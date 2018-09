Soroll (20-09-2018)

Voz 1 00:00 Andorra

Voz 2 00:42 seis minutos pasada la una con manzana aquí Lora Andorra You Farah Emma Avui par Landa cultura con dotadas de Joe and FEMA una pum una pugna Parra aparcada la actualidad que pasa a Akin es al futuro calidad espera ahora con saña en Jan hará la naked meros canté para andaban para acabar la legislatura una legislatura cara y así de una una adaptada de acaba amén que esta Kelly tocaba a finales de marzo principios de abril conlleva anuncia al aseos a ver también dos consiguen que pucheros los puretas de ley Castán Antonio esas que están a trámite parlamentario no has podrán ha hecho tenían intención de reunirse alcaldable darnos Pascal a más diferentes grupos parlamentarios perra pude consensuar una sea prioritaria a Biden que pasa para el daban el presupuestada en pro ni a Uría Vandal tras y es al que violan Ballan acuerda no obstante ha hecho daba gradas no está

Voz 3 01:38 es igual de una una ley sino a Lora

Voz 2 01:41 la entrada a así funciona el Consell no sé quién habría sea el mecanismo Upper descarta a aquellas Yates que considere no prioritarias que estampada Vandal tras que si queda que está maneras pugna acaba prueban las que realmente Alex interesa es un par la que prime de Calderería ve ahora sí ya acorten trató otros grupos verdad esta no son a que estas Yates prioritarias vitalicio Ana Sánchez Minustah la una manzana Andorra con da da Cultura y Avui saben esposas obra que Kun ser loca tarda Aja Roca hace un un ser benéfica Unicef actuará quien Salvat cosas a las Pay su rol también subraya la llena Jamal Joana de él era que es el que pueden fe desde muy If I nudillos la superan mana acabaremos Abu a días de EEUU torna Alex esta LED Par Par Lay nos da delitos tecnológicos y de las Eva Prevenció hará es amén de entrar en materia comencé

Voz 4 03:02 es que Pere Habbo este fin Salvio Mincho veintitrés cincuenta presente Purificación Gamble tiro contra la piratería lugares desde que Jones Bill Nelson Jobim Sabin que tareas sin cuanta presente bonifica Siol activó compra la portería Banús Praga Friends Caprabo a instruirá ante Andorra la Vella al constante Guber

Voz 5 03:27 la está abierta al veintiuno marginan todo mobiliario fina que te enamoras la fábrica al transporte gratuito ya humilló Finance amén pinzamiento y cuatro Sense interés a la fábrica ya está había estado veintiuno arcén tras de la Creu quién sea la midió mutilada moto así depresión d'Andorra compre también Muebles La Fábrica punto com

Voz 6 03:53 discípula está River los niños ofertas tan produce es ya extinguidos al tras Vila mira al catalán con itrio para superar las como

Voz 7 04:01 esta renta Baix ellas sin literas sin

Voz 5 04:04 euros en curan Thanou no mes el veintitrés

Voz 2 04:07 entonces hembra River previos meses

Voz 6 04:09 estas cada día

Voz 4 04:13 sería como si a seguir una a las pastas y Sadiq Coma que sigue esta pues Ugly preo castiga que domésticos Martínez tan mal educado triviales marcas Vince talas y duramente han Serveis

Voz 8 04:27 Víctor Martínez de Andorra la Vella Lumet in van a la extrema estéis

Voz 2 04:38 eso no sólo en Ifema voy Parla de ahí anda que Concert albanés rica ASFA Ashfaq ésta tardó dos cosas de Andy al Hard Rock Café a Munich chef Idi quién Salvat par Parlacen Avui antes acompaña aquí al nuestras Astudillo seguida Marta Alberca da UNICEF mal día Marta de menguada no

Voz 3 05:00 bandera extraer pero también acompaña alguien Salvat

Voz 2 05:03 sí de habían afónica que están ultimando plaga y no sé que os nuestros días quién os vamos bon día dedo a David que entre los dos más se una al presentada hace Quinn que tú nuestra primera fase colaboración a nivel de diferentes colectivos no pero como a su visita que hasta plácidamente la da a Unicef y quién Salvat Marta o veían

