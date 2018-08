Escucha la entrevista al alcalde de Valdepeñas con motivo de sus Fiestas del Vino

Voz 1 00:00 qué tal muy buenos días ya allí ya contando

Voz 2 00:02 dos minutos no para el arranque oficial de las Fiestas del Vino

Voz 1 00:05 pues sí porque ya será mañana jueves treinta de agosto recordemos que no será con sidecar por ese percance que tuvo su cantante Juancho será con el grupo elefantes a las once de la noche lo que es el arranque musical pero antes hay un montón de actos por ejemplo tenemos el desfile de las peñas también tenemos el tradicional brindis tenemos un montón de actividades cerca de un centenar durante los próximos días aquí en Valdepeñas así que aburrirse aburrirse lo que se dice aburrirse no nos vamos a aburrir eh

Voz 2 00:35 vamos que no va a dar tiempo vamos a saludar al alcalde de Valdepeñas Jesús Martín qué tal muy buenos días

Voz 3 00:40 hola muy buenos días bueno allí ya está

Voz 2 00:42 todo preparado para vivir intensamente como merece la ocasión estas fiestas de la vendimia el vino sesenta y cinco años ya de fiestas

Voz 3 00:51 fíjate por lo que entienden cuantos diez siglos de historia tampoco es tanto

Voz 2 00:57 pero bueno eso eh unas fiestas a alcalde desde luego que el que no las haya visitado tiene que IED el que ya las ha visitado repite todos los años del treinta de agosto hasta el ocho de septiembre en honor tenemos que recordar de la Virgen de la consola es la patrona con un sinfín ya decía lejano no un centenar de actividades llama la atención por ejemplo todos los conciertos gratuitos en la plaza porque no son cualquier concierto hablamos por ejemplo de elefantes que ya comentábamos que sustituirá así décadas pero también estará Carlos Chi en Sweet Khalifa por Nokia en fin conciertos de de alto nivel

Voz 3 01:35 bueno aquí nos hemos acostumbrado a todo gorro sí en eso seguimos no porque vemos puesto algún otro concierto de alguna figura internacional recuerdo hace muchos años Chayanne no algo así pegamos un pinchazo todavía está Larreta que no hay manera de que podamos infla pero lo curioso es que luego mis amigos y paisanos Valdepeña van a los pueblos de al lado pagan pero bueno aquí es verdad que se creó como tradición que en las fiestas da para todos que además me parece hasta justo porque las fiestas se hacen con el pecuniaria de lo que el Ayuntamiento inglesa de la presión fiscal de todos los veinteañeros y por lo tanto cuando pones un concierto y tiene pues en los tiempos que corren siempre corren tiempos malos pero no todo el mundo así es que yo creo que es bien y equitativo que se devuelva parte de esa presión fiscal lo cual de medidas en aquejan mucho de que el alcalde tiene Libby muy alto no sé de dónde viene la historia pero ya no cuela le volvamos el día de fiestas haciendo fiestas para todas tanto el que tiene mayor poder adquisitivo como el que no tienen como el que está pasando un mal momento puede aprovechan la fiesta para la salida a la calle encontrar un amigo o una amiga

Voz 1 02:58 también para todos los gustos no alcalde porque bueno para lo mejor

Voz 3 03:02 los claro en esto es lo justo y los colores ya sabes no pero sí intentamos hacer un programa en el que tengo una parte socio cultural que abarque pues digamos que todas las referencias tanto a turísticas como pictóricas como sociales que esté en bueno pues efectivamente existen al alcance de los jóvenes y no tan jóvenes de los medios jóvenes de los ya como yo algo más que jóvenes

Voz 2 03:31 bueno Jesús destaca desde luego de de esa programación el alto nivel también de las actividades programadas a nivel cultural tenemos eh por supuesto esa exposición ya en marcha Internacional de Artes Plásticas que se inauguraba el pasado fin de semana pero también hay teatro con el Amore está en el aire que llevará hasta la localidad a Bibiana Fernández Manuel Banderas

