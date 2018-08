Voz 2 00:00 y aquí seguimos en el Hoy por Hoy Cádiz este miércoles veintidós de agosto y estamos con un argumento que ya hemos anunciado al principio del programa hemos reunido aquí en la segunda parte del Hoy por Hoy Cádiz a trece conocidos empresarios hostelería de la capital gaditana de Cádiz Ciudad para que expliquen cómo va el verano a sus ojos a los ojos de un empresario de hostelería con más o menos éxito con más éxito que son los que tenemos aquí hoy convocados tenemos a Fran rinda de la humedad Fran muy buenas tardes buenas tardes muchas gracias por aceptar la invitación de Radio Cádiz también está con nosotros Alejandro Aragón de Charlotte Alejandro muy buenas tardes

Voz 3 01:03 buenas tardes a Alejandro que también es socio es Raúl

Voz 2 01:05 voto en Halima también que cuenta con el apoyo de fin versus Raúl Cueto que es el impulsor de la Arsenio Manila de Elena UVI del veo los vientos en fin muy conocidos Raúl Cueto muy buenas tardes

Voz 0476 01:16 buenas tardes

Voz 2 01:17 bueno señores muchas gracias a todos por estar aquí en el Hoy por Hoy Cádiz para preguntarles lo primero de todo cómo va el verano cómo está yendo este verano de dos mil dieciocho si lo comparan con otras épocas también con el tiempo cabido que julio ha sido algo más fresquito como está la cosa

Voz 0476 01:30 pues Julio mira pues yo te diría que me daba un poco aburrido agridulces en el sentido que julio ha estado muy frío y las noches de julio pues no no había nadie por la calle no el paseo marítimo el centro de verdad que no lo sé a la vez que nos cuente Frank como las suyas pero en el paseo marítimo Culio ha sido frío poca gente por la calle agosto con las temperaturas ha mejorado y evidentemente porque había más afluencia de público y agosto pues esas hablando un poco la papeleta estamos contentos ganamos

Voz 1101 02:01 de agridulce poco aburrido también porque creo que aún falta bastante actividad

Voz 0476 02:04 así un verano que tengamos que haya fluido

Voz 5 02:08 el ambiente desde luego no Alejandro

Voz 3 02:11 Pop nosotros mismos Lloll al miedo tengo aquí a pie de paseo marítimo y hemos notado exactamente lo mismo eh el el julio así un una temperatura fría Poniente Hay el Levante tampoco es que hay

Voz 6 02:25 de en en la medida

Voz 3 02:28 ante tal los vientos esto tan alto no no ayuda tampoco lo chiringuitos votada dan dotándolo incluso más no el bueno verdad has sido un un verano está siendo un verano un poco raro oí sobre todo si el tema tira de notamos que hay falta de de dos situando lo que se ha hecho en en en el en el trofeo el sábado el trofeo que el año pasado tuvo una gran aceptación este año creo que algo menos el retirarlo un poco más no poner en todos los tablaos lo que lo que hubo el año lo que tuvo el año pasado yo creo que se ha notado un poco más en el resto del anoche

Voz 5 03:07 el el año pasado poco a poco más luego el paseo marítimo Fran prenda en el casco antiguo como hasta ahora va cosa

Voz 0449 03:15 hombre está claro que evidentemente a nosotros el clima puede decir que no favorezca porque la gente gente viene hay una ocupación hotelera este año bastante importante que cerca de un noventa por ciento mucho turismo el centro está muy reforzado también por muchas actividades que se están haciendo a lo largo de los últimos años no podemos quejarnos la verdad que el Ayuntamiento de Castilla la anterior agosto muy fuerte por el por el centro y eso creo que también m en cierta medida ha afectado negativamente al paseo creo nuestra opinión yo evidentemente de forma egoísta uno puede pensaba que a mí me viene bien que en el centro haya actividades sí que haga mal tiempo etcétera etcétera pero nosotros miramos en conjunto el a nivel de hostelería beneficia que en toda la ciudad también incluyendo el paseo marítimo allá actividades porque eso atrae más público de fuera había no no podemos escapar al idea de que

Voz 5 04:12 sí caddie en en su tú

Voz 0449 04:15 en su cómputo general de todo editó de todas las zonas de una de las que las que tenemos tanto paseo marítimo incluso incluyendo la laguna puntales etcétera etcétera no sólo no sólo hablando del paseo marítimo porque hay varias zonas en las que se podría hacer ciertos eventos alimentar un poquito toda la ciudad como hacen otras ciudades de España en donde no sólo la playa es la protagonista ni el centro hay varios varios eventos que se pueden llevar a cabo y que yo creo que se puede apostar fuerte por eso

