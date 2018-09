Entrevista completa con el traductor audiovisual, Pablo Moro

Voz 0360 00:00 hola muy bien en lo primero de todo de dónde surge esta afición por la traducción

Voz 1 00:06 bueno en el instituto en el colegio

Voz 2 00:09 siempre me han gustado los idiomas y luego ya con la asignatura de Inglés latín griego vacías traducciones Si pues veía que era lo que más me gustaba entre todas las asignaturas que tenía era lo que más me gustaba que tiene

Voz 0360 00:27 que tener un buen digamos un buen traductor únicamente saber idiomas hoy

Voz 3 00:32 algo más no

Voz 2 00:33 hay hay varias cosas más eh de hecho eh obviamente saber idiomas eh es importante pero yo creo que más importante aún es conocer bien tu tu propia lengua al fin y al cabo de yo estoy yo traduzco para de inglés e italiano español no traduzco viceversa entonces al final cabos siempre estoy escribiendo en español lo principal es conocer bien tu lengua eh ser creativo porque las estructuras del inglés del italiano son bastante diferentes a las del Espanyol y entonces hay que saber transformarlas para que suene natural en tu en tu idioma que ese un poco autodidacta porque puedes traducir sobre temas de los que no tengan ni idea y entonces tienes que documentar te un poquito antes hay que saber dónde documentar te saber qué fuentes son fiables

Voz 0360 01:32 en definitiva Pablo que no quede una traducción muy de Google como yo digo que sea literal no triste de que quede con sentido no volverán a lo mejor nos encontramos que sí que puede estar traducida literalmente pero que no GM el idioma aquí respondió que no hace nada exactamente bueno hay muchos estarán preguntando cuál es el proceso para crear los distintos subtítulos por ejemplo te has trabajado con plataformas como Monet Pierce cuál es el el organigrama de trabajo

Voz 2 01:59 bueno digamos Kenneth Netflix no trabaja con los traductores directamente Netflix cuenta con varias empresas que son sus proveedores y éstas se encargan de de contactar con los traductores entonces el flujo normal es un project manager te envía un una serie una película oye está disponible para hacer esto si no ya a partir de aquí pues te pueden enviar distintos materiales te pueden Beni plantillas de subtítulos que estoy básicamente que tienen los subtítulos en inglés Si directamente los traduce no tienes que hacer nada más o te puede Beni simplemente el guión y tienes que hacer tú los subtítulos au puede no venir Artenara hay tener que sacarlo todo de huir

Voz 0360 02:48 sí que es un trabajo bastante arduo y no sé si os dan alguna libertad de cara cuando haces las traducciones por ejemplo plataformas como Ned Price en otros trabajos audiovisuales o tenéis y cierto miente

Voz 1 02:59 una besarla en el trabajo depende depende de del títulos ahí títulos que

Voz 2 03:05 en las que tengo total libertad no me ponen ninguna ningún límite digamos pero hay otros que tienes tú glosario de términos que tienes que seguir au incluso hay veces que la misma empresa están cargando la subtitulación y el doblaje quiere que sean coherentes entre ellos entonces a veces te tienes que guiar también Poor las opciones que han tomado en el doblaje porque

Voz 0360 03:31 cuánto puede tardar en traducir por ejemplo en capítulo de una serie de pases de unos treinta cuarenta minutos cuánto tiempo puede llevarte

Voz 2 03:38 en un día puede estar hecho hoy día hay medio para hacerlo revisarlo bien o es es

Voz 0360 03:44 a tiempo no sé si si te iba es es bastante poco tiempo no sé si es muy complicado vivir de la traducción en España o es un país bueno y tiene buenas oportunidades para esto

Voz 2 03:54 bueno esto es un poco como somos todos los autónomos al fin y al cabo y no hay mucha diferencia con un diseñador gráfico no cualquier otro autónomos es verdad que nosotros tenemos más margen de mercado porque yo tengo varios clientes italianos por ejemplo al igual que viva aquí eh un diseñador gráfico lo mismo pues sí para hacer una web da igual pero si tiene que hacer ya tarjetas cosas así ya que están más complicado con el envío

