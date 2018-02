Comentario Ángel Núñez 27 febrero

Voz 2

certeza cuando supe que era andaluz aquí nací claro pero mi madre nunca me dijo algo así como hijo tú eres andaluz cuando digo que no puedo fechar el momento de haberme una cosa que se llama ser andaluz refiero a ese instante de discernimiento de una pertenencia colectiva o de un concepto que diría de les sube pronto la claridad el ritmo el alma a todas horas la infinita seducción del mar crecí con esas cosas pero no podría decir si todo eso y más conforma el ser andaluz está bien que así sea han fracasado quienes intentaron reducir no sea concepto Ortega y Gasset por ejemplo que perpetró una teoría de Andalucía que no es sino una silva de tópicos envueltos en el papel celofán de su verborrea filosófica es que hay cosas tan poderosamente inaccesibles que cualquier intento de interpretarlas se convierte en una caricatura Andalucía sin ir más lejos por lo demás no necesitamos nunca hemos necesitado ajado textos sagrados para saber unos andaluces eso son cosas propias de nacionalismos y mitologías que son poco de fiar literarios e improbables lo literario que es aquí todo hasta inverosímiles escépticos hasta el escepticismo aun sin saberlo a veces diversos reconocibles en nuestras diferencias como aquella casa enorme de la novela Pequeño grande de John Crowley Andalucía es una casa que son muchas casas también es pequeña grande decía Ignacio Castro Rey en su ética del desorden que sólo soportamos el mundo a condición de que cada minuto sea anuncios de otra cosa así en Andalucía el cambio constante lo que no cambia es probable que el mismo tipo de impulso que lleva a alguien a escribir pongamos que una metafísica sea el que nos lleve a cada andaluz a deshacer nuestra identidad recreando la de forma siempre renovada acaso porque como Pessoa supo sepamos nosotros que vivir es ser otro la onda alegría el vino y la copla la tristeza insondable las calles y los campos y la espuma las puertas abiertas los trabajos y los días la mezcladas sangre el ímpetu que Nos barre este sol de justicia la públicamente a la sombra de las aguas cuando amanece vuelta a empezar mañana es el Día de Andalucía desde el fondo de la historia tenemos el mundo por delante