sí que la contrapartida que es vea o influencia en varios medios rodeada es que al Comerç Turisme Excursionista Puig llave de Chávez Dori compra B y al que es que él pues que se pues claro al e impartí ves ambas yo ya ven a otean San Restauració hasta están Mengs aparque los que están una somos complica una mica a Alcover sensitiva

Voz 4 10:49 el Parlamento Comerç ha podido Parladé otras actos también pueden repasar Despres Prado son tan uno a Comerç parqués observa desde la Cambra pro unos meses de la Cambra ya samba va la diferencia de todos donde la al que hará preocupa no un una economía a la de Andorra vas a Davide amenaza al turismo la Neu atender a Pro al Commerce que sembrados donde tengo otra aquesta que está vicio Don hará benéfico con paté ellos precisamente a aquel exacto no

Voz 11 11:21 aquí desde la cumbre de prensa actos que que fan que que Steely Patín Comas

Voz 9 11:31 sí bueno altere Solaris papás están

Voz 12 11:37 no identificas

Voz 9 11:39 pero la banda es bueno pues numerado y cree que ha diezmado Kukushkin que creen que incide en que modifica ningún Cruner es que la crisis que ya está fuera a Turisme es así están aquí está aquí de paso compre con uno a tres con lemas que no había echado el siglo visibilidad uno es

Voz 4 12:07 Nos han Nos Vania compra

Voz 9 12:09 es un facto ya no pero me he aquí pudieron conectar de que estén digan que les les o tigres Alcober

Voz 10 12:20 eso sí el momento en que tenemos

Voz 9 12:23 lo comerse sale un mes detritus la jet o formaban que obra bien o o no están formados demostró que es certeza compra conquista ha explicado libelo que tenía persiguió en unas la forma de no vuelvan a pasar pasa eh sea estudiosa de la es la cual no la Cambra ya ya vayan pues esta noticia Concha atreverá a Katy complica complicado a Gober caso actúa en perpetrar que sensible Solbes profesional a teñir

Voz 10 13:05 bien si te voy a la compra a la espera de trabajo a una tres acto que y uno en contra pones aquí eso no ha tardado es algo comprobable Comerç Prater correo electrónico poniendo pues ya sabemos que el interés

Voz 9 13:22 buscan una cosa determinada decir

Voz 10 13:25 lo ha buscado de China de la directora de Inglaterra diez que está hecho jaque al país complinio ahora ya es eso ahora también

Voz 9 13:40 menos aquí una mujer sí sí

Voz 10 13:43 esa olvídese este sea menos que cuando país Montbau

Voz 9 13:48 las partícula es acumuladas desde

Voz 10 13:50 también es un es barato compras hora o incluso es más barato comprar ocultas siempre que hay Jersey si se compara Quindós reprueba Totanés mes Fazio ningún buscador de forma preventiva al mes del día una emite techo o perder una opción Comerç ahora comencemos a trabajar a Funes todo lo que es Le commerce tanto al rapero y con el interior les importan porque no es lo que You principal de importan Ximo persa así de entrada hay surtida acabarlo

Voz 9 14:25 eso es de país Publio inquina

Voz 10 14:27 de Talmacsi de esas ilícitas pero vende desde la corriente mercadería no que allí de pasa como era el son que se hayan paredes que te instala pues no se aquí la frontera Si cosa español francés incitar en esperando desde aquí de aliviarse a Mercader porque se abordan solventar las complicar profesor de duele

Voz 9 14:57 es de sistemas de paramédicos bromea

Voz 10 15:00 son portará una delicadeza Inés de tenis pero cree que lo logrará evidente aquellas tribus pues crea un sistema que comérselo este alimentos Scooby a agrupar organismo vaya conseguí que tiene una inversión mínima uno dos que una inversión de un apetito croata Marin Cilic