Voz 2 04:44 en el potencial para que todos los comer estos estén donde estén estén al completo todos los negocios hotelería estén a rebosar en Cádiz y eso con un poquito de imaginación y también con actividades todos los me habéis citado actividades eso es lo que ha cambiado respecto a años anteriores que hay menos actividades este año por ejemplo en el paseo marítimo lo citar Raúl lo citaba Alejandro hay menos actividades que años anteriores a eso Chuck Hayes el flojo ambiente que hay en el paseo marítimo que hace diez años estaba a rebosar una noche cualquiera y es verdad que ahora presentan imagen en franca decadencia la noche de verano

Voz 0476 05:15 no yo yo el el la la falta de afluencia la nota sobre todo en el tiempo pues la cartel la temperatura pero sí que es verdad que si hay actividad de la gente al final acuda a ella ida hayan sale a la calle tienen motivos ahí nosotros en el paseo marítimo ya digo bueno la el el trofeo que ya perdóname el que lo lleve pero que solamente falta ya que la final sea Cádiz Cádiz B porque es que ya no lo que ya es ridículo un poco el será falta presupuesto falto de tiempo no sé qué pero el trofeo ha pasado en el trofeo y luego el el tema la barbacoa que sí que es cierto lo del Carnaval que todo el mundo se beneficia lo pasamos bien pero tan usados cosita ya no tenemos solamente nada este año venimos acostumbrado a años anteriores que habían bastante más concierto de la ciudad que el no sin música va acompañado más el Cádiz ahí músicas del puerto era había había más más concierto de lo más que dos me han faltado no set la competencia también fuerte con Chiclana con con los conciertos de Chiclana al menos es que todo

Voz 1101 06:20 estoy aquí bueno quedado un poquito como hay entre el tiempo no acompañaba

Voz 0476 06:24 mira la falta de actividades pues también el tema aparcamiento este año el tema la circulación el cambio de circulación en el paseo marítimo ha notado que tampoco es ubicaban estaba un poco raro

Voz 3 06:37 el carril bici que análisis hacéis el carril

Voz 2 06:39 dice de cómo ha afectado al trazado del paseo marítimo sólo ha abierto un ramal pero sí es verdad que ha quitado aparcamiento que ha calmado mucho el tráfico eso también ha influido en que haya gente que no pueda llegar hasta prácticamente la puerta de de los negocios de hostelería que opina is

Voz 3 06:55 bueno en se ha notado sobre todo en el paseo marítimo hay un poco de descontrol con el tema sobre todo la gente lo físico y los que vienen a pasar sus vacaciones que se encuentra en que Bono en queden en Google incluso no estaba todavía utilizado el cómoda lo giro por el por el paseo marítimo en ha sido un poco así un poco loco y se nota se nota en el tramo hasta al hotel Playa Victoria que es donde ahora mismo ha finalizado la obra Igual no veremos a ver cómo cómo influye a partir de octubre que es cuando se inician la el nuevo tramo desde Vitoria hasta hasta corto duras vamos a ver lo que hay que yo ya es todo peatonal ahí ahí sirve se si iba a ser el momento de analizar bien bien una profundidad cómo cómo cómo no va a influir

Voz 2 07:45 el paro es toda una oportunidad que pueda haber un paseo marítimo en un futuro peatonal o lo veía como un paso atrás

Voz 0476 07:52 yo sí en la parte del más adelante el primera victoria aquellos haya quedado totalmente peatonal en un principio estamos las entonces los localidad allí tampoco es tanta que ocurre sabemos que el verano será bueno porque así la gente podrá pasear tranquilamente por ahí pero el invicto no lo tenemos tenemos nuestras dudas tenemos duda que la gente pueda llegar a locales de alguna forma tenemos un día de lluvia viento tenemos nuestras dudas en invierno verano seguramente será positivo eso sí todo no tenemos problema con las terrazas etc etcétera que que queremos que

Voz 1101 08:27 no que no vamos a tener problema que lindo menos tomaba la voz de hoy

Voz 5 08:31 pero tenemos nuestras dudas yo

Voz 0449 08:34 soy de la opinión de que Estacio

Voz 5 08:36 ya

Voz 0449 08:38 el tema era aparcamiento evidentemente es súper importante el hecho de que no haya una bolsa de aparcamiento amplia donde se puede dejar el coche y luego uno pueda moverse con convivir con con un autobús eso servicios

