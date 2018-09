SER Empresaris (19-09-2018)

Voz 1 00:00 ahora el Andorra y Paul

Voz 2 00:20 a la una manzana aquí a Andorra ya da banda la política parada con Unió a cine dos ya te anima no pero sí venda la cadena

Voz 3 00:32 iba a ser activo estafeta las dotada admitía aproximadamente a Santa oficialmente la junta directiva nosotros pro Avui no paró Lehman da al futuro sino que Parlament Dahl Passat Ifema en Alcer empresa Ariz han al patrocinio Big Bang el Parque Digital pasando que aunque Parladé empresarial esa mal ya Sampras vivienda la ACA sabía el timing ya Estatal Cadaval mes guanche hizo sabemos quiénes son las acciones que dada presidencia no me también Katy también de emprendeduría habían Navas tendencias a ver Gomà Koeman sean tras prestar árabe tres ya Ancha alcanzará banda Palace a ese vial timing puede Endika es expresiva anda da la confederación empresarial d'Andorra donde después de que haga Express la da dadas al Karra Kika que está hasta allí formalidad con punto

Voz 2 01:44 aún así Tona a la

Voz 3 01:47 la nueva Junta Directiva nosotros vuelen fue Valence porque cada banda la ACEA un organismo o no a al país da Historia hecho supuso la tuna Despres también a la cultura empresarial da dando a sangre había el día veintinueve

Voz 4 02:06 hola buenos días me donde hayan

Voz 3 02:09 Thiem coma president de Ndi expresident Inés da besos o pro de de tres años y esa avanzando comentaban no que poderla pero Santa civil piensan que el régimen un doparse en da da la vida la ACEA

Voz 4 02:25 me parecen si el plan coma siete bueno una manera de Laure de Laure la dedica son practicamente ensanche

Voz 5 02:37 sí bueno yo estoy satisfecho muy contenta da

Voz 4 02:42 da todo lo que hará que trans cree que han fet una una buena tasca de Gray sobretodo otra totales en cama acompañada mes diferentes directivas en Quatre una una es la primera que va a ser constitutiva que va dura un año después cuatro elección si hay perdió tres elección Si interesantes different a Ghraib supone y la ayuda que quemando a todos los afiliados posparto a la par la sin la confianza sacan Menzel no y de de que pues pues están fronda de que esta entidad durante durante de atenuar a cree que apresó tocaba un relleno les selección estaría en clase a febrero de dos mil y Nou pero bueno petición me va a SVA inicial la confección de de una nueva candidatura que es la que Avui a que data escollera parque parque porque no sana presenta al mes

Voz 5 03:44 hay iban a ellas tanta una tapa Hay supongo que vendrán ya ya ya

Voz 4 03:50 marcharnos pues Jaked es una final

Voz 6 03:53 un empresario que es lo que eso ha

Voz 4 03:55 eh no pare My Bici siempre tendrá que hay caos proyecta es es vaina encadenan

Voz 3 04:03 en todo caso Barça como presidente postergadas monte Galatea no marcha pasado Acea

Voz 4 04:07 no me yo continuaré como como una filial mes vivirla me van empresas es afila está afiliada a la a la ACA a través de las obsesiones de de transportistas para que era el sector inicial ameba singladura palpar la Confederació continuo hasta afíliate al asesino de transportistas Totti que ya a otras ponernos una de las mejores actividades no Prokon con que te la titulación oí a los estatutos de la esos eso permiten pues continuo una Mike pues par mí es sin ha ascendido no por sentimental no de que sigo a los nuevos inicios la me va a primera singladura base montó Transport pues bueno continua hasta en relación a través de las es de transportistas

Voz 3 04:53 para que yo la iniciada Emmys británica la la transformación no dan una coma as Mona empresarial Santi de de de trabajará conjuntamente a través da de una confederación empresarial dedica Valls no no Travallista inhumano sinergias pro yo supongo que debe contribuir timón Andor

Voz 4 05:14 no siempre sido muy complicado al tema de la secesionismo no Guti son yen camas sistemas gusto Mato otra vayamos llevaba Nostra manera ahí de manera individual hoy es muy complicado yo Puche a ve una mica la experiencia de que Weitz participado vaya está presente a la primera teme a la constitución de la de las éxodo transportistas comer comentaba Vance que hecho Ascen parranda Saint muy tanta

Voz 5 05:40 no hay base una de las primeras eh

Voz 4 05:42 es el primer sector agrupa hay que van mantendremos claque perpetúe octubre resulta más eh a mes Carmine pues sostenía que de manera de manera conjunta hay una defensa de los intereses del sexto de manera conjunta eh la CEA evidentemente va creamos años después pero bueno yo crezca a poca poca los empresarios andorranos post Sant natural

