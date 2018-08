Voz 1 00:00 bueno o no voy o no

Voz 4 00:31 sí aquí seguimos en el Hoy por Hoy Cádiz y ya el pasado verano hicimos una entrevista Javier de Torre por entonces había dejado de ser ya subdelegado del Gobierno en Galicia y ha vuelto a su anterior puesto de trabajo quisimos conocer pues un poco cómo era la vida de un político después de estar en la primera fila de la política tras haber vuelto al trabajo desde el que dio el salto al cargo público en el que fuera elegida los o designado que los hay de todo no nos vamos a engañar no es algo muy habitual pero de vez en cuando ocurre hoy a pocos días para que comience a dar clases de nuevo tras muchos años en política queremos saludar a Maribel peinado Maribel peinado buenas tardes

Voz 1588 01:07 hola buenas tardes bueno usted ha sido alcaldesa

Voz 4 01:10 esto Real vicepresidenta de la Diputación y justo cuando estaba encarando su cuarto año de mandato el gobierno provincial puede fue inhabilitada en una sentencia por un caso en el que el denunciante fue precisamente el Partido Socialista el socio de gobierno en la Diputación traje y usted ha decidido poner punto y final a su vida política porque tenía un puesto de profesor ah y eso es algo que no pueden decir muchos cómo afronta esta nueva etapa cuéntenos qué va a hacer ahora a partir del mes de septiembre cuando va a dejar su acta de concejal creo ya empieza en su nuevo en su nuevo puesto

Voz 5 01:38 pues sí el el día seis de septiembre en el pleno de ordinario de del mes de septiembre voy a renunciar a mi acta de concejal y como consecuencia pues mira a mi acta de diputada como enfrento esta nueva etapa pues con mucha

Voz 6 01:53 la alegría vuelvo a

Voz 5 01:56 a mi colegio que en el cual es que vamos estoy desde el año dos mil tres con lo cual para mí no es nada desconocido tiene esta profesor desde el año ochenta y siete con lo cual el el el bagaje profesional y de experiencia que tengo creo que que el largo aunque desde el dos mil once hasta ahora no he ejercido mi etapa de delegada de Turismo y Deporte puente al dos mil tres tampoco es

Voz 6 02:22 pero nunca he dejado de

Voz 5 02:25 de llevar como bandera mi mi profesión y por lo que luché de jovencita que era por por estudiar Magisterio en aquel momento se llamaba así por sacar mi plaza y ser funcionaria de carrera que es lo que soy desde hace ya

Voz 1588 02:40 muchas año mucho eso que sí pero ser profesor

Voz 4 02:43 no es nada sencillo en en en absoluto y que está reciclando se constantemente porque los tiempos cambian usted ahora tiene que volver a reactivarse alguna ha tenido que volver a estudiar los métodos de dar clase practicamente les porque dos mil once Ahora no ha cambiado mucho

Voz 5 02:56 no hombre hay que hay que reciclarse día tras día hay ir por supuesto ahora en esta nueva etapa que voy a qué voy a enfrentar pues tendré que ponerme también

Voz 1588 03:07 nada nada bueno a Matas a trabajar día a día tras día en es un tema que que siempre lo que lo hecho les los cursos de

Voz 5 03:18 de formación ha sido pues una de la de las maneras deben reciclarse y habrá que seguir haciéndolo y por supuesto poniéndose al día con con las nuevas leyes que que bueno que no son desconocidas para mí teniendo en cuenta bueno pues que está hoy en esta etapa de mi vida a nivel político donde también bueno pues hay que verlas pudo en profundidad porque no cabe duda que la educación para mí es una de la área más importante desde el bienestar social de la ciudadanía

Voz 4 03:46 en aquella clase usted de que ha que a niños jóvenes cómo cómo es su vida ahora

