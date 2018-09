Escucha la tertulia con los mayores del centro El Lucero de Valdepeñas

Voz 1 00:00 ahora

Voz 3 00:25 ya ha aprovechando que hoy mismo se abre el plazo de comercialización del programa de viajes del Imserso ya saben el programa de viajes a precios reducidos para nuestros mayores que bien se lo merecen que tienen que disfrutar de la vida después de tantísimos años trabajando Cotino estando eso sí la apertura de esta comercialización es escalonada no será hasta este miércoles en nuestra comunidad pero hoy por hoy Valdepeñas queremos recibir algunos de estos mayores procedentes del centro de mayores el lucero de Valdepeñas ellas son Consolación Alfonso y Carmena tal buenos días a todas horas dueño y que bueno vamos a empezar por ejemplo con Consolación eh cuál fue tu experiencia en este programa Imserso y cuáles son los que has podido visitar gracias a ver

Voz 4 01:09 que yo he ido a Benidorm

Voz 5 01:12 el telón a ir mucho asistió más uno de tantos sitios seguido que ya no me acuerdo pero bastantes sin pies

Voz 6 01:18 el qué tal fue la experiencia

Voz 3 01:21 porque además son precios bastante reducidos no

Voz 6 01:24 sí es un poquito económico que hacemos por ejemplo Carmen eh

Voz 3 01:31 arrime un poquito el micro para que todos nuestros oyentes que le puedan Le podrán eh escuchar en su Lucas cuáles son los destinos que que Elicio

Voz 6 01:40 bueno yo fui a un cultural por Andalucía ambas otro a Barcelona también mostraron Palma de Mallorca en Palma de Mallorca

Voz 5 01:51 con el avión que incluya también el si iba a favor desde aquí a Ciudad arreglar unos tenían que llevar los chicos en Ciudad Real no llevaban con un autocar la cogíamos el avión ya llegábamos a Palmas hilo va la vuelta igual

Voz 3 02:05 así en el caso de de Alfonsa que también está con nosotros e cuáles son los destinos que que eligió

Voz 5 02:13 yo elegí la parte de Andalucía hay Beni

Voz 3 02:16 nada digamos que que Benidorm es el destino todo o con no con la sí sí sí no sea Alfonsa Se conoce a muchísima gente en estos viajes

Voz 5 02:25 pues sí la verdad que sí que se hacen unas amistades buenas e los luego lo estar recordarlo durante muchísimo tiempo les redacte

Voz 3 02:36 Imaz no sé si por ejemplo Consolación Si tienes todavía alguna amistad con alguno de los compañeros

Voz 4 02:43 de este viaje bueno si en alguno sí que hay unos sí que hay pero ya como ya son de fuera pues ya te vas alejando y ya no es igual pero vamos que cuando vas por ahí te haces amistad hablas con ellos estás allí con ellos oye pasa muy bien muy bien

Voz 3 03:00 se digamos que que es una manera de poder disfrutar en estos años no pues sí que por parte de de Carmen no sé si habéis vivido también en estos viajes del Imserso a lo mejor si se conoce algún ligue

Voz 6 03:14 bueno eso no lo conozco pero Consolación nos dice que si yo es sí conozca

Voz 4 03:21 gente que que se han hecho parejas sin

Voz 3 03:25 o sea que es decir el para todos los callo

Voz 4 03:28 si va una sola sola pues si se gusta ni que lleven pues ya lo hemos golpe hice en pareja reportero

Voz 3 03:37 Carmen el el amor no entiende de edades entiendo no

Voz 5 03:39 claro por supuesto dices tú todavía tenemos nosotros amistad diez en piedra buena con un matrimonio que conocimos cuando fuimos a Palma ajenos y timos íntimos todavía seguimos con la amistad

Voz 3 03:51 anda ahí eso es hacer cuántos años fue a Palma

Voz 5 03:53 bueno ahora ya diez o doce años son más cuando hay todavía seguimos sí y ahora hemos estado en un viaje y nos hemos encontrado la pareja

