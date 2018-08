El sector del taxi en Hoy por Hoy Cádiz

Voz 3 00:00 sí para saberlo quien mejor

Voz 0666 00:15 por qué nos lo cuenta de de dos taxistas de la capital gaditana Félix Romero Secretario de Radio Taxi muy buenas tardes

Voz 4 00:22 hola

Voz 0666 00:23 muchas gracias por aceptar la llamada de Radio Cádiz viene acompañado de Rafael Reyes que es el presidente de Radio Taxi Rafael Reyes muy buenas tardes

Voz 1894 00:28 hola buenas tardes bueno contarnos qué momento

Voz 0666 00:31 que atraviesa el sector del taxi en servicios para todos demasiadas licencias no sé cómo está el sector cómo lo veis

Voz 1894 00:37 bueno actualmente la flota se componen de doscientos veinticuatro licencias y nosotros pensamos que verdaderamente son demasiadas para actualmente los servicios que tenemos la ciudad teniendo en cuenta que el número de licencia el ratio de habitante todos sabemos que la capital de aquí en Cádiz la ciudad de Cadí ha bajado considerablemente su población por lo tanto pensamos que doscientos veinticuatro licencias son excesivas para esta ciudad y de hecho nosotros tenemos o no a través de nuestra propia voluntad una autorregulación en qué consiste en treinta y seis horas de descanso mensual perdón semanales a través de eso es lo que hemos estamos intentando un parque a nosotros el servicio no sea rentable cada uno de nosotros pues ya digo descansamos veintiséis horas a la semana para que intentar que el trabajo que hay sea más se reparte un poco mejor y todos lleguemos a finales de me en mejores condiciones

Voz 0666 01:36 en la calle de lo que se trata básicamente en qué número de licencia sería el ideal para que hubiera en la ciudad

Voz 1894 01:44 teniendo en cuenta ahora el descanso que tenemos yo creo personalmente que él ve como una ciento cincuenta licencias y que el descanso se cambiara que un día a la semana o incluso parte es como otro ciudades que descansan la mitad de la flota un sábado y la mitad de la flota el domingo habría que cambiar varias cosas a las que bueno el problemas es que yo voy aquí principal es como hacer ese rescate de licencias hay ciudades grandes como Sevilla que sí que lo hicieron desde el dos mil nueve sí a través del Ayuntamiento como una ayuda del Ayuntamiento hay otra parte de los taxistas han ido retirando licencias a lo largo de estos años de hecho en el año esta actual creo que sean han llegado a retirar casi treinta y tres más de trescientos licencias habían dos mil quinientas en el año dos mil nueve y están ahora por dos mil uno a dos mil dos una cosa así poco a poco pues está siguiendo retirando cómo hacerlo alguien caddie bueno yo tengo mis ideas personales ahí incluso esas podía indicar el Ayuntamiento pero bueno creo que el Ayuntamiento ahora mismo tampoco está en condiciones de de prestar mucha ayuda

Voz 0666 02:45 en ese aspecto no ha habido mucho debate las última fecha mucha polémica por la concesión de licencias WC por el hecho de que no se respeta la proporción una licencia por cada treinta de taxi que es lo que el acuerdo al que se había llegado aquí en Cádiz incidencia eso de de las licencias de servicios privados con conductor o realmente no se nota prácticamente no

Voz 4 03:05 la bueno mira aquí es que principalmente esos son dos discusiones porque por un lado está la las concesiones de licencias UMTS y por otro lado está la aplicación avifauna entonces claro eso van unidas de la mano pero Akin caddie bueno en cada en España en general la juguetes se llevan existiendo desde muchísimo tiempo y nosotros hemos trabajado y existido con ella siempre perfectamente a través de la de la aplicación y claro entonces ellos empezaron a trabajar como si fuera un servicio de taxi cosa que bueno ellos son coche de alquiler con conductor pero no es un servicio de taxi como tal entonces nosotros lo que pedimos es que ellos tienen sus normas de funcionamiento y que las cumpla ello como bien sabe la gente bueno o puede saber público en general ellos tienen que salir ya pre contratados digamos ellos tienen que salir con su itinerario con el precio fijado hacen su recorrido y cuando terminen ese recorrido tienen que volver a al garaje no por llamarlo de alguna manera ellos no pueden o no pueden coge no pueden estar trabajando en zonas de captación de clientes no pueden recoge pues lo típico