Voz 2 08:53 el público en general

Voz 0449 08:55 eso influye mucho a la hora de pensar en venir a la zona a la que vaya a venir porque si en Si sigue p'alante el tema de que sea el paseo marítimo

Voz 0476 09:03 sí

Voz 0449 09:04 y es sin circulación o incluso el centro también está planteando pero no hay una no está apoyado con una bolsa de aparcamiento donde la gente puede dejar el coche en las afueras de la ciudad

Voz 7 09:16 pueda acceder a la ciudad de forma

Voz 0449 09:19 cómoda y fácil acceder a todos los sitios donde quiera que va donde quiere hacer falta algo en la idea o sea que yo creo que tiene que ir acompañado con una con una bolsa aparcamiento o un o una estrategia donde la gente pueda aparcar fácilmente y puede acceder a la ciudad fácilmente sino va a ser difícil el tema eh

Voz 2 09:37 también quería preguntaros por dónde van los tiros que es lo que mejor está funcionando actualmente la moda también la solería que están en boga que por donde va a los chicos que es lo que está funcionando mejor por donde hay que tirar

Voz 0476 09:48 bueno vamos a contar los no es claro

Voz 8 09:54 te han abierto pronto les va bastante bien

Voz 0476 09:57 que no hay ningún secreto no lo que pasa es fiarse la tendencia a ser la costumbre de la gente el cómo llevaba varios años ya la tendencia es que la noche no es muy no está en su mejor momento y entonces pues hay que fuerzas en mantener el cliente máximo de horas posible que en tu local de hecho por eso la mayoría intentamos vender comidas copas y todo lo que podamos a diferente ahora la tendencia es que la gente sale un poco y me sale temprano para recogerse temprano no es que hay gente incluso ya que sale por la tarde y se queda hasta la CNE dice va hay entre que va pero salir tarde madrugada verte de madrugada a la gente poco más joven con una edad media de de veinte años veinte veinticinco años o no no no

Voz 5 10:47 no no está tanto Alejandro Franco lo veis

Voz 3 10:51 sí sí sí exactamente la tendencia esa de la noche no solamente no queremos mucho en en de lo como como estaba noche pero si escuchamos también a compañeros de otras doce daban que si de verdad que que la noche muy bien otra localidad bromearon algo más que que en Cádiz pero también notan notan ese cambio de tendencia sobre todo en en eso en jóvenes suban mayor esa hay un cliente que que ha dejado de salir por la noche y cada vez más apetece tomarse una copa de día sí efectivamente no salir la noche como como seguramente hace veinte años que no pero el bravo para salir a doce a la una de la mañana para recoger

Voz 0449 11:32 no

Voz 3 11:33 la discoteca a las siete va ocho hoy se cambia por por un tardé au a la hora de de la cervecita ahí a largar un poco la tarde

Voz 0476 11:43 hay una cosa importante que tanto nosotros no damos cuenta Se tienen que dan cuenta las administraciones es que la tendencia es que la gente quiere terrazas y te Rajoy terraza de tienen la prueba de que en nuestra noche no son carece de fuerza pero sin embargo tenemos la discoteca de verano una de las más fuertes de la provincia porque porque está al aire libre y en los bares de terraza exactamente igual se ve ambiente en la calle la gente de los bares lleno sí pero están las terrazas llenas del momento que las terrazas se levantan la gente desaprueba entonces la gente la tendencia es que la gente quiere terraza libre ya formalmente no tenemos clima para para eso entonces tenemos que tenemos que defenderlo y que las administraciones los vecinos tienen que entender de alguna forma lo empresario tenemos que también trabajar con las terraza pero pensando también lo vecino a la hora de recoger a la hora de hacer menos ruido posible pero que la tendencia una tendencia clara es que la gente quiere terraza

Voz 2 12:46 la una nueva regulación de la Junta de Andalucía aprobada en Consejo de Gobierno a finales de julio ahora los ayuntamientos tienen dieciocho meses para ir adaptando sus ordenanzas municipales establece que municipios turísticos incluso puede estar abierta hasta las tres de la mañana una terraza

Voz 9 13:01 dos y media con media hora de recogida

Voz 2 13:04 que al final bueno pueden ser las tres de la mañana eso es suficiente no es suficiente actualmente mira a las dos de la mañana y es verdad como dice Raúl lo vive una persona que vaya al tendrán normalmente por Cádiz cuando se cierra la terraza para mucha gente se acabará noche no pasa dentro del pub y es una sets el corta el punto vamos hablando vulgarmente como lo veis las tres de la mañana sería un horario suficiente se puede rascar incluso un poquito más