Voz 3 03:54 esto sí bueno sabes qué pasa en los últimos dos o tres años nos hemos tenido que sentar un poco esto para el primero general nuevas actividades segundo que esas actividades abarquen todo lo que es el término municipal que no todo se concentran en la Plaza de España y tercero que además se puedan dar a conocer con motivo de las fiestas del patrimonio que tenemos desde el bus turístico que pusimos en marcha que funciona estupendamente el año pasado donde el recorrido pues por todo lo que es el patrimonio civil eclesiástico el Cerro de las Cabezas museos ah luego después de que también haya como decía tu compañero pues al mismo tiempo que en la plaza pueda estar un concierto para jóvenes la gente de mediana edad puede estar en el teatro asistiendo a un espectáculo de calidad y al mismo tiempo hayan una amplia actividad deportiva para otro determinado sector de público en definitiva se trata de que todos los días tengamos cosas tener en cuenta que el programa abarca cien actividades es una barbaridad pero también es verdad que es posible por la por el compromiso de los colectivos sociales en Valdepeñas tenemos unas ciento sesenta asociaciones que abarcan desde el cáncer de mama entonces del cáncer de mama con sus migas tradicionales su carrera la deportivas culturales sociales is son ellos los que hacen el programa porque si una administración tuviera que programar o en actividades ya te digo yo que les sería relativamente impasible y aunque fuera capaz de hacerlo les faltaría una cosa que sería el alma el alma lo ponen los colectivos que aprovechan las fiestas para darse a conocer para hacer copartícipes sus actividades al resto de sus ciudadanos y ciudadanas por lo tanto el Ayuntamiento lo que intenta está a la altura de la logística hacer el programa aquellos mismos programa il eso sí da a veces algún otro problema organizar tanto a tantas horas sin dar diferentes para que no coincidan dos que pisen unos a otros

Voz 2 06:09 bueno hay muchísima gente implicada como está comentando al alcalde de la localidad para estas fiestas que mueve a mucha gente de todos los lugares de España cuánta gente más o menos se suele dar cita en Valdepeñas durante estas fiestas

Voz 3 06:21 no no no todo el mundo pasa por la Oficina de Turismo no pero nosotros por los cálculos que tenemos es en fin a grandilocuente nosotros somos ahora mismo treinta y dos mil habitantes tenemos calculado que durante las fiestas nos visitan otras treinta y tantos por lo tanto aplicamos la población y eso lógicamente pues la también algún que otro problema porque por ejemplo ya te digo yo que al diario y no hay ni una cama libre en Valdepeñas de hecho muy extendido un pequeño problema incluso alquilar un piso unos invitados de la embajada china porque se han incorporado a última hora ya no hay hoteles sí pero también yo lo entiendo una ciudad no puede tener una capacidad hotelera aquí tenemos ochocientas camas pero no pueden tener una una capacidad hotelera para ocho días no tiene que irregulares sólo lo largo del año no es todos los años tenemos Fiestas del Vino pero bueno yo calculo que duplica ambos la población

Voz 2 07:22 aunque alcalde ahora van a tener un parque de autocaravanas no que esto también vendrán

