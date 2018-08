Voz 1 00:00 hoy por hoy Cádiz

Voz 3 00:19 bienvenidos a parado aquí estábamos aquí seguimos en el Hoy por hoy el programa más gaditano de la radiodifusión mundial que está caminando ya en su segunda parte este jueves veintitrés de agosto con temperaturas fresquitas aquí en la capital gaditana tenemos entre veintitrés y treinta grados gracias a que ha llegado el poniente no se nota tanto esa bajada de temperatura como les hemos dicho al principio en el puerto y en Chiclana donde están hoy entre los veintiuno y los y XXXV bravos aquí en Hoy por hoy hemos dicho al principio de de programa en el sumario que hacemos al principio tenemos un argumento principal y es que queremos conocer cómo está el tema de la compraventa de viviendas en la capital gaditana así que tenemos ya los invitado en los estudios vamos a ello si se quiere vender una vivienda si quiere comprarla escuche con atención que tenemos aquí en los estudios de Radio Cádiz a Álvaro Pedreño de Hispania muy buenas tardes Álvaro hola buenas tardes muchas gracias por aceptar la invitación por parte de cariz inmobiliaria tenemos a Ramiro Molina Ramiro muy buenas tardes y buenas tardes

Voz 1307 01:39 eh Ia David carrera buenas tardes David buenas tardes

Voz 3 01:42 muchas gracias a los tres por aceptar la invitación del Hoy por Hoy Cádiz fundamentalmente para trazar un mapa de cómo está la compraventa de pisos ahora mismo la ciudad de Cádiz un mercado que muchos apuntan que que va en auge de nuevo después de una crisis que los acudió de manera muy importante pero ustedes son lo que tiene la palabra porque son los que más de hecho como está a la venta de viviendas en Cadí comparados con el año anterior el año anterior el otro el otro vamos a mejor vamos a peor

Voz 5 02:08 no

Voz 6 02:09 bueno pues en te yo si os parece

Voz 7 02:13 nosotros en Hispania estamos sí hemos notado que ya desde el año pasado ha habido un repunte en el número de operaciones

Voz 6 02:21 y si no tanto quizá un repunte especialmente importante en el precio de la vivienda pero si bien el volumen de operaciones en el ritmo de del mercado si notamos que uno hace los últimos años había basado un poco las ventas sobre todo en en clientes inversores que estaban buscando buenos precios y que buscaba en lo que buscaban era en rentabilidad o una segunda residencia en en el centro de caddie tal donde nosotros hemos notado un repunte mayor en operaciones para gaditanos buscaron la vivienda habitual en la zona de Puerta Tierra en la avenida pisó ya se empieza a ver operaciones encadenada de gente que vende una vivienda de dos dormitorios para comprar una De3 porque aumenta la familia Fein eso sí que nosotros lo hemos notado con un repunte importante respecto a años anteriores

Voz 1307 03:11 si como dice Álvaro que este año

Voz 5 03:15 como le pasó se está notando bastante el repunte se nota mucho la ventas en la zona de Puerta Tierra de familias en el casco antiguo sí se nota que hay familias había sigue habiendo muchos inversores comprando sí pero se nota una subida importante

Voz 3 03:31 en el acciones que lo achaca a la recuperación de la economía los precios

Voz 5 03:36 los precios están subiendo pero no su vena el ritmo de las capitales principal en España digamos

Voz 1307 03:44 lo que lo fundamental es que lo que decimos se nota nuestra recuperación económica en Cádiz

Voz 3 03:52 ahí hubo un repunte del mercado de compraventa de viviendas que mercado tiene más peso en viviendas de segunda mano y el de viviendas de obra nueva que también las hay están retirándose muchas promociones en la en la ciudad cuál es el perfil que que más está más esta vendiéndose más detrás en el mercado

Voz 8 04:09 bueno el en cuanto al tema de vivienda nueva sobre todo en el en el centro se está vendiendo a un ritmo bastante alto luego como comentaba Alvaro el tema de la primera vivienda sobre todo pareja jóvenes que antes no podían acceder por el tema de que los bancos no estaban dando crédito parece que es un poco más flexible lógicamente los precios sean Adecco pueden llegar sobre todo en zonas barriada Loreto que son precio más económico pueden acceder a esa a esa primera vivienda hay otras zonas como puede ser el centro que si hay una demanda muy alta tanto de de gente de fuera de caddie extranjero incluso el propio Garitano pero en el centro si es verdad que el el aumento en cuanto a precio ha sido quizás es un poco mayor que en el resto por ejemplo zona playa que tenían precio desorbitado sea adecuado y se sigue manteniendo