Voz 5 03:50 bueno pues yo soy especialista yo soy diplomada en profesorado DGB que era como se llamaba en aquel entonces eh soy de la promoción ochenta y cuatro ochenta y siete a lo largo de mi de mi etapa profesional bueno pues cuando es ido interina luego provisional está claro tú en prácticas y luego bueno puede de funcionaria pues la verdad que eh yo estuve en la época de de la EGB donde habían clase de primera hasta octavo desde la el preescolar y aunque soy especialista en infantil pues estoy habilitada para para infantil y primaria en esta vuelta al colegio que ya está hablando con la dirección del centro pues prácticamente tenemos como que ha asegurado que voy a estar en Primaria está han esta reincorporación estaré en este curso en Primaria que es lo que ha hablado con el con el director

Voz 4 04:48 niños de hasta once doce aproximadamente

Voz 5 04:50 lo que no te puedo decir todavía es el curso porque bueno cuando me incorporé a principios de septiembre pues cuando se empieza a estructura todo y a y a eso a decidir cuáles son los cursos que se van a ver yo la verdad

Voz 1588 05:02 que no no tengo

Voz 6 05:05 especial y yo

Voz 5 05:08 siempre estoy dispuesta a dar lo que sea si esto ha estado dando clases hoy de especialista en educación infantil y un año entero estuve en un colegio en rotar dando clase de educación física desde primera hasta octava vez y que lo maestro tenemos que estar dispuestos a todo oí yo a lo que me echen ahí estaré

Voz 4 05:24 afrontar el reto que tengo una etapa de transición como cree que la ha cambiado personalmente la política

Voz 1588 05:30 pues que como me he cambiado a nivel a nivel personal puede puesta ahora mismo tengo creo que más sabiduría más experiencia más conocimiento lo de la vida en todos los aspectos tanto en lo en lo bueno como lo malo no me quedo siempre con la parte positiva hay aprende he aprendido mucho aprender y bueno que que te voy a decir en esta última etapa he aprendido muchísimo muchísimo más no he aprendido que bueno que hay en que en política pues no es no

Voz 5 06:04 no es fácil estar

Voz 7 06:06 Ike y que

Voz 5 06:10 qué te voy a decir que no se que la que la etapa política para mi ha sido muy importante

Voz 1588 06:18 la verdad porque lo que he aprendido es que yo

Voz 5 06:20 tenía una serie de de valores y una serie de eh

Voz 1588 06:26 de tema más interiores que no lo había podido todavía en bueno pues haber ya expuesto no o Abel lo trabajado muy bien política bueno pues me he dado cuenta de que de que bueno de que tenía una serie de de recurso de valores que que los hay potencia o no es decir yo he sido siempre una persona muy muy tímida la política me ha servido

Voz 5 06:49 para afrontar la la timidez a mí

Voz 7 06:52 muy el ponerme

Voz 1588 06:55 he bueno muchas veces ponerte delante del público pues es difícil no yo bueno pues lo he afrontado yo le contaba mi hija que de pequeña ha sido una persona muy miedosa pero que que los los miedos hay que afrontarlo oí y hay que tener recurso ya mi la política pues me ha servido bueno pues para frente a enfrentarme bueno pues a una serie de retos que tenía personalmente yo estoy muy contenta la verdad que estoy muy contenta de haber pasado esta época

Voz 4 07:24 he tenido un experiencia política exitosa sobre todo en Puerto Real puede llegar un político que está de un lado para otro seccionando problemas desde las entrañas del municipio puede llegar en un momento dado a perder el contacto con la realidad con tantos problemas que vienen con estar de un lado para otro

