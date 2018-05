Fernando Bonat

Voz 0666 00:00 bueno pues seguimos aquí en la sintonía de Radio Cádiz vamos a hablarles de un libro de un curioso libro que procede de sus Hennessy pues de un taller literario de la Universidad de un libro que se presentó ya en su momento en la Feria del Libro que tiene siete autores uno bello con Fernando Bonano vamos a la comunicación Fernando muy buenas tardes

Voz 1 00:19 hola buenas tardes Carlos bueno cocinando Queen

Voz 0666 00:21 el primero como llevaban como se titula el libro

Voz 1 00:25 el libro se llama era hay pasó recuerdos de la cena

Voz 0666 00:28 muy bueno un libro digamos del

Voz 1 00:31 el precedente del taller de escritura autobiográfica que se hizo en la Universidad de Cádiz y bueno el resultado es este ocho de más de quinientas páginas

Voz 0666 00:40 a bueno me da pena porque son siete historias de de los siete autores no

Voz 1 00:45 efectivamente eramos siete alumnos en el taller la profesora digamos y la editora del libro es María Alcantarilla y bueno presentamos el libro la la pasada Feria del Libro de Cadí tuvo una gran acogida la verdad

Voz 0666 00:57 bueno pues cuéntanos lo pensaba alguna vez en algún momento que iba a ser bueno pues es autor de un libro

Voz 1 01:05 que va en absoluto en absoluto yo yo me apunté a este taller igual que otros compañeros mío sin saber exactamente muy bien de qué va el tema yo la verdad es que iba buscando un una una pedagogía que me enseñara a escribir un poco y poner en pie una historia sobre mi abuelo realmente iría al final resultó que que bueno que mi abuelo se quedó en un segundo plano y yo yo tuve que pasar a ser el protagonista de la historia

Voz 0666 01:30 sí te ha costado mucho me desarrollar en este asunto este tema esta historia

Voz 1 01:36 bueno la verdad es que ha sido digamos un trabajo totalmente terapéutico no porque la verdad es que para para contar digamos la la historia de de de de nada de la vida de uno mismo pues lógicamente hay que desempolvar mucho cajones y hay que sacar muchas fotografías antiguas que estaban ya olvidada llena de polvo que que bueno hace recordar y sobre todo mover emociones que para que luego puedan plasmar en en en el ordenador es rellenar folios y folios en blanco no

Voz 0666 02:07 bueno pero tenían algún condicionante que cada uno tiene una extensión máxima

Voz 1 02:12 sí bueno más o menos claro el el el el la la la el objetivo final que era la publicación de este libro pues claro nos limitaba un poco el la extensión no en cuanto a a la al volumen digamos de de cada historia pero bueno más o menos digamos que que que estaba bien planificado el taller duró tres meses aproximadamente si de enero a abril sí bueno la verdad es que que que que no ha sido ni ni mucho ni poco no ha sido digamos la la realización digamos en unas noventa folios más o menos de de cada historia y eso ha sido digamos yo ya te digo un trabajo aparte de literario digamos ha sido también muy

Voz 0666 02:52 psicológico y emocional Fernando no no recorrer Aíto a tu historia ni ni cada uno que recorre una parte anecdótica os singular de de vuestra evidencia no

Voz 1 03:02 no digamos que cada uno digamos luego lo ha enfocado de distinta manera no hay hay hay de personas digamos que lo han que lo han enfocado a digamos a una etapa digamos de su vida pero yo realmente es un recorrido por toda portadas la bibliografía hasta los cincuenta y tantos años que tengo lo que pasa es que bueno claro me he detenido lógicamente algunos aspectos más que otros pero bueno la verdad es que que que la historia de cada uno como cada uno tenemos una historia detrás que contar que que que claro que somos digo único de que cada uno tenemos nuestra familia nuestros padres nuestro favor lo hinojo nuestra nuestra infancia nuestra juventud fue lógicamente eso de moda la para para para anécdota para historias digamos que son únicas no irrepetibles

Voz 0666 03:44 a a pensar que ha publicado algo que que no pensaba que iba a publicar que hace algún secreto de tu vida interesante alguna cosa que no

Voz 1 03:52 sí sí la verdad es que sí que a medida que se iba desarrollando la historia pues lógicamente iban entrando a lo mejor menos que nunca a lo mejor había entrado en detalle y los sobre todo bueno cosas que que que bueno ni siquiera los seres más cercano a lo mejor se lo había contado no lo que ocurre que cuando ya te digo que como has ido digamos un trabajo totalmente terapéutico pues lógicamente me he quitado de encima una mochila que llevaba durante muchos años eh me siento ahora mismo mucho más aliviado oí con ganas de de de andar mucho más ligero

Voz 0666 04:25 pero lo que se trata de escribir más libros o no

Voz 1 04:28 pues así es realmente digamos bueno ahora mismo todo el tema también ha dado pie digamos a que se convoque otro nuevo taller de escritura autobiográfica que está actualmente en curso que el siete de mayo hasta el siete de julio y luego en septiembre retomaremos ya pero no como sabéis que África porque ya está casi todo dicho pero sí como para enfocarlo a un a un género ya más más de novela bueno quiénes eran los co

Voz 0666 04:52 Pere contigo de este libro

Voz 1 04:53 pues mira conmigo estaban con Chela hábiles tirado Eugenio dio estado Hope voy a comprar la todo porque se lo merecen Purificación García Díaz Ana María Gómez Torrecilla Francisco Morales Gomez y Francisca Sánchez Rico eh te digo que de cara sólo éramos dos hoy el resto era del Puerto de Santamaría hay de Jerez de la Frontera no que algo como más provincial

Voz 0666 05:16 bueno pues recordamos el nombre de este libro autobiográfico de siete relatos de las vivencias propias de cada uno de los autores el nombre del libro

Voz 1 05:24 era hay pasó recuerdos de la cena de todas manera Carlos te digo que hay una página web abierta para para poder conseguir el libro y poder eh digamos a indagar un poco más en en en nuestra historia que es tu historia esa hoy punto com e empieza hoy punto con todo junto y ahí digamos eh está digamos eh todo plasmado digamos bueno fotografías de la presentación del libro Un también artículos que salieron en prensa y bueno la verdad es que bastante completito ahí ahí sino también se puede adquirir el libro en el que lo desee que muchas veces

Voz 0666 05:56 hasta aquí la sintonía de enhorabuena por este dime cuando reciba está también el Cervantes el premio Nobel pero hemos en una entrevista contigo eh

Voz 1 06:02 Aspar

Voz 2 06:03 muchas gracias gracias un abrazo hasta luego