Hoy por Hoy Valdepeñas | Tu Momento con Raquel Rubio | 18 de septiembre

Voz 4 01:11 Sandro bueno hoy vamos a hablar en este martes

Voz 2 01:14 dieciocho de septiembre de esas compras compulsivas porque compramos compulsivamente qué ocurre que nos ocurre

Voz 4 01:20 a ver en si la compra compulsiva como tal e no es un vicio hay que diferenciarlo sino que es un bueno vamos a decir que es una patología e ideológica cuidado jugando lo hacemos Si realmente lo hacemos muy a menudo es decir todo dependerá también la cantidad a la frecuencia en fin el dinero gastado para considerarlo patología pero sí que es verdad que vivimos en una sociedad donde el consumo se ha puesto de moda ir donde parece que todos somos más felices Se compramos más a esto se le llama o manía

Voz 2 01:56 ahí es nada eh da aire llevas que por cierto ahora que dices a este mundo de consumo también con el comercio electrónico imagino que ha incrementado este tipo de patologías

Voz 4 02:08 sí se ha incrementado de hecho el consumo ahora pues una de las de las grandes fuentes es a través de Internet Madé de hecho bueno pues cuando uno porque bueno la la compras compulsivas tienen una especie de componente adictivo pues sí que es verdad que el la anti en la fase de anticipación donde yo ya estoy pensando qué voy a comprar y me empieza a entrar esa sensación esas ganas de comprar ya estoy programando cómo lo voy a pagar cuál va a ser la tarjeta que vuelve a utilizar donde puede notarse menos dentro de mi economía esto normalmente cuando existe una patología como tal sino pensar cuando vamos a comprar sin no existen también Dragos anticipa de estas características

Voz 2 02:49 quedándonos en ese comercio electrónico lo que yo me di cuenta también que la plataforma grandes plataformas como Amazon para que no vendamos aunque eso parece que no hagas comerciales pero para que la gente

Voz 5 03:00 es que es muy sencillo

Voz 2 03:01 comprar una vez que ya tienes los datos metidos eh ganarle un botón

Voz 4 03:04 claro porque directamente no tienes ni que volver a meter el número de tarjeta ni nada por el estilo entonces claro como lo tiene estará la mano es tan fácil y además nos ahorra tiempo y nos ahorra irá a determinados sitios a comprarlo lo que quiere decir que tú vas cargando la cesta y realmente bueno pues habrá cosa que quizás necesita es más y quizás necesitas menos por eso es importante autorregularse

Voz 2 03:25 la semana pasada en de quizás con las nuevas tecnologías nos están creando nuevas necesidades aparte de las nuevas necesidades separando un poco la sociedad porque antes si ibas a la compra te relacionadas con gente La Cage era qué tal el día no sé que que el tiempo hace lo típico pero claro ahora comprando en tu casa en Internet las relaciones sociales a lo que hablábamos la semana pasada con redes sociales están cambiando o son prácticamente nulas el tú a tú

Voz 4 03:51 es cierto de hecho hay muchas personas que justamente pues por vergüenza por timidez o por ese tiempo del que estábamos hablando directamente prefieren las compras online yo sigo prefiriendo Alejandra el hecho de tú a tú a mí me gusta ir a la carnicería la pescadería la frutería de hecho cada cosa en su sitio porque porque es verdad que al final es bueno pues la el once de los más grandes de comerciales sobre los supermercados más grandes pues al final existe esa es personal de personalización ICO en él yo al final pues existe un es decir unos nutridos menos de los demás y aunque creamos que es algo beneficioso vivimos de una manera más hacia adentro más hacia nosotros mismos y por tanto el menor contacto social Nos da un menor aprendizaje claro al final tú cuando escuchas a los demás cuando estás o en contacto con los demás de alguna manera siempre te pueden enseñar algo y si no te puede enseñar sobre sobre tus habilidades sociales sobre la capacidad que tienen para poder relacionar T sobre algo que has aprendido ese día hablando con el de la frutería que no sabías pero claro cuando vamos al súper sí lo cogemos todo o no con con esa individualidad o cuando lo compramos por Internet evidentemente eso se reduce por tanto vamos a decir que quitamos una fuente de de nutrición para el ser humano que es el contacto con los demás