Voz 0360 04:22 a que que bueno bueno y no sé si dentro y para que no se oyente nuestros oyentes de Hoy por hoy Valdepeñas y su comarca en que se esas trabajado

Voz 2 04:33 pues ha bajado en varias y quizá las dos quema las renombre tenga no como allí también son dos de las que más me gustan Thirteen Grissom juez que es una serie muy muy interesante que trata temas como el suicidio el consumo de drogas por parte de menores y las violaciones de forma muy explícita Hay es una serio bastante dura que ver pero que me parece necesaria para para abordar estos temas como son is no maquillados

Voz 0360 05:04 bueno por ejemplo en tu caso no sé Si como dice aquello de en casa del herrero cuchillo de madera no sé si tú eres de verla series en versión original subtituladas o directamente doblada

Voz 2 05:19 pues hago un poco de todos a mí personalmente me gusta verla subtituladas eh porque me parece que tienes una imagen más completa de lo que es la obra osea está viendo la interpretación original de los actores Si me parece el más completo pero es verdad que la tele pues muchas veces cosas dobladas en el cine aquí por ejemplo en Valdepeñas no tienen la opción de

Voz 4 05:44 películas subtituladas entonces al final consume los dos tipos de material sí pero da lo mismo función de las circunstancias que te encuentres besos poblada o

Voz 2 05:52 ahora sí que es verdad que cuando o es cosa dobladas hay doblaje lo mejor es que otros Si yo es verdad que te choca a veces un poco lo

Voz 0360 06:01 sí echó muchas veces luego con natural que a lo mejor es películas y con menos presupuesto que es voces de actores muy famosa se dice soy va si no no no concuerda yo comedia que tengo en la cabeza no concuerda el personaje con la voz y te queda es como un poco no exacta me me cuadra nada

Voz 2 06:19 directamente en la propia interpretación de los actores de doblaje que es una labor muy complicada porque al fin y al cabo estás ahí delante de un micro

Voz 4 06:25 bueno ya está ahí no suena tan natural como si lo estuviese diciendo de verdad bueno aquí un poco sobre tus gustos trabajar

Voz 0360 06:33 en serio tener los acabas de comentar de cierto renombre en que series te gustaría trabajar imagino que hay alguna que te gusten más que otra

Voz 2 06:42 sí buena a todos nos gustaría trabajar pues yo en Juego de Tronos nos gustaría hacer Starbucks no está hacer cosas de ese de ese calado digamos pero yo más que en títulos concretos sí que me gustaría hacer más cosas para cine más que para plataformas de televisión que al final son muchos millones de espectadores pero digamos que el top te está industrias el cine no

Voz 0360 07:05 eso sí en el cine has hecho datos pinitos alguna no

Voz 2 07:07 pues colé para cine

Voz 0360 07:09 bueno pues si hay algún productor que nos esté escuchando que es que pase por la autovía A cuatro pues en recordarles que este joven Valdepeña pero Pablo Moro pues se dedica la traducción va poco a poco haciendo sus pinitos y no sé si tiene algún proyecto así en mente que se pueda desvelar

Voz 2 07:25 no la verdad es que no puedo desvelar nada que no esté hecho por el tema de contratos de confidencialidad etcétera una vez que salen en la las cosas no van normalmente salvo en los créditos entonces ya no hay problema en en hablar pero hasta que no están publicadas no no se puede

Voz 0360 07:43 pero bueno aunque no podemos decir título hay trabajo de un futuro si en sí sí sí

Voz 2 07:50 la cosa la cosa marcha bien estamos contentos

Voz 0360 07:53 genial pues seguiremos en contacto Pablo Moro para

Voz 5 07:56 gracias por haber atendido está

Voz 0360 07:59 en a la Cadena Ser a este espacio de Hoy por hoy Valdepeñas y su comarca