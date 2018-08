La Pachanguita - 20 de Agosto de 2018

Voz 1 00:00 hoy por hoy

aquí estamos aquí estamos en la segunda parte de este Hoy por hoy cariz en el programa de la radiodifusión mundial que comienza así su segunda parte de este lunes veinte ocho

Voz 4 00:23 vi cómo no va Moya rápidamente a

Voz 2 00:25 el argumento principal de cada lunes en la segunda parte a la pachanguita

Voz 5 00:29 no es cosa de viejos Reyes corazón dure entre dos orillas una habitación pero natales de la jugadores con susto soporten

Voz 6 00:53 me gustó tal

Voz 2 00:55 íbamos garantiza la cosa porque aquí se han reunido varios contertulios de la pachanguita ya están debatiendo incluso antes de que comience la pachanguita tenemos aquí en los estudios centrales a José María Pavón José Mari muy buenas tardes buenas tardes gracias por estar aquí Eduardo buenas tardes

Voz 1209 01:10 buenas tardes Benito Jódar buenas tardes buenas tardes

Voz 2 01:12 tres de los habituales como siempre hizo Jesús Bernal muy buenas tardes buenas óleo ahí tenemos a otro aficionado al y Cristina López ella minó la semana pasada Cristina muy buenas tardes

Voz 1490 01:21 buenas tardes Julio por su puesto vez de Vejer

Voz 2 01:24 Pepe Mel es muy buenas tardes

Voz 7 01:26 buenas tardes señores

Voz 2 01:30 es lo mejor para el final lo mejor se deja para el final siempre Pepe

Voz 7 01:34 y hoy tienen un buen currículo e me vaya con tanta una señorita o señora acoge nueva que yo me alegro mucho de que savia nueva

Voz 0509 01:48 vaya Guaino vamos un buen plantel como siempre ni hay que demostraba que la

Voz 7 01:53 verdad va bien se cae aquello de

Voz 2 01:56 bueno señores que como visteis el Cádiz Club de Fútbol uno cero ganó el Cádiz al Almería os convencido no convenció el que dice momento empieza con buen pie no se ahí dejo los micrófonos para que lo diga

Voz 8 02:09 análisis con cuatro palabra oiga no él lo de ante que estaba o más hecho que el se empezábamos septiembre Itálico y ahora puede que menos puede parece puede empezar con una victoria pues lo mejor que nos puede pasar no y entonces mira ya estamos en el grupo de cabeza ya empezaremos a de los cincuenta puntos

Voz 0841 02:33 es igual cuarenta y luego ya no conseguiremos una máquina ocho puntos más primero vamos a sólo futbolista

Voz 9 02:41 a la bueno y dio la sensación son buena a mí me ha parecido que las sensaciones del equipo al margen de resultado porque se puede ganar hace puede patada o incluso perder porque un pequeño error de Cifuentes no puede haber costado al empate sin embargo las sensaciones son muy buena a mi me gusta mucho al equipo yo creo que por ejemplo al centro del campo no sé si si

Voz 0509 03:04 era el mejor de la categoría pero siempre es mejor echar el nivel de Salé a que eche en

Voz 1176 03:12 José Mari Diego está el planteamiento ese que quitara Garrido hoy pues claro ya apostara Majo me parece que tiene vetado

Voz 0841 03:19 no seguirá

Voz 1490 03:21 casa jugamos

Voz 0841 03:24 eh

Voz 9 03:25 pero esta semana analizando los partidos de Liga allá ya de Mona Lisa después con otro que quite hay ponga Garrido no sé que el derbi de me pareció estupendo campo fenomenal los laterales bien y luego rival chaval luchando mucho y la verdad es que a mí la sensación de la percepción mía no es la de Álvaro Cervera que dice que no lo ve que lo ve fatal y que no se que a mí me ha gustado bastante

Voz 1490 03:45 a mí me gustó hasta el gol que luego seguimos yo sigo teniendo las mismas sensaciones que en temporadas anteriores que me veo al equipo igual a cambiar a un jugador pero bueno y positivo pero cuando marcamos algo es verdad que el Almería ya tenía que dar un paso adelante pero es que mi sensación fue también que el Cádiz dio dos pasos atrás porque volvemos siempre lo mismo nunca estamos tranquilos siempre ya de empezar los Tembleque y tiro de dejo uno de Almería ido dice el fallo de Cifuentes por poco entonces siempre estamos ahí