Voz 9 15:27 lo que es correo electrónico tan Inter en COM

Voz 10 15:29 la jugadora de falda que Vince Aubry una única o un aporta no

Voz 4 15:36 ya en aras aspectos que no tengan Antana veo una maqueta vida beat de que esta adaptación de de la oferta que te animada de Comerç amb la NASA unido sino que que puso de ten ten me sabe a al Inter que son Italia iguanas Arco como dos problemas la ciudad expuestas Luque es alto alto establecimientos comerciales pueden provocar Huguet no núm desafecto a la ya sino también a los comercios

Voz 10 16:03 sí bueno ese es un tema que atenemos directamente

Voz 9 16:05 no no no entrara ni pueden ser y qué es lo que decía hay pedir a ver en miré aunque al propietario de la gente en guiado comercian a la empresa el problema es que lo guineano me de una posible un aumento de de de que no lo único que pueden vi porque claro no es un factor importante encontré que el Comerç hasta en crisis es decir de la allí que no veía difícil una recuperación total contexto general tres no se Parrado una tres problema que ya que que es importante es acumula una serie de de de punk que el problema es los últimos años la yo lo que sentía una las ciudadana avales copa es producto de un país de origen como son fijos a nivel mundial llevo iría al descanses Group grup multinacional cerrar acto obligan a pasa seus hacen tres lo existe una forma de allí y España tiene Elizarán no llevamos hasta su primera que pases Ankara una intermediaria que ta aumente el gasto Despres que tiene una gama determinada de productos lo que Bodipo el efecto vitrina que siempre es un atractivo a esperando pues hasta desaparecer en disputa

Voz 4 17:37 claro que que por sus paisanos

Voz 9 17:40 eh trate a que después consulta Betty para la tendencia de la empresa es de Thein IV venta de Comerç de venta al público ya una tendencia a depende de centrales de compras es de prohibir el va insta menos a Evans la finalidad es la arriesgamos después sistema compran a exempleado sean tres comercial eh hayan Xian centros comercial lo centrados que Combes a los españoles al Cruise me español que ven aquí que es un cincuenta y hasta aprobar of Maté esos tienes que tener un supermercado en la selva eh ahora evidentemente al tres que que que te ha a estar reduce la gama antes adolescente vitrina e ir expreso que envíen Scary Ruano aval a empresarios pues de otro modo hay que dio practicamente otra cosa es no ir de compra productos les echa poneros pues nada mal ya que tal ahora para empresarios now hay lo que les no yo puedo con a a tal sensibilidad metros parquets mes es fácil es tan complicado Si bueno para hacerse con el bien qué Torquemada va tres estaba hagan algún intermediario pero tan comprime Skaar M Skaar ven la gama que que el intermediario ITER que es la matiza que el Turisme pero aquí indicios acerca de mayo es eh es consecuencia es complicado seguían en el coste no siempre es un tema que problema profundísima están a la cama hay que hacer es Domenge esquimales e es empresa Ari cada vez que hay equipos que es de Clesa toca a mí a alguno que por persona

Voz 4 19:35 Ankara alguna cagas por el caballo

Voz 9 19:37 lo tocan rock sale conferencia que Amena ha coincidido Baksi pero posible la máxima diversidad de de productos tener dividen que amaba a manos a muchos llenas desaparecida imperante

Voz 10 19:51 el equipo destitución

Voz 9 19:53 eh que tenía un coma país comunitario lo que él se tenéis creado mola es de Sucre y el favor de comprar super barra o la Mantega o usted va a sacar el parque está eh está en periodista bueno delante no les

Voz 4 20:09 cuánto te da Serna consiguiendo no oí a la manera da da igual nuestra la nueva situación

Voz 9 20:16 claro que lo lo que viene la situación ya que ha estado Commerce eh no ya Alternatives aburriría medieval sí que vi Montes Coves nailon Fire eso ha trabajado con Trueba es conoces que que aquí no hay ERE pero es que ahora rotas y al nuevo equipo ante una junta de buey yo Turisme que que Viña comprarse anti Bush porque el sino en algo es que pase ya no Torre otro Argamasilla Guti anotó Bianco ahora ya ya sobre la publicitar de pecado y no alemanes de agota el cura que Tyson