Voz 6 06:09 de de que reformen

Voz 4 06:12 yo solía los objetivos de manera muy rápida ya mensajes de manera lunes consensuada no no que continúa décadas cubo tampoco está cosa quedaba después posa hamacas dos Politics nos así es que una cosa no veintitrés a sens Sectorial hay de casi no ausentes empresas Cano que iba allí una sola empresa de manera individual no intenso pues bueno Acosta pero la Jens Ana de una condena a la pena no

Voz 3 06:46 de Asia que te hace un interlocutor ballet valían mes Força Sapa para determinadas cuestiones que que podía una falta dentro mal ama el Govern no sensacional Futur Sada ve a un interlocutor valido como una patronal Par Par Lay le han han

Voz 4 07:05 trabajadores de vallados Porxinos tanta no gana Sampras Ares bueno yo creo que si bien este día que ya hay representan los sindicatos que representan objeto privar pues no a Teresa estaré encantado yo haré ya pararlo como expresident nueve coma empresarios final al empresario lo que vales es tiene una interlocución más novedoso lo más fluida posible no águila manera es aquesta a través de interlocutor que busca una cosa es que a CAF Asinca le Press es ir en menos de dos Can formen par pues cada década tiñen mes a mes posibilita de o botiquín las sedes condición Traballo etcétera etcétera no final ante lo que sea o a producto interior bruto del país Si ocho Si es fan de manera consensuada y unida pues humilló que no Caldas es una guerra para a al única bueno con tu de ellas e fin hasta cumple Cate que hay sindicales que representan al sector privado y que representa no acto público pero bueno a maquetas interlocutores es al Govern pero darse Parker pues parque bueno parque Andorra prácticamente al noventa así como senda les a empresas de son empresas desde Valladolid

Voz 3 08:23 las muy difícil lo cual es muy difícil de que

Voz 4 08:26 eh empresas están Petite es pues es como las provincia de comités de empresa representa en dos trabajadores etcétera ya que taca que ETA yo diría que quita Cutura Andorra encara no está Prou madura provoca no siga Moon Futur pues totalizó continúa Evans Ana yo cree que la ciudad no tiene capón convienen a cut cap y inconveniente posan ante Andre de unión somos los representantes del sindicato excepto privada que es Putin creamos futuro no

Voz 3 08:54 sí repáseme a que dábamos muchísimas cosas desde hace un mes Concha mantenían que estará las el mes diré la amalgama dar a misa Sama cuestionará tres exempleados aguja que ausente mes par luz para el raya en Irak es una iniciativa que va a subir a la azotea Marc Andorra que ahí están acabando ya que también de la ACA al premisa que qué sangre también no Fapas masa pero que también Concha Racó una echan a la las Force de empresa Aris iban pudriendo aquí altas no de de Treball que que San Felices la denuncia

Voz 4 09:32 el parques de Mol recién y eso es de pocos días eh pues es la cobertura de una oficina con John también han han Pimec la patronal de la Petita imitar empresa de Cataluña a Bruxelas ITA me a la filiación a al agua que es la la patronal de la petita imitar empresa europea

Voz 6 09:57 con lo cual yo creo que para acabarme au Un manda

Voz 4 10:01 a todas las nueva singladura para la ACA que en posan un abona a Moon abona noticia no que es el que esta afiliación a la patronal a europeos lo cual ya también los empresarios andorranos entre Veu o en como mínimo a posibilidad de que de que a Europa también eh y Sants porque discuta Hypo que también eh como mínimo diese importa la ley Machete de de de lo que es de lo que de lo que la economía plana e produjo ella a Europa no es no es una crear una otra una de las cosas importantes Salvation una apartan me va a los de darle manda no

Voz 3 10:44 bajo un mandato de llama motas cosa que San Fed cómo pasan pero que no discuto en todo momento difíciles no notan perro muy puntual sino perla pero la coyuntura no son una nota tan de Chrissie Hynde reforma Cuno cómica impositiva Al hasta que también afecta directamente a las empresas no ha multicines cámpings que que el da obliga también a adaptarse

Voz 4 11:18 sí bueno era coincidente pues que Banon hacías va a crear dos mil seis de que los dos primeros años Puche Evans dos mil dos mil dos no va a comenzar a la crisis practicamente pues fin a Amor pacten no ha pues un presiden de mes crisis no en esa época de crisis no bueno yo espero cara o propio al presidente a cabo muy a gafe pues la la a Gaza o mandar a un aún manda cayó hipócrita llames percances Pro activa es que no parcos es reactive es no porque no