Voz 6 05:02 no pienso que habría que diferenciar un poco las causa según el tipo de viviendas yo creo que de los inversores les sigue pareciendo atractivo Cádiz porque es verdad que en otras zonas de España ya los precio están muy llevamos muy altos y entonces ya la posibilidad de inversión está más más difícil sin embargo en Cádiz si habiendo oportunidades de inversión si con lo tenemos en cuenta estudiando lo con la realidad que deja alquiler después la como decía David la la facilidad la financiación por parte de los bancos está posibilitando que el mercado de vivienda habitual se incrementando en las operaciones por eso porque los bancos tienen un poquito más abierto el grifo hoy ya se consiguen operaciones con un porcentaje de financiación más alto del ochenta en fin que es más fácil acceder al mercado de la vivienda habitual

Voz 3 05:54 se ha abierto un poco más la mano por parte de los bancos en cualquier caso de todas las operaciones inmobiliarias en España en Hispania la mayoría son como decía Álvaro que están notando que hay cada vez más personas de Cádiz que Buján su vivienda habitual o como ocurría justo después de la crisis lo que se acercan más son los que quieren invertir una segunda vivienda

Voz 5 06:14 en Cádiz Inmobiliaria el ochenta por ciento de las compras son gente de Cádiz que puede acceder a él hay alguna buena hipoteca que es más inferior que un alquiler entonces ser repuntó mucho ese tipo de venta sigue habiendo un veinte por ciento al mejor de operaciones que son inversores pero actualmente es in

Voz 1307 06:34 Friol los inversores a la a la familia

Voz 5 06:36 tan comprando

Voz 6 06:39 sí yo también me gustaría decir que los inversores no tienen que ser porque es sólo de fuera que como dice Ramírez claro nosotros por ejemplo en España nos encontramos que mucha mucha operaciones eso de gente de caddie gente joven de Cádiz que trabaja fuera y que ve la oportunidad de tener un piso en Cádiz invertir porque has futuro siempre tienen la expectativa de poder volver y entonces quiere con aprovecha y comprar algo en Cádiz aquí entonces que muchas veces hablamos de inversores y siempre vemos que gente de fuera que viene como a invadir noi Abel la él gaditano también tiene posibilidad de invertir de hecho ya te digo clientes que tenemos trabajando en el extranjero trabajando en Madrid en Barcelona que han podido juntado unos ahorros rápidamente intentan comprar una vivienda en Cádiz para detenerla ya y tener algo con una rentabilidad en su ciudad algún día poder venir

Voz 8 07:31 efectivamente como como están comentando hay que tener en cuenta yo creo que esto influye mucho el precio del alquiler en Cali muy alto sobre todo porque hay que diferenciar el alquiler anual que es escaso y muy muy caro por qué la vivienda turística que da una rentabilidad muy alta y quién se dedica pues alquilar a estudiantes durante la época de de Universidades y luego lo alquila en verano entonces claro si vas a buscar un alquiler anual que están pidiendo seiscientos euros puedes acceder a una vivienda que te van a dar la hipoteca por cuatrocientos eso está posible tanto e incrementando que ese perfil de cliente que a lo mejor buscaba antes un alquiler porque no le iban a dar la hipoteca para comprar secta derivando hacia una compra

Voz 3 08:18 o sea que el el boom de la vivienda turística indirectamente está favoreciendo la compraventa de vivienda ese es el diagnóstico que hacer

Voz 8 08:26 bueno la vivienda turística concretamente en Cádiz y yo veo que el el que quiera invertir en vive en vivienda turística se centra en en el centro histórico como vivienda turística el paseo marítimo no es una buena opción sobre todo por el invierno y demás quien quiere un alquiler turístico la demanda alta Channing en el centro

Voz 3 08:45 ah y como ha sacudido ese boom de las vivienda turística no sólo al mercado del alquiler que me ha dicho ahí que han subido mucho los alquileres anuales está matando prácticamente de los alquileres anuales existen alquiler anual y todavía

Voz 5 08:59 la los alquileres anuales siempre existieron siempre fueron esas escasos siempre en Cádiz el alquiler anual fue co fue caro en ningún momento el alquiler anual en Cádiz el económico lo que es el alquiler yo creo que fue lo que menos ha subido en los últimos años digamos

