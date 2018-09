Dia Zero (20-09-2018)

Voz 1 00:00 pudo

Voz 2 00:03 no todo apunta arriba a dos cuartos han dado boas te da moment da Parla dada

Voz 3 00:23 hasta en uno de Alex bombea minuto Nou gracias por habernos decía anda lo que ha pasado a hasta aquí no no sé a los nuestros oyentes y de algún incorpora canoas y escoltaban de a la lex desde Hacienda Policía espacial y trata analistas Technology ex y que ya es la tercera no me quedó por la tercera temporada que acompañaban Ana que estás país al día es raro pez a donde la Prevenció que puedan FEHT tras la par no se víctimas anda que tramita están oye o párroco de no mofó casco eh eh que centra fea ni va Bonn echa también la intención pero hay quienes amén nosotros a acabe sin cometer un Dali trataron lo yo te ayudo a otras cosas que también han al programa también a Parlament nota han apagado los de delicta Asensi pero sí de conductas que que puedan superficial pero nosotras sobre todo cuando hacen mes a los paras nunca once Prevenció daban de que sus filtrara no sin víctimas de debilitas directamente a conductas condenen acabas en esta crisis

Voz 4 01:37 sobre todo en el fet de que es conchas Descartes cuando que es no caer Totti de lectivo después crear un problema

Voz 5 01:43 no un trauma

Voz 3 01:46 a la anomalía que perturbe la normalidad no más que estás país no paran enseñan una mica que a mí cada didáctica hoy a Efe que hasta Abreu presenta su recordatorio en bulbo dan trae ya directa Mena Moncasi que a final de esta ciudad estamos porque las tengo encabezaron a Jabal harta la veo desde la policía que estaba que estaba arriban aquí en Andorra que supongo que tenía unos diferencias diferentes denuncias Robbie sus de que había pasado tuvo que puso vía o detecta que es la de un correos aunque Sandra explica una historia que no es verdad pero que estén tanta maldad Herrera o a respondan directa ni físicas porque siempre han en andenes

Voz 4 02:32 sí exacta en aquel mes de agosto como una ya o o de correos que revela lleven se veían que sabían que habían acredita a páginas pornográficas yo es que no cabe y que tenía en total la información podéis Quique se paga a desvirtuar los bitcoins sartén por pues lo publicarían Tote Un comprometerían no playa yen que se asuste ya había alguna varían algún dona al móvil bueno son fan para ya ya contenían ya bueno es clara simpatía tema hembra nuestra conducta que lo deseen pocha es compatible Illa Bonds Class pues va a crear una alarma reglas en nuestro cabe y dentro de ella que qué pasa no bueno en aquel KAS a la que está Marianne no ya había realmente es menos dispositivos de los que ocurre Beille sino que era una prueba de pero si algún asustaba es pues que paga es no no sé si va a seguir es que no es si se analiza al correo Bellón que nuestra personalidad que para de manera amor superficial de una conducta concreta o de parte de cosas que casi Totón tenía que tiene carencias del Facebook qué tipo podrá entrar bueno casi no te Facebook o Instagram amo

Voz 3 03:54 la cosa es que se ubican

Voz 4 03:57 hacha con que saca lo meter me roba el conteo algo pues un poco Podem Trova que se comparte plan marquen fet un alarmas pero si en vez primer set es que es una varían de un idioma que no es el Castella que normalmente revotan Castellà bueno pero avisó porque claro yo no sabía más allá ya en que es vital canta tan Pané que ya de algo resulta que sí que te en el ahí machaconamente mes de la que Fay no bueno que es tres no menguó a pagar que es lo que sale fe en notificando está llena de Don el abismo que bellas en claramente es fraude que que me contesten no en el caso de que hay alguna otra varían detectan sobre que ya hay un joven ya hoy hay un archivo a tu o no algo bueno su más recordaba en esta tercera temporada de qué sino Conesa me Laurie Jean Nick le quemen ya esos ni descarguen archivos eh

