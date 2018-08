Voz 3

00:22

lo entiendo eso de que Alvarito sea Huesca será que cierre gol lo marca con el pie izquierdo imagino marque algún el derecho barbudo allí si lo marca de cabeza no entiendo esa movida despacio cláusula tope salarial de ir jugada financiera no la entiendo ni quiero entender no me apetece ponerme ahora a esta altura a estudiar empresariales para de las páginas deportivas de lo periódico no me interesa lo que ocurre con Alvarito allá de saber si contamos con él o no si es que si es que no pues no va un pedazo de extremo pero el barco no sé dónde podemos otros p'alante así que lo que me interesa realmente es que esta tarde comenzamos porque entre cotilleo notas de prensa representante compara al hombro resulta que lo del luego vale que aunque fuera una torneo veraniego y a nivel la agradar aunque a la hora de comienza un veremos sombrillas clavadas en la victoria de luego cuenta señores ver íbamos a tener primer de un entera porque no interesa más si Alvarito sea alquilado un piso en Udine oficiará para aplacar de los tres años segunda este es el más complicado a priori por lo menos para el ascenso la nómina de clubes a lo que nos vamos a enfrentar es digna de una primera división chiquitas incluso los ascenso desde Segunda B tienen relumbrón a excepción de Rayo Majadahonda que ponen su puntito exótico viene esto porque es la primera jornada ya empezamos a hacer una amiguita conocedores del panorama que no espera así que se ruega paciencia tanto para lo bueno como para lo malo olviden cede la palabra ascenso si llega noviembre digamos segundo mira pronuncien guarden los servidos ante una mala rayita en enero que narra Liga Un disfruten de la estancia en la categoría iba a intentar entrar inicialmente Carranza con la sonrisa de puesta ha leído