Voz 4 20:50 la de la Atanasio afectas me nada al tema de la de la formación del personal pero también es Parla Aspar la subirnos pues para los suben también Jones que clama al salarios que os pagan a algún vallados de del del Comerç no donan que ya está al nivel queda expresa criollas

Voz 13 21:12 bueno al tema

Voz 9 21:14 salario permiso económica la actúa Sitting Bull Turís a even nuestra Teresa está así a la tendencia después de ver a veces difícil no hay nada el otro bando sabía intenta saber deseo lo máximo claro cada presa Si es conciencia con muy contentos con de la explotación no creo que seguiré de de forma yo creo que es una obligación formaba parte Arsenal parque está sembrando tengo presa mes sido no supone Servei esas siempre ATA Met e incluso marginal Gomes por lo pilló a a empezar y a un perdona la edad eh saben que la alguna empresas asiáticas a la ONCE porque Moody's Small importan al Servei en el parque está hasta con pena Torné multas erales Madoff actuó a no es tan progres relativo

Voz 4 22:16 en algunos puntos podríamos también bastón a Parla que llamó la día al respecta yo la la Cambra propio pero acaba numerosa dama Nagy uno Opinió porque desde que asumí la presidencia de la Cambra a Parla molde del Transport

Voz 11 22:33 eh de diferentes opciones decía

Voz 4 22:35 ya la necesidad de pro también un Aeroport a interna lo cual hasta natura vayan a Estudis también es lo que no Uriel aporta a Parla de del transporte ferroviario etcétera El catalogan sobra la Europol radique la iba prioritario a la ACB cuando ustedes donde pensaban que Queipo avería una una alta obsequió eh que en plancha al respecto

Voz 13 23:01 bueno yo pienso francamente eso está el tema que que que perdí una forma estará muy os ha sido bueno ya no acertara a Londres porque que se ha dejado de que van a saber

Voz 9 23:22 el Govern auditivo que al aeropuerto de aseo en Eric privada que incluye culmina culmina a los croqueta de que de una forma Itziar public pasé gracias a la intervención de la Cámara de comer Pantoja eh que Parrala más Generalitat sin Zidane para la Dirección General de Cataluña han dique eh debutará la situación que tenía en política no se publican con una vez no en la Cámara sens va ocurra discuta haciendo que gobernando y de Madrid seis porque es lo que ya ya que esta iniciativa surgida a la cama de Andorra Pace desbloquear millones Ikea pudiese pudiese público tal y cual la Cambra de Comerç no va a un tema aclaró o sea que yo y que funcione e una otra cosa es lo que es verdad es que Galatea que se complementaria es es que desbloquearse en proveer de tal yo creo que gobernará de Poyales dos opciones Bono pro es que tampoco truco no Camí E Cell marcha la información que estemos es que intenta volver yo espero de final de año sabremos si si si no se busca al explorado Smodis Grec es facilísimo ahora la importancia de la Europol instantáneas

Voz 4 25:02 Mendonça seguirán Parla frases como siempre va Atanasio alarman gol rescinda la Cambra Commerce

Voz 9 25:10 vale intereses etcétera así

Voz 15 25:21 que tardó amor las la fábrica Gaudí esta gran promociones and Class marcando la diferencia aún va al transporte gratuito ya un millón Finance amén pinza veinticuatro mismo Sense interés sus Dorna Gaudí daba curación amapolas la fábrica Andorra Prat de la creo Kinsey las vídeos judías da mapas y Le Clézio completan Bea Muebles La Fábrica punto com

Voz 16 25:45 es una oportunidad ambas Fons moda Bank a usted Inés son las Millás Mans al nos tres quintos pairs San cuidará donará la tranquilidad que en esas citas siempre adaptados al perfil inversor parque para nosotras uf adicta al millón Servei es al revés

