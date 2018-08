a este equipo cuatro con el arreglo de unas tenía una así un patrimonio que es realmente fundamental no sólo para las explotaciones agrarias dijo Dios Rulet cinco también para el cuidado de nuestro de nuestro entorno natural me nuestro patrimonio natural como son muchos camino no

Voz 3

03:57

no se europeo en este tipo de actuaciones estábamos o te determinan que tienes que hacer una inversión que al menos tenga un una mantenimiento durante cinco años que ocurre que claro un sitio donde sabe que hay inclemencia meteorológica al muchos municipio e incluso no se debían a poder firmar este compromiso entre mantener este camino durante cinco años por tanto lo que éste ha pretendido ahora crean actuaciones jueces de importante calado para que se hiciesen obra grande que no se hiciesen amiguitos pequeñito que a lo mejor con la próxima lluvia pues prácticamente otra vez se vuelve a deshacer el arreglo que está hecho de ese sí ha sido uno de los condicionantes pero no por parte de la Diputación sino por parte de los criterios que se establecen dos europeo que la Junta tiene que trasladar en la normativa cuando ellos han hecho su base por lo demás bueno pues en principio cada municipio ha tenido libertad para el sprint la actuación que creía más conveniente en su término municipal bueno pues como hemos como ya te digo municipios desde pequeñito o como la sierra de Cádiz por Obilla un rosario hasta otros más mayores como puede ser el derrota por ejemplo o que o que que también lo tienen en esta en esta convocatoria concedidos con lo cual bueno pues queremos que la ayuda entre todas las administraciones conlleva que este tipo de actuaciones tengan buen fin no porque lo que nosotros no hemos dado cuenta de la Diputación es que mucha veces tenemos fondo disponible pero en el momento que falta una financiación municipal dada que la circunstancia económica de la mayoría de los ayuntamientos no sólo las mejores pues la verdad es que muchas veces se pierdan los proyectó entonces en este tipo de actuaciones lo que pretendemos salvar precisamente es eso que se pierda esos fondos y que se puedan por supuesto utilizadas para mejorar la calidad de ida al conjunto de la provincia en este caso hemos rural