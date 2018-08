Voz 3

no será sencilla porque para mí el flamenco tiene mucho de de la difícil sencillez no entonces para mí es un placer y un honor y un deber echar estar aquí en Cádiz y que están flamenca que es cuna del arte flamenco también es que carnavalera por supuesto pero que también es flamenca entonces para mí tomar esta iniciativa con con David es muy importante porque estás Master Class no van a ser una una simple master class que alguien puede venir de de nivel medio nivel de principiante iban a aprender que también no porque para dar información tenemos una una clase de de nivel principiante medio que será de de diez y media doce si no me equivoco exactamente ir y luego tendremos otra que ha avanzado de doce a una media que sea peluquería la primera por tangos la segunda por bulería pero bien bien digo que esto va a ser algo más especial que a la gente la gente que sea al flamenco también puede venir que no a bailar puede escuchar que no a escuchar a sentir porque vamos a intentar de de plasmar un poco en lo que la afición al flamenco porque la técnica tiene que estaba obviamente iba a echar la coreografía también que también va a estar pero también va a haber una parte en la que se explique el porqué en la que se aplique la búsqueda de de de de ese flamenco de ese flamenco sin sin aditivos no de de ese flamenco sencillo bonito pero ahora misma ve encargado de fundamento y de y de en prisión no entonces para mí es muy importante y tengo muchísimas ganas porque pienso que que que la gente que que vaya que vaya a tomar esta clase no no se va a quedar insatisfechas sino todo lo contrario yo creo que va que va a haber un un una máster no sólo de coreografía hay de técnica sino también de aprendizaje de lo que ir acercamiento el flamenco