Voz 3 04:50 yo no voy a confesar que perlas matiza es lanzadas que veo pública que está alerta había Hackett pero sí para que habla a más no sé si alguna otra bien que de allí poco tasa a donde quería contrito importa Annan bancarias de países sudamericanos León sí ID en que era importan que pagué es muy sino atente a las consecuencias la Gal de de CTC ir Diana no ha hecho Aubry piden no apaches

Voz 4 05:24 volvió este mes faltaría creía que ese lugar

Voz 3 05:27 las tres dos Gainza tanda a ver ahora a exactamente Raimunda dotados de altas no

Voz 4 05:39 así es pero entrando agosto mamá eso no con veían que se hubiera llevado pero en el fondo soy cosa es nuevo se dando toda la semana diferentes vale es a día de agosto Michael D

Voz 3 05:55 aprender a eliminarlos

Voz 4 05:57 Clickair a Manresa quienes bares o deber de Aute a Lombillo lo que fan es descargar son programar y creo que sufre lleva entonces en perder cifrado en forma se lo tienes pues que ha sido un jazz que haya que es la de Gmail ya lo que voy a los carteles credencial de usuario y contraseña lo Altés varían no pero bueno no hubiese de saber que la vía de entrada siempre es un correo Jenner ante un una alerta no perdió de alguna manera o una curiosidad pero no obstante pero bueno ya que filtran ya es proveedor de correo lo que es lo mismo o llame ni tantos pero que saben que es una del estado lenta en acaben con pero que a nivel mundiales pues una practicamos la habitual no ya en el fondo lo que es lo que un país sudamericano familiar y ellos pero que no os tengo MRS allá pero Kaymer con Keys no saben de quién es el correo también a nivel mundial citó que algo que sí que te vincula ciudad Sudamérica pues ahí sí que hay obligará no claro es cuál sea elimine a mí ya está

Voz 3 07:12 Baeza que te es un dos con seis que Donavan hueca cuando baja que está proscrita per fer pasa que qué es eso no no Ubrique correos los usuarios de confianza al que pasa es que Aquarius nombre correos a ellos antes la Poquetino

Voz 4 07:30 bueno a cuando yo nombre no es una previsora litigio eso que es algo que el el están ya Jones

Voz 3 07:41 y así que pasen personadas de alimentos

Voz 4 07:43 no no en Príncipe de más no sabe detecta que has Puri Ferrés no me he hecho

Voz 3 07:48 pero todo no responde a que te correr

Voz 4 07:50 no no no no bueno tampoco es de redes sobre todo pero también una altere ella favorita también unen ya saben que es una enganche alguna amén pues notaba para el lloc a Luca di

Voz 3 08:09 el tema sobre todo que estaba Andy en alza a sus rechazo Bratton midiendo una cosas la visualización de Clickair ya sus ya

Voz 4 08:18 sí se inocente para que lo que te explica cómo la página principal de ustedes ya me lo decía dice que no sea un phishing no con una suplantación de del original o a los míos y caía ya Cobi o algo que no pudo infecta el ordenador íbamos tendremos más problemas

Voz 3 08:37 el tema tomada tampoco Azkarraga ha sido un acto sobrado de nuevo editará pruebas ya sin Samaranch no

Voz 4 08:45 hombre que es difícil de no pero he sabido agua Jean que pague

Voz 3 08:50 claro evidentemente Sauer Reyes encargado

Voz 4 08:52 entre ingresos fácil León sin ningún pague por su por que descansarán Times para pasa siempre surge algún coto reprobar pero bueno

Voz 3 09:01 la tragedia también comentaban una entrada que no les quitaban una otra modalidad que era la de atún Premi cobrar loas de hasta Posada de Traian que KAS mientras tan a los cines proponen acaba Rouen