Voz 3 11:55 que te estaba ya no que tome otro vaya

Voz 4 11:57 pero bueno también está pise presiden aquella última que Turín pese a que no eh bueno a toca a mí me toca ya que esta crisis bueno no me han arrepentir tendremos ahí evidentemente en predican cada Cap de Govern a menos que que compartía que extrae de de practicamente de Presidencia de la CEA pues IFE tu máster no hay tesoros lo que me por toda la la la experiencia afecte esa Piqué supera las adversidades y después también pues ofende y con absoluta muchísimas llene interesan Iker según hay sea para el camino

Voz 3 12:41 es que a aquella Good continúa ascendiendo rumbo a un país para impartí Parro

Voz 6 12:46 para siempre no

Voz 4 12:49 no al contrario yo que eh a Saura de Mayoral no hay esperen que Millor híper que Ankara crezca Totti según país interesan para invertir no han crearle escenario ideal parca Parker si al sentarse en atractivo uno yo creo que eso sea de produciría a Moon futuro acortar Termini Ande ande que a la a Karim de visualizará a todas las un país ideal para invertir o para montar empresas es a hay temor a apropiadamente de la marca Andorra de continúa pican piedra Parker Almond siempre que al fin y al gran problema de Andorra o al gran la gran diese inconvenientes de que no habrá de comunidades mes para quedar amén aquello que un mes noticias du lentes inversamente estén parando el tema de la crisis BPA Azkuna expresó captar para las clases Bones Chusta mera que trae la marcando arranque de café es Donna con esa que estando ahorra a amo oportunidad a yo dígame un futuro desprende una Qualitat de Vida parque de reconoce que ve con para tan ambos países a unos treinta por eso es lo que liando donada es esforzarse

Voz 5 14:12 a expandir visibilidad

Voz 4 14:15 ha revelado Mon porque la Germans con aquí

Voz 3 14:18 a ver vez sale del sistema

Voz 2 14:20 a la seva nova

Voz 3 14:23 a tapas continúan sens ahí que va da banda la ciudad Biden menguada Shake hace han pasaría a puertas de las empresas probará donde da da dedicárselo al otra manera y spas a a que esto también no va a muchísimas las para acompañar

Voz 4 14:39 no somos autores

Voz 7 14:49 lo hicieron ofertas son produce si ven vena mira al Katada constructora super clásico machista

Voz 1 15:01 otras sin que usan curan Thanou Lumet

Voz 7 15:03 estos veintitrés de su tendrá un Richter Preud cada día

Voz 1 15:34 Credit Andorra a vosotros habéis absorbido país

Voz 3 15:48 han Empar peina Inzaghi iba Manzaneda impregnados a William compañía da al día ve Mindanao

Voz 6 15:54 días de gracias Ana

Voz 3 15:57 una amiga afanan Fielder las barreras temporadas a que veían ve Parla no bastan densidad empresarial Roda concedan presa de una manera diferente ir habían anda concede un abono empresarial no se compra podía donde ha rédito Economics que en principio en Sanma que es la la principal función toda talan de sino que también POTA ni un impacto positivo en la Societat Jaoui para profundizan a que esta cuestión en Pla

Voz 6 16:25 me pasa siempre que esta idea no entonces creo que es la que para una banda económica dotar a cuestión mes tecnocrático hay baña dinero y pun y que social impacte a su sesión de donde ya es historia en el pones británicos no se pretendía en llegas pero también entender que es que es que es perfectamente qué es pues llega perfecta debilidad económica buena gestión empresarial a me impacta Territori impacto social

Voz 3 16:55 el acto templada da voy a estar ahí ofrezcan todos nuestros oyentes ya están familiar aunque dirán que es la ratas y a nada carmelita que tuve más que Andorra y que se darlo

Voz 6 17:07 no yo creo que lo bueno de baño copar lava ningún sí llamáis sabe que no sé si no sé si ha dado pues

Voz 3 17:19 esta

Voz 6 17:20 bueno me impacta sobre la identidad de la época seguramente no podía atribuida la entidad andorrana a a un licor como aquel día tan ahora sí que hayan para atribuir inmensa debutando impacte sobre la identidad atribuye una la elaboración de aquel y cobra a un producto natural está dando remate a un a una cosa identitaria do país

Voz 3 17:43 el Ipar parlantes da tal se acompaña la leva Gómez bon día a la día que es responsable la responsable o directora Donna Delaney