Voz 0509 04:16 en el noventa y siempre han traído

Voz 1490 04:19 siempre estamos ahí pero porque marcamos automáticamente nos echamos atrás y eso es yo creo que lo que hay que cambiar seguir la temática de seguir queriendo más con precaución pero que que siempre nos pasa

Voz 1209 04:31 bueno lo que está ahí hablando las sensaciones del equipo fueron buena la verdad es que el resultado es mucho el Almería venía diezmado con cuatro cinco futbolistas de menos dio una sensación muy mala como equipo es un equipo que si sigue en esta línea no mejora yo creo que puede ser uno de los candidatos meterse abajo imagino que empezará a recuperar jugadores se vendrá arriba el equipo el centro del campo caddie que quieren mucha gente como se suele decir los jugones no lo que no sabemos si va a seguir con ese mismo meterá Garrido que yo pienso que para él ve Garrido un estandarte ya después los rodeada de gente que sí

Voz 0841 05:05 ah sí

Voz 1209 05:08 ya exactamente yo pienso que a lo mejor en casa mirad a lo mejor ha cambiado a cambiar de curso en casa así y arriba sale con fuera sale con Garrido no pero la sensación que me dio al equipo a mí me gustó yo no sé de menos como ha dicho aquí ante la señora a Álvaro no no no

Voz 0841 05:27 lo menos la verdad el chaval del filial me gustó

Voz 1490 05:30 es la mejor noticia del chaval del filial

Voz 0841 05:32 gustó dio la cara en un que encara es valiente

Voz 7 05:36 pero opinión de acuerdo a salir cuando se podrá

Voz 1209 05:39 le podrá salir mal pero amo a mi a mi el equipo nombre sagrado

Voz 1176 05:44 yo creo que tampoco me da a mí no me desagradó de del el equipo creo que seguimos con lo mismo el año pasado la misma arma ahora tenemos algo diferente en ese campo donde podemos jugar un poquito más se nota cuando Alley en la pelota distribuirla ir con el gol lo que lo que ha dicho ante ella con el gol parece que dimos dos pasito atrás yo quiero yo quiero decir una cosa que yo y de derecha dio cuando no meteorólogo tuvimos un par de Conde fue ver que detuve siga los dos centrales que subiera ellos mismo ellos mimo

Voz 0841 06:17 se llevan tres años ya me lo quito lo iba a decir

Voz 0509 06:24 es una cosa que me ha sorprendido que era el minuto casi veinte del dos uno

Voz 0841 06:28 pues mira lemas pero es rematar el problema extrañó ningún todo en el área

Voz 1209 06:37 tú no vas a por el pan tú consejos con uno cero ganando hoy con el los jugadores los jugadores que tiene en el centro del campo pues terminal partió área eso eso acoso imperdonable pero de todas formas saquemos a cosa de todas formaron me lo lo tiene ensayado le dice aunque yo te hagas

Voz 0841 06:52 que ante todo ya

Voz 7 06:57 pp sí sí digo pues otra por supuesto no estoy veto pero vamos que palabra y así ya porque yo tengo un poquito más problema padecí el título el partido porque yo te doy

Voz 0509 07:15 pero el tú siempre con terrible bueno dijo no sé si va como la Pantoja

Voz 7 07:23 es que yo he dicho que yo al partido lo vi muy bien el equipo tú bien agarro tu bien a mí me gusta mucho el nuevo este

Voz 0509 07:33 la verdad es que te decir Vallejo veinte

Voz 7 07:36 el padre el padre era debe ir fueron clave este muchacho debe ir gana también he me quiero ir guapa que yo lo quisiera hizo famoso que lo he que avisaba tiene futuro hicieron nueva ocupación de que lo demuestre lo puedo demostrar nunca lo tendrá que demostrar nuestro equipo bodega fue queda pasar de ya lo que se refiere puede marcar caddie hay que tener en cuenta que el que marcó en el minuto setenta y seis y entonces ya con los deberes yo no se puede volver loco buscado trepó por lo tanto ingirieron gozó de tanto yo no tuvieron más remedio que atacará porque ahí perdían lo mismo por uno cero cero pero tienen que dar el callo

Voz 1209 08:25 pero no puedes termina el partido en tu área tú no puedes terminar el partido contra formalista que la tocan en la mueve que nosotros estamos