Voz 1588 07:40 yo no yo no perdió el contacto con la realidad contrario tienes más contacto con la con la realidad porque sobre todo en el en el cargo de alcaldesa es el el este caso bueno pues ha sido el cargo que más Maazel a me he tenido con con los ciudadanos y con la con la ciudadana es donde te das cuenta realmente de la de la realidad es decir de cómo son las situaciones familiares de como son la las situaciones profesionales de cómo está pues la gente de tu pueblo lo que cuesta sacar hacia adelante una familia cuando hay una situación de bueno pues de paro o no o una situación de enfermedad es decir porque a la alcaldesa le van Le cuentan le cuentan todo tipo de de problemas como tienes que afrontarlo y la verdad que muchas veces yo digo que que he hecho de psicóloga de pedagoga con con muchas de las personas que venían que están peleados con el mundo que lo pagan con los político y tienes que sentarte con ello enfrentarte a situaciones bueno y soportar un poco bueno pues esa la rebeldía que tienen contra el mundo que la pagan contraté porque piensan que los políticos lo tenemos la culpa de todo y hacer un poco de eso no de psicóloga y pedagoga hay al final pues ese encuentro es es darte cuenta de la de la realidad que que tiene que tiene tu pueblo no

Voz 4 09:02 la alcaldesa tiene margen de maniobra para solucionarlo todo porque mucha gente cree que que el alcaldesa tiene en su mano el empleo tiene en su mano la vivienda realmente bien financiado a la administración local

Voz 1588 09:13 pues no la verdad es que no nosotros no en la administración local no tiene las herramientas suficiente bueno ya también depende donde esté gobernando no en este caso el municipio de Puerto Real yo gobierne en la época peor de la crisis económica del dos mil once al dos mil quince fue la peor época de crisis económica a todos los niveles como como sabéis y luego un aparte bueno pues la peor época económica de la crisis de de del Ayuntamiento de de Puerto Real in nuestras mano por supuesto que no está todo porque además como bien dice la administración local no tiene las competencias

Voz 5 09:50 que que se asumen hice asumen

Voz 1588 09:53 sin tener los recursos económico con lo cual es muy difícil hay que tocar más muchísimas puerta muchísimas administraciones ir darle cuenta de las necesidades que tienen pero aún así la administración local siempre asume competencias que no son propias de ella muchos han sido de la

Voz 4 10:10 la politicas con más éxito en el andalucismo más reciente es sigue siendo andalucista un andalucismo que sin embargo ha ido perdiendo presencia poco a poco la vida política de la Comunidad cuál cree que ha sido el gran error del andalucismo para que esto haya ocurrido

Voz 1588 10:26 bueno yo creo que es un compendio de todo no es un compendio de está claro que que como político y como Partido Andalucista hemos hecho un buen autocrítica hay reflexión de la situación in no va a ser la culpa siempre del C dan era ciudadana que no deposita el voto al Partido Andalucista no pero yo creo que no que no han entendido nuestro mensaje a los andaluces y las andaluzas yo siempre digo una cosa los andaluces y los andaluza creo que son lo más españoles de toda de toda España y que todavía le les queda

Voz 7 11:04 bueno mucho y que

Voz 1588 11:07 de sentimiento sobre nuestra nuestra tierra impide lucha no sobre sobre ella no de las necesidades que que tenemos aquí no cabe duda que bueno el el Partido Socialistas ha monopolizado totalmente la la vida de de Andalucía y cuando los andalucistas que siempre hemos llevado esa bandera han andaluza bueno pues partidos como el Partido Socialista y el Partido Popular pues sean intenta o a propia y ahora bueno pues con la con los nuevo partido emergente bueno pues no no hemos tenido bueno pues los resultados que nosotros nos hubiese gustado tener creo que el andalucismo es un sentimiento es una un sentimiento más que un que un partido político que no cabe duda que para para trabajar sobre él tienes que estar en una organización política yo me siento a andalucista por los cuatro costados voy a seguir trabajando con bueno pues desde desde la organización política Andalucía por si pues para que Andalucía tenga esa voz que crecen es además no