Voz 5 04:23 no que todavía no pueden estar por la calle habían volado la estampa

Voz 4 04:26 famosa que hay el cliente no que te levanta la mano y tú paras y los recoge eso la juguetes fueron lo puede y eso es lo que están haciendo con lo que pasa que a través de esta aplicación

Voz 6 04:38 y el

Voz 4 04:40 la gran demanda de gente comprando licencias de se tanto es así que es un dato bastante sorprendente que una licencia de se está costando actualmente unos treinta y seis euros cuarenta euros y la están vendiendo por setenta ochenta mil euros es una cifra realmente escalofriante por decirlo de alguna manera

Voz 0666 05:00 porque hay que negociar con la OTAN respetando las normas también hubo cierta polémica recuerdo en un momento dado con tasas de otras localidades de Jerez por ejemplo sobre todo con los del aeropuerto cómo se coordinan ustedes con los taxistas de otras localidades con los servicios de taxis de otras localidades cuáles son las reglas básicas para ustedes cuando van a Jerez o los dejaré Juan bien y cuando van a San Fernando en definitiva cuando no están en la localidad de taxi en cuestión

Voz 4 05:25 bueno hay que partir de la base que en principio de ello estaban demandando una cosa que bueno que que tampoco era digamos legal no ellos reclamaban tener ellos el aeropuerto digamos va para sí mismos no poder

Voz 1894 05:39 de que nadie fue a recoger al aeropuerto

Voz 4 05:42 actualmente por la Junta de Andalucía todos los Thaçi tenemos un libro de recogida vale todos lo está haciendo Andalucía que dónde podemos recoger en puertos y aeropuertos nosotros entendemos los compañero porque claro el trabajo no sólo a baja entonces ellos intentan defender un poco con uñas y dientes lo que tienen pero claro que nosotros podemos perfectamente no estamos robando trabajo de nadie ni nada nosotros tenemos nuestro libro de recogida podemos perfectamente recoge lo que ya es diferentes digamos a la propia ciudad a la ciudad no podemos no podemos ir a recoger ningún sitio nosotros nada más que podemos recoger en el ámbito de la ciudad de Cádiz Cádiz capital no podemos dejar en cualquier sitio pero ni en Andalucía no se pueden recoger en ningún sitio que no sea tu localidad

Voz 0666 06:30 así es la la regla que también es interesante saberlo le quería preguntar también hay cuánto cuesta normalmente una licencia de taxi por cuanto está ahora mismo la licencia de taxi

Voz 4 06:40 ahora mismo está rondando sobre unos ochenta ochenta y cinco eso es según vamos varios factores según varios factores según si se vende con el coche en el estado en que está el coche Si y y influyen varios factores pero entre ochenta y cinco noventa por ahí ronda

Voz 0666 07:01 hay mucho movimiento de taxistas asalariados que no tienen la licencia en grandes capitales en Khalid también será ese fenómeno cada vez más o realmente el que lleva el taxi normalmente el que tiene la licencia

Voz 1894 07:11 no no nosotros actualmente como te dije antes tenemos la licencia una flota de doscientos veinticuatro licencia a nosotros a través de la paz y somos la mayoría que somos ciento noventa ido licencia luego están los compañeros que tienen veinti pocos coches ir a la gran mayoría de los asalariados que nosotros actualmente tenemos sino rondamos lo cien tenemos que andar por ahí son conductores asalariados que trabajan con los compañeros que se dará licencia en horario diferente leer titular por ponerlo entre comillas mi hija mi yo te digo pero pertenecen a Radio Taxi todo la mayoría cuántas horas

