Escucha la entrevista completa a Paco de la Rosa, secretario regional de CCOO

en el laborales bueno todo tiene mucho que ver con la gestión del centro en cuestión de si es público es es privado desde luego nosotros hoy vamos a visitar un centro en el que podemos decir que las condiciones son óptimas y aceptables siempre mejorables por supuesto no pero hay de todo no sólo en Ciudad Real sino en Castilla La Mancha nos encontramos con sitios en los que hay situaciones verdaderamente preocupantes alarmantes y lamentables hizo tiene mucho que ver con la empresa que gestiona el servicio hablamos de lamentables en la en el doble sentido por lo que antes hablábamos de la necesidad del servicio lamentable en cuanto al trato que reciben los usuarios sobre todo en relación calidad precio de lo que del servicio que está ofreciendo en las condiciones lamentables que muchas mujeres porque este es un servicio que fundamentalmente está dirigido llevado donde trabajan muchas mujeres donde tienen que verse sometidas a jornadas maratonianas a condiciones absolutamente reguladas ya condiciones laborales muy muy precarias por lo tanto pues desde el Sindicato de Sanidad de CCOO en Castilla La Mancha es luego tienen muy claro desde su secretaria general hasta el último sindicalista de que es un sector en el que tenemos que trabajar decididamente donde vamos a pedir íbamos a exigir el compromiso de las patronales para que al final todo esto se regule como no puede ser de otra manera para conseguir un servicio público sea sea público privado el servicio que se presta un servicio a la ciudadanía que tiene que ser un servicio de calidad y eso pasa porque las condiciones laborales tienen que mejorar eso

Voz 0234

04:08

para no sé si es el momento aparte que seguramente no me dejaría cosas importantes en el tintero lava de hablar de de a qué centros hacemos referencia a nosotros cuando hablamos de en qué condiciones pues hablamos de que sobretodo están infravaloradas las el la estructura de personal en muchos de estos centros es decir a raíz de una política la política a la señora Cospedal pues no se permitió que estos servicios se prestaron con mucho menos personal de que es el absolutamente necesario nosotros lo que queremos es que eso cambie por supuesto aquí también la Administración tendrá que implicarse de manera decidida este servicio que se presta no se puede hacer en condiciones precarias porque creo que sería absolutamente inhumano está siendo en en algunos centros que se trata a nuestros mayores sin la atención necesaria estamos hablando de personas que necesitan una atención especial yp personalizada no es una cuestión de dinero es una cuestión de dignidad lo que ocurre es en primer lugar eso que los personal está inflado y luego por supuesto pues y además se les obliga a trabajar en unas condiciones poco saludable estamos hablando de de prevención de riesgos laborales de exposición a riesgos estamos hablando de jornadas laborales excesivas estamos hablando de salarios que en muchos casos están por debajo de lo que establece el propio convenio colectivo los tiempos de recesión los el convenio obligó de alguna forma a que muchos trabajadores perdieran poder adquisitivo en el que por cierto ahora con la firma del del convenio de ese CCOO hemos conseguido que ya no puede haber esos descuelgue es que se tenga que volver al estándar salarial y que además durante los próximos años pues se haga una recuperación del poder adquisitivo en el sentido de que no se va a perder el poder adquisitivo de que todo lo que pueda subir el índice de precios al consumo va a repercutir directamente en los salarios de estos trabajadores es decir es un camino muy largo por recorrer en el que por supuesto hay condiciones de todas yo no quiero criminalizar al sector porque creo que sería injusto para muchos que intentan hacer las cosas bien es verdad en el que un sector en el que creo que hay que hacer un empeño sindical especial para evitar que este tipo de explotación entre comillas si queréis a muchos trabajadores en este caso trabajadoras que todos los días se levanta con el afán de atender a esas personas que lo necesitan