Voz 5 12:19 hay más claro ejemplo que

Voz 1588 12:22 tantos y tantos diputados andaluces que hay en el Congreso de los Diputados en Madrid y que bueno yo me gustaría invitar a a la ciudadanía a que es realmente viera si hay propuestas para para Andalucía por parte de diputados andaluces que no en este caso bueno ninguno es andalucista todo todo está claro que el la reflexión eh parte de culpa tendremos nosotros que no hemos llegado bien a lo Ciudadano

Voz 5 12:45 pero pero bueno ahí estamos

Voz 1588 12:49 siguiendo luchando para que la voz de Andalucía pues sea llevada por los andalucistas de corazón

Voz 4 12:55 no dudo que te engancha tenido ofertas de otros partidos políticos para enrolarse en sus filas porque era una persona del Partido Andalucista que no estaba en el primer foco de la atención mediática y política y ha tenido bastante éxito eso supongo que ha suscitado la atención de algunos partidos más fuerte

Voz 1588 13:12 a mí me está feo que lo diga pero si me lo pregunta te tengo contestar como como no me no puedo mentir pues pues la verdad es que la verdad es que si no ahora sino ya desde hace bastante tiempo

Voz 7 13:25 pues se ha

Voz 1588 13:29 se ha intentado por parte de de un parte partido pues que pudiera estar en su en sus filas pero como yo lo tengo muy claro y siempre lo he tenido muy muy claro pues voy a luchar por por Andalucía desde desde lo que yo siempre desde donde empecé yo empecé en Puerto Real el Partido Andalucista y no tengo necesidad de hacerlo desde otra formación política porque además en la que creo es en la que estoy aquí y bueno pues muchas veces cuando destacas a mí cuando tú eres un referente cuando te quiere la gente cuando te quiere lo ciudadano y ciudadana pues se fijan en en otros partidos político y la verdad es que que sí que me que me la que me habían propuesto pero yo siempre he sido muy fiel a mis ideas

Voz 4 14:19 a usted que está bien pagada la política porque es un debate que hay ahora mismo que hay muchos alcaldes que se reducen el sueldo pero también hay que tener en cuenta que el alcade tiene una responsabilidad muy importante sobre todo ciudadano usted cree que está bien pagada la política

Voz 1588 14:31 pues si te digo la verdad yo creo que la culpa del debate lo tenemos los mismos político nosotros lo mismos político eh

Voz 5 14:40 él por intentar ganar gana

Voz 1588 14:45 seleccione sacamos temas que yo creo que son que son temas impropios impropio para tirarnos unos a los otros no y en este caso bueno pues el tema de lo el tema de los sueldo yo creo que nos hacemos un flaco favor a nosotros damos una imagen pésima a la ciudadanía porque como bien dices la el el trabajo el trabajo político un trabajo de veinticuatro horas vale es una dedicación continua que lo que yo hice cuando estaba en la en la Alcaldía Llera son trescientos sesenta y cinco día con una responsabilidad de una gran empresa que es un pueblo en este caso Puerto Real de cuarenta más de cuarenta mil habitantes donde donde tiene donde tiene que estar yo pienso que que bueno que bien remunerado sin ser pues sin abusar no he destacado sin abusar porque al final de tu bolsillo pues salen muchísimo pues ale muchísimo gasto no aquí está claro que que tú tienes que tener pues bueno el sueldo acorde yo creo que hay que tener un sueldo acorde al trabajo que se está realizando igual que cualquier otra persona las personas de mayor responsabilidad en su empresa pues tienen mayores sueldos no y sobre todo bueno ya no es pues la responsabilidad sino por el trabajo la dedicación in it yo creo que el debate de los sueldos es un debate que hemos creado lo propio político que innecesariamente bueno pues estamos dando esa esa imagen de que no estamos logrando yo te puedo decir que yo yo precisamente bueno pues prácticamente

Voz 5 16:23 eh ganaba lo mismo que ganaba cuando era cuando era más

Voz 1588 16:26 extra tenía pues muchísimo más tenía muchísimo más maja acto no me dedicaba todo todo el día pero pero bueno no sea algunos piensan que que debe deben de reducirse otros piensan que hay que preguntarle a los Ciudadano creo que son debates un poco estériles e ir lo único que no hacemos perjudicando nosotros mismo

