Voz 3 00:21 la versión de estoy hecho de pedacitos de ti de Antonio Orozco que está en el Top tres de novios que ese la cantan a las novias en el altar cuando semana tenemos un argumento radiofónico muy devotas aquí en el Hoy por Hoy Cádiz porque hemos invitado a la creadora de Love de bodas y eventos a Ali Pérez Ali muy buenas tardes

Voz 0445 00:40 buenas tardes Julio qué tal Alí es un normalizado

Voz 3 00:43 hora eventos especialmente de bodas y he venido con dos personas de su equipo con Carmen Rey que es la incorporación más reciente Carmen muy buenas tardes buenas tardes muchas gracias por estar aquí con Chamorro que es la persona que lleva más tiempo de las dos

Voz 3 00:59 eventos buenas tardes muy buenas tardes bueno se está en el Top tres de de canciones que cantan los novios a los novios en la en los altares no o no

Voz 0445 01:07 no suena no suenan como ha dicho top que X tiene que son alguna boda

Voz 3 01:12 no es bueno haya contar un poquito que es una Wedding planea que os dedicáis concretamente

Voz 0445 01:16 buena pregunta Julio ha dicho bien Wedding Plane que es muy importante y que eso no lo dice nadie puede una Wedding plan eres una organizadora de la sauna organizadora del evento que está especializada en este caso en boda y eso lo que hacemos lo que la organización total o parcial no de un evento el tema de decoración la coordinación del día así como muchos servicio que digamos que desde desde Love hacemos

Voz 3 01:40 en cuánto tiempo lleváis en en el negocio

Voz 0445 01:43 pues en funcionamiento este octubre vamos a hacer seis años en solitario llegó a toda la vida dedicada al tema de eventos pero un como emprendedora no gaditana pues seis años vamos a cumplir

Voz 3 01:54 bueno eso da para muchísimas bodas

Voz 0445 01:56 creíble Juan hace años

Voz 3 01:58 empezaría con un ritmo un poco más lenta estamos

Voz 0445 02:01 es un poquita cosa sobre todo por el desconocimiento no lo que hablamos muchas veces en que caddie es un es una ciudad complica una provincia complicada porque claro el tema del Wedding plan era venido no siempre lo que viene de América llega a España hipócritas Bocuse va incorporando a la provincia pero es verdad que ha empezado con un bodas pequeña a lo mejor este verano de Amel eh Fede chuches la invitación y tal y cada vez vemos que no que va vamos aumentando hizo ronda mal lo mejor él lo las treinta bodas al año completa después vamos pues eso también con eso con pequeños detalles o novio que nos piden ayuda a ultima hora de tema de ceremonia ante o eso su invitación su panel de de invitado no es un poco que así poco a poco nos van conociendo

Voz 3 02:44 n es un servicio también acorde a los nuevos tiempos porque hay muchos gaditanos que viven fuera mucha gaditanas que fuera bueno se quieren casar en su tierra sin duda ustedes facilitada hice ese trabajo

Voz 0445 02:54 totalmente siempre digo que esto es un trabajo en equipo es un trabajo lento esa porque son muchos meses normalmente son bastantes meses de de Organización Isi y claro que si tú estás fuera nosotros lo que eso les facilitamos primero detener una persona profesional no que se vaya dedicando a todo lo que vaya a necesitar aparte es ahora Mollet cerramos su cita para el fin de semana que vengan eh somos unos su representante llame de mola así de cara a proveedores agua visita o a pruebas y entonces habrá que yo siempre lo que evidentemente es para mí es primordial tener un organizador sobre todo por bueno porque salga la boda perfecta no mundial que no se repite que siempre claro yo digo en un Mundial que tú diga el año que viene lo vuelvo a cero e cometió este fallo lo voy a enmendar es un día donde se invierten mucho dinero muchas ilusiones entonces creo que tiene que tener un buen equipo detrás de de profesional no para para llevarlo a cabo

Voz 3 03:45 a a contarme cuál es la moda de las bodas cuando va los tiro porque tú también va mucho por moda o las bodas más modernas ya son el top de cool ya ahí todo lo que te puedas imaginar cuáles son y luego el último grito que hay ahora mismo en las bodas en la provincia pues el último grito así de que haya