Voz 1307 09:16 lo que sucede es que había turística busca un tipo de perfil de cliente que no es el perfil de cliente inquilino de Cádiz vamos a entenderlo

Voz 6 09:28 yo bien Ramiro

Voz 1307 09:33 creo que es un error

Voz 6 09:34 achacar al alquiler vacacional el tema de la escasez de oferta en

Voz 1307 09:40 que por años ni el precio es decir si bien

Voz 6 09:43 por ejemplo en ciudades como Madrid Barcelona que sea atacado mucho al apartamento turístico es donde más han subido donde menos oferta hay eso que hay restricciones para el que turístico porque no sea licencias aún así el precio de alquiler sigue subiendo mucho más que en Cádiz entonces yo tengo muy claro es una idea personal mía que el problema de la alquiler no es el vacacional aquel turístico que menos y menos en Cádiz que es una ciudad donde la economía el turismo es fundamental con lo cual necesitamos alojamientos para que vengan los turistas y fomentar riqueza a la ciudad con lo cual lo veo más una ventaja que un inconveniente pero sin ninguna duda por lo que hay que hacer desde el punto de vista es una legislación que proteja a los propietarios un propietario tiene una legislación que le protege

Voz 1307 10:28 frente a los pagos vale

Voz 6 10:30 no va no me cabe ninguna duda que todos los pisos vacíos que hay saldrían al mercado del alquiler con lo cual habría más oferta bajarían los precios los jóvenes podrían incorporarse alquilar una vivienda porque los precios bajaría achacaron el problema de la alquile algo que es vacacional para mí es un error lo que no puede ser es que en este país una persona no te pague incitarles Un año y medio en poder disponer de tu casa y eso es lo que hace que le entre miedo a los propietarios de los propietarios decían tener casas vacías no ponerlas en alquiler que decían que decidan algunos dedicar al alquiler vacacional cuando a veces sino porque el alquiler vacacional el que lo hace excelente es muy rentable pero el que intenta alquilar un piso vacacional lo tiene medianamente decorado o arreglado ese día te digo yo que con la fiscalidad que tienen los alquileres vacacionales qué tal al fin la limpieza de yeso no les salen los números no sabe lo números con lo cual al final es siempre

Voz 3 11:29 la algo que no es la panacea

Voz 6 11:31 simplemente es por miedo a no ponerlo por años por si acaso me inclino no me paga ese problema no tienen vacacional entonces yo considero que es la forma de que los pisos de los pisos de alquiler bajar el precio es hacer una regula una ley una legislación que proteja a los propietarios que están indefenso ante los impagos

Voz 1307 11:51 Romero opina

Voz 5 11:53 le dice digamos aquí el problema es que la ley es son la justicia es lenta para desahuciar tenemos que entender bien claro que las viviendas turísticas que estamos hablando en este momento el ochenta o el noventa por ciento habiendo turísticas son de un dormitorio no son viviendas para familias no nos engañemos no es la vivienda turística no ataca a la familia gaditana contrario de lo único Case como hay árboles darle riqueza Cádiz así que la gente venga los crucero ayuda mucho miren la gente con los en Cádiz pues vuelven a venir gracias a la vivienda turística pueden volver a venir tenemos que recordar que en Cádiz capital no hay una gran oferta hotelera necesitamos Sabina turísticas

Voz 3 12:39 pues si os parece vamos a una pausa publicitaria ingerir estamos aquí tocando más temas del mercado inmobiliario que hay mucho por tocar

Voz 3 17:04 mira aquí seguimos hablando con representantes de Cádiz inmobiliaria ID Hispania dos inmobiliarias de la ciudad de Cádiz que no están contando cómo está un poco el mercado de compraventa de viviendas y la realidad actual inmobiliaria de la ciudad de Cádiz y quería preguntaros ahora en la las promociones de vivienda que se han reactivado que en lo que se está construyendo qué es lo que se está ofreciendo más apartamentos para que sea una oportunidad de inversión para muchas persona os están también construyendo en Extramuros se opta más por tres dormitorios cuatro dormitorios viviendas más como está la cosa

