El alcalde de Calzada de Calatrava desvela más detalles sobre el accidente laboral en una finca de la localidad

Voz 1

00:00

es una caída parece ser no muy da mucha altura no creo que el curso de dos metros de altura poco mal no sé es que no es una altura muy grande pero bueno se ha habido romper del andamio oí bueno pues establece que tienen una serie de fracturas efectivamente es una finca privada un particular haciendo una el amor es creo que es un revestimiento de la fachada de una casa en el campo creo que los obreros no son aquí de calzada y no podía exactamente creo que pueden ser de moral pero no lo sé no podría certificar que son de Morales pero parece ser que pueden ser de de moral y me imagino que le hagamos radiografías cuestiones nos habremos a un poco la gravedad o la roturas que puedan tener si había alguna espalda brazos piernas pero por lo vamos por la forma que roturas como tal tenía alguna claro