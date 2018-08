Voz 3 00:00 ánimo caminando en este Hoy por Hoy Cádiz y ahora nos vamos a acercar a una de las novedades de este curso académico que presenta la Universidad de Cádiz novedades en cuanto a instalaciones porque este año va a abrir después de mucho mucho año cerrados el Colegio Mayor Beato Diego José de Cádiz que ahora no se llama así ahora es Colegio Mayor Universitario porque así se decidió tras someterla a votación en la Universidad de Cádiz ese cambio de nombre estamos con el director del Colegio Mayor con Enrique García Luque Enrique García Luque muy buenas tardes

Voz 4 00:53 hola qué buenas tardes muchas gracias por aceptar la envíos

Voz 3 00:55 nación en primer lugar que le parecido cambia de nombre

Voz 4 00:58 bueno a cambio de nombre

Voz 5 01:01 esa ha llevado a una consulta

Voz 4 01:04 y por sufragio universal podríamos decir ese Cádiz tiene veintitrés mil persona en todos los estamentos y en Consejo de Gobierno pues se decidió que que una un un cambio de un edificio emblemático como el Colegio Mayor después de sub dieciséis años cerrado pues bien merecía una consulta como ya ya digo universal no en toda la la comunidad universitaria digamos ha expresado su tu su deseo era el de cambiar el nombre bueno pues será va a cambiar y se va a quedar como colegio mayor de la Universidad de Cádiz

Voz 3 01:38 cuál era su deseo chutó

Voz 4 01:40 y el voto secreto lo quiero decir no

Voz 3 01:43 no tiene porqué decirlo claro yo he sido colegial

Voz 4 01:45 el del Beato Diego porque yo en el subconsciente para mis será el Beato Diego hasta que me acostumbre a la nueva denominación a mi me da igual yo lo que yo lo que quiero es a que recupere la hasta ahí el empuje que tenía cuando se cerró el año dos mil dos y bueno vamos voy a poner todo mi parte por porque así sea

Voz 3 02:05 el colegio que lleva mucho tiempo en obras unas obras que han costado más de cuatro millones de euros como ha sido la obra usted el director del colegio pero seguro que ha estado atento que ha permanecido del antiguo colegio que usted lo vivió porque fue colegial en él y qué es lo que se ha cambiado

Voz 4 02:19 bueno pues efectivamente soy soy el director director académico del colegio el todo el tema de la de la obra lo ha llevado el área de Infraestructura la mano de su de su vicerrector efectivamente desde que fui nombrado director del colegio porque la verdad que hay hay mucho que preparar antes de que abra sus puertas pues he estado en en estrecho contacto con con era infraestructura no entonces la la hora empezó hace casi dos años un año hoy más de seis meses bueno realmente qué queda del del antiguo colegio pues creo que la fachada la fe de ahí el perímetro amurallado para ver contando para él contar realmente se ha tirado entero abajo había que estabilizarlo etc etcétera cuando yo entré por primera vez en noviembre en el colegio estaba completamente vacío sea ya lo que son las las tres plantas ir finalmente bueno pues permanece espero que el espíritu del colegio ya les digo la fachada de trasera delantera

Voz 3 03:19 cuál es el espíritu del colegio usted que lo ha vivido y me ha dicho ahora espero que permanezca el escrito al que usted va a ser el encargado de que se lleve a acabó cuál es el espíritu del

Voz 4 03:27 sí bueno un colegio mayor es una o sea todos tenemos en la cabeza un poco lo que aunque haya una residencia una residencia universitaria donde donde el estudiante que está haciendo un grado o un posgrado de la Universidad prueba residir evidentemente puede tiene y alojamiento hay

Voz 5 03:44 por supuesto la atención no tiene una pensión completa van a poder

Voz 4 03:47 para poder estar allí pero bueno lo que se pretende que la gente que esté ahí tengo un plus más allá de la residencia una convivencia efectiva no entre entre todos los miembros del Colegio de tal manera pues que se puedan realizar actividades ya sean culturales deportivas sociales que son las que un poco han dinamizando la la vida del colegio yo creo que sin darte estaban calando van calando hay buena ayuda a madurar no a la a la persona realmente cuando alguien sale de su casa evidentemente la gente el colegio Soto de fuera de Soto de fuera de Cádiz eh punto inflexión no es cuando alguien como vulgarmente se dice echado diente no sea antiguamente a lo mejor era la mili es la milicia Camboya hace muchos años y entonces bueno pues el Colegio Mayor donde uno se tiene que a enfrentar a al estudio una cara universitaria está fuera de casa se tienen poco que que que buscar la vida surge uno lazo unos nexos con con los compañeros