Voz 0666 07:49 en la calle cada día

Voz 1894 07:51 mínimo a las doce horas todos nosotros le echamos de las veinticuatro horas que tiene conductor asalariado los divide en ocho o nueve pal titulada I el asalariado suele algunas más porque hay un camión trabajar a la mitad ahí demás pagamos más humana doce horas cada uno suele Moccia a excepción de algunos días en ocasiones especiales cuando llega el Carnaval usado usado por la noche de verano en que hay muchos de nosotros que estábamos solos estamos hasta quince o dieciséis yo os en este caso las necesarias siempre que aprovechar cuando hay un poquito más de demanda lógicamente es un servicio público precisamente Iker que quería hacer costal su servicio público de la ciudad de Cádiz ahora que el Ayuntamiento Le cuesta cero euros que creo que es el único servicio público de la ciudad a la que el Ayuntamiento no le cuesta ningún euro todo va a través nuestra nosotros lo autofinanciarse y el ayuntamiento por su parte a nosotros no nos ayuda en nada porque creo que es interesante decirlo porque es un servicio público que depende sólo y exclusivamente de la buena voluntad nuestra sí que no es así en todos los años una serie de requisitos en los que hay que estar al corriente en todas las instituciones en Hacienda Seguridad Social y demás sí y una vez al año tenemos que presente toda la documentación por decirlo de alguna manera el único coche que tiene el Ayuntamiento con nosotros de la técnico del Ayuntamiento que es la que se tiene que molestar entrecomillas entrar a nuestra documentación pero bueno eso te has muchas cosas demasiadas creo yo no solamente Le Vert tema de Air Traffic sí ya digo en este aspecto somos Camín quiere decir quería hacerlo constar que creo que somos una empresa por decirlo de alguna manera la ciudad de Cádiz que más trabajadores tenemos nosotros somos doscientos veinticuatro licencia pero si la mete los asalariados somos trescientos y pico tenemos a los operadores que tenemos seis operadores en plantilla que también lo tu financiamos nosotros tenemos una chica en en en la Administración Ana que por cierto de un saludo desde aquí haya que me está escuchando muy bueno ya digo somos una empresa en Cadí que somos mucha gente la que come de de estas esto es importante que quiero que también el público lo sepa no damos un servicio a una ciudad y creo que es muy importante

Voz 0666 10:03 a mí me suscita mucho interés como se tienen ustedes para saber en qué parada tiene estacionar eso está regulaban en algún tema o para cuando le viene bien acaba taxista como eh

Voz 4 10:12 por eso antiguamente muy bien Rafael para de sigue tiene más experiencia antiguamente cuando tú comprabas una licencia de taxi no se compraba una licencia de taxi compraba una parada agrava perdón bueno eso ya quedó digamos un poco en el recuerdo oí actualmente tu puede parar en cualquier sitio lo bueno que nosotros aunque sea siempre se sabe que es un poquito vamos retrasados pero gracias a Dios tenemos un sistema muy muy novedoso ir donde nos permite nosotros la ubicación nosotros tenemos señalizada todas las paradas de la ciudad donde podemos ver todos los coge que hay en cada momento entonces por ponerte un ejemplo estamos aquí en la parada hemos dejado un servicio al cliente en el hospital ir mirando esas ubicaciones podemos saber en qué parada hay menos coche para poder

Voz 0666 11:06 bueno en la que pueda haber más demanda no es el momento cercano interesando también una una herramienta bastante interesante para ustedes pues si os parece vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria in seguimos seguimos aquí hablando sobre el margen de mejora del sector del taxi el margen de mejora de la Policía Local respecto a la coordinación con el sector del taxi bueno anécdotas que nos contéis aquí en Radio Cádiz

Voz 17 15:15 venga

Voz 0666 15:21 aquí seguimos analizando el sector del taxi en la ciudad de Cádiz con Félix Romero el secretario de Radio Taxi Rafael Reyes que es el presidente queríamos preguntarle ahora como es la coordinación con la Policía Local porque tiene también más de una vez hay algo un malentendido a la hora de bueno por ejemplo el el coche te que va poniendo multas ahí no distingue si es un servicio público o no es un servicio público el que está estacionado en un momento dado para dejar a un cliente

Voz 4 15:44 no

Voz 1894 15:46 así básicamente es el mayor problema que tenemos otro con la policía de precisamente con ese vehículo vehículo como tú bien comentas no distingue entre servicio público o no es precisamente esta mañana ha estado en la Policía Local haya intentando defender entrecomilla a un compañero porque lo habían eso una multa porque según el vehículo éste está estacionado en una parada de autobús le he explicado a la a la técnica del Ayuntamiento que el compañero formar a dejar un servicio en Guadalquivir veintiuno que precisamente es justamente donde está la parada de autobús de nota que nosotros conocemos como el bar Parada el está aplicando compañero tenía que estar allí porque es que nosotros precisamente defendemos o o existimos gracias al servicio puerta a puerta nuestro servicio puerta a puerta a nosotros en plena avenida tenemos que parar un servicio dejaron a un cliente a dejarlo a recogerlo en las paradas a tú me has dicho el técnico el Ayuntamiento simplemente que estaba prohibido estacionar de vuelvo a repetir que nosotros no está en ninguna parada de autobús nosotros tenemos que parar en la parada de autobús para subir o bajar

