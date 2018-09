El testimonio de la hija de un enfermo de Alzheimer de Valdepeñas

Voz 1 00:00 hoy por hoy Valdepeñas Alejandro Martín

Voz 4 00:39 doce y veinticinco de la mañana queremos conocer en este punto de este Hoy por hoy Valdepeñas y comarca el testimonio de Juana Laguna ella es hija de un enfermo de Alzheimer porque creemos que los casos concretos los casos en primera persona son luego los que verdaderamente marcan porque las estadísticas están ahí es cierto pero son realmente frías ya nos acompaña nuestros estudios buenos días Juan

Voz 5 01:03 hola buenos días bueno cuando comenzase a a saber que que tu padre tenía Alzheimer

Voz 0385 01:10 piensa hacia hay aproximadamente sobre tres años tres años y medio que empecé a notar cosas extrañas bueno como no coordinar a la pagar cosas ve entender me fui al médico de ahí la neuróloga himen le detectó una degeneración cognitiva y a partir de ahí me puse en marcha y hace siete meses conseguir que entrase en el centro de Gaza

Voz 6 01:33 no sé cómo la he vivido en vuestra familia este tema

Voz 0385 01:38 bueno pues al principio en nuestra familia hay ahora mismo gracias a Dios lo vivimos muy bien porque somos una familia pequeña

Voz 7 01:46 de de cuatro miembros aquí

Voz 0385 01:50 son Mi marido mi dos hijos y yo claro está no tengo más familia de hermano ni nadie entoces lo hemos vivido pues a nivel de familia familia siendo consciente de que era un problema que hay que aportar soluciones y entre los cuatro bueno pues hemos luchado con de esta enfermedad que no sólo es del enfermo es de todos los que viven cerca

Voz 6 02:10 así que es una cosa que muchas veces cuando tenemos a un enfermo no nos damos cuenta de que también indirectamente lo están viviendo en la familia la sus persona las personas que tiene alrededor

Voz 0385 02:21 pues sí porque es una familia que ser una enfermedad que se va degenerando poco a poco entonces sí cuando te empiezas a dar cuenta al principio prácticamente el paciente no sufre pero con el paso de los meses por lo menos en mi caso miedo da he dando cuenta como Mi padre pues iba surgiendo porque sus pequeños de controles iba dando cuenta algunas veces entonces y eso es frustrante doloroso para él instante para todos los que están a su alrededor y al mismo tiempo te crea una impotencia porque de no sabes por dónde qué hacer yo gracias tenía Ahmed tenía conocimientos del centro entonces bueno pues enseguida me puse en contacto para para empezar a vincular me a ellos a que me informaran asistiendo a sus charlas participando en todo lo que puedo a nivel de información y ahí y eso me ha ayudado mucho pues a poder comprender entre comillas porque no deja de ser algo estresante a veces ya siete tres desbordan porque no estás preparado para esto se puede estar preparado pues yo no sé no tengo otro tipo de enfermedades en mi familia no entonces no sé cómo las llevaría pero

Voz 8 03:27 esta es una enfermedad muy difícil de llevar muy difícil dentro de las

Voz 6 03:33 el primer de Valdepeñas el llevas desde que para el le diagnosticaron esta degeneración cognitiva a tu padre llevar más tiempo

Voz 0385 03:41 no llega justo desde el momento en que me dijeron que la tenía entonces yo me vincular centro cuando ha tenido plaza que ha sido aproximadamente hace unos siete meses cosas sino no recuerdo exactamente el día pues lo incorpore pero yo ya me había incorporado al a todo el programa que ellos tenían para informarme y está aquí preparándome sobre esta situación

Voz 6 04:01 por qué no sé si esto sería una pregunta muy personal que da tiene tu padre

Voz 0385 04:06 de siete años ochenta y siete años

Voz 6 04:08 así Si dentro de este centro cuál es la edad media de de ingreso de pacientes O'Shea claro porque muchas veces tenemos la imagen de que el Alzheimer es cosa de personas mayores creo que esa tendencia está cambiando

Voz 0385 04:23 hombre pues la verdad es que a través de del tiempo que yo llevo participando en todo esto por desgracia la edad cada vez es una edad más joven cada vez hay gente porque piensan que la encimera una enfermedad solo cuál es que tienen bueno hay tantas hay muchísimas variaciones de esa enfermedad según tengo entendido no es una especialista porque no estoy iba a nivel Medicine todos esos no sé nada pero hay pueden llegar a ver hasta sesenta tipos de distintos que son demencias simplemente una de otra no tiene nada que ver un enfermo con otro estando igual son diferentes entonces cada vez hay más gente con problemas psicológicos psiquiátricos llamemos los como como sea para estar en este centro y hay gente a la gente más joven

Voz 6 05:14 lo que se puede ver esto bueno

Voz 0385 05:16 pues eh se puede ver porque aunque la gente no nos conciencia hemos porque ayer que precisamente fue el día de de salir a la calle y ponerte en contacto con las personas para decirles ayúdenos a mantener un poco porque esto al final lo tenemos que mantener entre todos y la gente no es consciente el joven y cuando digo joven no me refiero a la gente de veinte o veinticinco años que en realidad tienen otros problemas como pueda ser buscar trabajo o prepararse me refiero la gente ya que tenemos cierta edad cuarenta cuarenta y cinco pues mucha gente y no nos meten tal vez que esas nuestro ese es esa va a ser nuestra vejez en un alto porcentaje no digo que vamos a hacer al cien por cien pero a lo mejor al cuarenta o treinta y cinco por ciento cincuenta por qué pues porque la vida nos está llevando como al cáncer por ejemplo pues en los está llevando a que estas enfermedades mentales estén apareciendo constantemente y cada día más jóvenes entonces es algo que hay que fijarse y darse cuenta que es una labor por la que hay que empezar ya sino que demos vernos una generación Vie mayor de una edad avanzada pero en una situación precaria