Voz 1490 08:31 no hubiera Pedro m cuarenta y siete y no

Voz 0841 08:35 la sensación de pedirla

Voz 7 08:38 el camino pero no se puede pedir la hora

Voz 1176 08:40 pero el primero con Ronnie

Voz 7 08:43 el yo he tenido con el Almería la perdiendo ir porque me lloré minuto noventa y tres

Voz 9 08:49 cuando la armería no se puede estar pidiendo la hora porque

Voz 0509 08:52 no porque el noventa cuando se elevase balón hace Cifuentes siguiendo era era el noventa cien trasera se lo justo se soy de empatía

Voz 0841 09:02 no sólo mereció malos que es remota

Voz 0509 09:04 de cayera uno ve lo que se le fuera

Voz 1209 09:08 no se pueden termina los partidos ciento tópico en uno cero

Voz 1490 09:11 pero es la tónica que lleva al te has estudiado estoy pasmada de los equipos bien Carranza desgraciadamente los equipos casi que no vienen a jugar al contando pocos equipo militó todos vienen a directamente a por el empate a eso entonces estamos Jartum poquito de eso de cuando marcamos y conseguimos porque no cuesta mucho trabajo que enseguida no nos metemos atrás esa es la tónica no sé yo es que parece que veo siempre el mismo partido casi de voy a Carranza porque es que siempre sucede lo mismo y siempre me voy con la pastillita debajo de la lengua

Voz 10 09:44 en cualquier caso no es sano muchas veces me lo ha Alvarito

Voz 1176 09:47 esto para no ir de fichajes

Voz 2 09:50 lo que tiene que hacer después del claro

Voz 0841 09:52 me pregunto si lo hay dúo Ignacio hoy hoy

Voz 1209 09:56 de un extremo más de dos delanteros más

Voz 0509 09:59 por ello la forman ustedes opiniones Gaspar

Voz 0841 10:01 por tanto yo no considero que ven cosas pero yo creo tengo claro treinta no pueden puede tener una plantilla no se puede tener treinta furgonetas claro no se puede tener porque son buenos para la entrenando

Voz 1209 10:16 yo lo vi en el equipo

Voz 0841 10:19 por qué va a salir Vasari Varane tras P

Voz 9 10:25 estamos hablando que primero tienen que salir un montón porque la plantilla para tener a treinta jugadores de la XXV tienen que salir mucho

Voz 1209 10:31 es un portero yo creo que has

Voz 9 10:34 alta un portero por Si fuente selección abogacía en un lo que sea que portero me dé más garantía yo creo nueve De Gaulle

Voz 7 10:43 tengo Poulter buenos Bt banquillo dos

Voz 11 10:46 pero si yo a dos que eso quiere decir que me

Voz 1209 10:49 han tenemos vamos a tener que

Voz 0509 10:51 porque Manu durante el centro para Cervero ha dicho que les gusta la izquierda claro

Voz 1176 10:59 la izquierda lo malo es que si se está hablando de que veinte que viene Jairo atraer a Jairo que trae Jairo que a como Ebay dando la oportunidad quién sabe si no

Voz 0841 11:10 hay una futura estrella voy yo creo dijo

Voz 9 11:13 yo creo que por ser ver a yo quiero quitarlo

Voz 0841 11:16 dice en unas declaraciones que confían pero después por otro lado dice no yo estoy tiene quien yo salí yo creo yo no quería

Voz 9 11:23 yo creo que sí alborozo Cervera se cargado o cede a Manu Vallejo va a complicar aquí la gente les va a poner un punto ya Álvaro Cervera importante pero lo que sí

Voz 8 11:35 hay quien achaca la gente me que ya sabía yo creo que la afición no puede pone no puede pone no puedo hacer una una alineación no no quieren no puede imponer el entrenador los jugadores

Voz 12 11:47 hay que salir pero pero tiene que hacer caso de opinión que se tiene que saber cuál le uno de los principales en el espíritu de la afición que es la cantera tiene que entrar en el primer equipo cuando se pueda

Voz 0841 12:04 pero pero hay oportunidades hay que hacerlo

Voz 2 12:08 a ver qué dice el trabajo defensivo lo va a hacer

Voz 1209 12:10 sólo pide seguro opina

Voz 7 12:13 con yo opino Bercy que tiene que entra luego chavales no tiene que ir y a ir hablando gallego que lo de que lo ponga nuevo pero sobre todo puesto con el Almería y caras no vaya a poner en en en Soria que lo tiene que ponen por varios partido y no rinde que yo creo que aprendí a rendir que tenga más fuerte menos fuerte que mal como cromado marque ya depende de fue tuvo muy difícil ir a Segunda División está muy y muy muy difícil

