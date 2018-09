Agustin Duran ha versionado el tema musical El Anillo con la temática de la vendimia

Voz 1 00:00 hoy por hoy Valdepeñas Alejandro Martín

Voz 8 00:43 estamos llegando a las doce y cuarenta y cinco de la mañana veintitrés grados en pleno centro de Valdepeñas temperatura agradable íbamos a seguir con la audiovisual antes acabamos de hablar con Pablo Moro eran unos vamos a ir a por un poco de humor si vamos a charlar ahora al otro lado del teléfono le tenemos con el humorista manchego Agustín Durán que ha vuelto a analizar uno de sus vídeos que ya estamos escuchando de fondo qué tal buenos días Agustín

Voz 2 01:08 muy buenos días qué tal

Voz 8 01:12 pues muy bien muy bien disfrutando con este vídeo que la verdad es bastante divertido eh

Voz 2 01:16 ajustados hombre estaba Maribel tilo el vídeo y el vídeo que ir a ver hay texto que da la razón cien por cien

Voz 8 01:26 completamente de acuerdo contigo también iguana cómo surge la idea de esta de esta versión de del anillo

Voz 2 01:32 bueno pues hace unos años hice una canción de sobre la aceituna variando Ivi que murieron muy bien y que la gente le gustó el pues había Caserta ve una para los vendimiadores y que hay que hay que tratar a todos los colectivos aprovechando que empezaba la temporada aunque está llevo poquillo más tardía de la vendimia Hay aprovechando porque que tuve un par de días libres para pensar y darle a la cabeza pues tiré la canción p'alante la nada y ahí está por ahí extendiendo sus tentáculos llegando a Utah Pita gente cada día

Voz 8 02:10 los hay buena donde donde Rodas este videoclip de el almuerzo para cuándo

Voz 2 02:14 bueno pues sabes que el cine esto me tira si él y este videoclip pues también tiro poco es mentira porque está grabado estos lugares está grabado picor que que el pueblo que ahí estuvimos grabando planos con el tractor y el remolque y demás y luego la villa estará larvas en Miguelturra Ciudad Real porque como yo lo tengo Viñas mi padre no tiene más que olivos bueno villas tampoco te lo digo pues tuve que que que atracar a unos amigos e ir Canalejas en su viña y entonces me siento en todo fascículos sabes cómo empiezan los coleccionables pues el suicidio igual tuvo la doctora fascículo ese pico de diez alturas sea muy muy muy ciudarrealeño

Voz 8 03:01 el de que surge la idea hasta que se materializa cuánto tiempo te ha llevado a hacer esta versión este proyecto

Voz 2 03:07 bueno pues la idea la verdad es que tienes en la cabeza hacía tiempo la este verano a principios de verano puesto que sacar algo para para para para la vendimia y lo intenté tomárselo con mucho tiempo pero al final lo tuve esto esto estos días dos días te mire de rematar la acaeció que la cabeza ahí estos días conseguía la gente para Ganabaro sea que la final yo creo que en cuatro días se quedó todo se quedó todo finiquitado porque según las casas de los Peperos ese tiempo a las carreras que fabrican formulas es cierto que la última abrigo

Voz 8 03:47 pues ahí tanto en una a mata caballo como se puede decir porque cuatro días para hacer el videoclip hacer la canción es muy poco tiempo

Voz 2 03:54 sí sí todos los todo a caballo también te digo que es cuatro días dedicados en cuerpo y alma hasta el punto de que yo estaba la capilla está el al almuerzo para Cuarto en la cabeza que estuve a punto ya de una extirpación cerebelo porque digo pero ya estoy de vuelta al al menos pero bueno el pelo y bueno yo estudié Magisterio en su día hizo que acostumbre a estudiar casi el día el texto saques que Carlos estoy con el copo de que que no está poco acostumbrado

Voz 8 04:35 ah bueno en ese ojo de Agustín Durán qué proyectos tiene en mente de cara a un futuro

Voz 2 04:42 bueno pues mi mi proyecto es seguir pagando pero lo había cabezas de seguirse hizo de todo lo que la gente se divierta y el día que vea que las cosas no funciona no querría o que Iker no me lo paso bien pues coger los bártulos a hacer puñetas recoge la ahí me iré a a Jajah Valdepeñas guerras todas hay pocas por ejemplo esta entonces ya te digo clínico teórica idea étnico objetivo es seguir

Voz 9 05:07 es cierto que hay invertir

Voz 2 05:10 ya a partir de ahí irán pasando cosas bonitas al igual que está pasando a día de

Voz 8 05:16 esperemos que sea mucha la diversión que no nos ofrezca Agustín Durán cómico manchego muchas gracias pruebas atendió la llamada de este Hoy por hoy Valdepeñas y su comarca

Voz 2 05:26 nada muchas gracias a vosotros habéis quitado paraguaya Valdepeñas ahí colocaba todavía nos tenemos por aquí colocamos la he colocado bueno pues nada a quitar palestino con los hubiere Courier haremos el paraguas para cuando no el paraguas para bien de loco pro