Voz 4 05:32 ese voto las aquí equivale monumental que en Caracas

Voz 9 05:36 bueno pues cuando ha pues eso que acude in Andy ya no el tema peli sino por motas altas y cuestión que bueno sí primera en un prime Mon pues no porque os habéis funciona a Messi en el respaldo al món no creyó que es lo que hay un primer mundo pero bueno que lo tema AC que es verdad que con cada la gran para las vagar hasta falló un tema matará a depurar u destinada a alguna en África o alguna sucios yo no sé qué tema escribirá y cuando tenía pues bueno ganas de poder no presenta la Marta ya Unicef

Voz 10 06:19 hay ganas de desgranar el ascensor alguna cosa se han temas a que ate al tema Regev

Voz 11 06:29 no

Voz 2 06:33 no llevan en a que esta es la la cansó la núm esté Tena Ampo que han explica económica con Vanessa no

Voz 9 06:42 sí sí iba a ser la manera de con con Vanessa guitarra ibérico es culposo a temas pero bueno la verdad es que es que a día de la cúpula al tema de más final tema que es pura grita ahí vendrán plataformas porque es pudiera Cataluña siendo explosivas y la verdad es que se llama del pop ha sido una escena Ampo Prado bueno ya es otros instrumentos ya de tanto da ya trato a es es

Voz 2 07:12 es una honra canso sí sí lo he Marta explican una mirada al al pluses Noda no al revés como tal Talking y después todos altas y da da adaptar el Mena al que es el que podía usar

Voz 12 07:25 ella han sido Feeri la cansó con molde Vadillos entonces lógicamente desde el inicio así a agrada la idea hay even pensados que perdonarle una mes de Resort Sellés Downs que ancha agradaría donde puede conseguir donde porque la yendo después festiva la cansó oí a cuantos también y al final resulta algo muy al mes con que ven comensal más la campaña de cada vida constan ve a que estas acciones creen Cendón Espert animal la campaña Hipercor

Voz 3 07:59 ah sí amb la Rambla Ankara gran mortalidad de Tena Downs que acá a raudo al món Dance Central yo estábamos no presentado un tema que el clima compositor pensara Masnou les Iker Abul Good a Antón a Unicef Nos encantas iban a que ha dona una mica més de de la campaña hay persona dance la música es vida donde que cada vida conjunta ido anda gestos central que afecta al Kim como alcanzarán entonces les persones que vial al con ser solidarios Don Sancho ayudará donde se han a cada hasta mesa de de activos

Voz 2 08:36 cómo funcionan al más entrada de bueno

Voz 3 08:41 ah sí la compra anticipada fins de equipo requiere a ya enfrentó como David Villa la entrada que en día en plata que son de euros doce a partir de de que castigue y al con Sara a la que es cancha Oprah la la la entrada a ir al considerar de la entrada que es a quince euros finta de cien y de euros a partir de de que a veces les a la venta al conseller a que es la entrada al conseguir el mes al CD de Regal de alertas vez de que entras editado al Kim a todos esa entrada podrán Gaudí de descontentas cadena sopa Avui después de alcohol divulgue y después continúa alargando la La Festa do it y Quino donde están Esnaola estará a casa también hablamos de filas Aero que han donativo de dos euros la semana que BR Bram den Jasper descargarse la cansó dándonos buenos y colaborar de diferentes posibilidad pero aquí sino pueden venir pues también

Voz 2 09:54 bueno de Kim a a la sonaría Avui podremos cuenta la labor ciudad iniciativa de de que ETA no están en poco

Voz 9 10:04 sí sí sí yo muy escoltar en la versión definitiva todas las carrera ahí la versión oficial a la definitiva vaya

Voz 2 10:13 a mí eso estará acompañada a nadie para el que Dios que son un sí cansa Magnus altas también sean Força

Voz 9 10:21 sí es verdad que son acompañando a nivel a reconexión inmoral son buenos Omic son Compains y a Pablo a la clausura pues también es una emigró al país es yo yo voy bien cantas toda la primera Mandi

Voz 10 10:38 eh ya Salado Alcarràs Matute la está Ruiz días Julie Barredo si no me equivoco sé si si son estas notas sin parar hasta que no quería que también colaboran

Voz 2 10:48 a esta naked con ser Don skin muchísimas gracias para vender a a venta Espartales Amis álbum tachas saludando a Fons