Voz 3 04:01 Ana qué bien eso tiene que está

Voz 5 04:04 esa muy bien si eh ente Piedrabuena que son

Voz 3 04:08 la además que no no pilla muy lejos de aquí que por lo que es lo que comentaba consolación que claro que sí son desde muy lejos a lo mejor de la zona norte de España es más complicado poderse ver no

Voz 5 04:21 así es que cuando llegamos a Ciudad Real pues íbamos solos de Valdepeñas osea que no había nadie y entonces había un matrimonio sentado yo como soy así tan lanza dar pues me acerqué digo dónde van ustedes quizá para el mal digo nosotros también digo pues ya tenemos parejas París Illa nos comíamos juntos estuvimos todo el tiempo juntos estupendamente

Voz 3 04:42 anda qué bien nos lo pasamos genial

Voz 5 04:45 de iban un matrimonio iban los otros íbamos así lo las dos pares

Voz 3 04:48 sí porque en este año se han ofertado más de un millón de de viajes más de trescientos hoteles participan pero sin duda como has dicho el destino por excelencia es Benidorm si vosotras que creo que habéis estado todas en Benidorm por qué Benidorm que tiene venido a ver vamos a empezar por ejemplo por Alfonsa que tiene Benidorm que no tenga otro destino

Voz 5 05:09 pues para mí tiene un encanto especial porque por todos sitios hay muchísima gente por la noche te poder desplazar a otros hoteles a pasar la noche el baile etcétera luego la playa el lobo las calles que tienen han de comercios que son los vuelven locas a las mujeres a precios de todos asequible para todo el mundo

Voz 4 05:35 y eso te te te engancha un poquito llena

Voz 3 05:39 caso de consolación que fue lo que le atrajo de Benidorm

Voz 4 05:41 pues igual porque es que hay mucho ambiente es que vayas en invierno cuando vaya es es que hay muchísima gente siempre a mí lo que me gusta que haya ambiente que haya gente que haya vidilla pero que si voy a un sitio canalla nadie yo me aburro a dejan que sea pasear pero ves gente y ya como dice a los comercios pues nos encantan aunque no compremos pero pasamos a Villanueva distraemos

Voz 3 06:02 además Femenía que tiene es una un pase marítimo

Voz 4 06:05 eso pensó para sí los y si es que hay que hay más ambiente a pero que ya te digo que en invierno aunque sean yo llovido en invierno en la Pascua es que está lleno te vas por las calles siempre te encuentras un gente Alda gente que a lo mejor aquí no te habla pues allí anda que has dice aquí hemos venido a Bingen tamos aquí sí muy bien

Voz 3 06:26 caso de de Carmen que es lo que le atrajo de devenido

Voz 5 06:30 pues mira pues lo que estaban diciendo ellas todo eso sí ahora el cual el treinta y uno de octubre volvemos a ida Benidorm

Voz 3 06:38 así si cómo cómo han hecho para poder reservar estos viajes del Imserso que tocan tiene que hacer

Voz 5 06:44 no no no no hemos ido ahora con el Imserso porque no lo hemos mira porque todavía no habíamos recibido la carta

Voz 3 06:50 claro porque viaje ya lo teníamos cogí la día antes claro claro claro porque el Imserso por ejemplo aquí en Castilla La Mancha comienza la comercialización de sus viajes a partir del miércoles según que viene si la memoria claro en la memoria no me falla efectivamente

Voz 5 07:03 en la carta de la red decidimos el otro día pero claro no ya de ese viaje ya lo había ya lo tenemos casi un mes escogidos

Voz 3 07:09 sí tenía ganas de volver a repetir Benidorm física

Voz 5 07:12 por supuesto a más que me dice una foto en las escaleras caña y al final y luego melena ampliado a mis hijos y me han hecho un pobre y han hecho un cuadro precioso

Voz 3 07:21 anda que bonito que bonito eso eso lo tengo que ver yo también

Voz 5 07:24 a lo mejor me hizo un atan tamaño grande para ayer en el salón lo tengo colgado con Kelme le disgustó a mis hijos la foto esa dice es obvia ponle no lo hicieron