Voz 1209 12:43 bueno bien en defensa esta fuerte pero todo eso sólo va pedí él hizo el otro día ha demostrado en este no

Voz 1490 12:51 este es el ahora duda es mucha vamos a ver como yo creo que el otro día bonito

Voz 0841 12:55 cuando de lo mejor uno de los días

Voz 1490 13:00 o sea que de momento ya ha demostrado que es que hay que puede ahora el que venga supuesto para demostrar no lo verdad

Voz 7 13:10 María se queda se queda se queda

Voz 1176 13:12 toros toros no se queda uno yo creo que que Vallejo lo único que le falta es que les faltó el otro día que a veces quería cogía la pelota ahí querías Hortala demasiado pronto no fuera cree que el futbolista ir verá que no

Voz 1490 13:25 oye Rubén Duarte el final les faltó un poquito ya el paseo digo pero que que por lo menos se ve que no con ambición que encara que se atreve que eso son jugador también que hacen falta que se echaron de menos porque Alvarito es un velocista al fin y al cabo

Voz 1209 13:41 no hay que hay que reconoce él le toca hechos por Arcadi que que está muy bien muchas gracias ya está estáis Si yo digo una cosa yo sí es un poquito listo no sale traspasaba lo que intentar lo que lo que debía de intenta Érase un buen tercio de la Liga hasta diciembre va a ver si puede salir traspasaron el mercado impiendo Inglaterra donde sea pero que cuenta no hemos da cuenta que necesarios como Estado imprescindible ninguno

Voz 0509 14:06 pero ahora mismo lo está aprovechando

Voz 7 14:08 yo la cayó el mercadillo que ya viendo estamos día encima hice esas escuchado alemanas la clave

Voz 0841 14:16 esta semana Ignacio de la que dice que lo tiene

Voz 7 14:18 que veinte porque tiene que pagar unos

Voz 0509 14:21 no es un límite salarial se no

Voz 7 14:23 con la Liga no sé qué es lo que he yo no creo que que eso sí entonces Ale

Voz 0509 14:31 bueno pues vamos a una pausa publicitaria os parece seguida también abrimos las líneas el nueve cinco seis veinticinco veinticinco veinticinco para que todo aquel aficionado esté escuchando la pachanguita y quiero opinar pueda llamar dar su opinión aquí en la pachanguita todavía sin que enviarle

Voz 9 14:49 pues Gemma ya aluminio Sotelo

Voz 5 19:31 a los viejos reyes corazón pobre entre dos porterías una habitación pero nada alegría

Voz 2 19:39 no y aquí estamos en la pachanguita con Jesús Bernal con Cristina López con Benito Jódar José Pavón Eduardo de Pepe Vélez de Vejer y hemos Javier todos los teléfonos al nueve cinco seis veinticinco veinticinco veinticinco tenemos ya una llamaba quién nos llama muy buenas tardes

Voz 21 19:55 buena tarde fue ayer me la vesícula Ana

Voz 0509 19:57 Bremer a Iberia una tablet

Voz 21 20:00 extrema publicidad que Telecinco vais a tocar como poco a la par usted me explico no

Voz 2 20:05 sí pero también es necesaria en en necesaria que haya también la publicidad por supuesto que sí sí sí

Voz 21 20:13 una cosita arma adicto toca el pito no ha variado Messi te quiere y te vas y es que aquí nadie se puede poner el otro vi me gustó de el Alter pero el otro día el sábado la Fanta lo que hicieron topo me gustó vale la afición está más viva que nunca hay lo que hay que cuidar que ya Alvarito mi opinión

Voz 22 20:35 pero es que lo que ha pisado

Voz 21 20:38 en qué le ha acercado un año cuando el rollo que tema que viene está como que me voy que cuando hay que me voy que ahora lo me voy ya está bien no