Voz 17 26:01 portan Mora Banc en son Bank

Voz 4 26:10 al cero empresarios que tan apurada o unas país habían desatascan cansa Brooks que te tantísima actualidad Camps que aborda que ocuparán Ifema Ananda Fernando Blanco Normandía Fernando a dónde de total que fa referencia al al marketing pero a aplicar ata a estas yo ya no sé condenarle tú con mi de usar no no no bastan unos días y no no no me da libertad de comunicación yo que que nos aporta Don a Internet la echarse a subsidiar hizo para total sal que han fet a que estas estarse eso sí alza al móvil no ocultan in total móvil y un ordenado per per navega básicamente haría yo

Voz 7 26:59 es el marco alguien te dan margen

Voz 4 27:02 hay que esta temporada igualen confianza mundo de Moon tema para de un aspecto concreta nada un tema que está muy de moda que son las las influencer sean influenza esparto Tarrega muy Tito ante la Sebas preferidas han fama ni porque yo creo que ya es en femenino

Voz 7 27:20 pulmones Totti que venía de más eh más son donará el tema de las influencias se fía directa de las salsas social las influencer o el influencer toda la vida lo que pasa es que a que esta categoría ambulancias el lo que en aquella época la la web dos cero lo influencer unánimes una persona popular e especializada o que se interpreta especializada en un ámbito puntual y carros sea más roce gay macho

Voz 4 27:51 o al tema pero es que la de popular han Noé así Amal que está pasará es que no son personas populares que es pasan a la echarse a que partan son dirá que influencer sino que dicen que es que se nacen popular a mida el centro vaya Lashkar sea existía partida aquí a Chirac a un agosto exacta

Voz 7 28:11 exactamente así pero

Voz 4 28:14 la plantilla personas al puntal de que hay que estar

Voz 7 28:16 es una con bellas aquellas personas que no vienen del mono sino que sólo Line algunas están arriban al mono Flying ya el área

Voz 4 28:24 iguala a través naturales a ver esta ANSA

Voz 7 28:27 saltan primera minada Televisió saltan a la gráfica pero ve el tema que hallando recomenzar Palace donde las influencer vida posea de Deferr a las influencer

Voz 4 28:35 la que que pueden fe que Andorra os con puede mutiló a cien metros del Money las influencer aquí Andorra para el tema al marketing Parker Puche comanche en parque la banda donde las seguidoras y de las mil historias que nos puedan explicar la sea vida privada no ondulada que el si E B de de enseñarnos determinadas marcas productos halladas de vincula Tomás sus temas en mangas y que Clay ellas cobran perro en promociona que estas marcas

Voz 8 29:05 si nosotros como usuarios yo voy a mí incluso usuarios usuarios

Voz 4 29:09 a toda vaya mal resulta achaca estas marcas IANS pueden Baura influir para que en duda alguna persona a mal cuál ya en crear un vínculo de confianza

Voz 7 29:17 sí sí sí sentimental tú de alguna manera Tete Tete identifica Ada o como grupo de pertenencia o como grupo de referencia intentas irás a comprar o consumir hay poca que está cosa hasta consumir gente demanden particulares con sales de ninguna en particular unos no una casuística diferente a lo que es un gran consumo a un país de millón de habitantes del choque que aquí el es diferente pensar en la posibilidad que tienen las influencer o Els influencer esté en agosto Madrid las influencias son simples general era que aún bloques marcas de lo que sería un consumo masivo pero cuán para lo consumación un consumo internacional con podría ser en aquel caso una estación de esquí que Ilham marcas que puedan estar mes de cara al mercado pintar una en aquel caso yo ducto de que un Acció de de influencias pueden ir a resultase esperas o el resulta el tema costó matar Laura que se dona a Paisley de millón de habitantes