Voz 0445 04:04 la detectado en pro del año pasa paraca es que quizás antes le daba mucha prioridad al tema protocolario no que tenemos que cumplir ahora a ceremonia el tema de la tarta como todo muy si no más dio en izado pero sí como cumpliendo cierta no cierto ciertas cosas las bodas y lo que sí detectamos cara las bodas Sonko o más fresca más tema de jardines Meshal larga que no haya protocolo no de te sientas donde todos somos no a que invitado de todo es tramo invitado por la misma razón para pasar un buen día sí y eso árbol mesa larga donde no hay ningún tipo de de protocolo de te tienes que sentar en tal lado como yo creo que no chicas quedáramos algo un poco más fresco más eso donde todo está muy invitaba a una gran fiesta porque realmente si no ponemos haberlo es así es una una fiesta de donde se celebra la mort ser celebra a lo mejor que nunca te reúne con con tu gente pues sería lo aprovechan no yo creo con pocos eso el el dejar el protocolo a un lado

Voz 3 04:58 ni Carmen imán por vuestra experiencia que es detalles de la actual que no puede faltar a una actual que piden todos los novio y toda mi novia

Voz 5 05:06 pues a lo que piden

Voz 6 05:09 todo lo no vio ahora mismo

Voz 5 05:12 el Candy Candy no puede faltar el foto como Chucho no exactamente la mesa hecho el photocall

Voz 7 05:21 que es un rincón que le dedicamos mucho tiempo porque es donde

Voz 5 05:27 donde ellos se lo pasan bien donde hacen la foto donde tienen el recuerdo

Voz 6 05:31 más más divertido de de la boda

Voz 0445 05:35 no sé si es que hay muchos rincones y nosotros lo que Noguchi por ejemplo es que toda la boda sea muy personalizada no nos gusta siempre además nuestra frase que no que huimos de las bodas estándares porque creo que cada persona es un mundo igual que vamos a uno le encanta la playa el al lado la obvia entonces un poco de adaptarnos siempre siempre a lo que nos pide todo doce para nosotros cada bodas un proyecto diferente sí y eso siempre intentamos que yo qué sé boda temática Carnaval pues no que vaya todo hilado de de que tú recibes tu invitación sepa la gente porque va ir después supo llega a la boda no todos los detalles Rincón ver recuerdo el libro de firma el Canvi como ha dicho y mano el tema del bufé que por ejemplo antes siempre era de cosas dulce como antes nos comentaba sobre tendencias y tal también ahora estamos detectando como tendencia no solamente dulce sino también salado da Saramago bufet de Pisa este año es como el top los bufete Pisa que

Voz 3 06:31 sí también se había muchas veces no exactamente

Voz 0445 06:33 en como cosas Inma saquen Cano nuestro día a día pero quizá lo fuera más complicado tener on boda Illa también los proveedores pues están poniendo las pilas para ofrecer ese tipo de servicio porque las bodas es un mercado

Voz 3 06:44 apetitoso goloso además que no para que va aparecer en auge sobre todo de la ceremonia eh

Voz 0445 06:49 civiles por dónde anda el presupuesto de una boda

Voz 3 06:52 más menos claro es que depende de muchos

Voz 0445 06:54 Dolores armas muchas veces la gente cuando se siente a la primera vez habernos en la oficina cuánto me va a costar mi boda no siempre digo que claro que en una boda Podem hace desde la cosa más sencilla senos PDI y claro el gasto hasta donde queramos porque como bien has dicho yo pienso no como profesional de sector creo que la las bodas una industria una industria donde no solamente hay un catering un organizado un fotógrafo una persona que hace el photocall sino que también hay como un montón de empresa han esa imagínate en la gente que viene de fuera pollas el hotel el restaurante donde desayunan salto tienen exactamente el auto de entonces son mucha mucha militan que realmente tu dice una industria lo hace cuánto cuesta una boda claro depende de un donde se celebre si el sitio tiene canon sino tiene canon depende de los proveedora los que elija en los servicios que elija década proveedor pero a lo mejor eso sobre unos quince mil veinte mil euros como una media creo yo que podríamos valorar si una boda no hasta el infinito