Voz 1176 20:47 sí sí

Voz 0509 20:47 te explico les salga lo que piensas que

Voz 21 20:50 de qué es lo que amigo admite igual que si se arameo aún tiene que arameo pero sí por culpa de él no se va a hacer FISA eh eh yo no depende este partido ocho hoy el primer partido Colombia o mañana para la semana que viene rectifico hídrico y la polaca ha dado he metido la hacer pisó pero Savater salió podré estupendo otra cosita a ver si estos señores eh lo ha encargado ver carril pensamos que limpien lo ha ciento tiene un pacense de Pippa el año pasado escondido en un sitio de mierda ciento la puerta que queremos dos puertas al Trafford Fondo Norte email uno abierta ir a otra abiertas que hacer de mi arma

Voz 0509 21:37 pues ahí queda su reivindicación me haría mucha gracia

Voz 21 21:39 venga gracias por mí

Voz 6 21:43 uu

Voz 2 21:46 pues ahí quedaba Almera que también se ha quejado la limpieza de el estadio no sé si lo veía también ustedes no sé y a pipa

Voz 0841 21:52 después se llevaba toda la razón

Voz 1209 21:55 una cosa nueva está claro para ver si

Voz 1176 21:58 por ahí ahí en Twitter una foto de que los nidos de los paros está claro no lo que dice porque le gustan sin sólo las palomas Bétera Pelat lo hagan

Voz 0509 22:13 tiene un arte

Voz 2 22:15 señor ficheros tuvieran que elegir un fichaje sólo un fichaje que pudiera hacer el demarcación cuál sería cuál es la prioridad para ustedes que habla mucho dos nueve mira

Voz 1209 22:23 el chaval otro día lo avisó bien un nueve pero no

Voz 1176 22:25 me proveen que véngame hora lo que tenemos ya porque el Mario Barco son vicio para mí más arriba pues a mí me daba físicamente también escribieron puede que sea un bebé que que lo reclame ver la diferencia Rubén Cacho vale una bueno el mero

Voz 7 22:42 nueve no pero Elena que ya

Voz 1490 22:45 ahora la fecha que estamos ya quedan los retales a Peque

Voz 1176 22:49 oye nuestra

Voz 0509 22:50 no no he dicho nada ha dicho el diecinueve llamaba Mario Barco porque si a mí me gustó muchísimo eso más nombre muy bonito barco con interlocutores lo sabe

Voz 1209 23:02 me con un delantero centro nos ha puesto toda la temporada porque ven en la selección

Voz 0841 23:05 oye eso está Romera hay Carrillo hombre yo no sé cómo están todavía dentro Mary Carrillo tiene que está más loco

Voz 2 23:13 bueno señala que usted echaban aún nueve entonces el mercado de invierno la Segunda División

Voz 0509 23:18 en invierno que en verano

Voz 2 23:21 en los diez

Voz 1209 23:23 le que al estuvieron muy bien

Voz 1490 23:26 Carmona me sorprendió muchísimo vale muy bien

Voz 1209 23:28 por cierto no achica con nadie

Voz 0841 23:31 aquí me dieron que no sabía si iba a servir para Cádiz está Moya no lo sé pero sobre todo con Lomito me pregunto pero el lunes siguiente vi yo lo único claro

Voz 1209 23:44 me dijo que si se le estaba dando oportunidad a gente que venían Dunn filial porque no se les daba oportunidades a la gente del filial Vericat

Voz 1176 23:50 o sea la división por lo que se comentó

Voz 1209 23:53 estaba jugando en Tercera División no la verdad

Voz 0841 23:56 en diferencial Javi Maale Melendi Le por ello no

Voz 2 24:05 la segunda división como lo habéis visto en la primera jornada ha habido algún que otro batacazo que bueno que no se esperaba el Osasuna ha perdido que es uno de los principales abriga todas ellas arriba

Voz 0841 24:13 o al anular un gol de todo candidato que hay que prácticamente la mitad de lo que todos he yo creo que lo que ven

Voz 11 24:23 no lo ven no hay

Voz 1209 24:27 pues el partido de Córdoba Córdoba Numancia es un partido muy bonito muy abierto

Voz 1490 24:32 sí yo creo que este año la segunda bazar supe nada yo de verdad que la permanencia de verdad porque este año

Voz 1209 24:41 en en tres minutos remontó

Voz 0841 24:44 estoy perdiendo esto para Coruña Coruña ha tenido campera ahí lo vamos que de todas maneras

Voz 9 24:53 os voy a contar un caso para que vea cómo son a veces somos algunos aficionada además iba yo para para el Carranza me encontré con un fútbol tal ya la alineación que tiene cita dice hombre