Voz 9 16:49 cliente yo creo que yo desde aquí quiero pedir

Voz 1894 16:52 esa colaboración a la Policía Local en la mayoría de los de las ocasiones siempre la Policía Local tanto el jefe de la Policía Padilla como el superintendente siempre echan con nosotros para ayudar y para intentar ayudar en todo lo todo lo que se puede ver a nivel de multa es muy complicado muy complicado intentar quitarle una multa en compañero cuando está trabajando hace poco tenido otro otro caso similar que decían que estaban para estacionar una parada de taxi en la plaza de la Catedral que llevaban todas tarde yo estaba precisamente ese día en la parada de la policía que no que el compañero a Ben nosotros somos humanos somos personas tenemos que salir un vehículo país al servicio podía tomar una Coca Cola o para cualquier circunstancia nosotros normalmente el coche el vehículo no dejamos estacionado entonces es desde aquí sí que quisiera pedir esa colaboración sobre todo para ver cómo los coches te quita Murtha que buena que quita Murtha de pone morlaco

Voz 0666 17:47 porque así también quería preguntarle qué margen de mejora veis ustedes que hay en el sector del taxi que queda por mejorar que sea mejorado de diez años para acá y que queda todavía camino por recorrer según otro punto de Edit

Voz 4 18:01 bueno margen de mejora siempre hay no en yo creo que en todos los ámbitos de la vida hay margen de mejora en el taxi por supuesto también Nos otro hombre yo creo que el Thaçi de hace unos años para acá ha mejorado bastante bueno pues cosas tan evidente como los vehículo no y el servicio de emisora que estamos hablando que antiguamente se daba por voz no era tú llamabas por teléfono la operadora que por cierto era una fenómeno trabajando porque cohete le coge digamos llamadas por teléfono apunta a la dirección la voz también a los compañeros ahora ese sistema se coge el cliente dice la dirección y el operador solamente con un clic de ratón registra el sistema automáticamente sedal coge es decir eso pasa en en segundos muy poco según

Voz 1894 18:54 todo

Voz 4 18:55 hombre creemos que hemos mejorado bastante que podemos seguir mejorando bueno hay muchas cosa no todavía yo creo que una cosa esencial donde debemos seguir mejorando en transmitirle mucha más información a los usuarios no porque yo personal personalmente pienso que uno de los grandes problemas del taxi es que los usuarios Cham muy desinformado porque mirad hace poco y tengo una pequeña anécdota de de que hace poco estaba yo en la parada de la Diputació vinieron una una familia era un matrimonio con sus niños iban a la altura de la avenida de Huelva vale más la altura del bar Parada venido de Huelva iban a coger el autobús pero perdieron el autobús cogieron el taxi y cuando llegamos le costó la carrera mínima que son tres con sesenta que pasa el autobús cuesta uno die les salió mucho más barato coge el TAS y los cuatro que hice en autobús yo no los a ellos no lo sabían la verdad se quedaron un poco sorprendidos entonces yo creo que que la base del así más información muchísima más información para para los clientes

Voz 0666 20:11 también quería preguntarlo los servicios más comunes que suele haber

Voz 4 20:14 los servicios que todos salen más rentable que

Voz 0666 20:16 en un día no faltan seguro que está abierta es decir seguro que me cae un servicio a tal o cual sitio

Voz 1894 20:22 sí sí nosotros básicamente al ochenta por ciento de nuestro servicio ten en cuenta que nosotros a través de nuestra central de llamadas pues está atendiendo en qué orden de entre treinta y treinta y cinco mil servicios mensuales a través de la llamada el ochenta ochenta y cinco por ciento de estos servicios son de llamadas la gente conoce el nueve cinco seis veintiuno veintiuno veintiuno como que conoces de su propia casa no se logró gracias yo cuando hablamos de tema hay entendemos que el taxi urbano porque hablamos del casco urbano Cádiz yo pienso que que eso no se va a perder porque la gente te acostumbrar veintiuno veintiuno veintiuno entonces nosotros tú sabes que tú te pone la parada residencia es más la mayor parte de nosotros que llevamos unos años como yo que yo voy a veinte pues sabemos que cuando te mandan un mirador once sabe que la chica que va cuarta hacia allí y que va Beato Diego con Rosario y que te mandan a este sitio sabes que es el cliente que ahí porque son clientes y usuarios de todos los días entonces lo que hizo Feli eso es lo que tenemos nosotros que seguir cuidando por supuesto de hecho feliz yo en este tema sí que más sacamos bastante cuando recibimos alguna queja de un cliente tenemos un correo electrónico a disposición del usuario para que todas las quejas que den registra hay cuando tienen el número de licencia nosotros son Muface lo identifica nombró la puerta idilio el sistema nuestro nos permite saber el coche donde ha puesto el taxímetro donde el cliente por donde ha acogido ir donde lo dado el tiempo que se llevaban el coche y lo que el la marca o sea que nosotros digamos hola me voy Freddy estamos constantemente intentando porque para nosotros muy importante me quedan menos años pero Feli gente más joven que tenemos aquí