Voz 2 05:06 también hay que decir que estamos dejando un poco las nuevas tecnologías a la altura del betún también ahí hay plataformas que incitan a las relaciones sociales por ejemplo mismo ocurre las de compartir coche

Voz 4 05:16 por ejemplo además es es algo que sí que verde que hemos

Voz 6 05:19 lo un un buen provecho de esto nada típido típico bla placar otras plataformas

Voz 4 05:26 sí que es verdad que ahí sí que se fomenta en gran parte además la socialización fíjate estar dos horas en coche con otras tres personas que no conozco fíjate si se puede potenciar depende como lo utilizas y me pongo los cacos eh

Voz 2 05:40 dobló pero aprovechas para comunicarte pues es una buena plataforma Daniel porque es de estar solo en el coche porque normalmente quién público un viaje en estas plataformas es que va en el coche dice pues tengo dos plazas disponibles tres y conocer gente

Voz 5 05:52 de ir socialistas que decir que tampoco vamos

Voz 2 05:55 la nave en la GP2 escucha lo mejor esta gente en las nuevas tecnologías no les gusta no va es la parte buena si muy buenas

Voz 4 06:02 hoy es más lo que estamos hablando de él del carro de la compra

Voz 2 06:04 ah hacen pagaré

Voz 4 06:09 cuando cuando el utilizamos au cuando realmente no sacaba pues oye pues todo mundo también vivimos en en ambos en nuestra vida cotidiana con poco tiempo con mucha cantidad de trabajo con las atenciones de nuestros hijos y demás y muchas veces no facilita también la vida es decir todo depende de cuando empezábamos esta sección

Voz 2 06:27 también habrá son poco las compras tradicionales que Nos incitan a comprar como lo hacen como está estudiado eso como las compras tradicionales por ejemplo cuando vamos al supermercado signos potencian que compremos cierto producto que compremos por ejemplo te chicles como lo hacen pagada por la esas compras estos otras herramientas de marketing era Solamente tú cuando vas al a la caja

Voz 4 06:48 eh siempre tienes que esperar un ratito normal de tienes que esperar por tanto estas

Voz 2 06:52 como aburrido claro entonces ese abuso

Voz 4 06:55 pimiento o hacer que tu atención se dirija Auxerre

Voz 2 06:58 erija hacían lo que tienes más cercana aquí

Voz 4 07:01 por eso todo lo que son las tabletas de chicles y las demás vamos a decir que son eh productos que quizá no te acuerdes de coger en un momento determinado a la hora de hacer la lista de la compra sin embargo si estás durante tres minutos esperando a poder pasar lo puesto contra por la caja pues sí que es verdad que al final atención se va a dirigir a eso ir vas a picar en esas pequeñas cosas que están puestas con todo el objetivo de que era lleve porque anteriormente quizá en tu atención no se hubiera dado cuenta recogerlas

Voz 2 07:31 de hecho luego lo que hacen también exponer objetos asequibles en plan que no pase del euro estoy un poco más del euro o poco más del euro para claro que no tengas el remordimiento conciencia de Google están mucho dinero lo que voy a gastar sólo un euro

Voz 4 07:46 de hecho como ya llevas una compra que tendrá una cantidad x de dinero un euro más no ha no hace mella es decir no te genera ningún tipo de sentimiento de culpabilidad porque es un euro más después de todo lo que llevo de hecho para eso se hace no para que se implique de manera fácil otra de las cosas que Se que se hacen en los súper es el hecho de cambiar la organización no de los productos y muchas veces los pasillos no es decir que lo cambian hijo pues vaya fastidio no no con toda la intención es decir comprar a través de los pasillos dijéramos decir no con una lista de la compra programadas sino comprar para por pasillos hace que se compre más porque vas viendo los productos eh te vas acordando de más cosas y además te va a Peter haciendo más cosas por eso se dice no quiere a la compras tiene que ir con el estómago lleno porque

Voz 2 08:31 en la lista de chico la lista exacta

Voz 4 08:33 la verdad es que no si te pasa Tica aunque lleves la lista hecha siempre coges algo más