Voz 10 17:54 esa unos fachas claramente en fin citó las ratas y si no despertó de hasta semana ya pasa eso no pero a su dinámica la la idea no desde el principio la evolución en Cannes que no se Encants sin canchas Beta que la Albert Vilalta de mal Saëns sin cancha que web posa tan caro que existía antes existía Vance a multe Cases d'Andorra desde fuera sin cuántas y Santa yo no sé cuanto antes para que existe es la CIA tot cas a a la Andorra Vie portátil no lame Baez pero a Andorra había portátil a a la Exposición Universal de de París de mil Bugs en que no me equivoque tanta i Phone cuanto antes había portaran una medalla de bronce perdí que a que es licor Sota que no pero ya existía es algo que esa fecha temporales familias que no se hagan al mes importancia que fin danos había comerse a habilitaron

Voz 3 18:58 es una es un único lo que parece en la Cataluña pues ya está en misa es que cada Rally arrolló Caca ya es pero yo de cuneta una espacialmente Guy vive cada Plate la Zebari pasa uno mi japan no podrían de que cada casa podría en la ceba ICOM Marcial y Tarzán han Paquita escala porque yo entonces no sabía fe

Voz 10 19:21 tan avería al al quieres a un licor estío de nos eh a Cataluña antiguo en rotación catalana que es una denominación de origen pero al que a France allá la Denominación de Origen Hat hacia champaña es un es un aperitivo Yllanes días estuvo Estafeta han rain Hinault a impedir no ya no llegan frita y que ha es una parábola genérica incluso ha con facha Cats que Parrondo hallen a Argentina a en a no recordó no a Serbia Croacia Woody ir a cada yo palmo Bonn al al el país es lo que tú apóstata Amado Cody aborda una eso cree que de un modo global o buscar un tempo de diluir nos entre de de de de en ya no sabe cada esquina Machine cultural identifica a Potro como común nexo como un ex a nivel a una gastronomía de que algo que es a nivel global cada asunto las estaba a mitad aquí hay aquí algo entre economía global y economía

Voz 3 20:30 la Mesa del carrito a pudriendo y que es una historia de éxito de las ratas y a la carne ETA

Voz 10 20:38 de me excita a nivel personal si parque es Mensah desde era un proyecte e Amal Chance voy a The Mix absurda en Mol reducir a una manera de invertir de lo que bañaba hubo invertía Despres no va per fer comienza

Voz 3 21:00 mira tú vas a mucha caddie es lo lleno que no dique así

Voz 10 21:04 la chica de funcionar una empresa modal de empresas llevo baches siempre tengo una mentalidad de país es lo que no tengo más gasto y aborda a eso es un frente a la inversión a mitad Gran Premio están ves con más Seguretat y cree que eh eh

Voz 11 21:21 lo que es un producto de

Voz 10 21:23 Territori te algunas ser los Ica fusionada que esta manera

Voz 6 21:26 claro

Voz 3 21:27 porque claro las a su texto usted me son diferentes no

Voz 6 21:30 que claro que llegará

Voz 3 21:33 crea una una empresa es aún pude Utah amonal repunta vista llegó en Parla que primero de comensales ánimo claro que eso no uso de activos de aquí al sus activos

Voz 10 21:43 prime a ser rentable parques y Nuria ofrece un Associació guía eso está claro que si Montes una empresa de estas declara una nómina más de IFA es una inversión ellas detiene una una continuidad hay al te Stemm a cuán comenzar siguen me es muy fea alcohol lo vi no llovía torna de va no había aceptado hermoso excluido a França tornaba Traballo empresa tenía que seguir tan veinticinco veintiséis de viese va a comenzar proyecte tenían de seguir de que Andorra algo no sabía si si escribiré había escrito algún articula el Diari no sabía Sota China formato a pero varia aporta algo a nivel de país de que al turista al aunque Bubble que culturista surtidos de Andorra es andorrano mes descompresión citaba ya alcohol y mira pero el alcohol

Voz 3 22:43 pero es diferente

Voz 10 22:45 sí yo aborda eres un discurso un alguno Cheste Camper metes Parla de Andorra de la Andorra que vulneran enseña muy Yusta Kaye Budd no cree que fue casualidad esto es de comunicación más sino que de alguna manera sense donar me encontré de villano que al consta alimentaria e pudiese al que han que Mel a duda pues que

Voz 12 23:10 este estudio al al

Voz 10 23:13 dicha a económica pero no base no va a ser ese busco algo que expliqué ir un día por casualidad una familia mira podría mira cómo enfrentó Talavera a decir si tendría surtida bacheado ronda amén inversa a la de intenta trabajen una surtida económica talco transferir a Zambia