Voz 3 07:58 de ahí estoy más allá hasta donde quiera juegan no me llegan yo voy a poner esto

Voz 3 08:07 entre nosotros no dieron el altar también envío de Vania entre está en la red que tiene bueno a ochocientos mil visitas delantero tendría dos millones setecientas mil tus está yendo de las manos en una boda sin Carnaval como parece que que no es boda verdad

Voz 0445 08:19 parece que no es boda hay ciertas cosas como he dicho canción Talk tres no es pues también cabe como cuando salga la novia de su casa no van a a venía cantan alguna copla que aunque la llamo escucha trescientas mil veces no lo sepamos emocionamos porque eso es lo que tiene este equipo que es que somos una llorona

Voz 3 08:35 sí sí lo de ahí me da la razón

Voz 0445 08:39 emocionamos siempre mira que tratamos mese con los novio pero hay sería como si nuestros niño verdad lo los de la manita pero si el tema del Carnaval ha socorrido y además que siempre gusta a pesar de también detectamos eso que son los vídeos que más visita a China a nosotros nos pasa cuando colgamos algún vídeo de temas de Carnaval como que la visita los compartí se vuelve loco

Voz 3 09:00 suben como la como la espuma y antes de preguntar o las anécdotas las curiosidades que hayáis vivido las bodas querría saber el tiempo mínimo para alguien que está pensando en casarse en dar el paso y casarse con su pareja cuál es el tiempo mínimo que hay que tener para organizar una boda os puedo organizar en quince días como la comparsa que hizo

Voz 0445 09:18 hombre se pueden organizarse en quince días se puede ya que no volvamos loco pero intrínseco no

Voz 3 09:24 pero se puede hemos tenido

Voz 0445 09:26 caso supe subrealista de novio que a lo mejor pues por Ekin motivo no han tenido algún problema y han venido en plan de tienes este día libre entonces qué pasa pues calar volcando toda la energía para para ese momento yo creo que el Aramón bueno corregirme si me equivoco pero tuvimos una boda que no llamaron con un mes de antelación porque nos habían tanteado y tal pero lo típico la chica también se dedicaba al tema de catering decía lo fue dejando dejando hasta que se dio cuenta que se casaban UME doce me llamó hálito tiene la fecha libre y claro eran más de cuatrocientas personas con un mes entonces claro fue volcados el mes ese solamente dedicado a esa boda que se pueda hace por supuesto pero claro lo idóneo a lo mejor seis meses siempre calculo yo que con seis meses babas tranquilo puedes elegir proveedores un seria como yo creo que él tiempo perfecto hay gente que te contrata con muchísima antelación tenemos por ejemplo ya una boda para dos mil veintiuno que un poco surrealista pero yo decía AVE para Xeral veinte el veintiuno bueno entonces éramos seis mese calculo yo que hemos

Voz 5 10:27 esa bodas en una semana tan bueno en una semana en una semana organizamos una boda

Voz 0445 10:31 como como un día de locura como un día de fiesta en medio que era el día de la patrona no podíamos hacen y compran y nada pero fue pero salió perfecta lo perfecto

Voz 3 10:39 a una semana nada más y siete da una semana lo que digo yo quería pero no no no tenga semana hicimos una boda bueno esa es una de las numerosísimas curiosidades hasta que seguro tenían el tintero contarnos alguna alguna boda pintoresca algo un hecho desafortunado que haya sido eh comentado en la boda venga contarnos contando buenas y cuando estos días no preparando para venir a a veros

Voz 0445 11:03 decíamos aquella anécdota y como te bloquea la mente porque mira que en amor región bola Susilo decíamos de la fecha de Rey que nos damos las bodas el el making off no ven detrás pero Asisa de cosa heavy que no me pasa el año pasado una novia que tuvimos canaria eh venía a toda su familia a todo el mundo venía de allí no sí de diferentes puntos de España bueno pues la chica llegó había mandado su traje por por van por mensajería ir que pasa que claro me tenía que llegar a mí un mensaje porque yo era la receptora no me llegó un mensaje pero de otro pedido no de otra cosa total que empezamos a y la chica vino el traje no llegaba ese casaba aval viene ya era el miércoles ya nosotros era decíamos qué hacemos con esta mujer y esto no se va solucionar porque claro era cada uno decía una cosa movilizamos a la provincia mente Illa el diamante y nos dijeron que estaba retenido en aduana tanto el traje de ella el traje de su madre de todos los niños de lo que era el cortejo nupcial eh de la mejor amiga de su hermana a la gente la mujer más importante el traje no llegó ya no dieron que ese el jueves por la mañana nos dijeron que estaba en retenido en Madrid uno de los invitados se coló en Madrid para intentar hablar allí fue inviable así que esa misma tarde pues tuvimos que que dar una vueltecita por la provincia para buscar hacia el un traje

