Escucha los detalles de la campaña de prevención de agresiones sexuales

Voz 1470 00:00 ya está en marcha la cuenta atrás para el inicio de las fiestas de la vendimia y el vino de Valdepeñas unas fiestas que pretenden ser unas fiestas libres de agresiones sexistas alejar

Voz 1667 00:12 no Martín qué tal muy buenos días Mireya pues sí de hecho este lunes ya avanzábamos que el Consistorio presentaba el vídeo para sensibilizar a los jóvenes ante las agresiones sexuales y las actitudes machistas

Voz 1667 00:41 este es el vídeo que presentaban el lunes y en estos momentos saludamos a María Jesús Antona ya que es técnico del Centro de la Mujer de Valdepeñas qué tal muy buenos días

Voz 4 00:51 si hola muy bien qué tal

Voz 1667 00:52 bueno en qué van a consistir esta campaña para las Fiestas del Vino

Voz 4 00:56 a ver este año bueno pues la plaza Constitución bueno pues no está además casi comentar que el número de agresiones sexistas sigue sigue incrementándose entonces desde el área de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad participación y barrios eh vamos a instalar un punto Violeta en Valdepeñas se va a denominar punto Dulcinea es un espacio de información y sensibilización sobre las agresiones sexuales contra personas del colectivo LGTB ahí vale entonces cualquier persona que pueda haberse bueno pues su integridad amenazada cualquier duda que pueda que pueda surgir le puede acercarse a este punto Violeta punto Dulcinea va a estar en la plaza de constitución empezará el jueves treinta de agosto a partir de las diez de la noche quería recordar simplemente por hacer algún alguna aclaración que como agresión sexual es cualquier tipo de violencia de naturaleza sexual es decir además del acto sexual no no deseado e está incluido dentro de cualquier de agresión cualquier intento de realizar un acto sexual un contacto comunicación con esta intención y que no llega a constituir violación es decir en este punto de en este punto violeta punto Dulcinea cualquier persona sobre agresiones sexuales que tenga cualquier tipo de duda o cualquier persona que eh come como comentaba anteriormente pertenezca o se siente incluida en el colectivo LGTB chica como perdón pueda tener este punto de información y asesoramiento

Voz 1667 02:33 porque aparte de todo este a campaña que acabáis de presentar hace unos minutos entiendo que llevarse a cabo más acciones no

Voz 4 02:41 sí claro vamos a ver todo esto se encuadra hay que tener en cuenta que que ya en Valdepeñas contamos con Plan de Igualdad de igualdad municipal fruto fruto de ello es una de las acciones y una de nuestros ejes prioritarios es la lucha contra la violencia de género en sus distintas manifestaciones fruto de ello y siempre en coordinación con distintas áreas de del Ayuntamiento trabajamos en pro de la igualdad entonces además de este de esta campaña punto Violeta punto Dulcinea se van a llevar a cabo la largo de las fiestas otra otro tipo de otras acciones que comentar el vídeo que que bueno que ya se ha presentado también el el vídeo contra las las agresiones para estas fiestas de la vendimia del vino se que me gustaría que este vídeo se compartiera que este vídeo se hiciera Abidal que este vídeo tuviera el calado y la repercusión que que bueno que necesitamos por otra parte y bueno en la misma línea también se va a llevar a cabo un reparto de servilletas sobre él en los establecimientos hosteleros de de Valdepeñas contra la contra la violencia de género y también e invitando a un consumo responsable de alcohol ese va a llevar a cabo también se van a repartir en los establecimientos pues eso cerca de la plaza donde haya eh más aglomeración de de personas de juventud hice siguiendo con con el tema de las de bueno pues en esta línea contra la prevención de de la violencia de género y en pro de la igualdad a través del Instituto de la Mujer el día seis de septiembre a partir de las once de la noche se va a instalar una carpa en la plazoleta Valbuena en este caso eh también va dirigida sobre todo a concienciar es una campaña de sensibilización sobre las agresiones pero no solamente vamos a incidir van a incidir sobre los adolescentes las personas jóvenes sino que va también dirigida a menores a personas adultas y población en general creemos que es importante no solamente e incidir en una parte de la población tan importante como son nuestros nuestras personas nuestros chicos nuestras chicas jóvenes sino que es importante concienciar sobre al resto de la ciudadanía sobre esta problemática de bueno pues de este año