Voz 8 06:25 con esta enfermedad

Voz 6 06:27 eso sí los recursos a disposición de los distintos enfermos de Alzheimer que tenemos en la comarca en la región en España son suficientes hace falta algún recurso más

Voz 0385 06:38 existen suficientes es el dedico no puede no puede ser suficientes con una pensión de media de que puede hacer de un castellano manchego donde nació la tierra de labradores y pueda tener una pensión de más de seiscientos sesenta y tantos euros eh aunque sea más aunque sabe que le voy a decir de mil un matrimonio no se puede costear un centro de día simplemente de día no estoy hablando ya de una residencia a nivel de quedar ICO otra persona viva fuera según matrimonio entonces mucho menos eh pues poder mantener una persona sola que tenga os seiscientos y pico de euros de pensión mantener el centro ser dependiente es imposible es que con esa pensión no se puede más sufraga los gastos que estos enfermos necesita

Voz 6 07:25 porque así se subvencionan algunas plazas claro son muy reducidas

Voz 0385 07:29 pero lo peor las plazas que subvenciona son casus es muy muy extremos ahí la inmensa mayoría de los casos son casos en los que no se consideraron extremos pero las necesidades son que necesitan una persona veinticuatro horas al día

Voz 6 07:44 porque antes de llegar a todos esos estos casos extremos no sé si hay algún tipo de ejercicio mental que se pudiera hacer para ejercitar la mente y poder retrasar de algo esta enfermedad

Voz 0385 07:55 hombre es conveniente que cuando uno se da cuenta que sí tienen los primeros síntomas es conveniente pues ponerse en seguida en manos de de neurólogos este caso que de especialistas que te empiezan a hacer a mandar un tratamiento pero luego nunca se sabe cómo va a responder la genética de esa persona en el caso de mi padre ha estado durante bastante tiempo pues como si dijésemos muy paralizado pero luego últimamente te puede cambiar pues cuestión de un día casi para otro porque cada día parece una cosa nueva y poco a poco te vas dando cuenta que van perdiendo puestos dar todas las actividades la lo que pueden saber de siempre como podía ser pones un carece tienen cada pie pues deja de ser normal para ellos querer ponerse tres calcetines por ejemplo y eso puede ser un día para otro entonces cada día es un paso más con esto se puede pasar con estas y otras muchas cosas puede pasar un mes pero no sé lo que va aparecer mañana mañana puede ser otra cosa distinta así constantemente y es la peor fase porque cuando llegan un momento en que ellos dejan de ser consciente por un momento de que tienen esa enfermedad pues son como niños que dependen totalmente pero la familia tiene su papel pero ya es un papel más afectivo y asistencial no como por ejemplo ahora que es que es como un niño de dos años o tres

Voz 8 09:17 que tienes que estaría a ver qué

Voz 0385 09:19 en el niño aprende y ellos desaprender van al revés

Voz 6 09:23 sí están olvidando todo lo que tenía

Voz 0385 09:26 exactamente claro me

Voz 6 09:28 la degenerativa cognitiva pues va poco a poco perdiendo todas esas

Voz 0385 09:32 claro conocimiento es algo que va muriendo unas neuronas que van muriendo y que ya por supuesto no se regenera los medicamentos bueno pues tenemos la fe de que algo hace yo concretamente no he visto un efecto

Voz 8 09:47 también es verdad que la influye

Voz 0385 09:50 pero a pesar de eso sí ahora cada vez empieza más joven pues también el medicamento o tendrá que avanzar mucho para que cuando se llega a cierta edad pueda mantener una calidad de vida más o menos saludable

Voz 6 10:02 pues esperemos que la ciencia avance y podamos para paliar estos efectos de esta enfermedad de Alzheimer de aquí a a a unas décadas por lo menos once ya que tengo cincuenta y siete años

Voz 0385 10:13 con que para mí por lo menos pudiera haber para mi generación un un pequeño avance sobre todo para la generación que viene detrás tienen que ponerse las pilas pero ya no solamente ponerse las pilas e la gente porque la gente en el fondo si no hay economía no te puedes poner pilas pero crisis el están dando valor importancia muchos casos que son a muchas situaciones no quiero entrar en detalles me parece muy bien pero que es muy acaricia acuciante problema este porque es la enfermedad que nos trae la ruina un país que está envejeciendo ejerció llamamos prácticamente

Voz 6 10:49 pues muchísimas gracias Juana Laguna por habernos contado su experiencia con esta enfermedad por habernos atendido estos minutos aquí en la Cadena Ser de Valdepeñas en este Hoy por hoy

Voz 0385 11:01 pues nada gracias a vosotros por podernos decir permitir mejor dicho que podamos expresar cómo nos sentimos los familiares y al mismo tiempo lo sustraen te que es para los centros que los tiene estar luchando todos los días a capa y espada para poder conseguir mantenerlos con la calidad de vida tan digna con que los tiene hizo me Costa para ellos es muy muy

Voz 8 11:22 muy difícil hay que hay que llega al arriba

Voz 6 11:25 ahí queda eso para la gente que trabaja en estos centros que la verdad que tiene en el cielo