Voz 0509 25:04 aunque el Almería viene desahuciados pero bueno

Voz 9 25:07 pero hay que ha ganado ya ya lo hemos dado

Voz 0841 25:09 cuando empezó la Liga que cuando vine eso que Abbey en la categoría estadio la gente es casarme con el Almería de verdad

Voz 1209 25:18 el Almería es que lleva tres años salvando

Voz 1490 25:21 sí pero la librería tuvo poco con lo cual no

Voz 0509 25:25 si bien ella desarrollado que viene ya salvar la categoría bien eso sí

Voz 2 25:29 señores por alusiones

Voz 0509 25:31 profesor Moya todo y a todos los oyentes esta cabina eh hablantes nada no a los pies de Orlando

Voz 2 25:42 bueno profesor Moya cómo ve usted el paro

Voz 0509 25:44 pido

Voz 22 25:45 el partido que tienes mejor plantado quizás con una ideas más claras que el año pasado quizá intentando arriesgar más que el año pasado porque evidentemente la plantilla también ha cambiado no oí hemos quitado un poco de morralla entre comillas como hablábamos tiene algunos peloteros más que se nota que el Cadí tiene un poco más de Concepción donde yo a mí me agradó lo que vi siendo el primer partido de la Liga hay que todavía encajar alguna algunas piezas que quizás no hayan venido todas pero que bueno que de momento para arrancar la Liga creo que hay un buen plantel si me apuras mejor que el del año pasado completo aquí a colación de lo que ha dicho Eduardo ahora de que un aficionado decía que el equipo venía desahuciado es aficionado está en la misma línea que está al señor Cervera que antes que empiece la Liga se pone a llorar me critica un jugador me dice que no hubiera no señor Cervera Austen se debe al club yo ustedes a apoyar al club y ustedes de infundir ánimos al aficionado para que vaya a apoyar a su equipo noveno usted con monsergas decía que la Liga poniendo a pañales

Voz 0509 26:54 he Dios eso es lo que lleva tres años si no sé

Voz 7 26:57 este dicen yo seré que somos dieciséis mil te trae

Voz 9 27:01 ya lo único que haces curarse en salud si sale mal ya lo dije yo si sale bien es porque

Voz 0509 27:06 yo hombro a hombro claro pues si sale mal con Venus que lo dicho ya que esto Aena y sale bien mira lo que llega hace un equipo que no diga nada

Voz 22 27:14 pero tú sabes lo que pasa es morbo con esto que al final nos da la razón a todos los que decimos que el ciclo que cerdo era ya termino en el canguro

Voz 0509 27:22 así era Messi a Cristiano Ronaldo

Voz 22 27:25 dos ya Van Basten que va a seguir jugando a lo mismo y encima Él se jacta diciéndolo no yo quería jugar igual no sé yo usted tiene ahora mismo otros componentes usted tiene otras piezas iré entonces te Poole se puede hacer otras cosas distintas

Voz 1209 27:39 bueno si es que llega a casa juega fuera con Garrido voy con nombres de contención en el campo con dos hombre con sentido yo no creo que lo eh yo por el delito

Voz 22 27:49 esto que juega fuera como aquellos que fuera como le de la gana porque fuera no podemos ir todos los que lo abonado que es puntos igual pero aquí en casa tú tienes que ofrecer otras cosas

Voz 1209 27:59 desaparecido que el mensaje y aquí va un como se suele decir con los jugones Harry afuera cuando salga posará con Garrido Isadora con otro nombre más de contención ahí

Voz 0509 28:10 en cambio ahora sabe Moyá

Voz 22 28:12 la que te caiga puntos afuera me da igual no le alcanza tú tienes que ofrecer otra cosa así

Voz 2 28:16 Jesús Bernal que ya te lleva la contraria a través del te la lleva otra vez

Voz 21 28:19 sí

Voz 0509 28:19 yo creo que el siglo ese Vega todavía

Voz 1176 28:23 vía creo que no ha terminado yo creo que me quedan unos pocos años

Voz 4 28:27 no

Voz 1176 28:29 no se vaya vaya vaya cuenta Cervera para rato acordarse Breixo aunque los Hurtado es decir los resultados son los que den también te quedas

Voz 1490 28:38 que no lo sé pero lo bueno es que ha dicho aquí Servera

Voz 1176 28:42 no yo creo que no he dicho que ahora do

Voz 9 28:46 no conozco ningún entrenador en primer es una dicción agua otro año seguido ninguno me Zidane y Guardiola no sé

