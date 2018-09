La guerra de precios de la uva, otra vendimia más, en Hoy por Hoy Valdepeñas

Voz 1 00:00 hoy por hoy Valdepeñas Alejandro Martín

Voz 2 00:02 doce y veinticinco de la mañana vamos a abordar ahora en este Hoy por hoy Valdepeñas y comarca la guerra de precios de la uva algo que ya es demasiado habitual durante las campañas de vendimia en este caso esta misma semana recordamos la Unión de Pequeños Agricultores en la región UPA ha denunciado que los precios se han reducido cerca de un veinte por ciento con respecto a la campaña del año pasado una reducción de precios que el secretario regional de esta organización agraria no entendía y pide que se acabe con las prácticas abusivas es Julián Morcillo

Voz 0486 00:31 en concreto pues tenemos dos de ellas que parece ser que han fijado ya los precios en la tablilla pues lo que vemos es que se está cometiendo una barbaridad en el sentido de que plantean una reducción de los precios en tinto en el civil que es la referencia de El diecisiete por ciento en el precio de la uva con respecto al año anterior el quince por ciento en el aire

Voz 2 00:59 esta misma organización ha lamentado que los intermediarios se aprovechan del carácter perecedero de la uva para poder conseguir precios más reducidos Alejandro García ex secretario del sector del vino en esta misma organización discapacidades los precios

Voz 3 01:12 siendo en una tónica habitual en las campañas del sector vitivinícola que abusa del viticultor que tiene ese producto perecedero e de cómo es la uva que el viticultor tiene prisa por entregas suba la industria lo Sade está abusando de ellos

Voz 2 01:32 por su parte el presidente de la DO Valdepeñas Jesús Martín afirmaba que los vinos adscritos a esta Denominación de Origen cuenta con un precio más ventajoso ya que la diva está limitado a un número total de hectáreas sea una cantidad máxima de uva además Martín ha asegurado que estas tablillas de precios podrían subir como ya hicieron en campañas anteriores en los próximos días

Voz 4 01:49 sí es más yo creo que las tablillas iban a mover en los próximos días como ocurre en el libre mercado porque en la medida que un productor quiera esperar o no negocio unilateralmente pues no te los industriales algunos de todos los que cogen uva amparada conteo SVA y subiendo lo que consideren pasean por lo tanto exceso un debate maniqueo que serán mucho a la demagogia en la que todos quieren sacar pues yo ver quién es el que habla más alto lleva menos fascinante

Voz 2 02:19 pues bien en esta guerra entre comillas claro está a los principales protagonistas son por un lado los viticultores y por otro las grandes bodegas las grandes empresas vamos a hablar con las dos a continuación pero primero vamos a saludar a los viticultores en la voz de Esteban Saavedra Márquez que es uno de los viticultores de Valdepeñas que nos ha hecho un hueco en su jornada diaria qué tal buenos días a Esteban

Voz 5 02:41 hola buenos días qué tal bueno

Voz 2 02:43 qué valoración puede hacer al respecto al sufrido esta reducción en primera persona

Voz 5 02:48 bueno la valoración pues es obvio que una pedida de reentrada pues bastante grande para pagarse todo productor el lo que pretendemos es el porqué de trabajara yo o sea no no estén ahí justifica yo creo que es un pues un atropello mal el sector industrial lo lo que viene haciendo normalmente ir pagando con el eso es y lo vidrios rotos fosas el Topal el sabio yo no hagan su margen de beneficios y lo tienen que agrandar pues ha estado productoras para echar el primer eslabón de la cadena

Voz 2 03:25 porque entiendo que no contaban con esta reducción tan abultada no

Voz 5 03:30 no nos aguantamos pileta reducción ni mucho menos incluso lo que es normal que día a la uva ven era una cosecha la más baja de hace veinte años además el precio compuesto de las uvas este año es el mismo precio que en mil nueve cientos de ochenta y nueve Chad deuda de hace veintinueve años eso es poesía vergüenza sea eso lo hay que hay que decirlo así como con todas las letras igual que hay existencias hay dos millones y pico de Sitel ya aquí en Castilla La Mancha de todo litros Ivano las ventas han incrementado un quince por ciento y añadió superior en el vino entonces pues la verdad es que no lo entendemos una genere un pie ni cabeza

Voz 2 04:21 no sé no a que se puede deber está reducción no sé si hay alguna explicación lógica

Voz 5 04:27 pues la explicación lógica pues entendemos que que que manipulaban los precios que se juntan los lo peor y el industrial ir bueno y colocando unos precios entre ellos más amenas ajustado Si ahí no se mueve mi igual no pues la verdad es que tenemos una auto defensa pues pues mínima como tome parte la Administración Ny sea siga uno más exhaustivo así es como se suele decir de jugar situ

