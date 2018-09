Escucha la entrevista de la escritora Sandra Badillo, con raíces de Montiel y ha logrado vender 400 libros autoeditando y autopublicando sus libros

Voz 1 00:00 hoy por hoy Valdepeñas Alejandro Martí

Voz 1 00:42 va haya así se aprende de los libros que lo diga Jarabe de Palo también os lo digo yo vamos a seguir en este Hoy por hoy Valdepeñas cuando sobrepasan treinta y cinco minutos el umbral de las doce del medio día lo vamos a hacer hablando de literatura que no llega por los cauces habituales de las grandes editoriales es Sandra Vadillo que ya nos acompaña en los estudios ya tienen unos cascos preparados ya te en el micro dispuesto para contarnos su andadura en este mundo en el mundo de la literatura estamos en en los estudios de Cadena Ser en pleno centro de Valdepeñas ya la podemos saludar qué tal buenos días Sandra Vadillo

Voz 4 01:18 hola buenos días bueno cuéntanos porque eres escrito habrá pero no por los cauces tradicionales

Voz 5 01:23 no en absoluto soy una escritora auto editada y auto publicada hizo nada ha llegado a la escritura pues creo que como una consecuencia de vida porque realmente mi profesión no es ésa pero llevo escribiendo a toda la vida nunca me había planteado publicar ahí al final tomé la decisión ya que estáis

Voz 1 01:43 qué te hizo que tomar esa decisión

Voz 5 01:45 bueno pues supongo que las propias circunstancias de la vida te van llegando cosas si vas recibiendo señales hay llegó un punto en el que pues me dejé llevar por mi voz interior de os las así

Voz 1 01:56 porque claro estamos hablando de una o autora auto editadas Sandra

Voz 4 02:01 pero es que no has escrito un libro Mi tampoco dos has escrito tres

Voz 5 02:08 sí porque tenía muy claro todo lo que quería contar pero también tenía muy claro que tenía que contarlo de una forma ordenada y lógica para que la persona que lo lea lo pudiera recibir Kovac me gustaría recibirlo yo cuando me puse a darle vueltas a todo llega a la conclusión de que la mejor forma de contarlo era así a través de tres libros aquí bueno sí para que cada uno si era un un orden lógico y un procedimiento adecuado

Voz 1 02:35 eh y lo más importante de todo es que seguro que verse preguntan nuestros oyentes si tuviera que definir esos libros como los definirías de que versan bueno

Voz 5 02:43 pues son libros e que tradicionalmente se pueden denominar de autoayuda en ese concepto tan extenso y tan amplio pero yo no los veo así yo los veo como unos manuales sencillos para ayudarte a salir de determinadas situaciones de bloqueo o problemas que podemos tener entonces yo me hago muchísimas preguntas a lo largo de mi vida he buscó muchas soluciones de hecho pues unos pequeños procedimientos de eh leyendo mucha programación de neuronal psicología y cosas que a mí me han funcionado entonces son como pequeñas recetas frente a situaciones que te pueden preocupar o que te pueden suponer un pequeño bache en tu camino

Voz 1 03:24 bueno por poner un ejemplo cuál puede ser una de esas circunstancias un esos problemas a los que hablas en el en alguno de los tres libre

Voz 5 03:30 pues por ejemplo hay un capítulo para trucos para tener más paciencia

Voz 1 03:36 de ese viene bien el viejo en enero

Voz 5 03:40 para combatir el estrés luego hay otro cómo superar un duelo como yo pude llevarlo frente a una situación otro que simplemente son habilidades para intentar mejorar las relaciones con los demás para intentar comprender a otras personas que piensan de forma diferente y se relacionan de forma diferente a Titi eh bueno Talk un poco todos los palos

Voz 1 04:03 porque la literatura desde pequeña entiendo no

Voz 5 04:06 la verdad es que yo siempre he escrito escrito poesía escrito tengo un montón de cosas escritas que jamás le enseñaba a nadie porque es una forma de desahogarme entonces sí he leído mucho y he escrito bueno leído más que escrito realidad por ahora

Voz 1 04:20 sí porque no sé si a mí me pasaba de pequeño ese si hacías algún texto y lo enviaba a algún tipo de concurso literario te lo guardas para ti

Voz 5 04:27 pues presenté un poema un concurso literario Ike de segunda creo pero era muy pequeña pero el resto de cosas no no nunca ha sido con esa inquietud

Voz 1 04:39 volviendo al libro qué tal está funcionando

Voz 5 04:41 pues la verdad estoy muy contenta porque superado más os ha superado ya las cuatrocientos libros vendidos de una forma bueno pues haciéndolo yo todo y gestionando lo todo el puesto algo de publicidad en redes pero la verdad es que poquito lo que va a mí me ha funcionado ha sido el boca a oreja la verdad a la gente ha ido respondiendo súper bien bueno mi familia me ha ayudado muchísimo y la verdad es que la gente en mi pueblo en Montiel también me me está apoyando mucho la verdad

Voz 1 05:07 zampar allí no entiendo

Voz 5 05:10 Nancy no quiere quedar al tanto pero la verdad estoy recibiendo muchísimo apoyo