Voz 9 11:01 no está mal no no pues pues otras épocas a la máxima difusión posible empleo a Rock in casi una experiencia que eso no Kaká Davide contáis Pla aulas inca Gavín Gee aportó sobre en Tesoro siempre suponemos

Voz 10 11:15 yo no me comer gran perfecto muchísimas gracias a vosotros atrás gracias quien piensa exprés

Voz 2 11:22 Marta qué tipos de la curación de de PDF Downs cultura hay donde va a Raptors yo de fondos para las costras campañas tenía tú hasta el lugar a poderlas FEHT han igual tras otras ideas otros proyectos sólo uno a mí y a expensas de aquella en coma aquí porque colabora

Voz 3 11:47 come lógicamente en la colaboración de los artistas no pero Real Mendonça están CNI si esa es un honor que colaboran unos tres a al que entendemos que es intenta fe diferir diversifica Moll persigue este mal bomba sport que tenía mala ha llamado a Cultura que está en la mesa entra coincidir a Malmö se utilicen a Carmen Thyssen Andorra dos que tampoco ya hasta en compensada colabora y esperan aunque durísimo Mou tensas hará alquilamos y que sí que intenten es un perpetra rival Maxine de deciden no y que esa manera de de colaborar intentado AMS a Ana hubo Brin a diferencia sextos no si pueden de Achille el hábitat es que la Cultural Jones la bien tocar desde donde no no Farrés ir hijas algo mesas más habitantes que que está coincidir Moll que les no vetar bandas Ana llega desgrana a nado la cultura que estas dos últimas continúa de equipo ha revelado me Informació sobre todo al taller Dina que Fem que tan bella que Castro no a mi Jackass sirve coma como primicia Don será el tres de octubre pero comen comenzaba a comunica ya muy después de con ser hiciera el tres de octubre y cuando también hay alguna novedad de que estas Tercera División Medina que hacen a al mar de la campaña no económica gastronomía una Micah Downs culturas por lo que pueden mes no ostentan Cats ve al sector siempre que seguir en la infancia

Voz 2 13:29 al conserva que esta tarde ha da dado de la campaña cada vida contra en comentar explican dinámica que es al al quedar en nada que esta campaña ha querido empañar de década vida es una campaña global que fue Unicef a todo

Voz 3 13:43 tal y unos datos de allí y que te coma obsequio millonada la supervivencia de Donadoni ha cuando ésta es una mica de de Clare tata o de Llum han Han Ana qué tipo de cantarle en la supervivencia de o ocasionaba otro tema a moren diaria amén estas estima que Moreno ser mil reservas Kurtz ser mil la Downs la mitad del a fin citó no superen les Bing les debe las primeras veinticuatro desde vida no las calles son chifla es que si multiplicas pertenecen chantajes Son Moll Lyons de de enero que no reciben a a supera Pons que estés veinticuatro el primer mes de vida Iggy está hasta tres vayan a eh aunque es simples que ha al que creo es que han

Voz 2 14:38 es inevitable que son evitables

Voz 3 14:41 a Max es Alpes vacuna están Alan Alan de la madre como el del bebé a muchos hospitales que tiñen otra Access a la electricidad taxis a la igual Szabo per poder desinfectar a antibióticos un estándar si no res més complicado algún sistema que nacen prematuros Downs Putin ha tenido la tensión adecuada Downs a que les al el estrés vallados de la salud del hospital al centro de salud sin preparar percibía una complicación al momento alambradas au Si alguien llama alguna ya patología que el Queen comensal trata son cosas es que temen aquí han dado Setenil Jan cambiamos al tres países de Almond no note el ya que el Països tipo van Bangladesh Pakistán que sonadas que aquel país los representar naked sin cuanta perciben de la mortalidad ata de del senador hayan concentrada a maquetado Països si Lance total que tienen fe permitió a que esta situación

Voz 2 15:43 uu Farhan a Marta con las pero recurrí a Obama que a esta colaboración mal quién Salvat ya llega esta que da no me estén Ampo

Voz 3 15:56 entonces la verdad es que es difícil que no Sachs Mike como una reaccionará al final la Vega Svensson Ponce Sandra después pues la yo no ve pero que no han Bud vení a Ci que dance convoque y ojalá cumplís firmado Harrak en y caben Montés mes antes dama Amundsen Vincent sin cuanta personales creer creían que era una buena cifra esperen donde arribaron