Voz 3 13:28 entonces un poco más base ya complicado porque llevamos esto llevamos una lucha

Voz 6 13:34 en julio de B

Voz 3 13:37 que yo tengo local cinco seis años sin y no una lucha constante con administraciones sobre el tema de de la terraza ese nombre no no ven claro que va a salir y con con con con esa limitación de ahora parece que no abre un poco el abanico no abre la posibilidad de de poder hacerle alguna actuación algo que también le dábamos mucho en los locales de pequeño formato sin acústica tal en fin algo algo mejor viene pero en temas de horario creo que todavía viene insuficiente en estamos todos de acuerdo en que en que lo que acaba de decir Raúl que la terraza primordial esencial básico la gente quiere está sentada en una terracita tomándose su copa Hay hay un público que después cuando acabas ahora pues tira los locales de más más nocturno de tomarse su copa pero que que efectivamente los locales que que solamente que mirar para para la población en cercana también incluso como ha dicho Raúl de de aquí una de las que tenemos principalmente en la provincia están al aire libre inventen porque

Voz 8 14:43 estar al aire libre Cortijo no entiendo

Voz 3 14:49 a mí en la localidad de Qana poco podía ser el cortijo eh San al aire libre y es que lo que

Voz 2 14:55 es que también hay mucho en Sevilla

Voz 3 14:57 en parques creemos que la mira cesación pues está dando la espalda a ese modelo ya la realidad de lo que la sociedad está demandando creo que que limita limita ese horario ese horario oí en Casilla a locales a a tener que cerrar un horario donde donde la gente demanda un poco más de hora yo no no opino tampoco que está en un horario aún de discotecas salas de la mañana una terraza pero sí es posible que a lo mejor tres tres algo Nos quedamos entre horas pudieron quedar ahí introducimos introducimos que sea una localidad como tú acaba de decir una chica con lo cual tiene que cumplir una serie de Lequi si todo y tal no está tan claro lo deja en manos también del Ayuntamiento con lo cual también eso hace que que hay ayuntamientos que si ayuntamientos que no tan poco que deberían de ponerse un poco más por la labor de de darse cuenta de cómo está el mercado oí Hinault

Voz 2 16:01 tan

Voz 7 16:01 hombre eh esa es la lucha que se lleva años no yo creo más de cinco años más muchos más que la luchaba en con el Ayuntamiento ha sobre el tema de la de los horarios de

Voz 0449 16:14 de la de las terrazas cuando ya nomenclátor anterior decía que que el Ayuntamiento podría podría influir o cambiar au o ciertos días añadí horarios este Ayuntamiento no añadido en horario al tema de la terraza así ha añadido horarios

Voz 3 16:30 sí

Voz 0449 16:30 encontraron incluso de de lo que dice la Junta eh por fiestas determinadas tipo Carnaval Semana Santa etcétera etcétera Es verdad que en ese en ese punto sí han cedido han concedido ciertas ciertos beneficios a a los negocios pero en la tele un caso concedido ni ni un minuto sea ahí han sido radicales sabemos que en otras ciudades como Cádiz en ciudades como podría modificó ni lo otras ciudades si el Ayuntamiento ha concebido no sé exactamente de qué forma lo hacen pero han concedido esa han tenido ese a bien dar esa libertad o es amplitud de horario para poder pagar podía tener a todo a todos los turistas que vienen que vienen en el que tienen que no podemos olvidar que vienen por nuestro clima o sea que es uno de los atractivos de esta ciudad salen vienen por el clima que se puede estar a las doce de la mañana en la terraza está Agustí Ximo justo en ese momento viene el camarero de turno por orden de su altísimo

Voz 0476 17:26 no

Voz 0449 17:26 dicen que levantarte no no es nuestra

Voz 3 17:29 es que usted está sentando una terraza Fran verdad es de una terraza la una de la mañana para que te tengan que levantar a las dos abajo no no sé que no tiene no tiene sentido

Voz 8 18:11 analizamos ya a la vuelta de pausa

Voz 2 18:14 los empresarios de hostelería de la ciudad de Cádiz que hemos convocado aquí en el Hoy por hoy estamos con Raúl Cueto con Alejandro Aragón con Fran renta hablando un poco de cómo está el verano en la ciudad de Cádiz de las deficiencias que también de los obstáculos que tienen que supo dar ellos para tener una noche en un poco más Adela que se está viendo este verano quería preguntaros ahora y es obligado ya en Cádiz que un camarero de cualquiera de los establecimientos que usted tenéis sepa ya inglés tiene bastante peso el mercado extranjero o real sigue siendo una ciudad en el que funcionará el idioma universal porque lo que vienen son cuatro cinco