Voz 2 05:07 el y cuál sería el precio razonable de la uva para cubrir gastos pues entiendo que con esta reducción tan grande igual no pueden ni cubrir los gastos que tienen los agricultores a lo largo del año

Voz 5 05:18 pues el precio pues hombre que menos que menos que que en el precio de del año pasado y y como mínimo al IPC como mínimo subir el IPC aquí aporta marchador otro y si tenemos catorce Si Si he a base de trabajo igual impidiendo también créditos porque hay mucho en casa pues no supo Dani ahí vamos cuando y cómo es eso es decir Ander nosotros mismos porque nosotros sabemos que uno de todo el producto tiene que tener un valor añadido y más en esta orquesta de Valdepeñas no juega como ateo Mancha nadie la dio a Valdepeñas en botella al noventa por ciento del vino que lo vendí tienen un valor añadió nosotros tenemos gamas de progresión nosotros tenemos normas de de de de elaboración mientras el pues esto es un circuito cerrado Illa Verde la veo Valdepeñas sí vende el vino tinto no

Voz 2 06:27 viendo que con estas prácticas de estos precios tan acusadas estas reducciones ese podrían perder viticultores no porque claro si no tienen tampoco o margen de beneficios ustedes perderíamos es un eslabón importante en la cadena

Voz 5 06:43 por poquito a poco a lo que sí está claro que la gente se va quedando en el camino eh muchos de nosotros que somos jóvenes todavía yo tenía cincuenta y ocho años pero pero yo no tengo relevo generacional la verdad es que le iba visitamos a la gente joven la estamos invitando muy malo sea aquí viendo pues todas las el desasosiego lo que tenemos en la agricultura fue la gente no quiere complicarse porque porque complicado subsistir en en la agricultura con hecho precios intento acepto la gente pues fue poquito a poco se puede se va a ir viendo la agricultura

Voz 2 07:23 yo no sé si hay previsión de que pueda incrementarse el precio de la uva en los próximos días

Voz 5 07:28 bueno eso es muy relativo yo he sentido el el presidente del Consejo Regulador ahí sale el de que algún Martin hizo bueno por eso es probable pero lo que sí está claro es que la iniciativa de niño pues pues no es de recibo no

Voz 2 07:52 y cómo podríamos hacer para que esta situación no volviera pasar el año que viene porque cada año sucede lo mismo

Voz 5 07:59 sigue todavía viejo de todo pelea ya es continuas pues yo qué sé siempre ese se ha estudiado la las existencias que había a las previsiones de ventas ir bueno la la las asistencias yo no se certificaba la ciudad bien que empieza a dudar y a muchas de ellas ya no sé si laica es certifica lo que hace tipifica la las horas si lo hacen bien intento hablar de de de precios fue más continuados yo que hay margen para todos

Voz 2 08:36 sí hay hay entendemos han hecho

Voz 5 08:39 tras y otro tiro de nada porque porque a los agricultores bueno no de Nantes encaja nuestro nuestra economía y nuestra forma de vivir

Voz 2 08:48 sí hay hay margen hay trabajo para todos y también en beneficio entiendo

Voz 5 08:54 claro que hay beneficio y el valor añadido de los Valdepeña tan por encima de un veinte por ciento sobreprecio del año pasado en todos es el sector industrial en yo creo que es es abusivo al tener estos precios ir el margen se podía repartir para para subsistir porque es que sino ellos no se aquí no no una obligando a producir una zona que no puede producir cantidad la uva tampoco se paga por calidad no hay parámetros de calidad entonces que los márgenes siempre lo siempre sólo quedan ello Si venden mucho el margen para él ellos inscriben den poco no la sacan a nosotros y el margen a los gitana nosotros tal pues estamos indefensos incial

Voz 1824 09:41 la

Voz 2 09:43 pues muchísimas gracias Esteban Saavedra Márquez uno de los viticultores de Valdepeñas por habernos acompañado en este Hoy por hoy Valdepeñas y comarca

Voz 5 09:51 nada vosotros muchas gracias

Voz 2 09:53 vamos a hablar con esa primera parte protagonista en esta historia en la de todos los años es con la fijación de las tablillas de precios de uva la parte de los viticultores pero también queremos conocer la versión de las grandes empresas de este sector como es el caso de García Carrión ya nos escucha al otro lado del teléfono Toni González director de Enología de esta empresa qué tal buenos días Toni

Voz 1824 10:14 hola buenos días qué tal buenos lo primero de todo

Voz 2 10:17 qué factores influyen en la fijación de los precios

Voz 1824 10:21 bueno es la fijación de los precios en cada campaña influye toda la situación del mercado que que tenemos en las diferentes son las dos solamente aquí en Valdepeñas sino en el resto tanto de España como de Europa y del mundo de manera que en función de las fluctuaciones de mercado pues se van situando los precios en cada uno de las zonas teniendo en cuenta la particularidad de cada una de ellas