Voz 6 17:38 bueno nosotros por ejemplo en Hispania tenemos no ahora mismo comercializando una promoción de viviendas nuevas que la en la calle Cristóbal Colón número quince y hay dormir pisos tanto de un dormitorio de hasta tres vale saque viviendas para vivienda no son viviendas con fines chico ni que vayan destinar al alquiler son viviendas de tres dormitorios dos baños y los dormitorios pues el de uno con unos precios de entre ciento ocho el de un dormitorio y hasta doscientos cincuenta y ocho mil el tres dormitorios co siendo ático sabe son precio con ascensor fincas rehabilitadas impecable osea que así ha salido es acaba de empezar a comercializar ya ya vio dos venta sabes que la gente sí está muy receptiva a viviendas de obra nueva en pues ya sabemos que hay muy poco suelo y caemos boquita oferta de obra nueva con lo cual en cuanto si se sale comercializan cada precio razonable normalmente se vende en se venden rápido

Voz 1307 18:33 no

Voz 6 18:34 después bueno después si tenemos algunos clientes que han comprado fincas con directamente para dedicarla apartamentos turístico pero bueno eso ya no es un digamos que ya el propio el propio promotor lo va a promover como apartamentos turísticos lo vas a explotar

Voz 3 18:48 la de Inmobiliaria también tiene nuevas promociones cómo está la situación cómo lo vais

Voz 5 18:53 mina las promociones siempre sea de uno de dos dormitorios tenemos a entender que casi siempre los de un dormitorio son para inversiones la familia buscan más que nada de tres dormitorios y a lo mejor alguna pareja buscan de dos dormitorios es raro que una pareja busque de un dormitorio eso que ahora chico de no no te dicen que siempre quieren para un futuro niño o para una salita o lo que sea entonces realmente sí pero no existe ninguna promoción que se puede hacer solamente de un dormitorio porque los espacios no todos estamos viendo la obra nueva pero guisa salvar se mueve muy rápido es una oportunidad tenemos que entender que compramos a un futuro Maale entonces es algo que está moviendo mucho pero casi siempre hay muy poco espacio para serán alguna promoción

Voz 3 19:46 también entiendo que habrá mayor seguridad del comprador hubo muchas promociones nuevas que es la época de la crisis quedaron a media parada ahí tenemos un chorro ya esa seguridad se va recobrando poco a poco no ahora después de la crisis

Voz 5 19:57 casi todo eso ya ha cambiado han cambiado ahora el comprador está muy seguro nunca corre riesgo su dinero normalmente siempre va avalado por una entidades bancarias entonces ahí no hay ningún peligro muy difícil que se repita una situación no

Voz 10 20:14 la única forma sería cooperativas las cooperativas si corres un riesgo pero la cooperativa

Voz 5 20:17 en un momento donde que tú entras como promotor yo siempre recomiendo que no se entre en una cooperativa pero bueno

Voz 3 20:24 que para gustos colores en el mapa de Cádiz donde se venden más viviendas según vuestra experiencia el casco histórico está de moda el paseo marítimo se sigue vendiendo pese a los precios altos cuáles son la zona los puntos calientes del mercado inmobiliario

Voz 1307 20:38 dice

Voz 8 20:40 bueno como bien dices el centro tiene una demanda muy alta tanto de de Haditha no como como de de la gente de fuera y luego sino nos venimos a Puerta Tierra lógicamente hay que diferenciar mucho el perfil de cliente como comentaba ante la zona de barriadas pues suelen ser tener demanda de alguien que ha estado viviendo allí busca su primera vivienda porque son más económicas entonces sí es verdad que hay una alta demanda en en esa zona simplemente porque una primera residencia a menos que sea tengan un sueldo de cuatro mil euros pues en la avenida te va ser muy complicado iniciar esa esa primera residencia normalmente cuando hay una compra venta en el paseo marítimo zona Laguna zona Avenida pues suele ser que han venido para buscar una una primera residencia pero ya vienen con una ganancia anterior de una operación

Voz 6 21:38 como cómodo

Voz 7 21:39 estaba antes que nosotros

Voz 6 21:42 en el dos oficinas digamos que en la oficina del del centro de San Francisco sí que evidentemente el noventa por ciento son operaciones de de inmueble de del centro que que la mayoría suelen ser sesenta por ciento Así de comprar para invertir vale cuarenta más menos sean para Gabi vivienda habitual allí en el centro después la tierra lo que os comentaba ante sí que hemos notado un aumento muy importante en operaciones encadenadas en parejas jóvenes que comprara un piso que no tenía censor que mejoraran progresado que ahora ya hay nivel de confianza tanto laboral como de ingreso económico bastante más alto que hace unos años con lo cual la gente se atreve a dar el salto de mejorar en su vivienda en busca una vivienda ya con ascensor a lo mejor con dormitorio más se posibilita que esas personas al poner a la venta su piso de que no tiene ascensor o los jóvenes que lo compren Valeri estos den el salto a la a la vivienda en poquito mayor de de mayor precio censor que tenga otro otras prestaciones y entonces nos otro es donde más en la zona que más quizá más estamos viendo ese ese movimiento sea la avenida hilos alrededor las perpendiculares a la avenida segunda línea de la avenida del barrio de La Laguna es decir ese mercado así que sí que lo notamos que está muy muy caliente