Voz 0449 18:52 seis extranjeros al día y no viene más

Voz 0476 18:55 te diría que sí te falta idiomas no solamente ingle encontramos cada alemanes hay el el idioma

Voz 1101 19:04 hace falta que los que menos ha sepan defender no descarta que tampoco pero que sepan defender más menos una palabra importante

Voz 0476 19:13 el montante eso unos horarios no olvidemos hay gente que horario europeo si es exactamente también de todo el mundo tenemos que entender ellos no no extranjero tienen otros horario y que y que tenemos que dar ese servicio es pueden venir

Voz 1101 19:30 todo lo que quieran venir pero no hay bares abiertos no vamos en contra nada ni ni el camarero que hablar en inglés y en francés N primero aparte del Camero que se sepa entender relacionan con ello de alguna forma se sienta cómodo

Voz 0476 19:42 importante también está abierto saludo

Voz 2 19:44 muchos Frank que tiene la trapería muchas veces a las ocho de la tarde paso en alguna cosa hay unas colas tremenda de gente que quiere entrar en la trapería bastante temprano también son mucho mucho extranjero ahí

Voz 0449 19:55 con el tema de Bono con lo que está comenzando a Raúl que evidentemente es un horario ellos ambos enviados a las seis de la tarde es seis de la tarde de la hora que yo empiezan a decir que hay que hacer un esfuerzo evidentemente por adaptarse Un poquito a nuestra cultura y a las ocho tardes una obra para ellos ya casi podemos decir que esta tarde algunas a veces no sí que tenemos que hacer un esfuerzo entre todos de de ampliar un poquito nuestro horario cambiar un poquito porque tenemos aquí buscando numerario que sea cómodo para todos tanto extranjeros como como locales como nacionales ahí en ese en eso vamos yo creo que en eso en el centro sobre todo yo no conozco un poquito de horario del paseo pero en el centro más o menos todo el mundo estamos ya equilibrando ese horario ya ya no hay no hay nadie que abra más tarde de las ocho sea los ocho ocho y media es un hora en que ir lo que tú comentas que que los turistas a esa hora están ya deseando que ahora los establecimientos nuestro pues uno de ellos pero que hay más eh

Voz 2 20:52 para ese mercado entiendo también muy importante la promoción a través de Internet y redes sociales de páginas potentes bueno lo de comentarios como Trip Advisor quería preguntarle si no habéis abierto alguna vez con cierto temor Trip Advisor a ver lo que se comenta de nuestro locales porque se está dando mucho ahora una nueva especie que es como la extorsión por redes sociales de un comentario mala al a la mínima de cambio

Voz 0449 21:15 sí y eso hace mucho daño también a los locales como veis

Voz 0476 21:17 bueno tiene su parte buena su parte negativa cuando te ponen un comentario bueno pues te te alegras pero igual te pongo un comentario Marcos poner fuera de la culpa no es no es la mejor herramienta porque no es la el el esta herramienta carece de garantías de clientes no sabemos si son clientes verdadero cliente falso no sabemos si ya son verdaderas o experincia falsas no te voy a hablar de otras cosas pero que de otros factores que que también pueden influir pero que no no tenemos garantía de absolutamente nada no existe la posiblidad de de de de responder pero claro no es una ya una respuesta a toro pasado oí no

Voz 2 22:02 tendrán Thatcher no sé exactamente luego Hola es una

Voz 0476 22:05 lamenta que vale porque todo el mundo bien fuera ir sobre todo lo que están la usan muchísimo la abusos muchísimas Kinca deja lo mejor más El Boca Boca

Voz 2 22:12 es verdad que a la gente después abusa

Voz 0476 22:14 podrás ver que los que están en Primera en pues evidentemente tiene bastante afluencia de extranjeros por lo tanto si estás arriba los que venda fuera la usan bien pero sí que es una herramienta que dé credibilidad cortita vamos no es muy de hecho hay varios casos están demostrado de bares Kenny existen que se han creado páginas para que la gente esa demuestra para demostrar que no

Voz 1101 22:37 no

Voz 0476 22:38 que no es creíble los comentarios Advisor pero bueno también como es es media herramientas de pago de reserva claro hay bares que no trabajamos con esa con esa central de reserva es el tenedor que es tenedor y tres os vais a la