Voz 4 30:11 claro a andan los tracas diez inquina sabían las marcas au las empresas destinadas al Servei So con mantendrá que que Zika u han utilizado ya a la de influencer o que podían utilizarlas influencer San Ahmed

Voz 7 30:26 el de el último dos o tres Saëns la dudas estación de esquí Jean útil SATE influencer San bingo hacerse la visita las fotos Iván pensar las fotos etcétera grasas Gomez deia

Voz 4 30:39 es toro turismo tema en las fases sí sí digamos para más

Voz 7 30:42 a una a una una visita a algún no no mes de influencia como me había blogger se debía chequera mes una alta categoría de me que me vertical a la no es tan masiva sino que el todo y no ser tan selectiva específico hayan que seguirse a un a un bloguero debía es que es una racha la en cambio una influencer coman posee la dulzaina a la vez Ponzi todavía Laia en Sudán masiva no sea Aquila las estaciones de esquí ya ya han fea acción y hoteles de la zona alta de la zona de Soldado dan fe taxis de clan portar e influencias españolas Moll con deudas que tienen del centenar de descender a seguidos será de miles de seguidores millón de seguidores que afea son hacer campaña de imagen que pasa es que la venda que posee una estación de esquí campaña España que casi porte sin un influencer Francesc capa França un amplio la expectativa de venda numéricamente en forfaits Moll me serán que podrían ser las uñitas de venda de un producto de corpore que pudiera haber aquí en Andorra Woody aquí una aquí de de cadenas pocas de cadenas y la que Asón Roquetas Sam son pocas las las sucursales unidas que pueden haber y para justificar inversiones con la que ya se hallan en en en algún caso

Voz 4 32:04 aparque la inversión una influencer

Voz 7 32:07 van a clase directas seguidos y a bordo

Voz 4 32:10 EFE aprenda como una barbaridad es decir

Voz 7 32:13 a los seis meses de dos euros dejarte una un post fins a miles

Voz 4 32:19 cientos miles de risa miles y Afinsa contractuales Fisac

Voz 7 32:21 contra artesanales e SAP de influencer quedan FETE de contrastes pero siempre de maquillar Cher entonces tanto en plan de las maravillas del maquillaje de ya son muy altas cifras de Nájera casi que son contrapeso que son contra y comparables son gota que publicitario

Voz 4 32:40 donde hay que te da a montar las influencias una parte un una para una Palmor que siendo la temporada de las aspectos expedita del que fan come ya se han convertido en agosto como las marcas también entren Nintendo quedó unido

Voz 7 32:57 cambia la manera de comprar Eamon queman a la medida de mirar las marcas

Voz 4 33:00 mide venden a bebé vendrá me daba llama aquí tan difícil parecer usar vi a nivel global en gran ir dirigida a un gran público no es de cara a ver si este elemento

Voz 7 33:12 en Esparvel entraba ayer mes un aún ID de cara a país comandó ha resultado ileso

Voz 4 33:18 no voy a parar en resultan los ultras mes con el programa muchísimas gracias Fernando átomo torna al cedan braza distan ve al no peino Game nuestra experta nada Mora bancas Vila Díaz Ferrán pondría ver qué tal muy bien las mueve eras con éxito total eh sí sí depende que inste más a encarar preguntaré de qué me estás parlante que no nos atacaran aquel pum de de tornar más a con acta pero pero exaltan ves que tu programa

Voz 9 34:00 es que necesita

Voz 4 34:02 en esos Arias Prokon traía también Serveis ya que programó conectamos a la amb la actualidad en aquel caso económica Iveco comenzaron con temas como Cats

Voz 19 34:15 dan paso una mica diría la anal internos que hasta última Samana hoy Koeman se están depurando a la pincelada dado que hasta ATA que tiene IU e cada venza algún a tu tan pan Sabah escoltada que tú a sus está ya estamos La Rabassa acta de historias a a Europa hasta a ver cubano a las va Kansas amplio tal tema da da arancel Si guerra con Marcial todo te entra hasta China liderar para para la gran Duck