Voz 1667 04:53 pues sí porque la problemática está ahí es decir por ejemplo en datos a nivel nacional han aumentado un veintiocho por ciento las agresiones sexuales es una cosa que todavía no es erradicado esta lacra

Voz 4 05:04 no no que va a parte de que la el tema de las agresiones sexuales hay muchísimas connotaciones e muy personales es decir cómo voy a comentar yo esto eh o no me van a creer o quiero decir que hay un hay un componente personal y privado o íntimo pues que hace que que bueno que este dato salte salta a la luz podríamos hablar como algún dato siempre tomándolo como dato es decir de un poco con los datos hay que tener la cautela dependiendo de la fuente y bueno el dato de agresiones sexuales a mujeres en España en dos mil dieciséis según el Instituto de la Mujer asciende a siete mil doscientos cuarenta casos es verdad que como comentaba al principio por agresión sexual es un concepto mucho más amplio que la que la violación o el ataque en sí en el el lo que todo el mundo estamos pensando entonces cualquier indicio cualquier pauta cualquier eh no se nota que nos puede hacer perturbar nuestra intimidad podríamos estar hablando de que estamos siendo agredida sexualmente

Voz 1470 06:05 bueno estas agresiones María Jesús como bien comentas van en crescendo van a más pero si bien es verdad que Valdepeñas se mueve a muchísima gente sobre todo gente joven y hasta el momento al menos yo que recuerde no habido ningún caso Verda de de agresión sexista sexual pero en este sentido estos puntos son vitales para prevenir que es la mejor herramienta verdad para luchar contra esa lacra y sobretodo de acompañamiento no que esto es importante el tener que esa mujer que se haya podido sentir agredida tenga ese punto cerca en el que le puedan asesorar y acompañar en todo caso

Voz 4 06:43 así es es una campaña de sensibilización de concienciación pero también de asesoramiento y apoyo inicial es decir no no serviría de mucho pensar que que intentamos que estamos haciendo campañas pero luego dónde dónde me en un momento dado in situ donde donde acudo que me pueda asesorar que me puede prestar la primera atención de de primera mano entonces me parece que este punto violeta y todas las acciones que se están llevando a cabo desde el Ayuntamiento redundan en pro de bueno pues de la ayuda de que en un momento dado sea un punto no de urgencia esperemos que no tengamos que echar mano de él pero pues de consulta de de apoyo inicial

Voz 1470 07:22 bueno es debido de sensibilización que no queremos pasar por alto a su autor que sea el joven youtuber Valdepero Sadie eh bueno pues hablarnos un poquito no de de cómo ha sido grabado hoy de cuál es su contenido

Voz 4 07:34 a ver a mi me parece pues que es tan impactante me parece que va dirigido a la población diana me parece que lo ha hecho de bueno pues a conciencia informando Se es decir no ha sido un eh un proyecto aleatorio de bueno e ha sido fruto hoy es fruto de se nota a la hora de visualizar lo de un esfuerzo de una reflexión personal y sobre todo de alguien me parece a mí que está comprometido por bueno es por la lucha contra la violencia de género

Voz 1667 08:04 de Xavi de un proceso de documentación por parte del autor del vídeo porque hay un detalle que pasamos a lo mejor por alto pero comentaba el concejal de Cultura Manuel López que que usa llaves de punta como arma autodefensa por si acaso hubiera un tipo una agresión de este tipo que es una cosa que va es bastante llamativa bastante impactantes muy breve de cara que se pueda compartir bien por las redes sociales sí que el mensaje llegue claramente a todos los jóvenes y no tan jóvenes claro

Voz 4 08:34 claro es que se trata es de dirigirse a la población a la población en general

Voz 1470 08:39 pues María Jesús San Antón haya técnica del Centro de la Mujer de Valdepeñas muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana esperamos que las fiestas de la Vendimia allí el vino transcurran eso en un ambiente totalmente festivo y sin ninguna incidencia que lamento