Voz 5 22:00 ahí se trabaja la confianza por supuesto excepto el vernos

Voz 1894 22:03 estamos estamos machacando siempre que el cliente que mimarlo ya parte como dice Félix información mucha Informació buen trato hay cosas que hay que mejorar pues si yo le digo a la gente que a lo mejor una pamplinas que yo puedo no hay que venía echando trabajado no alguien en pantalón gordos llevo veinte años nunca he venido otro va en pantalón corto en chanclas que hay muchos compañeros y entiendo que cambie aquellos que ganar el aire acondicionado se ponen no se pasa frío ni calor encadenó pero bueno hay muchas cosas que mejora no la gente joven se tiene que asimilar de que se tiene que involucrar así porque hay que luchar por él y hay que seguir fomentando los tenemos una competencia que esperó que que que que llegara o más tarde una temprana y lo que tenemos que actualizar no modernizando lo único que en su provincia

Voz 0666 22:46 dos preguntas muy breve ya para finalizar una el mejor y el peor día para trabajar así

Voz 4 22:52 bueno eso es muy relativo porque quizá el mejor día para trabajar se te vuelva el peor es decir nosotros día fantástico para trabajar pues bueno son día de efectividad desencadenó bien sea carnavales bien sea Navidad Año Nuevo esos días a maravillosos para nosotros porque hay mucha afluencia de de usuario no que quieren tan sí pero claro también las gentes se anima se toma una copita de más y entonces bueno

Voz 5 23:24 es complicada fase ríe porque sabe que el mejor día de trabajo se te puede volver rápido una pesadilla pero bueno

Voz 4 23:30 nosotros siempre somos positivo pensamos la parte positiva hay

Voz 0666 23:35 ah y también por último ya la peatonalización que se habla mucho en Cádiz en el casco histórico en el paseo marítimo como bien usted está preocupado

Voz 1894 23:42 muy preocupado por qué bueno como hemos tenido varias ocasiones de hablarlo con el conceda Martín Vila Hay este equipo de gobierno tiene una imagen de ciudad bajo nuestro punto de vista un poquito o equivocada Cádiz es una ciudad muy peculiar porque todas las conocemos muy limitadas lo que hay es lo que hay bueno a nosotros por ejemplo el tema del carril bici por el paseo marítimo este años ha matado por qué porque nosotros tenemos clientes que tenemos como dicho puerta a puerta nuestros servicios de a puerta quiero volver a recalcar lo porque no lo más importante se dice y se cuenta que a partir del invierno ahora le van a meter mano a peatonalizar la calle del Playa Victoria hacia adelante yo la pregunta que le quiero hacer concedan en esa reunión si es que la llegamos a tener cómo voy a recoger los clientes del paseo marítimo cinco del paseo marítimo once Pace marítimo quince todo eso que son ya digo son gente mayor que que estás acostumbrado a la puerta de su casa entonces nosotros rape al otro iniciación no fastidia bastante en Navidad día tuvimos un pequeño enfrentamiento porque no quitar la parada del Palero que también para nosotros es fundamental en la vida es una promoción Roncalli centro comercial que fue un fracaso entendemos en parte porque no pudimos utilizar esa paraba también lo quieren quitar la paradoja la catedral también es otro el tema como digo para un cliente ir de como lo decía alguna ardiendo del equipo de gobierno ir de Pallero a Diputación son dos minutos pero dos minutos para mí para Feli Paradis que somos gente joven pero la señora que es mayor acostumbra que están sustancias y nosotros no podemos quitarnos de la vista del cliente que lo he visto de cliente cavar nuestra propia fosa

Voz 0666 25:25 qué queda de esa reflexión Feli Romero Rafael Reyes secretario de de Tasi presidente muchísimas gracias por estar aquí en el Hoy por hoy caddie contándonos en qué momento está el sector del taxi y mucha grasa