Voz 3 07:36 anda anda que chulo y Alfonsa eh por ejemplo sin los que no estén escuchando vosotras que tenis ya un poco de experiencia en esto de los viajes del Imserso que hay que hacer que hicisteis para poder participar

Voz 5 07:47 pueden unos otro por tema momento para entrar un poquito la Imserso fuimos al a los hogares a las trabajadoras sociales que son las que nos ayudan a veces cuando no entendemos algo entonces ella nos arreglaron los papeles nosotros decimos los datos que nos prometieron eh entonces los papeles se pusieran en marcha ya de hecho pocha te contestan cuando tienen que hacerlo Illa pues así sucesivamente todos los años te mandan antes de la carta te mandan una un aviso luego después hecha te confirman con la carta para que puedas ir a la pensada a la agencia para ya apartar el viaje ahí

Voz 3 08:37 el candidato quieras único y consolida en tu caso no sé si a lo mejor hay mucha gente jubilada que no vivimos las esté escuchando que no haya hecho en ninguno de estos viajes les recomendaría la experiencia

Voz 4 08:50 eh porque se pasa muy bien y está muy bien luego damas más económico hoy puedes viajar más

Voz 3 08:56 porque cuando cuál es el abanico de destinos que tenemos Carmen por ejemplo que cuando fue a estos viajes que que destinos había más que a lo mejor lo ha dicho voy me hubiera gustado también ir a este

Voz 5 09:07 a muchos asea dos sitios y muchos y yo ido varias veces luego a Khalid en Barcelona hemos estado eh esto fuimos las

Voz 6 09:18 qué bien que creaba el grupo no yo creo que somos amigas

Voz 5 09:24 tenemos de antes ir cuando fuimos al cultural de llevar en de de de de dar la día de Granada Ése fue precioso no llevaban todos los días a ver cosas precioso es es el viaje estuvo muy bien mundial eh

Voz 4 09:41 ese era de de sesos de Castilla La Mancha de hogar no no te lleva a ninguna excursión fue dele del hogar los puntos

Voz 5 09:50 de Urales incluida el ese Si si estamos a cultura sí sí sí claqueta confundidos el 15M Azcona incultura que consuman esto fue un viaje a estupendo unos hoteles maravillosos comida estupenda no sé qué comían lo que queríamos ser también hicimos amistad con un matrimonio que era cartero no ya no me acuerdo de que pueblo también muy bien muy bien muy bien

Voz 3 10:14 semana de toda España así a dos días y a toda la gente de España también jubilada no claro

Voz 4 10:20 es que ya hemos ida muchos sitios a muchos

Voz 3 10:23 sí porque por ejemplo en el Cultural hasta que que nos con nos comentaba Carmen S que era sólo Granada o también coge otras ciudades de Andalucía

Voz 5 10:32 si bien a fuimos a día máximo

Voz 4 10:35 yo lo que pasa es que elegimos ahí eso es elegimos

Voz 5 10:37 se ser que culturales hay para muchos sitios de España lo que pasa que nosotros elegimos es eh que es estuvo muy bien ese viaje me llevaron a

Voz 6 10:46 a eso Ana a la Alhambra no pasamos y todos ya que va a la y a la catedral también nos llevaron osea llevarán a ver cosas preciosas que no luego no la vamos a poder ver más

Voz 3 10:58 además que Granada es una ciudad que enamora yo también he estado varias veces y es que me encanta

Voz 5 11:03 estuvimos arriba luego fuimos por la noche a una cueva gitanos con lo mi con ese además mantener así ahí fue precioso sea que fue todo

Voz 3 11:15 vamos que fue un completo y lo disfrutaste lo pasasteis como enanos no

Voz 5 11:19 sí sí sí sí

Voz 3 11:21 bueno pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este ratito de rabia en este Hoy por hoy Valdepeñas a Consolación Alfonso I Carmen por cierto que sigue viajando mucho disfrutar en ese viaje de Benidorm que tenéis dentro de poquito