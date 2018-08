Voz 0082

00:52

bueno pues es una iniciativa que ya se lleva muchos años haciendo desde que las agrupaciones de Astronomía aquí en la ciudad existe se está empezando otra vez a retomar porque hay compañeros que han ido siguiendo en estos años y como son los de planetario de Cádiz por ejemplo hay un y la asociación m trece que ya lleva cinco años en Cádiz pues sumas asuma también porque ya llevaba años anteriores cuando estábamos en otra anterior este también usábamos la Plaza de la Estrella si queremos retomar un poco la difusión de la Astronomía en Cádiz que una ciudad donde gusta mucho ir donde hay muchos otro grupo de de aficionado a la astronomía no solamente me trece ni planeta existen otros tres o cuatro más que que hay que hay que difundirla la astronomía en nuestra ciudad el actividad me pregunta Julio estuviera pues simplemente consiste en poner en nuestros telescopios al público que quiera asistir en enseñarles un poco el cielo sus mitologías principales de hecho una de las iniciativas estas plantadas es acercar también mediante algún tipo de taller o algo de los muchos que hacemos como actividad durante el resto del curso y que queremos estrenar hoy hoy queremos hacer una simulación de los tamaños de las estrellas de las principalmente de las principales que estemos viendo en el cielo usando la misma Plaza de la Estrella como como medida en los sesenta y dos metros que mide el diámetro de la Plaza de la Estrella hay incrusta haríamos la estrella más grande que podemos ver a simple vista que no se vea ahora se más detergentes eh gracias a esa medida vamos a intentar el compararla con el resto de esas estrellas que estamos viendo para que el público vea la diversidad de cosas que tenemos en el cielo no solamente estrellas constelaciones galaxias cúmulos realmente es una actividad muy amena muy Familia en aconsejable para que puedan venir la familias todos los aficionados que quieran los Telescope lo tendremos allí a disposición del que quiera mirar en el que quiera preguntar incluso si algún atrevido se atreve a buscar alguna cosa pues lo pondremos qué objetivos principales tendremos hoy puede en principio la luna la luna es fantástica vista un telescopio es en no te lo podría describir por la sonda hay que mirarlo hay que sentirla realmente es como si volar hacemos por encima de ella es fantástica Annan después también tenemos un grupo de los cinco planetas visible a simple vista pues se presentan cuatro tenemos a Venus que está ya al atardecer ese Lucero que además ahora al atardecer muy brillante también tenemos el planeta Júpiter que ya contaremos sus historias para que vean las personas no cuatro satélites galenos Saturno con otro anillo una joya y cómo no el planeta Marte que ese es el lucero rojo anaranjado fantástico que se ve al atardecer que mucho nos preguntan es precisamente las plantadas de telescopios observaciones públicas como le llamamos nosotros son precisamente una forma de contactar en el que está empezando con lo que ya llevamos un poco más tiempo en el que seamos personas con mucho nivel la veces pero sí llevamos muchas pelis que sobre todo mucha ilusión en ese terreno y nos encanta el responder a todas las las cuestiones que no están haciendo tanto los pequeñas como las personas mayores nunca se han dado caso de de personas que hayan visto a lo mejor la luna un telescopio una forma de compartir esa experiencia que día a día lo que tenemos este conocimiento pues podamos llevarlo a los demás no además es totalmente