Voz 5 04:50 del del colegio Mayol con los colegiales que yo creo que permanecen a lo largo del tiempo encierra una convivencias y cuando uno se encuentra con otra persona bueno esto

Voz 4 05:00 Exterior en Salamanca yo en Granada no se hizo que en un colegio mayor aunque no haya sido el tuyo evidentemente hay como algo hay que dice que como que como que se comparte algo no que deja una impronta el el paso por ese por ese tipo de de difícil

Voz 3 05:16 cuántas habitaciones tiene el nuevo Colegio Mayor Universitario a qué precio cuál está siendo la demanda porque entiendo que ya han empezado sede para para acercarlo a los universal

Voz 4 05:26 claro como el habitaciones y y I IX noventa habitaciones noventa habitaciones que se dividen entre tipología no individual doble superior al doble a secas y luego en la cuarta planta sea las primeras plantas las que había hasta hasta ahora en el nuevo edificio del Colegio Mayor se ha ganado una cuarta altura lo que era la antigua cubierta ahora también es es otra planta en la cual hay no nueve tiene más que son para para visitante institucionales por así decirlo de la Universidad vale entonces ciñéndose a lo que son los colegiales propiamente dicho hay noventa habitaciones quedan al capaz que dan dan capacidad para albergar hasta ciento cinco colegial bien la gran mayoría son individuales toda dan ya sean y todas son exteriores el noventa por ciento dan al parque Genovés dan a la al a la fachada no a la avenida Doctor Gómez Ulla

Voz 6 06:22 hay y cómo

Voz 5 06:25 como novedad podemos decir con respecto a la a la antigua bueno pues

Voz 4 06:29 a tienen el baño independiente anteayer

Voz 5 06:32 en compartirlo con una quizá la la el aspecto un poco incómodo no del asunto pero ahora ya cuando ese proyecto el el nuevo colegio bueno pues la habitación hayan ganado por supuesto en superficie ya tienen el baño dentro todas están climatizadas con climatización frío calor todas tienen wifi con Ruth

Voz 4 06:49 o el individual pues ya esa piensa un poquito en en comodidad de estos tiempo no todo van a tener una pequeña neverita Miliband como como el hotel en su caja fuerte evidentemente todo va con suficiencia energética no todas las que se usan placas la Otter mía etcétera etcétera hablábamos de precio no

Voz 3 07:14 precios de horquilla que la horquilla de precios va

Voz 4 07:17 y desde una doble que es la más económica evidentemente que está en seiscientos noventa y ocho euros al mes

Voz 5 07:24 hasta la individual y ciento noventa y ocho por estudiante en viendo por estudia

Voz 4 07:28 entre hasta ochocientos cuarenta y cinco que es la la individual evidentemente ya lleva ese el precio final

Voz 3 07:34 con la pensión completa

Voz 4 07:36 evidentemente gran parte de ese dinero es la pensión la pensión completa que además incluye cuatro cuatro comidas al día desayuno comida una merienda cena de lunes a sábado incluido osea que evidentemente el acceso a todas las zonas como en el colegio a toda la actividad de

Voz 5 07:55 ya sean deportiva o cultural que se que se realice el curso ni la demanda cuál está siendo Puebla demanda ahora

Voz 4 08:00 Timo que ha habido doblista de adjudicación ya la del diecisiete de julio de veintiséis de julio estamos en tono sesenta sesenta y cinco por ciento de de de ocupación no obstante esto puede variar sensiblemente en en septiembre porque hay nueva lista de adjudicación hay una serie de carreras que son muy demandada sobre todo la piel sanitaria o la biotecnológica hay gente que está

Voz 5 08:23 renqueante que está esperando una última llegaba osea

Voz 4 08:29 es una es una noticia leyó una noticia diciendo te puede quedar en tu casa o no porque eso mucha gente a lo mejor elige Cádiz como segunda opción parte tipo de de de carrera que está ahí en en el ínterin ahora mismo si definitivamente se podrán quedar en su Granada o en su Sevilla natal si finalmente vendrán para Cádiz no entonces ahora mismo estamos en ese cuál

Voz 3 08:48 el objetivo es que esa demanda

Voz 5 08:51 el objetivo del cien por cien el setenta al ochenta

Voz 3 08:53 de ocupación bueno el objetivo de ocupación evidentemente

Voz 5 08:56 es llegar al al a lo máximo a lo máximo posible no está

Voz 4 09:00 de habitaciones que quede libre de colegiales digamos de curso completo pues se contempla que puedan ser ocupadas por estudiantes visitante y el otro al uno Eramus por ejemplo que vienen cuatro hay hay un nueve de curso completo sino que son de un cuatrimestre entonces bueno pues ellos también podrá ocupar ese tipo de habitaciones como ya te digo bueno pues eso estudiante que están se les llama visitante que viniendo sea cada día realizó una estancia o algún tipo lo de de de personal investir docente investigador como puede ser becario etcétera que estén aquí realizando una estancia de su de su tesis doctoral por ejemplo no