Voz 9 34:52 no para mí

Voz 19 34:54 dress mes K eh yo creo que vais comienza las va Kansas al día deuda Gordon tal día Nou comenta Sardá algunas pugna que a Turquía da corte eh iraquí donde al día suelen pasar Santina Amal Quentin Wood eh un instigó así una mica da da pasión turca de aborto en Bagdad una mirada tango Morgan Team y realmente será iberos la da que tragos y al que han fet Moura eh don programar Cat eh ya su Urra pasaré mes meta tallada amén prosigue pagasen nivel y pensó Puche es nítido Parla da Mescada que afecta a marca tan la última semana donde las zonas dedicadas a anuales parte de Arona Thiem Don la situación Catalin un un canto a todos los Linda Axa da la zona euro hasta narrativo y bastante negativo mientras K a la Atlantic en un mes no Gamper eh Koeman San para Europa donde de esta name al Eurostoxx Chang Un sin pararse naval amagó que va dan da Corsi y a André en una mica han valorado fin da está cada país darnos Bahía Blanca a la Cuba ya a España era ve al Ibex hasta de San Un se echa sin pararse en a marcar al Dax no estamos millón hasta los alemanes Cayenne S un set Parcent eh al cita Alliance a dotada crisis Cantín Gupta habían Koeman Tata avanzará daba Kansas donde la crisis ha política a que que Berna Antanas Train Don desastradas San Antón un cuatro Racing Amado que va del año podrían Dick hasta gay era vea la mitad a Ci U que apodan hasta España o Alemania al francés usa serían las medios centrada la entrada a la zona euro Castán practicamente plata cayendo a menos de Hereu a Antic y da opción Standard and Poor's Vincenzo antes Parla da alza mi papel a Google Facebook Amazon en Viscaya Duran a que tan Durana primer trimestre ahí va Very bastan Moguda iba a haber iba a Estambul habilidad de van perderá su por también algunos valores pro Sierra sin Let's dance vayan Down Jones está aún sin parecen a Moon al Standard and Poor's ingenio un Nasdaq donde la bomba ya tecnológica por antonomasia Un Kinsey Mitch par Moon sí aquí Kina es la conclusión no donde casi a buenos al tras a al Standard and Poor's Innocence ya ACM al Eurostoxx e al Standard and Poor's apoyatura Arsène Il Eurostoxx a Bachar un sin mi chuparse en la cual Don al valor relativo de entradas dos es espectacular era algo que a San Blas

Voz 20 37:52 va a Corpus

Voz 19 37:55 a Katyn diríamos una diferencia Tucker calibre de que yo vayan que haya son son unas cuantas diría desde dos mil dos dos mil tres no había visto un valor relativo cesará atentara en drives dos Inditex ha mal que es realmente a Europa donde sea esa encallada la situación a tipos de interés al desván gastan a Horta Mena panal chats de Ecuador

Voz 9 38:24 mientras K E a la altura cantó Dallas

Voz 19 38:27 la Antiqua la industria de sigue sin anormal funciona Ausbanc funcionan en las grandes corporación funcionan pro al que hasta lidiarán total menos marcar Hamza es en la que está pum boya tecnológica Durana me es la Giulio olía gogós eh en vis com Apel a pasa a tal Trillo la capitalización bursátil de la semana este martes para a que aquí a Europa dance

Voz 9 38:57 al reglamento de Baños a europeos

Voz 19 38:59 donde la costa humana valdrá no sé Si santas a tanta Bill Lyons da da euros e Dans papel val mes ciudad

Voz 12 39:09 un trío

Voz 19 39:12 a las diferencias e son una son así ocular Ibai Boyacá en uno Ons Saleh es apuntalan Wi Fi americanas a es Tirán pero obviamente cada Cop mes mes mes apuntas perra pasaré en un para Santa hayas dado los últimos de One Si pueden a cada tirada dados marca Tamarite espectacular si surtiendo a la renta variable un rapaz rápido a las divisas Downs