Voz 3 23:38 y aquí está Emma es sabido han quedado sin cante exprés algún chino ya no ya no sabía ya habría cambiado no sé a quiénes al futuro parque hechos a conseguir te saco a campos como él no sólo consume no lo hace de de de alcohol han maquetas distinta pero sí que es un Fake Cultural que uno une a la familia agrada o no ya que esta tuve que pasan también par de boca ahora ella iba arriba nuestros subrayes Hadid pruebo choques bonos y Simón restaron yo no recuerdo com iba a tanto a dónde está Bay ya cada día exportar los turistas infinito destruir d'Esquadra Marcia ella ya es un feto Andorra os ya sé que estás allá Porta Rota hacia el norte

Voz 6 24:30 la es de pasa no que tener a gran idea que que era de censal que vistan amantes de empresarios como alquimia heridita buscando Cristobal Colón anda fallada que eran los empresarios que teníamos soplo si una empresa dentro de su propósito eso es muy importante y que va es las me importaban Strickland propósito es pues tenga que tienes que tienen a propósito de que a través de la Reserca través de dicha entidad es la empresa se rentable ya era un símbolo para propósitos personaje

Voz 3 25:08 Eva quienes al futuro llamada partidario Aerea al Futur E

Voz 10 25:15 en ATA es a él es la UNAMA comenzó una cantidad Petita a las pero veinte Donna Karan queden Jobs como el pas de la eficaz pero igual que es amplia desposeída de empresa Prado al próximo pases es la exportación

Voz 3 25:32 persiguiendo plantea esa pregunta delante

Voz 10 25:34 el ex por Tasio pero ya es una una lógica comer salmos diferente a la de Andorra para que el que Andorra al al comensal Coma coma pregunté de proximidad que nadie se venía está ahí pero ERE al al pum kilómetros pero que que el interés tenía el Oporto que no siempre es que cuando estás en una módica

Voz 11 25:57 el boxeo

Voz 3 25:59 es una buena puerta de entrada hipoteca funciona te citan vea buenos habrás mil dotó pero por experiencia propia hasta también el restaurante no

Voz 10 26:07 restaurants de que es alrededor del setenta y Kevin penden porque once que desde restaurants cantar en la faena de The Commercial ir cosa que es y se es que es Un lloc o en con hotel Motta sorteando Comunicació parque al restaurar espeso compra lo ven ensanchan pelotas

Voz 3 26:27 Private no hasta ahora no

Voz 10 26:31 al al punk cuando está está han comprado molt per per la vista del entre cosa que al exportación

Voz 3 26:40 eh ya del tema credibilidad a nivel

Voz 10 26:43 de gustativas con Bach comenzará a voz siendo no podía Ben Wood pero el Constant gourmet no no era considera en base a parte al restaurados de de persona es dar Monday in situ digno no has de creen que además de ese product Andorra gustativas en organolépticas es temor interesan Illa Börse saxo que Maze plantilla de de la de exportarse lo que es la asignatura pendiente

Voz 3 27:14 Don a Márquez Mista ya no da la escena a mirar es a donde va de la empresa de una manera tan me E para acompañar

Voz 10 27:27 tras tres con la empresa

Voz 3 27:30 ITA en vez de Honda Albert mantienes la propiedad

Voz 6 27:32 gracias a vosotros

Voz 3 27:46 hacer compras empresarios con siempre acaba de Emma Malcolm andares sobra marcar nuestra Espert Ferran Vila Díaz Ferrán bon día saber qué tal coma nueve eh Alkmaar Cats como están

Voz 13 27:58 marcar para que esta última semana donde más no si venían da da que ETA mis Dagos Ci principios de sembrados a cada convulsionó darnos par total tema eh amar Jens cada expresa huían Parladé magos árida corta a IB venta ni la semana a don ha dicho os venta ni la Unión Europea tú a señora Aguido no sé dónde va con manta Downs al que ve Koeman tan un mes dos meses está a tipos pero ahora nos para Cooper o eso capa listillo Canalis ciudad en clave en la ciudad encabeza a mandar la al que se habla cada donde da Silva última que actúa sido don se

Voz 3 28:43 no

Voz 13 28:44 es esa una hasta damos momento podría tu Ka don dos tipos de interés de dos maneras es alcaldía en Cembranos de una cosa son unos tipos van siendo la que la altura que es al que fija eh al marca no ha ido como una trama marcar donde el sábado en San tranquilita de una Karra ocuparan Don es una mirada a nivel en casa habían Pardo Duran a que en mesa os obra esta semana donados van decía voy para templado antes que al marcar hasta tiran pro pueden destacados nombres BBVA Santander Bank franceses italianos una de Micah Downs Don san total tema