Voz 2 16:21 ha sido bueno Jada antes citadas de guerra

Voz 3 16:23 durante sus padres pero en caras no se ha llamado la les envíen Keynes agradaría goles en cincuenta percal que la Ertzaintza ni mil anclada esto sí que es verdad que por ansiedad que evitará pero bueno que que cabe de vida

Voz 2 16:37 Hans Marta muchísimas desgracias para ver de una vez a la a la radio seguirán contacta cuando acababa de caza o alguna cosa danza

Voz 3 16:46 que estén también para explicar que usted no

Voz 2 16:49 será eso hizo da Cultura honra acuerdan Joan tarda Tardán recordando que además acabó huy a dos Roca aquí bad and friends a Habana Fiz y da da UNICEF contó puntas mediana altas artistas no

Voz 13 17:17 sí de músicos artistas y salgan con vida chaquetas de Bunnymen Despres a las no Alves para teatral las juntas de la más sanas y representa la obra las cigüeñas vienen de Tailandia la Rita es la hermanada la Sandra las Andres le haya dado Jordi dos tres bronca las Rita había echará Mara entra Brindisi ayer yugo Novichok cada uno Caritat ya usado tres han determina quina o las tres cosas

Voz 2 17:41 la idea de judoka que yo iba a que esta es una obra de teatro que entra tienes dale nada a la programación de las eran Nacional d'Andorra partan a la tarima voy a las Nou lo para a las drogas

Voz 13 17:55 pues mira atan Andy apta mostrada sin obras y le aman nuevos Line concretamente eran tres films un sobrepasado Dama a las apta dos mes a Ozil lo eterno y las de EEUU a osciló posará al Centre Cultural La Llacuna de Andorra la Vella

Voz 2 18:12 avances pero incitan y Mendes pueden participar aún Solís infantil de la parroquia de blanca

Voz 13 18:17 en un panel con dius a la parroquia a concretamente al paso a la Casa Alberto escapadas a la casa de un Colom da la PAU en Si podrá escribió la parábola Adigsa Get close echarán Hilal trata estará a la parroquia en Campana pro a la Biblioteca Dan Kam contar una trama que dio internacional han contra esas un clon Sara una cursará anotadas Mans haya haya escriban la para

Voz 2 18:43 diferentes idiomas para acabar dirá hembras

Voz 13 18:45 donde la tarda con Marc Pedrosa reestructure retrospectiva la Fallera Las Caldas en obras contemporáneas de disciplinas artísticas diferentes mostradas durante las diversas la diciendo Alfa estival para ajustarlas a un público curioso ganas de debiera a experiencias totalmente Abbas y únicas

Voz 2 19:06 Anselmo a las dado el matiz

Voz 13 19:09 mira última surtida par la Valdo al Madrid Contas y leyendas la compañías omite a transfieran un recurre Good para la banca Sagunt Caffa la nuestra imaginación

Voz 2 19:18 ya admitiría a las ducha concretamente a España

Voz 13 19:20 la Clay tirarán turistas y bañistas que recorrerá el Racó mes emblemática al apartado dadas Caldas engordan tan in como el turismo desde los bañistas Arkan hermano fin dos turistas al se Clarín tachó integran Sara de la historia de Andorra Cuberta de indirecta a la parroquia de una manera divertida no no me ha permitido desata sino que no lo sua opinó hay Bud la disputa audio Mella tendrá las

Voz 2 19:50 partan desata inmensa arquetas Pataki han a la parroquia de Caldas ya que la semana vienen con la semana pasada

Voz 13 19:59 cuya calen también Cinema Sina Club de despropósito al Gurpegui micras y la aquí

Voz 14 20:05 el realismo es la práctica de aceptar una situación tal como lo que es es lo que era

Voz 15 20:15 que no es lo que yo veo me encargué de miedo empecé a pensar que no había nada más allá que todo es negro que no hay tanta

Voz 13 20:26 la aquí es una patita población situada al desde verdad sonora restar Tunick hasta el tramo final de la sea vida unas Bora impulsar un vía chat Dau tu descubriendo al final es la iluminación de Nicolas a dos esperados entre cultural La Llacuna de Andorra la Vella

Voz 2 20:43 ve que se acaba una enmienda para que esta Samana fins nos vienen Gainesville Josh