Voz 2 08:37 sí sobre todo como tú dices Iván Alonso hambre un supermercado cuidado porque vas a llenar en exceso la cesta de la compra si si vas por los pasillos

Voz 4 08:46 los igual llevar por los pasillos va con esa intención

Voz 2 08:49 no hay tiendas que tienen un patrón de que te debería seguir el cliente lo tienen perfectamente estudiado de primero va a pasar puede este pasillo luego verá al pasillo de frescos luego pasé congelado lo tienen perfectamente diseñado

Voz 4 09:03 ah claro final finales psicología pura es una estrategia de marketing y de venta pero bueno también hay que tener venta una cosa que es eh cuando uno cuando vamos a comprar o no solamente en el súper no objetos personales existe en si el momento esté de euforia no de es decir qué bien me estoy sintiendo cuando éste compran no vale pero aparece a posteriori ABC es el sentimiento que actuar dicho hace un momento que es un sentimiento de culpa que me ha pasado Rascón logrando he comprado más de lo que debería hay aparece como sentimiento a veces pues el poste un trozo de vacío no de Jolín no tenía que ir a comprarme esta realmente no me hacía tanta falta de hecho cuidado porque muchas veces lo que son las compran las realizamos para intentar llenar determinados vacíos personales o determinadas insatisfacciones personales o momentos de tristeza de desánimo o incluso de euforia

Voz 2 10:00 pues eso hay que anotar lo tengamos ese sentimiento y vayamos al supera el hipermercado

Voz 6 10:05 ojo o no o a comprar ropa acabaron cazar Barroso

Voz 4 10:08 comprar o comprar un producto que quizá no era tan necesario eh sí que es verdad que el muchas veces hay que identificar cuál es el estado anímico que tengo que me lleva a comprarlo claro porque esto es un además yo esto lo tengo también en en terapia no porque hay veces que jolines que me siento desanimado me sirva acepté me voy a comprarme algo de ropa o claro cuidado hay que utilizar algunas estrategia pues intentar posponerlo para otro momento para mañana o para ver cómo me encuentro dentro de una semana por ejemplo si realmente valoro si me hace falta tanta falta o no si se me han quitado las ganas o no ir con el dinero justo en la cartera cuando me siento un poco más vamos a decir e inestable a nivel emocional para no pasarme en ese sentido o déjame la tarjeta de crédito en casa

Voz 2 10:52 eso te iba a decir Jordi estimación yo creo que va a ser la buena como vallas justa de dinero para llevar la tarjeta encima claro claro vamos es lo mismo

Voz 4 11:01 que hay que hay que evitar ese tipo de cosas y evitar las las compras también la final a la última hora del día porque el cuando estamos más turbios como yo siempre digo es decir cuando llevamos todo el día hemos recibido una gran cantidad de estímulos que muchas veces no se han hecho bueno pues angustiados más a lo largo del día por lo menos estás más más saturado vale le esto es lo que hace que cuando vaya compra me sobrepase en la cesta de la compra asistí por ejemplo pues comprando por Internet

Voz 2 11:30 tomen nota no a hacer la compra al final del día si podemos cuando estemos tristes porque vamos a comprar de una manera un tanto compulsiva is siempre que vayamos a comprar en esos momentos la tarjeta en casa is íbamos a ir al súper con el estómago lleno y la lista de la compra hecha ya las recomendaciones para ahorrar no es decir quizá eso para ahorrar y es verdad que a veces

Voz 6 11:55 bueno por darnos un capricho como todo el mundo podemos dar porque algo no

Voz 4 11:59 bueno pues también genera ese grado de satisfacción cuidad también porque hablamos como en otras ocasiones hemos hablado lo las satisfacciones muy momentánea la felicidad es muy momentánea ser el momento de la compra y tal entonces no pensemos que por comprar más cosas porque esta es otra de las cosas no nos han vendido nosotros creemos ya que teniendo más cosas somos más felices cuidado con esto porque la felicidad es muy momentánea aparece cuando estoy comprando cuando me lo llevo a casa que felicidad pero luego desaparecer relativamente rápido Varea parece quizá un nuevo objetivo

pues anotamos todos estos consejos de Raquel Rubio que la tenemos cada martes en este Hoy por hoy Valdepeñas y comarca