Voz 3 07:26 si no un no el único que hay entre sabes que uno hace las cosas por iniciativa de eso nació la Asociación de campistas en autocaravana de Valdepeñas ella me metí la información hay todo un turismo enorme que se mueve por caravanas entre Bailén Jaén en la Nacional IV no hay ningún Parking de caravanas así que decidimos hacer la inversión que la vamos a inaugurar en estas fiestas nacieron en versión bastante costosa pero de ahí que da servicios de agua no uno y cincuenta creo recordar que capacidad haber cincuenta autocaravana eso unido a carga también de vehículos eléctricos eso va a una serie de servicios para la caravana pueda limpiar la autocaravana Hay lo gente a ver si eso puede repercute curiosamente bueno tan curiosamente que nos hemos puesto de acuerdo ellos con nosotros con la Asociación castellanomanchega de autocaravana ha hecho un llamamiento a las veinticuatro horas hubo que cerrar porque tenemos para cincuenta autocaravanas lo vamos a inaugurar con una paella ya para hicieron trescientas no hacía capaz de jugar a acogerlo y claro eso te da cuenta que viene una autocaravana con su familia normalmente pues una vez que para repone alimentos será una vuelta por la localidad come en algún momento conoce el pueblo lo hizo repercute sin lugar a dudas en en la economía terciaria porque lógicamente vamos a tener ahí una se divide de visitantes a lo largo de todo el año que efectivamente pero no estarán un día o dos se volverán pero dan con otros vi estoy contento porque he visto la puesta Gavito un poco como que me ha sorprendido

Voz 1 09:14 alcalde cuál puede ser el impacto económico también de personas que visite la localidad con la puesta en marcha este parking

Voz 3 09:22 no tengo el dato prueba especulando desde sentirlo conservador tener en cuenta que la autocaravana que va en autocaravana nunca va solo ante va con su pareja o con un amigo y normalmente son familias que además llevan en su chico dos no pues si coges una media de tres son las que llegan paran se ducha en alimentos ponen algún vestuario se dan una vuelta pues con que cada autocaravanas cincuenta euros sí tenemos una capacidad de cincuenta pues echa cuentas is y eso es lo multiplica por trescientos sesenta y cinco días al año y además normalmente es aprovechan los puentes pues lógicamente ahí vamos a tener una población móvil voz de paso importante y además en el sitio donde está colocado que es en el antiguo polígono del vino está al lado de servicios de la zona norte de Valdepeñas va a tener acceso al comercio a supermercados al lado en fin es son cosas que siendo te paras a pensarlo pues no caes en la cuenta pero una vez que estás en marcha dices oye esto mereció la pena la inversión

Voz 2 10:28 bueno no sé si esos turistas que vengan a al parking de autocaravanas así como los propios vecinos de Valdepeñas gana encontrarse en breve con esa rotonda homenaje a la eñe ya la identidad de Valdepeñas dentro de poquito

Voz 3 10:40 espero que si digo que espero que si los problemas con la nueva Ley de Contratos del Estado la obra es propiedad del autor que a su vez se la tiene cedida a una a una fundición específica porque es la que la escultora entendido que va a desarrollar la pieza con mayor criterio y eso no se está dando algún problema el diario todavía no hemos podido cerrar el contrato estamos todavía en ello y luego hay que elevarla en todo caso esto va un poco hacer lo que decía mi abuela que en paz descanse lo bien que lo está pensando lo mal que te va a salir porque yo quería inaugurarla para las fiestas de septiembre pero bueno como que también es una una un homenaje a España porque las las tilde de la ñ que llevan los colores de la bandera como además en Valdepeñas se escribe con ñ como viñas se escribe con ñ como España se escribe con ñ iban a cumplir este año los cuarenta años de la Constitución que hasta aquí no ha traído y a fe que nos ha traído por el buen camino pues creo que sería estupendo que pudiéramos llegar al día de la Constitución para conmemorar la Constitución con ese símbolo que además ha hace una reivindicación de nuestro alfabeto porque como sabe en la eñe solamente están el castellano no en resto de los idiomas Laine se hace con la hay griega y la etnia juntas ya pero el único alfabeto que tiene la ñ como tal en una sola consonantes es es es el castellano también es un homenaje a la lengua así es que bueno esto quiero llegar allí pero no quiero prometer porque los alcaldes prometemos y luego los contratos descoloca

Voz 2 12:19 bueno esperamos de todo caso contarla aquí en la Cadena Ser alcalde un brindis ya para terminar que hablo hablando de las Fiestas del Vino no podía ser menos