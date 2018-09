Todos los detalles del convenio colectivo del campo de la provincia de Ciudad Real

Voz 1 00:00 hola muy buenos días bienvenida este

Voz 0984 00:02 hoy por hoy Valdepeñas y comarca este nuevo convenio colectivo que mejoras salarial va a traer a los trabajadores

Voz 2 00:10 bueno porque va a traer una mejora salarial

Voz 1 00:12 aunque importantes porque estamos hablando de el dos por ciento para dos mil dieciocho dos por ciento para el diecinueve y dos por ciento para el veinte de decir que vamos a asegurar en estos tres años un seis por ciento de subida salarial no sólo eso sino que si el IPC en alguno de los años está por encima de ese dos por ciento hemos incluido una cláusula de revisión salarial por lo tanto vamos a asegura que también los trabajadores y trabajadoras del campo se puedan asegurar que lo que sube el IPC también eso de pueda revisar ingeniera en una cantidad económica para según su nóminas

Voz 0984 00:44 y cuántos espera cuántas personas espera que se puedan beneficiar de de este nuevo convenio colectivo para el campo

Voz 1 00:50 pues es uno de los convenios muy importantes aquí en en Ciudad Real los sobretodo por el tema de la de la temporalidad era baños agrícolas estamos hablando que cuando tenemos las campañas agrícolas que empiezan desde desde abajo pasando por la vendimia está recogida de melones y hasta la la final de la de año estamos hablando de un una media de unos trece mil catorce mil trabajadores es cierto que cuando no está en periodo de campaña esos trabajadores desciende hasta los siete mil ocho ni pero bueno las campañas cada vez más pues la verdad es que son convenios bastante importante y bastante bastante afectación

Voz 0984 01:26 estamos en plena época de vendimia entiendo que también a los jornaleros que están en esta campaña vendimia también les afecta este convenio no se rigen por otro

Voz 1 01:35 a todos los que estén regulados por el Convenio Colectivo del campo que suelen esa mayoría de recoger el tema de viñas y demás sí que le afectará ya también es tenemos eh el convenio de de vinícolas que es el tema ya para para la bodega las cooperativas vinícolas alcoholemias y demás si tenemos un poco de de de acción puesto que ahora mientras situaciones tampoco fría

Voz 0984 01:59 fría por parte de los bodegueros solo o a lo mejor es que todavía no ha sentado a negociar ambas partes

Voz 1 02:05 a partir de tiempo negociando en un lío el se quedó poco ya la cosa más distante las posturas estaban bastante distanciadas Bono Se se está intentando volver otra vez a retomar la negociación pero bueno es que la cosa está un poquito fría como comentaba esperemos que que tome iniciativas ya nosotros conoce nuestra propuestas que tres firmas convenios en torno a lo que marca el ANC a nivel estatal el acuerdo patronal y sindicatos a nivel estatal común modo realizado en el convenio de Del Canto

Voz 2 02:36 de cara a los eh

Voz 0984 02:38 a las personas que trabajan en el campo no estén escuchando cuando van a notar estas subidas en su bolsillo

Voz 1 02:44 pues ahora ya lo que queda es el tema burocrático una vez que ya ha plasmado oficialmente eh el acuerdo colectivo lo pasé a través la Delegación de Trabajo y salga publicado en el Boletín Oficial voy a poder hacer efectivo esperemos que no se demore más de un mes que es más o menos los plazos que se suelen dar en estas situaciones pero lo que sí quiero garantizar y que conozca los trabajadores y trabajadoras de peso sector del campo es que este convenio tienen carácter retroactivo desde el uno de enero de dos mil dieciocho por lo tanto aunque se retrasase la firma eh la publicación del convenio más allá de un éxodo meses tienen garantizado que sufra atrás son dos cobrarían es decir ese dos por ciento desde el uno de enero de dos mil dieciocho está asegurada

Voz 0984 03:27 imagino que también ha para los jornaleros que no trabajan durante todo el año sino que son temporeros aunque a lo mejor dentro de un mes acabe su contrato eso esa esa subida salarial será tendrán que devolver no

Voz 1 03:40 sí efectivamente por eso lo hacer también que se conozca para que cualquier trabajador captado en campaña a cualquier trabajador que ha estado trabajando en un periodo más corto o haya finalizado su contrato por distintos motivos ante de que haya salido pública del convenio que sepa que tiene garantizado y que sería factible a comunicárselo a la empresa de que esos atrás absurdo ha generado oí deberían de abonarse los

Voz 0984 04:06 sí hay ya bueno esta firma este convenio hasta dos mil veinte no sé si prevén de cara a venideros años que se pueden incrementar más tenemos lo de la mejora del IPC para que esos salarios no se vean reducidos pero no sé si de cara a un futuro a medio o largo plazo se podrían aumentar o es quizás muy precipitada dado hacer una un avance