Voz 3 09:40 digamos el colegio ese auto financia con matrícula hago necesita aportaciones parte de la universidad porque las matricula no cubren todo cómo cómo se va articulares

Voz 4 09:50 has teóricamente lo la estimaciones de precio se hacen para que el para que el colegio financie evidentemente sí si lo precios son o han sido aprobadas por

Voz 7 10:02 por

Voz 4 10:02 por el Consejo Social de la UCA y una de las

Voz 7 10:05 de la de las pautas para para

Voz 5 10:07 fijarlo es esa que no sea autor autofinanciarse

Voz 3 10:11 la idea que tiene el director académico del colegio que usted es que el colegio se centra mucho en ofrecer a los colegiales solamente o que también se abra a la vida de la ciudad se potencien actos de la vida de la ciudad que sea un eje cultural deportivo como lo tiene pensado

Voz 4 10:28 totalmente abierta la ciudad ese el el la Universidad de Cádiz en una universidad pública o sea eso es eso es así nosotros estamos abiertos evidentemente a la ciudad de hecho en el Colegio Mayor la antiguamente y ahora también la mayoría de los actos culturales que Se que ese proyecten serán como suele decirse entrada libre hasta completar aforo sea habrá paz cierto cierto momento en los cuales bueno sea una fiesta de becas donde se entrega la beca los colegiales etcétera que son más digamos de de uso interno no pero la mayor parte de lo de lo actos eran por supuestísimo abierto a la a la ciudadanía como son los que se celebran ahora en lo que es el el edificio el horario de la bomba el edificio contusión de mil ciento doce lo seguimos conociendo por la bomba no o lo que se hacen en la filosofía letra o en alguna de nuestras de nuestra instalación es que estamos en el mentideros ese barrio yo creo que antes no sentía el colegio Mayol como un edificio también suyo no evidentemente ahora como se les llama este tipo de contenedores culturales no este tipo a un hombre poco más moderno pero que siguen siendo eso un pretende ser un un eje cultural de de la zona de enclavado

Voz 3 11:43 dinamizador se ha tenido que contratar nuevo personal para atender las necesidades del Colegio Mayor que llevaba cerrado dieciséis años osea ha movido a personal de administración y servicio

Voz 4 11:54 vamos a ver la universidad tiene varios centro de la en en el campus de Cádiz son sus cinco facultad de vale entonces ahora evidentemente que no gana un centro que equivale administrativamente

Voz 5 12:06 a una nueva a un nuevo escuela o facultad

Voz 4 12:11 necesitamos evidentemente por ejemplo personal de conserjería qué es lo que se ha hecho bueno pues evidentemente y habrá que

Voz 5 12:19 en necesitan más personal el a la

Voz 4 12:24 ponerse de Cádiz mensual y de personal tiene bolsas para para cuando hay eventualidad de ciento doce evidentemente ahora vamos a tener dos conserjes por la mañana por la tarde que es personal por así decirlo veterano de nuestra universidad pero el hueco que deja esa gente sube por es descubre ese cubre pero bolsa evidente

Voz 3 12:44 también una última pregunta se va a poner el límite de hora para que vuelvan lo los estudiantes que están alojados en el Colegio Mayor Universitario como tiene pensado esa dinámica que hoy día con el ocio nocturno de los jóvenes es difícil también conciliar las necesidades

Voz 4 12:59 sí sí bueno vamos a ver el el colegio tiene prevista la atención de la Consejería de lo que es la portería las veinticuatro horas en horario de mañana y tarde conserje de la universidad en horario de noche desde las nueve y medio diez de la noche hasta el turno de mañana por personal de seguridad que estar allí en la en la Consejería como se venía haciendo en hasta el año dos mil dos en en el antiguo en el antiguo Colegio Mayor el alumno entrar en el momento que quiera no hay un cierre de puertas que limite que tiene que estar a no sé a las doce y media de la noche y no tiene que esperar a que sea la puerta de la siete de la mañana no lo trescientos veinticinco día del año puede entrar a a la hora que estime oportuna

Voz 3 13:44 pues Enrique García Luque director del Colegio Mayor Universitario esperemos que sea una etapa suya de éxito y de éxito también del Colegio Mayor Universitario que vuelve a la vida después de dieciséis años cerrado Enrique García Luque muchísimas gracias