Voz 14 29:19 me da total ha

Voz 13 29:22 la crisis histérica a Turquía ya la Santina donde están recuperando una mirada a nivel habitan industrial Eurostoxx hasta practicamente una flat de Acor las bolsas Don rastreando la Llana relativamente poco a los numerus anual dos Mallén K en recuperar Camí respecto a la semana pasada de Eurostoxx dan al han perdido un cuadraba arcén e eh al francés Accor CAM Alagna están positivo hasta uno veinticinco a Moon eh a Live ya está eh tan al Ibex coma Dax alemán hasta andan a la par de num seis Parcent pasa mala pasada podrían dedica estaban algo pillo han recuperado una Micra sí la Atlantic Don sea de calma chicha es hasta Tony Snow hoy todos marcados a ver si te anima al Dow Jones llamó narrador anual da aún sin divulgarse en ella al Standard and Poor's sin un cuchillo Santa tres mal que Unión comanda la semana pasada programa da moment ahora mismo los medios numerus a hasta nieta de Europa que traería una mica al que a a las numerosas en renta variable si surtía da la renta variable y entrarán en donde escapan a divisas repasemos gotitas actual del euro dólar euro dice E Bay en Londres catalán ve aquesta da están ocupará una de mi Mian al Ana la han al euro recurre Anca arribar hasta para Tinsa a uno de Mika Parker o en las de japan han dado a Barriola no Matilla estar serán huy tanta voy a L'Horta ha recuperado una ética también están dos en todas las la honra a la curva de Alemania está Pagán han torna ser tantas se al saga es han Mika on Uganda esa avanzaba de Kansas es cerca a nivel noticias a nivel país semana caía Mengs convulsión pro a los tipos de interés baldeo Guancha sabéis están a dos tres B dos suponen un paranoia Alemania España pueden mejorar claro diferencial a al Orta a español ha de Waits pagan un sin cuanta u eh al ex Vondra de Allianz pagan un dos huy tanta tres eso sí ya estarían para en traca Italia está pagan al doblar la curva americana Downs alguien tiñeron al nivel da al tres pasen secretaria una Amical Rapace última Samana admite una semana

Voz 3 31:56 eso hasta habla menos tabla sí han Alcobendas aquí da las noticias Tram sabéis en noticia

Voz 15 32:05 Sahin seguimos usted ahí versa son Dahl

Voz 13 32:08 drivers inglés no pero podrían Bachar va a nivel Dakar Rey dado motor será estaño es un las alertas la que está en que es donde la la ayudita Kumar

Voz 14 32:19 sí a la entra entrar china

Voz 13 32:21 hay Tram es una cosa acumulativa o o Adriática comprendí pero eh Kyaw me Lee posa un mes lípidos a la altura ya ya al final sí ha hecho don a ánsares mal no porque a mí cada las Ése es la principal alerta Eckhart diría caía para que está en Parque Tram no para arancel sea mes sus mesas de sol Anse comencé en al mes insípido año so ulular en mes de Acor China atracan hoy pro salga también contaron saca es te que Espai varias baladas ataca Chingate unas todo da adeuda América Molina es un dados máximo están a dos dal hubo americana Calvo América de Waits Amal que si algún mensaje en Deraa done salvo América de guanches comenzará Puchades la rentabilidad Sara Sara Caramés alta de aquí al principal al principal problema es saca multas de la financia de disputa establezca la yen normal y hasta Tunick van in the acusadas al tipo de Guancha marque Pozzi una es una es una Luis taca ta poco minado una manera muy global provoca POTA acaba facturan rápidamente a la butaca da da al aliado la labor esa pensó que es una cosa que hasta asegurar la Taula da men tots son a nadie adivinó dudas no sacaba cada Kun Tarrés puros K pueden pudiendo una un Sant Tita da Bumba de radio llegaría Caspar en Canon Canon Canon explotó sin de Acor pro presunta Amor amor importan y al marcar opta al tasa como ondas principal Riis Kus para que defina al año

Voz 3 34:14 rallado ya ya te anima aquí no es cuando batata navía más tapar las yo creo

Voz 15 34:21 así es cerca que no sacaba nos sacaba a Tarrés esa

Voz 13 34:26 pero una cosa no ya unos con calmar Qatar final a para expectativas don esa senda de islamismo Urosa Yanira damos así donde eso es un es un punta alerta claro

Voz 3 34:38 a que esa no es la única noticia que con manta coman Tabueña Mian Dahl tras ya naked Carlo la sino da hambre