Voz 1 04:27 a ver ahora mismo con el convenio ya firmado poco con el preacuerdo ya espera de firmar el convenio pues hacer un avance es complicado lo que sí que vamos ha insistido es que este convenio del campo hemos dado cuenta ahí lo negociador y lo llevamos advirtiendo bastante tiempo intentando que la patronal del campo sea también consciente es el más bajo de toda Castilla La Mancha están hablando que Un actualmente si la subida de de este convenio del dos mil dieciocho diecinueve y veinte personas trabajador un peón agrícola está acabará cobrando al año con catorce pagas y medias once mil setecientos euros osea que es un salario entendemos que bastante bajo y además es el de los que más horas se realiza de jornada anual son mil setecientos veinticuatro por encima de todo la la provincia de de de Castilla La Mancha entonces es un esfuerzo que tenemos que hacer no deja también quizá un poco sabor agridulce porque nuestro objetivo era intentar llegar a los mil euros en en dos mil veinte no hemos sido capaz de conseguirlo en este momento puesto que eso significaría una subida por encima del diez por ciento de de del conjunto de la negociación del con el convenio pero sí que vamos a estar muy pendientes de esta revalorización del IPC y sobretodo eh y seguir insistiendo para futuros convenios de que tenemos que hacer un esfuerzo para que Castilla La Mancha y sobre todo en Ciudad Real no se quede por debajo en un sector tan importante como el campo Ike la tanto trabajo véase en fin cada ideas eh campañas agrícolas y una situación que entendemos que se tiene que regularizar y tener unos salarios más dignos

Voz 0984 05:56 cuál es el motivo de estas diferencias salariales porque por ejemplo cuando comenzaba la la recogida de las variedades tempranas hablamos también con algún compañero vuestro de vuestro sindicato hoy nos comentaba que había diez euros diarios por Jornal de diferencia con respecto a lo que cobraría un un jornalero en la provincia de Toledo

Voz 1 06:15 sí efectivamente esa es la la media que no hemos hemos realizado ya se les pusimos a a la patronal de del campo lo comentamos que hay un catorce por ciento de media es de por debajo el Ciudad Real que por ejemplo todo eh o o quizá un doce por ciento más o menos en la en la zona de de Tomelloso yo Pedroñeras Socuéllamos y demás que en la zona limítrofe con con Cuenca entonces en la diferencia pues bueno entendemos que que las negociaciones de los condena del campo mientras provincia al mejor ha visto la propia patronal que era importante tener unas condiciones salariales óptima para sus trabajadores para que no existiese quizá a lo mejor lo que alguna vez esa puesto en la mesa esa competencia desleal en situación de bajar precios esa situación de de no cumplir correcta ente con el convenio Iker teniendo un convenio colectivo bien regulado y un convenio colectivo donde todos los trabajadores trabajadoras y sobre todo los empresarios receta pues mejor para todos la gente está contenta trabajando Hinault pues no existe esa es famosa competencia desleal que y comentar siempre lo empresarial en la mesa de negociaciones

Voz 0984 07:21 bueno estamos se como comentábamos en plena campaña de vendimia no sé si ha llegado a algún tipo de denuncia por las condiciones laborales sólo está siendo una campaña más o menos tranquila

Voz 1 07:32 pues por ahora como se ha retrasado bastante el tema de de la recogida de Dubai y demás pues por ahora está la cosa relativamente tranquila siempre hay algo en la recogida de EEUU de la Vinci siempre hay algo en la campaña de la niña pero por ahora tranquila este año en el campo sí que hemos estado muy vigilantes con el tema de la jornada reales declaradas las empresas no pueden coger a los co a los temporeros que estén trabajando quince veinte días en la campaña y luego sólo darle de alta tres lo hemos estado muy vigilante no hemos puesto mucho a trabajar con la excepción de trabajo y esperemos que extra actuaciones duelen desapareciendo igual que ya fue desapareciendo y cada vez menos el tema de no dar de alta a la gente en el campo pues que ocurra igual no pues es comprensible que un jornalero a empiece la campaña con el ajo y termine con la citó una historia hecho en seis siete meses de trabajo por veinte o veintidós días de de de jornadas reales declarada es sólo un efecto cien bastante grande hacia asumo futuro al principio o hacia cualquier tipo de prestación económica que que quiera reclamar como les empleo cualquier situación

Voz 0984 08:40 porque este tipo de prácticas además son delitos y no sé cuál sería la multa aussie puede llevar incluso pena de cárcel

Voz 1 08:46 eso ya situación de competencia de la inspección de Trabajo son sanciones e importantes pero claro hay que documentar muy bien que las personas que en el momento sean capaces de de cola laborar colección de trabajo y demás pero es cierto que son importantes esperemos que que lo que me han encontrado en la campaña de relajo vaya desapareciendo en esta situación y sobre todo que en la recogida de la vía

Voz 2 09:14 niña que ahora bueno que estamos ahora inmersos porque no no recurra pues

Voz 1 09:21 puesto que ya es un es algo que parecía que estaba ya que había desaparecido pero otra vez

Voz 2 09:26 vuelve a a no declarar la jornada reales trabajadas correctamente

Voz 0984 09:31 David Vegara secretario general de Comisiones Obreras industria en Ciudad Real gracias por haber atendido a la llamada de la Cadena SER la llamada de este Hoy por hoy Valdepeñas y comarca