Voz 9 39:40 para total para total la crisis gente

Voz 19 39:42 la obra contra Turquía a que me estragos de a Patti te eh al dólar puesta cambio entra a King Sanur Anta dos al barril de Brent acariciándolos huy tanta hasta agudizan asaltan Thanou Ita la razón a a Lorca en normal Mena funciona como un activo a Fuji o cuántas multas varadas provoca Durana hay que esta crisis Lamar Odom al valor a Kaiku Talgo a mano que hará matices estaría que utilizaran a dos mil dos entradas las la otra

Voz 4 40:14 vaya donde can impone una banda crisis domar Jens la otra la boom Boya a lógica a la Roma no sé si de la fracasada hola Juan Carlos Moro revolucionar no Zipi Tzipi de clases han coma negativo habrías la han tomado del Emergency eh son raquetas tan Kamel no otras seis de la economía europea pues que yo me atreva Judy que encaran Fame Espoo una boya compás rueda un boya un mes han ya hay enfado a a favor una boya con más lata nulas llega que está que es aquel que está asistirán el día de unanimidad

Voz 19 40:56 yo yo recalar la la bombo ya la lata Nin la también sobrada Taula o que pases saca un lavadas Nos valoramos ve a partir al final sonó Xisca son son de nueva creación he procurado en plano don la evolución no ha marcado campo Utah ni compañías con Netflix no Caffa Psicosis dan ninguna escuna decía

Voz 9 41:18 ya harán no vibra

Voz 19 41:21 esa sensata ni Netflix no parque todas tus compañeros tengan con Arribas a la reina comentando las serias que estas la lesión de aguas al hacia qué tipos dan a los hipotálamo mes daña

Voz 9 41:34 hoy arriba

Voz 19 41:36 arriba ATA anal Ana donuts donde

Voz 4 41:39 es complicado complicar Amer son

Voz 19 41:41 no Xisca de alguna manera

Voz 12 41:44 que no están guardaban dinero

Voz 19 41:46 la otra una otra casa espectacular cada mes a aquellas que unen en Parla bastan los avisó a estampar marca clínicos Par Par la tala vicio Internet donde es la no aquel año no añadí mes a los no no España dinero si ya en cada coche Caja perdí mes al que saca las expectativas obra que no si son son tan altas Ca la yo perdí ningún por la compañía en Bolsa a las últimas cinco seis años estatua espectacular ya que hasta que la SGAE sino unir eso está sino compran Slam no para andan algo Xisca unitaria me en plan para cada Cocha caza alza año Tesla hasta hasta de Inés lo que pasa que hayan tantas las expectativas no sobrados cohechos Alex obra una irá aquesta que hay que está también Ussía en la pantalla también sacan no es núm esté es la no es no es una cosa hechos sino la baterías batallas Par Par mil cosas de Acor Amal cual las expectativas que hayan sobrada Taula esos son brutal explotan Vic lanza accionistas están en una escultura tú sabías final de que está en Jawai harías Dean esa Moncada Concha allí eso no es hasta nuestros cumplía infinito amb una TAE da ganar virus Isma y propietario es la que da da da labor social

Voz 4 43:08 el tambor

Voz 19 43:11 dudas en un mes Jones Parla ama de grandes accionistas Cate entra entra van Si fondo de inversión llevan discotecas y sus ideas de acudirán a la participación hubiera que al

Voz 9 43:25 tú a la misma regulación interna

Voz 19 43:28 a Van no ampara metas está tan a excusa tan valor en Bolsa no haya abordó a su oca pero hasta Empar Landa da realmente duna de una duna boom bolada corta Amal que la aquí la cuestión está en saber salmón una anilla a parking ya que esas compañías tienen