Voz 3 22:57 por último ya en el quería preguntaros por una parte del precio medio de una vivienda en cuanto tiene que tener ahorrado a una pareja para su primera vivienda por ejemplo y también quería preguntar por el por el mercado en barrios como el río San Pedro San Fernando son han sido durante mucho tiempo una opción para muchos gaditanos que lo podían adquirir una vivienda en Cádiz eso está reactivando con esa subida de precios que me comentabais

Voz 5 23:22 en Cádiz Inmobiliaria tenemos la ventaja

Voz 6 23:24 el departamento financiero

Voz 5 23:27 qué podemos las operaciones la gente joven puede comprar hasta con muy poco dinero porque buscamos ir tenemos convenio con varias entidades bancarias para que nuestro cliente eleven hasta el ciento diez por ciento digámoslo piso y hasta los gastos también entonces se está activando mucho el perfiles entonces contemplar a fines sesión no hay problema en la zona fuera de Cádiz tenemos entender que si a lo mejor puede ser que esté activando un poco mal la venta el río San Pedro San Fernando pero tenemos que entender que es lo mismo ha pasado a ser diez año tras la gente ha comprado ya los años al año cuando años arrepentía volvían de alquiler a Cádiz siempre digo lo mismo ante ser ese tipo de inversión habría que pensarlo dos veces porque cuando de repente la broma ya la hecha hay algo claro Zaragoza sale muy caro volver a Cádiz Álvaro

Voz 6 24:19 eh bueno respecto a lo que preguntabas de cuánto tiene que tener ahorrado es que como decía Ramiro hoy en día el tema de la financiación es un mundo en un mundo me refiero va a ser el perfil del cliente según con el valor de tasación que pueda tener la vivienda en fin es que debe y según sobre todo el precio

Voz 1307 24:42 en teoría los clientes deberían de tener

Voz 6 24:45 para no tener problema en ninguna entidad el veinte por ciento más los gastos pero claro esto gracias a Dios no es así porque si no sería imposible en Cádiz entonces claro si son menores de veinticinco años de compran por debajo ciento treinta mil los gastos se reducen mucho porque tienen bonificación en los impuesto vital tal entonces no te puedo decir concretamente cuánto tiene que disponer un cliente porque cada caso lo estudiamos igual que que los compañeros lo estudiamos hoy planteamos una financiación y unas posibilidades para solucionar el tema de la compra pero no te puedo decir exactamente respecto a lo de la la la localidades colindantes nosotros sí hemos notado un aumento en las ventas en el río San Pedro pues además son viviendas de pegado que tienen que tener un determinado perfil de cliente porque los precios han bajado muchísimo muchísimo que cuando bajaron en Cádiz San Pedro bajaron muchísimo más qué pasa que ahora además de San Pedro a la hora de la recuperación que es que tiene el segundo puente hecho ya entonces claro clientes que yo estoy de acuerdo con Ramiro que sirva iba a finales de acabar en Cádiz y el paso de de comprar fuera para después de que vender acabar comprando en Cádiz pero sí es verdad que da la posibilidad de comprar una vivienda a personas que no tienen la posibilidad de vivir en Cádiz y que bueno al final estoy San Pedro está a cinco minutos Malí estamos hablando de que comprar una vivienda allí financiando el cien por cien la cuota son doscientos setenta euros al mes cuando están viendo un alquiler de cuatrocientos entonces y yo si recomendaría a persona que les encaje y que que y que por su ingreso Le no tengan la posibilidad de comprar encadenada que compré en el San Pedro por ejemplo que ya en Cádiz porque lo vemos todo muy lejos pero en cualquier ciudad de España sería incluso la propia ciudad

Voz 3 26:27 a un barrio hace mes Ramiro Molina de inmobiliaria David carrera dedicada inmobiliaria también y Álvaro Pedreño de Hispania muchísimas gracias por estar aquí en el Hoy por Hoy Cádiz para dibujar ese mapa inmobiliario que muchas veces tenemos duda de cómo se distribuye ICO la los nuevos fenómenos de alquiler turístico además también cambian mucho muchísimas gracias eh