Voz 2 22:52 en la empresa y entonces sí

Voz 0476 22:54 hay hay varios factores que te que que se dedica a un poco ha hecho pues por detrás sabes que no tienes que tenerlo muy en cuenta pero sí que es verdad que leyendo llevaba te enteras de cosas que

Voz 1101 23:05 ni cámaras Ny estar veinticuatro horas en el local

Voz 0476 23:08 lo ves porque no estás delante de todo el mundo lo ocurre tiene su parte buena y su parte negativa Alejandro Fran

Voz 11 23:16 eh yo a ver yo

Voz 0449 23:19 yo soy de los que siempre digo que hay que estar agradecido porque que evidentemente es para mí es una herramienta que tiene un poder de convocatoria impresionante es el boca boca número uno del mundo que más bocado que es verdad que tiene es un arma un arma de doble filo porque claro y decir comentario muy buenos y te pueden decir comentarios que te hunden porque te hunden la moral y te pueden hundir hasta el negocio no

Voz 0476 23:45 Trumbo Frank dentro porque hay un factor importante hay gente que de trabajo con los comentarios de tres esa si eres empresario y hay un comentario en más de un camarero tuyo tiene dos posibilidades o creértelo o enfadarse con tu camarero si no si te lo esa no es que no se actúa Si despiden a tu camarero está o no fíjate que está haciendo haciéndole una gran putada una persona que está jugando su trabajo y si no despide no está actuando bien porque es una

Voz 1101 24:20 es un poco complicada impongo una grieta esta gente que pone comentarios

Voz 0476 24:25 que si se hubiera un Trias Maison de fontaneros de médicos de ideó otras profesiones más de uno se pensaría lo que pone porque te digo es una herramienta que debería existir en todos los demás profesiones y entonces la gente a la hora de escribir miraría un poquito como escribe con que dice lo que dice porque digo que hay gente que puede perder su trabajo o perderán seguro yo pienso que sé yo creo que sí

Voz 0449 24:54 pero también del empresario porque por ejemplo evidentemente yo soy un empresario que estoy en el bar está en el negocio sólo tengo un negocio evidentemente no puedo decir Raúl por ejemplo tiene varios negocios es imposible lo negocios o cualquier otro empresario yo soy un empresario que por lo que sea estoy en mi negocio icono o sea casi todas las espero hacia las vivo es decir que no me pueden engañar entre comillas de contar una historia que yo prácticamente no haya vivido

Voz 2 25:20 te puedes poner cara a digo

Voz 0449 25:23 mente incluso yo leo opiniones que di que se indiquen las escritos porque estuve allí porque se haya mentalmente me sólo toma las opiniones negativas yo creo que deberíamos de todos los no porque si no nos podemos volver locos me lo he tomado de forma constructiva yo por ejemplo recuerdo ahora llevamos dos mil y dos mil y pico opiniones pero yo recuerdo cuando empezamos que llevaríamos cuarenta cincuenta Mi eran buenas todas a una mala y tal pero esas primeras opiniones negativas me sirvieron para para hacer cosas como por ejemplo ampliar Mi Cava de vinos digo un ejemplo no es decir yo tenía un yo abría un negocio pensando en un que iba a funcionar de una forma que iba que que sería suficiente de Romeo con capacidad para veinte botellas de vino y cuando me di cuenta tenía opiniones negativas sobre ese tema que vinos calientes pues para mí fue un arma de

Voz 2 26:13 es una ayuda constructiva es decir que yo

Voz 0449 26:15 a raíz de eso pues amplíe mi comprensivo de Gitai amplié mi amplié mi cava para tener vino más fresquitos sea yo creo que hay que Tommaso un poquito sí sí son opiniones negativas yo confieso que me las tomo muy mal evidentemente pero que lo que intento es sentarme con los con los trabado en el que haya sido Hoyo conmigo mismo porque muchas veces hablan de mí están hablando de cámara elaboráis eso yo no pero que me me me ha intentado mejorar esto corregir esto sea verdad o sea mentira o que voy a un a veces es verdad que a veces me pero como yo estuve allí lo estoy viendo mucho es decir pues esto esto es verdad no es desde es verdad podemos mejorarlo

Voz 0476 26:53 Fran yo no sé si si yo tendré me mala suerte que tú pero yo yo he vivido de experiencia de gente que tal amenaza