Voz 13 34:45 misión y obras de explicar una Camiño midió de cocos

Voz 3 34:48 el parda BBVA BBVA bueno

Voz 13 34:51 el BCE ahora qué tipos amaneció sin San Ramón Anda tal soy un amigo yo Generale rentas ICSA no de San baje un un trombón provocaban in the Sands Pons alguna manera a al gratis de capitalidad solvencia que atiendan a los bancos y a en caso laca Bakker atizan alguno menos cumple fin al desván son a Portland cambia a que la Kokoschka las citadas Divan Kumba artistas aquí hubieran nombrar cocos de Acor han ni en renta ficha pasa desataría acción Skinner pum Bhopal Bang es cien doméstica de entrada al ZEW calcula Capital que es el mes mes importan que van da manera laca las ponen justifica adonde saca han situaciones las tres tengan fortaleza Ana su balanza Cort para no pasar Humala men donde una justificación por fortuna la banda da Vandal regulado

Voz 3 35:50 me ligaba están mal que afecta al ya candentes la semana pasada que también aplicaban Parla que es al marca toda márgenes no lleguen parque veías que se habían una Mikko vista han visto es obligado a Efe que muy Men par la sea presencia tan a Turquía como una Micah Argentina que eran aquellos marca al margen

Voz 13 36:09 totalmente en eh viera Parladé sonó al parqué no al atractivo a la ciudad que es marca de que es marcar ya Visca comportan aquí en las teclas no han día donde están inmune a un unía eh casta crecen Ana Monuc Zidane darlas da corte diría entra un huy Mitch y un tres Parcent animó una Europa que es su Mamén madura y cara a cara a los a los Dance Downs e as catálogo una amiga como es la Corte tan es una los Antic decae son ya mes y ya misma dureza ya examen ya han mes Cos tus la vida es mes cara e donde están en total tema da total tema da da las Anita atosigar a Europa Small Susi al aparentemente no es tan sucia al no que ella es la vida eh a maldita Running pues es Luque ya a esos Luque ellas obra La Tablada corta mano que exaspera canas prudentes hasta parlante a cincuenta gente Ziggy Downs las Almond a que atiendan una foto suya hoy el parque de entradas baratas estarán al ramal bastante Unite árabe crece un tres pasen a corta mal que son grasa mientras también al fiscal a la alza la zona euro Llagosta ánimo al país com Brasil Turquía me creí pros obra Tot India o China a la horca Christian a no Ishikawa en arribar Sacresa programa de es tan in India Don solidaridad carecen mundial han Producto Interior Gurutz Si said we Parcent Amado que están mis caduco Plan a examen da las da la humildes occidental cita adicional e da fe Don se citan amén en tan Inma Producto Interior brutal donde están en otra inversión tan Ndong a falta de tan Inma aquí es un examen imputan pueda encumbra atan a renta variable con rentas ICSA pude vivir ya ya han multas áreas Pargo añade Inés la también molt Aspar perderán parque Keane es una de las principales problemas hace que tenga la economía no al final Downs sean excusa en para el temprano patera Turquía no hay Turquía pot Utah abrasivo a divisa de Acor y cuarta Don multicines sin Varsavsky no se sientan cómodas a vivir o oponerse ve al caso lo Alcázar de Andina llevamos a que acudo mías las ideando AMS a Mediatrade Utah e a Ibiza Cannes la no Ica donde Canal no casus a que estas vividos Aran de au sobra todo las de euros ya aquí no son hasta donde la mirada al suroeste que tu imaginan no Caetán tan de alguna manera coma país no don realiza mes Prodi sectas que un país no me escucha construcción mes Naos sin inmensa actividad comercial da córneas citas Inés y es una buena manera de Landau tarta sí es al CAT compra qué papel donde aquel papel donde está ocupada marca te institucional no dar Sans cada diría don Mosbah Ana ha ganado la Damon mundo marcar de capital balls días no donde a a fondo sus va a fondo un andén jugarán cuarta hasta Cancún a qué tipos de papel quiénes al que que de aquí a la misa de aquel papel Don Juan asumen Samur a la divisa que es una étnica al que ha pasa tendrá que distingue han Turquía a Argentina en cursa con humildad la divisa sala hacía multi SIM Amber a al Eurogrupo al dólar

Voz 3 40:03 Don a Ferran como siempre a muchísimas gracias eh tornando la próxima semana

Voz 13 40:07 perfecta Esther enredado más semanal de semana Camín

Voz 2 40:18 ya han alcanzado anda huy seguimos da marca arts esta pero osan trata amables que para esta va Albán Jandro explicando nuestros