Voz 4 16:46 desde la limitación de mandato que qué opina hay gente que opina que ocho años máximo

Voz 1588 16:50 y yo pienso que mucho muchos años no pero por lo menos entre ocho y doce sí estoy de acuerdo en que hay que hay que estar entre ocho doce creo que más de de esos años por ejemplo en una alcaldía ah no sé que sea una persona con mucha fuerza mucho poderío con un equipo muy bueno y es difícil es difícil siquiera es hacerlo como yo me lo plantee de hecho yo a los cuatro años estaba físicamente derrotada es decir yo el día que tomé posesión en Diputación

Voz 5 17:24 que había acabado la campaña que

Voz 1588 17:27 habíamos estado los cuatro años gobernando yo estaba físicamente estaba estaba estaba cansada estaba estaba cansada yo creo que a muchos muchos años

Voz 7 17:38 es difícil

Voz 1588 17:41 entre ocho doce años creo yo porque además mira yo estuve los cuatro años la alcaldía y los otros cuatro años que estaba o canela elecciones pero fue el pacto de Podemos en la siendo ahora ahora concejal no hubiese necesitado para seguir trabajando lo que el camino que yo había empezado en Puerto Real necesitaba hondo ocho años más cuatro cuatro ocho años Madrid con doce año yo creo que hombre te digo de bajo mi experiencia no yo creo que creo que bueno que los cambios son que son bueno que alargar mucho en el tiempo pues la idea

Voz 7 18:15 yo creo que eh

Voz 1588 18:17 no sé hay gente que ha estado miras José Antonio Barroso tuvo treinta y dos año en el en el en el Ayuntamiento no ya yo misma decía se tenía que haber ido antes no él mismo tenía que haberlo dejado porque ya las últimas etapas de de su Alcaldía se notaba que ya no había pues esa ese bríos a fuerza esa ilusión porque en normal se te hace más mayor si quieres dedicarle como Osetia hay que dedicarle veinticuatro horas al día tu cuerpo yo creo que no hay que lo resista

Voz 4 18:47 ah se me me ha confesado que estás uno de sus canciones preferidas no Sunshine of My Life de Stevie Wonder por qué

Voz 5 18:58 bueno en en mi casa siempre nos ha gustado mucho la música a mi hermano mi tres hermanos al mi dos hermanos mayores han sido los que no han llevado un poquito por la senda de de música de todo tipo no bueno Stevie Wonder me ha gustado siempre mucho soy así un poco romántica me gusta mucho esta esta canción me trae recuerdos de cuando era pequeña escuchaba mi

Voz 1588 19:21 ah no pone los dedica su ritmo tiene siempre tocadiscos de mini lo muchísimo

Voz 5 19:26 yo he estaban no sé si os acordáis de un de una empresa que era hace llamaba disco Play que te llevaban a tu casa y entonces bueno pues la música negra digamos así Vigón de la vibró de Air y el Ritchie también ha gustado mucho bueno pues me ha gustado mucho y a parte también me gusta que me gusta todo tipo de de música la la música andaluza los grupos de Andalucía día también eh en general me gusta todo soy una fan de Miguel Bosé totalmente estaba buscando decía bueno una canción de Miguel Bosé pero es que esta canción me recuerda eso cuando era pequeña cuando mi hermano empezaban bueno pues a comprar eso Vico a diversifica dentro de del ámbito musical en mi casa pues otro tipo de música que no fuera la española hay me me me ha gustado siempre mucho Stevie Wonder muchísimo

Voz 4 20:16 Maribel peinado muchísimas gracias por estar con nosotros en Radio Cádiz hoy compartir este rato de charla tan tranquilo tan atemporal que también a veces es necesario hay muchas gracias

Voz 5 20:24 hacia vosotros