Voz 4 09:15 sí acostumbran a Costa a nombre de Márquez con preguntas Mercadona o a un bono

Voz 5 09:23 no

Voz 4 09:25 o el tres meses aquellos que van a la teoría de que el tres móviles en cuanto a mil dólares si ella no era plena no eh lo que pasa es que es es es difícil de avales dadas de verdades valen cifra perder arte que es perder cifrar lo León tampoco curiosos es que Red de boya pues igual no un nacido

Voz 3 09:52 la la preguntan al CAS que no hemos provocado ya que Guti es mover San Fatah tal que sigue saltará o fins i tot Cantat quien paga te algún tipo de de recurra Good eso sí fue una denuncia a la policía

Voz 4 10:09 bueno da cuenta que normalmente que paga se efectuaran bitcoins Bacon ya saben que es una moneda que no es personal que es poco las Jupp le no es complicado es complicado que se quedó UCO comuniquen Medel monederos que se mide uno de de bitcoins a nivel de Interpol no amalgama algún país acabe teniendo algo que te que Monedero pues lo es podría vincular no pero es verdad que aquí es mío prevenir que cura porque pues la cura igual no lo ven más a cortar mire no deben ser pues que vengan a denunciar que entran por dentro en formarse lo que te paga con todo lo que tienen rato Iban Mayo no pero bueno es mío prevenir que curar verdades al resultado pero no no es inminente o de verdades no puede va más desde no

Voz 3 10:58 aunque supongo que también es denunciar esa AIN ha conseguido parque no saldrán explica una conseguir dadas nuestras anteriores ya sí sean arriba ataque de chantaje ocho

Voz 4 11:12 sí soy un dato total pero es lo que Ebidem empleos para personas Si es porque realmente a una niña mes achacó a caer pero realmente es una foto dado que tenían algo no de Honda aquí sí que es lo maté es reunir boutade nos a tres millones han pericial forense literaria en el dispositivo pasarla a los accesos o como no ya contra aquí la investigación es Llarga sí debiera de este mes posibilidad pero bueno darnos esas Technologies nos pueden resolver todos pero al intenten

Voz 3 11:51 la otra curiosidad es quién le capacita también no no desde aquí andorrano yo creo que eso es a las dos coma policías porque las daban de que hay son nuevos son fraudulentas puede agua vía que estas alertas que la yerno y Kylie es por salí Pla

Voz 4 12:13 o sea que también Perseo tiples no lo que pasa es que esta claqué esa descoordinación entre Països pues el Cajasol

Voz 3 12:20 la desde aquí Andorra Sadie

Voz 4 12:22 valiéndose de comparte informarse más A3 País lo seguiría Interpol lo ha obviado el tractor de cibercriminales State que sea el convenio apenas y entre todos pues elemento Obama no lo lo que está claro es leal clases prácticas notificación para que la cuarentena saben Thiem ya están en Biacs pero también ya víctima potencial Jones pues novio es prevenirla yen después ya miraremos hay quienes presenten Chandon

Voz 3 12:49 eh vosotros a Roma

Voz 4 12:52 la carrera

Voz 3 12:55 va concienciada no es bueno escoltado por lo más pero

Voz 4 12:59 ah también Montes notificaciones de pro ya da ya sé que es un fraude que resta pasando por nosotros a raíz porque con contra meses comuniquen mes veremos la realidad yo a lo mío que si no en sí se tener el contacto la página web de la poli o aquí en en la nota que a esta surtir que aún Corrado específico que nos trae que es el detectados arroba policía una vez estaba este todo ya bueno bueno percal la que estés vías pues en tu en tu puedan comunicarse suave

Voz 3 13:35 no obstante y Rabanne algún tema que hasta en más explicando que Institute ha dado algunos juegos con uno minuto para whatsapp empezada la clave son bueno ponen ponen la plataforma ver comunicado una queda muy rápido rápido

Voz 2 13:52 entra así en derribo Colsa Volkova