Voz 3 40:29 van a Albert Antoine Vallet venga organiza

Voz 1 40:31 es más un acta informativa y citados los clientes Gemma participase doce Kiprop fascinada Casio capitaliza Black Rock la acta parné a las nuevas formas de invasoras oportunidad a Wealth Management Andorra y serán a Walter Capital señal muy bona tarda en virtud bona tarda ah no mes set a las Sicav españolas puedan presumida ese sin estrellas y una de ellas es que ha sido capital quienes Larra secta para hasta Ana que Group tan selecta

Voz 16 41:01 la receta es Prime un debilita en relación a nuestro son de renta variable par Lucky rentabilidad variable y las sajona esta ni un risco mudará credit Cano sigue más popular si tensa Morning saber dónde sin estrellas

Voz 1 41:24 es aquí Bank

Voz 16 41:27 vaivén un producto tercio que son Fons allí andorrana que será una copia exacta da dos productos mes Casón Care sido capital sicav que es la versión española que ya te casi seis años de historia piedra Lux Leaks que es la Luxemburgo y saltarse product Acker siguió son tots igual es español la tres de Luxemburgo y la otra es dura

Voz 1 41:54 voces anti Milo cumplir también a los últimos tres a Guayre de Audi Seat Parcent Kinski un seis

Voz 4 42:02 María alza andorrana

Voz 1 42:05 Kabul quien invertir en sí andorrana

Voz 16 42:08 van a tener un producto específico hay Bunker salió a Itziar están a Luxemburgo o a España a España pero en principio Iván que es la manera mes cómoda es directa invertí Acker sí o sí para tras propia aquí yo creo que es un importan Junta amb experto tease por seis Mattei sus general Small conveniente ahora estás menos marca Comas veo pues sin la comparación sí comparando el Performance hasta resultados amoldar tras astas ve impusiera toma el ránking Botica tienes expectativas sino lo más probable es que no latín This sea el que da dos tres da invertí no comparas ves tú estarás murió a manos de una atrás

Voz 1 43:05 quince las frutas estrella actual pude invertido ustedes son tengan las invasión que imputa Jim cámara Kato españoles un dos seus favorito Guayre ve un renta parecen de inversión

Voz 16 43:17 el mercado español treinta casi mal colgué Illán oportunidad de Benin Pravda con sin cuantía pico a Europa sin España Europa no a España de un dedo una cosa es Iris están suníes de un quince españoles casi millón y pico es Castanesa prop ese mesa os valor y uñas me echó la énfasis en España y en menor medida el modo Pablo es Xunta están da pena KAS ese día sería fácil tiara pues mira están en tecnología cuando Industria con Banca no es el She's entró en un banco Mc uno para San Ivo común saltó bancaria bancario sacaba de la grada tuve un valor industrial interesar a los a Albee Hydra cuadran sagrada apartan rhythm el valor individual Cayenne ya realizadas actos o reuniones es un error

Voz 1 44:24 a crezca poeta furia el nivel de inversión siendo reafirma bien acaba asigna no con ni cual acordes sucios y Unión Europea

Voz 16 44:34 sería interesante y que tiende corta ya al secreto bancario tampoco tan por sin la que incumbe ni a y en cambio una expresividad más aún muy Jennifer la beneficiaria día a priori compositivo

Voz 1 44:59 la barrera Illa que está de actualidad con creó cara Si porque llevan aficionó fusión a a los actuaban Gary que Andorra

Voz 16 45:10 que era una una pregunta que las bajadas a un van normal de alguna manera es entre Agus dos tres millones de clientes Zidane vas a un país Bulut a al rápida el número darán a clientes ochenta humilló da sin sens mil da tres millones dependa o va dado KAS pro mola extraen Thani aproximadamente en quince mil clientes quince mil habitantes perdían sin quince mil van que es Small va en sentido muy son empatía he hecho hasta envuelven capitalizadas como el Solis boda en España da d'Andorra

Voz 6 46:02 por hacer

Voz 16 46:05 que incluso dupla triplica himno es Prou gafado un tamaño dio el tamaño Mining a Fisichella no varíen partan la fusión arribar al problema que ve es que generalmente convenza a sus dueños de una fusión andan Tram pérdidas o añade claramente avances para las ganas de fusionarse y Carlos rival

Voz 1 46:32 Walter Shark muchísimas gracias para tendrá wi hace París multas gracias

Voz 17 46:37 han Banca Privada mayas conforme y San Mendes sembrada mana mes a mes a estabilizar mes innovazione Messi Bale mis oportunistas Inés implicación así es

Voz 3 46:48 habrá Iván hasta en Duran forma al futuro