Voz 1101 27:01 sin con pedirte algo porque el envites algo para que el de la cuenta te amenaza literalmente

Voz 0476 27:07 en el local antes de levantarse con persona que tenga negativa si no si no le das no le quita sino cuánto amenazan literalmente y a veces pues evidentemente te niega luego te ponen la que tenga te iba Noel sino él y toda la familia Hay el auto puede chino que lleva detrás quieren no han echado el alta

Voz 2 27:30 en copas es más tranquilo no eso él critica

Voz 3 27:34 no nos lo nos Emilia tanto eso no no te da no estamos está en el local mío que café copa no estamos tan tan mirado con eso yo estoy de acuerdo estoy de acuerdo con los dos pero yo creo que que efectivamente al al tener hace un un a una web que ya es una empresa que vende también de una central de reservas donde si no perteneces a ella pues en fin tiene algunos prejuicios e ideas después que se pueda abrir cualquier persona un perfil

Voz 5 28:10 con falso falso falso

Voz 3 28:12 yo sin ninguna credibilidad como decíamos ante y opinar Levine de un local e incluso sin sin haber sido clientes que eso es lo que desea el problema que estamos estamos opinando e incluso de locales que que ni son ni han sido cliente después eso que se ha demostrado en muchas ocasiones que que había opiniones falsa que ha habido cambio opiniones que que se crean corrientes para para perjudicar o beneficiar a un local que también se puede beneficiar a un local con otro corriente de opinión es entonces un arma difícil de controlar hay peligrosa

Voz 2 28:48 el equilibrio de Tenerife para ir terminando o

Voz 9 28:51 os pido que me digáis

Voz 2 28:54 pero sí existe cierto margen en Cádiz para algo imaginativo para cosas nuevas o cada es una ciudad bastante encorsetada en cuanto a esto alegría a la hora de hacer nuevas propuestas que tengan debutar incluso con el apoyo de las administraciones o con un poco de inventiva cómo lo ve

Voz 3 29:11 yo yo creo que Cadí tiene grandes posibilidad

Voz 12 29:13 de grandes posibilidades muy

Voz 3 29:16 ir de cosas nuevas incluso ni tan nueva tenemos que mirar ni teníamos que mirar una nota poblaciones seguramente que hagan cosas cosas mejores que nosotros incluso cosas que no estamos haciendo nosotros yo creo que el yo opino que Cuddy hecha por parte habitaciones no en encasillada o no encasillada o o en qué modelo de negó en modelo de de de Ciudad estamos estamos medido Si Si estamos por el turismo sino estados Puerto el turismo sí pero poco porque las molestias cuidado porque o vamos a toda o no vamos a toda hay un periodo de inicio de temporada de playa que cerrarán la playa que tenemos en Cádiz Gonzalo tener algún módulo abierto el central por ejemplo si queremos traer turismo en invierno o romper la estabilidad a ese tipo de cosas solamente en verano planifican motos hecha actividades debimos del verano de verano de nuestro Carnaval Carnaval todo daño yo creo que hay muchísimas más posibilidades y que creo que era la ciudad tendría que tener un modelo turístico volcarse con él me casé con él trabajar tanto en todo el año

Voz 0476 30:27 Julio Cadí Cadí capital Si no es que estamos al lado de de Tarifa que es la capital mundial del viento aquí pega el mismo viendo tenemos varios Expo aquí en la misma capital donde práctica perfectamente mismo deporte no potenciado el tema de los cruceros sí que es verdad que está bien tenemos que cuidarlo porque está dando mucho resultado los bares del centro y el casco y los comercios del centro viven hacen subir sus ventas el del año en muchas ocasiones gracias al crucero que tenemos el Carnaval tenemos buen tiempo tenemos las puestas de sol maravillosa tenemos una playa magnífica tenemos bastantes herramientas de hecho bueno se potencian pero hay que trabajar sobre todo hay que hay que hacer llegar un acuerdo entre administraciones convecinos Hay comercio aquí actualmente en el que bandas El vecino hemos convertido una ciudad demasiado encorsetada al descanso y y está bien que la gente descanse claro que está bien porque la gente tiene que vivir tranquila pero creo que de alguna forma tenemos que buscar que se mueva la economía con lo que tenemos aquí de la industria cortita Easy sí sí resurge por mejor porque más de una hora en la calle y menos menos menos esfuerzo tendremos que sepa para llegar las ventas pero como no hay esa industria tenemos que y lo que tenemos que si es prácticamente inagotable que es la playa y el sol y el buen clima el el la cómo cómo la gente participa de caddie en sentido de Carnaval durante graciosas se ríe unos con otros de Cádiz todo el mundo quiere volver