Voz 1 05:14 bueno porque eres muy joven treinta y tres años crines que te has hecho una de las cosas que hacer en la vida escribir un bono escribir el libro no te has escrito tres

Voz 5 05:23 si el árbol también lo plantado eh el los claro

Voz 6 05:26 tras tenga que aplicar sólo los hijos efectivamente prácticamente lo tienes hecho toda la vida con treinta y tres años

Voz 5 05:32 espero que no pero

Voz 6 05:34 casi casi he hecho vamos a dejarlo ahí casi

Voz 1 05:36 casi casi casi he hecho Bono en la gente que quiera a leer libros adquirirlos donde los puede encontrar porque claro nosotros estamos hablando un poco la literatura tradicional que vamos a las tiendas y compramos el libro aquí donde lo podemos encontrar dónde está disponible

Voz 5 05:52 pues en mi página web Sandra Vadillo con de Barcelona punto com ahí están también los tengo en Amazon de hecho en Amazon también tengo unos Ibooks que son bueno contienen algún pequeño capítulo de los libros así lo realice con la intención de poder acercarme a lectores que estuvieran dubitativos pues que puedan adquirir el i Book aún bajo coste israelí bucles gusta aquella puedan adquirir la obra completa hay en dos librerías de Montilla el por ahora de mi pueblo en una librería en Krohn en otra en Getafe estoy expandiendo está ahora y a ver si alguna de Valdepeñas me apoya que también guaraní

Voz 1 06:30 pues el el actor le dejamos echado también a que la antena de la SER a ver si hay algún librero que tiene ahora mismo puesta a la Cadena SER en su librería que quiera vender tus libros no

Voz 5 06:40 sí sí yo me voy ahora mismo a la librería de que me digan estaría encantado

Voz 1 06:44 después de estos tres libros no sé si tienes pensado elaborar alguno más de pica el gusanillo porque una vez que empiezas a escribir y a otros escritores que han pasado también por aquí dicen que no pueden para tienen que seguir también escribiendo

Voz 5 06:58 sí yo tengo una idea Illa la quiero ejecutar pero antes como me gusta comprobar las cosas porque los procedimientos todo lo que he escrito yo lo comprobaba ya a mí me ha funcionado igual latino te funciona así depende pero a mi me gusta comprobar lo que pongo entonces Arasti comprobando a una serie de cosas sí sí me salen bien pues habrá un libro sobre eso podemos hacer

Voz 1 07:22 a una pincelada

Voz 5 07:24 bueno así como pista estoy opositado

Voz 1 07:29 está ahí estudiando mucha

Voz 5 07:30 acerca de cómo funciona el cerebro y técnicas de estudio y técnicas para mejorar determinados aspectos en en ese sentido estoy comprando muchas cosas hay cosas que me están funcionando otras que no me gustaría pues hacer algo relacionado con eso puede ayudar a las personas se enfrenten a a este bueno pues a este proceso que es difícil y que hay que tener mucha fuerza de voluntad hay mucha concentración y mucho enfoque

Voz 1 07:56 pues como la clave llagas ese libro creo que es el libro va a tener gran éxito eh

Voz 5 08:02 sí sobre todo porque me encantaría que la gente me escribiera algo como están aspiran ahora hay que me dijeran que les está ayudando porque al final luego en sus lo que más te llena como escritor recibir un feedback bueno

Voz 1 08:12 sí porque el fluido que está recibiendo imagino que al estar también en Internet en puede ser en cualquier lugar

Voz 5 08:18 sí sí sí de hecho claro cuando en Amazon he vendido algún libro en México por ejemplo que me parece alucinante entonces sí sí la verdad es que recibes muchas cosas la gente es muy participativa Hay y te dan muchísimas opiniones Si esto es muy contenta la verdad

Voz 1 08:35 y cuál es la sensación por ejemplo en ese caso de que alguien de Méjico a tantos miles de kilómetros de distancia con el libre y le guste tienes una sensación muy enriquecedora

Voz 5 08:46 me parece alucinante era como que no lo terminaba de creer porque era como madre mía es que es una persona completamente diferente de de otra cultura que no bueno porque yo no conozco personalmente a nadie de México pero luego te das cuenta que al final todos buscamos lo mismo todos queremos lo mismo da igual donde estés y que con la globalización que hay hoy en día pues no sabes muy bien hasta dónde puedes llegar entonces por qué no

Voz 1 09:08 es lo bueno que tiene la nuevas tecnologías

Voz 5 09:11 sí luego yo pensando yo también he comprado libros autores que están en la otra parte del mundo y he pensado claro pues porque no lo que pasa es que cuando tú lo estás viviendo porque te parece más difícil pero pasa a veces pasan estas cosas pasan seguí las peleas

Voz 1 09:24 si los sueños también se cumple porque aquí tenemos a Haití que viniendo otra profesión va ha lanzado describir de momento está funcionando

Voz 5 09:33 sí hombre y hay que pelear hay que aprovechar todas las oportunidades hay que abrir la mente y confiar en uno mismo pero yo desde aquí ánimo a todo el mundo que se lo esté planteando a que lo intente porque no se pierde en Abbado se gana más se gana menos peros es que se aprende muchísimo de esto