Voz 2 10:47 Nos en el caso de este viticultor de Valdepeñas que decía que los precios eran no bueno una barbaridad con esa reducción de cerca del veinte por ciento a qué se debe esta esta reducción esta sensible reducción

Voz 1824 10:59 bueno en este en esta vendimia concretamente tenemos debido a las malas condiciones climatológicas en las que se ha dado el ciclo vegetativo una producción bastante más elevada de la que hemos tenido en esta última campaña no sólo aquí en Valdepeñas sino en el resto de España y de Europa mire lo que hace que al aumentar la producción siempre las los precios se ven atenuado de hecho la bajada de presión como que comentabas que se ha producido en este año es bastante más suave de la subida que se produjo el año pasado debido a la escasez de cosechas lo que también influye no y entonces bueno la situación en la que se ha se ha desarrollado como digo el ciclo vegetativo ha hecho que la cosechas sea mayor y y tenemos unas expectativas de cosecha muy elevadas todo en todo el mundo en Europa concretamente parece que vamos a tener una cosecha muy muy elevada

Voz 5 11:56 ir y los precios se han atenuado con

Voz 1824 11:58 respecto a los del año pasado no has porcentajes inferiores a los que se dio en la subida del año pasado y bueno y de cara a los explosión

Voz 2 12:05 hemos días no sé si hay alguna tendencia al alza en los precios espera que suban los precios próximos días como ya pasaba en campañas anteriores

Voz 1824 12:14 pues eso es un una incertidumbre que que de momento no no creo que podamos resolver la vendimia se está desarrollando muy despacio todavía no está semanas empieza a generalizar y supongo que la semana que viene tendremos todavía una un aumento de las entradas de uva en las bodegas ya se podrá más menos comprobar si existe algún movimiento sobre los precios sinceramente creo que que no no se va a dar precisamente porque no se ha producido una basada en la misma línea de la subida que se produjo al año pasado pero bueno estos días que vienen los dirán lo que ocurre

Voz 2 12:50 y bueno además la coordinado los coordinadores agrarios han pedido una reunión urgente con el consejero de Agricultura porque dicen que las grandes empresas han pactado los precios sí que podría suponer algún delito contra la libre competencia no sé qué valoración le merece

Voz 6 13:06 tú no no gozamos

Voz 1824 13:09 se trata de de una polémica que no tiene ningún sentido el mercado nos sitúa al alza o la baja como comentaba al principio los precios y de vino estarán no es extraño que existen coincidencias en precios de productos que son similares

Voz 6 13:27 me parece perfecto que puedan

Voz 1824 13:29 a realizar esa esa solicitud para que puedan comprobar pero si no existen ese tipo de problema

Voz 2 13:35 no sé si hay algún otro modo de poder fijar los precios cada año porque siempre tenemos las mismas denuncias por parte de los viticultores hora las distintas ahora hay asociaciones agrarias

Voz 1824 13:47 sí es complicado fijar un precio en el libre mercado siempre si nos queremos Vasari y la economía europea está basada en el libre mercado entendemos que la fórmula mágica para poder marcar un precio que en al que todo el mundo se encuentre cómodo y contento es muy complicada o no la conozco por lo menos no de manera que lo Si cualquier población que cualquiera hacer en este sentido se podía escuchar pero realmente no debemos de osea no no yo no conozco como como precio que a todos nos dejará contentos el libre mercado nos sitúa como decía al principio al alza o la baja dependiendo de cada campaña no no existe fórmulas existe oferta y demanda llena sea esos odisea la fijación de precios

Voz 2 14:32 también eh nos comentaban algunos viticultores que por ejemplo el margen de beneficio ellos se les acorta cuando la campaña es es mala en cuanto a precios tampoco se les incrementa cuando la campaña es buena no sé qué tienen que decir al respecto

Voz 1824 14:49 bueno volver con lo mismo el mercado tenemos que marcar precios tanto de la materia prima como de producto final que cuando sean al servicio al consumidor las subidas del año pasado de la materia prima es no ser tuvieron repercutir en todo lo que se produjo en el precio final de los vinos porque el cliente final que que comprar albina antes no supermercado no lo no lo admitió y ese Marcelo servido reducido eh para los productores los comercializadores este año no sabemos cuál será la situación es de comercialización final pero evidentemente que algunos intenta defender al máximo la rentabilidad para toda la cadena

Voz 2 15:28 perfecto pues muchísimas gracias Toni González director de Enología de la empresa García Carrión por haber atendió la llamada de este Hoy por hoy Valdepeñas y comarca

Voz 1824 15:38 de acuerdo muchas gracias a vosotros