Voz 1101 32:14 pues eso tenemos que potenciarlo no se vuelven y luego no se lo pasan bien o vuelven aburren no bueno

Voz 0476 32:20 en y la gente ya no tiene alegría pues estamos perdiendo nuestro potencial más importante que mantenían

Voz 0449 32:30 yo yo creo que hay mucha capacidad sabe mucha capacidad para hace otros otro tipo de cosas y tenemos la playa donde este año no se han practicado en los han hecho previamente eventos eventos deportivos cuando aquí hablábamos hablábamos antes fuera de fuera directo hablábamos sobre el sobre este tema cuando aquí siempre se han hecho eventos tipo cae en fin mundiales de Voley mundiales de fútbol de fútbol playa en qué playa mejor de España se pueden hacer campeonatos de Voley Playa campeonatos de fútbol playa el clima prácticamente acompaña todo el año o todo el verano desde junio hasta octubre pasado noviembre que decir tenemos tenemos a Podemos en la capital de deportes al aire libre de España osea porque hay que tenemos no son los estaba prendida no se está explotando creo yo todo lo que se pudiera se podría explotar porque yo creo que ahí tiene que hacer lo hizo en el Ayuntamiento junto con la Junta de Andalucía para poder volver a traer este tipo de eventos eso esto es lo que es la playa sea porque consideró que deberían hacer más eventos musicales en la playa me Sí Se Puede porque es que eso va en contra de lo del descanso pero que evidentemente o a todo el mundo se puede ver en contento a la vez es muy complicado pero que eventos musicales y eventos deportivos al aire libre y sobre todo en verano

Voz 0476 33:47 no

Voz 0449 33:48 en esta playa una playa tan desaprovechada yo creo que es que en absurdo se que te vas a yo yo soy por ejemplo yo soy gay

Voz 13 33:53 algo y en el norte en La Coruña donde donde el tiempo todo el mundo dice que allí llueve tal sea llueve hay hay un mes de hay un mes de verano fuerte en La Coruña que aprovechan la playa de El primer dio hasta el primer día hasta el último

Voz 0449 34:07 nosotros tenemos una playa urbana sino la mejor de España no la aprovechamos ni con elementos musicales ni con eventos deportivos eso por un lado yo creo que ahí hay hay mucho esfuerzo y mucho mucho potencial para hacer en otras partes de Cádiz como hemos dicho antes incluyendo puntales todas las parte de Cádiz se pueden hacer tipo de actividad después aunque el otro día hicieron una tímida que estuvo bastante bien que fue el mercado provenzal eso eso nos da una idea de de la capacidad de de lanzar al mercado Andalusí es que hicieron el centro nos da una idea de la de la de la necesidad y las ganas de la que tiene la gente de que haya eventos sea yo estuve en el centro estuve dando un paseo con mis hijos estaba la calle estaba estaba el centro abarrotado de gente los bares y las terrazas llena en los bares comercios sea eso tiene un poder de convocatoria cuando haces algo distinto a lo que hace siempre porque yo Carnaval así muy bien pero cuando haces algo distinto de lo que hace es habitualmente la gente sale a la calle sea que dice que hay que comer el coco un poquito junto con la administraciones incluso hacen mesas yo yo considero que habría que hacer mesas mesas con la hostelería comercio hay varias acusaciones en Cádiz donde podríamos en todo el mundo es decir que aportaran ideas con al Ayuntamiento ese idea se llevan a cabo es que hay muy buenas ideas que nadie lleva a cabo porque a lo mejor el Ayuntamiento no no no se llega enterar o no hay una mesa donde todas esas ideas se puedan poner encima de la mesa a aportar para poder para poder mejorar y vamos a ser más atractivos para para para la gente que une

Voz 2 35:33 para para generar más economía que hacer lo que se trata de la empresa en la que estáis todos a una afloran renta Alejandro

Voz 8 35:40 Aragón Raúl Cueto a la hora de Charlotte Raúl Cueto de Moon saliva con Alejandro Aragón también de Novi Arsenio Mané a la vez

Voz 2 35:49 entre etc etc de columna muchísimas gracias por estar en el Hoy por Hoy Cádiz ir darnos esta perspectiva tan interesante una ciudad que vive al fin y al cabo del turismo aunque luchemos contra la nacionalización pero cada recibe ahora mismo el turismo muchísimas gracias por estar aquí