Voz 1176 28:53 le voy a Barroso a ello que se quiere decir que es que ley de fútbol tres cuatro los dos tres año pero se va a ver mal no vamos a vernos hacen son como inglés no mantuvo sanos

Voz 1490 29:05 yo en en la liguilla el primer año el segundo el año pasado nos quedamos fuera en el último partido pero tan grandes grande

Voz 0841 29:14 vamos a ven como poco el fútbol de memoria cuando lo bueno al final cae siempre cabía algo que no que hay algo que no caen ir secretario técnico vamos que es lo acaba de decir

Voz 0509 29:30 ella acaba de decirle una cosa que es verdad que ya di

Voz 9 29:32 uf yo este año con mucha hecho mantel

Voz 0841 29:35 en la categoría ya que el caso

Voz 9 29:38 en este años Thatcher doce el diez doce trece Alvarito está en la calle porque no todos lo queremos tal tras catorce

Voz 1490 29:45 pero hay que es cosa helena en ese coherente con equipos que hay

Voz 0841 29:49 no no no visión no

Voz 1490 29:55 es un buen equipo pero ha de bichos ya en la sala Palma echa el Fórum está el Albacete por cierto dieron buen equipo este año un buen equipo quiero decir no no es un equipo que debería estar ahí pero primero no

Voz 0841 30:11 ah sí

Voz 9 30:14 a ti te pregunta por Zaragoza Sporting inhibido ya que tuve que va a estar arriba

Voz 0841 30:17 el a acosar

Voz 1490 30:20 pero el poder Arriola pero es que es un equipo el segundo adiós

Voz 0841 30:27 Aitor en donde el el ABC Bunte a rebosar pero admite pero

Voz 9 30:34 bueno no el te quiero a ti te preguntan por el Zaragoza te preguntan ponerlo por el Oviedo te pregunta por el Sporting tú dices su equipo patas arriba Arcadi Bono porque había veis a ver si mantenemos la categoría con yo

Voz 0841 30:45 pero lo que hemos hablado hasta aquí te pregunta pregunta a la música a otra pero era puro estamos Karima El último partido te ordena

Voz 1490 30:59 pasada el Cádiz jugaba en meterse en ascenso pero si hubiera sido al contrario si se hubiera metí jugado el descender tal y como Walqa en el último partido hubiéramos defendido eh

Voz 0841 31:08 en el en el fútbol hay más una máxima marea pero yo no voy mamá suman que la gente no se acuerdan

Voz 1490 31:14 el equipo está bien pero Play yo

Voz 0841 31:17 que el es puro te lo marca el momento claro yo Claire momento sí sí

Voz 1209 31:20 no es bueno afinar que vez que cae

Voz 0841 31:23 creo que fíjate que cae en el secretario técnico el entrenador es rápido

Voz 2 31:28 lo que está en franca desventaja PP puro

Voz 7 31:32 Cain esto que tildaba antes que él pero laborista que mide bonito para feo pero si yo esa siguieron llegué ahí no y otros gozaba y que hay veintidós equipos que Totón luchando por lo mismo

Voz 1176 31:47 mire el ejemplo el ejemplo más claro cortitos apio el otro béticos Levante que jugó jugó muy poco trescientos mil yo veces dicha puerta cero goles el Levante llevo cuatro veces marcó tres goles cero tres fútbol grande Esta casa es que es quemó complicado

Voz 0841 32:05 bueno pues aquí los equipos a empatar el Barcelona todavía no lo abrió la lata con ver por dentro

Voz 10 32:17 no da tiempo para más vamos a hacer la porra para

Voz 2 32:20 el Cádiz Numancia Ibai diciendo cada uno el resultado en piensan Pepe vez leí el profesor Mollà

Voz 0509 32:26 si uno entre un otras para el carlismo ya yo voy a decir una

Voz 1209 32:30 sólo uno uno Cristina uno uno también uno uno cero cero cero cero cero uno cero uno uno uno

Voz 1176 32:40 cero cero dos empates

Voz 2 32:42 el Cary Ras Calvo en Soria según los contertulios de la pachanguita Cristina López Eduardo de la Pascua Benito Jódar PP vele el profesor Mollà desde el teléfono muchísimas gracias una vez más en la pachanguita

Voz 0509 32:55 como siempre señores

Voz 1 32:57 sin cuernos veinticinco si nosotros lo da