Voz 3 12:20 Gisel encontréis el encontró el encontró también es muy difícil organizar cualquier cosa al aire libre por eso el viento no de también bueno creo que tendréis

Voz 0445 12:28 nosotros además somos organizadora de boda pero sacó levanta especialista respecto al al Levante buena la niña que cuenten algo pero es que tenemos todo tipo de anécdotas a D

Voz 5 12:40 nosotros hicimos una boda en corta dura que fue el día del trofeo ya solamente Porcel de trofeo vamos para aparcar allí más que vamos que se imagine la gente lo que es aparcar allí para de moho para lo que monta que yo con los coches lleno de Tiesto y demás

Voz 7 12:57 si no sé el viento verano

Voz 5 12:59 te kilómetros hora eso era dolorosa allí no se podía está bueno pues los novios querían un photocall

Voz 7 13:05 que con motivo de Ignacio o por qué

Voz 5 13:09 yo les gustaban es gimnasio no nos tiran una semana haciendo pesas con bolas de esta de corcho y cuando fui a montar mi photocall con el Levante todavía no estaba montado estaban las bolas de corcho volando por corta Duran luego montamos inflama una bola de estas de estas bolas grande de en de Inda era obvia era bien está grande después de que no es harta My de sopla ya no podíamos más todavía no lo habíamos puesto no se la bola estaba en Cort va muy corta dura la eso sí eso fue horroroso corriendo todo el mundo detrás de las pesa detrás de la bola detrás de las pelota menos pasa

Voz 0445 13:46 en el baluarte de los mártires una boda en abril que era un día muy malo si va a exterior entonces se pusieron unas carpa claro la carpa se habría solamente un poquito de lateral porque si no hacía como

Voz 3 13:58 pantalla exactamente ese volaba

Voz 0445 14:00 bueno pues quedaban diez minutos para el aperitivo había Mo y monta un panel de más de dos metros con un mapa antiguo Decca Hadi iban todos los baluarte bueno pues no sé qué paso abrió un camarero uno de lo el otro lateral a la vez que un invitado yo todavía no sé cómo panel extrapola Caleta todavía

Voz 3 14:18 talio volando lo perdimos lo perdimos diez minutos antes de la miraba hacia donde están para que me den el ramo de flores porque punta pero no sé que es complicado que complica y ya por último veo muchas películas americana en lo que lo Javi que dicen que es habitual que se cuele mucha gente en la celebración que ha ocurrido no ha ocurrir

Voz 5 14:38 de Colo hace como un mes un hombre vendiendo cupones estaba fuera yo si de momento me saludó y me dice mira que hay un

Voz 0445 14:49 hombre vendiendo cupones invitado y no sé el hombre se hartos grave el doce harto deben de cupón en la verdad es que sí claro pasó una boda Ubrique que era fíjate una finca privada que no que no era da acceso por la calle en la primera fila se sentó la sesenta de la mujer para ella vela entonces claro que disculpe claro la fecha de boda sabe ya está poco contenta Hilario mirad disculpe que opera mí aquí nadie me echa a estupendo total que tuvimos que disfraza a uno del equipo diciéndole que era el seguridad y que controlaba la lista de invitado en todos en ese momento la mujer por vergüenza levantó levanta si se fue porque si no estaba todavía algo más

Voz 3 15:29 bueno pues Haley Pérez The love eventos Carmen Rey Chamorro muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el Hoy por hoy explicando no todos los pormenores de las boba bueno a lo mejor hay una segunda cita aquí en el mes de septiembre para que no siga contando cómo va la cosa vale muchas gracias gracias gracias