Voz 9 43:48 Curra Good a corto

Voz 19 43:50 o a o ha llegado hasta aquí de arriba apuntó arribó al final pues quién da en plan también sigue no Sada sea alarmista pro Si cada una de entiende destaca son valores Kampusch han multi sin la Corti esos entraña una serie a una serie de riscos que Parla admira una Cabilia comentará han han han las noticias lentas donde pasó Landa DACA no en los últimos años eh no te amé S&P gen Amal Down Jons Dunn a trescientos par Jamal Nastun sin parcial

Voz 4 44:27 en Canarias son una estén parranda de Wang han han qué papel va más plata la crisis la fallida da Lehman Brothers

Voz 19 44:36 en la que está Samana Don será es la aniversario de a al al va Laura integradas al dos mil voy León a Lehman Brothers las va su a oficializará fallida eh al final Albán e de alguna manera o de alguna otra salvan acaba cada Barclays a inmune a la corta para pesas broma que el quite EU pros y cava el don sobre la base donde una hasta andar no da total la crisis tal dos mil purita va corta un total tomada al su Prime America la total inmobiliario y no da las otras las titulizaciones que habían Fed hitos a todas las inversiones que había encendido una manera Olmo la pala en cada sobre aquellos activos Don a mí consagrado en la la fallida la da Lehman Brothers una lata histórica quiénes a las dos mil Voigt parque ama podrían dedica Agut una van a un Express ella me que está latas obra acotan Juana regulación financiera abstracta

Voz 4 45:41 a ello encara hizo

Voz 19 45:44 ya encara encara hizo Macaray Somalia encara ya en Aran Alta sigue cerca a eso va pasa a ser va pasa es curioso no porque eso pasa ni irreal men la la regulación financiera o mola Ter Maese a Europa

Voz 9 45:59 a Sudán

Voz 19 46:01 la ante ningún sobrada tabla regulaciones financieras eh pero al año Trump las tumbar para que Wall Street Don saga hay un nivel de regulación bastan mes va es la al dado capotes ahí donde van a la Zona Euro la entradilla decía amb un a Muñoz Norman recordó Araya sí acá eh cuando los American esa inventan algo a chinos

Voz 9 46:26 Bush copian íbamos agrupados Ulayar Islam

Voz 19 46:28 don se son remita es uno de mi caso a Europa sabíais alguna han sido brutal onza cada una dosis financie comandar en fin así tan siquiera tratar tan cándido que está aquí Don Uriz llenaron la la fallida da da Lehman Brothers un nivel de regulación importan pero a la hora de comparar Parsons

Voz 4 46:55 los donuts dada ese aquí muchísimas gracias por una ensalada una cosa me decía en referencia o que tu ellas a al final la dato datos de aquellos Bonns surta el Kun seta que Tucumán Tabasa avanza la prima de Riis Canoe res més K

Voz 21 47:11 va a los bonos a diferentes países usa de Wang de Acor it be Audi Francia al caían cada voy a la prima a Riis para el ejemplo a Europa a Sol cita contra Alemania donde la Primada Riis das

Voz 4 47:24 España contra Alemania da France a contra Alemania de Acor de Albors no res més que Arafat la rentabilidad de aquellos Bonns ha de Wang Eiffel a revistas parte aura no diferencial More dos lema Press mami Camerún dos gracias Inma Tourné Emma si Boceli la la próxima semana mientras gracias Esther adeu

Voz 18 47:49 no me preocupara

Voz 22 47:52 Banca Privada Maya conforme y menos sembrada mana mes esa estabilidad mes innovazione mesa Bay mis oportunidades Inés implicación así es como by hasta en Duran forma al futuro ves información

Voz 23 48:08 lo ha by bank pum

Voz 17 48:12 a hoteles patrocinar para según un equipo de personas en eh

Voz 4 48:18 tenemos ahora par la previsión meteorológica saludemos Jordi Carbó día a día como ve ven tal y con vas día allí había un día finalizará Mis Gris gris tampoco ha parado para que también visto al sol premisas nouveau