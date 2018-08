Voz 1 00:00 uu

Voz 3 00:21 ya se lo hemos dicho en este Hoy por hoy Cádiz que sigue ahora con Guus han Giulia Stone que hoy tenemos en los estudios de Radio Cádiz al jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana el comisario Félix Gómez Novoa que cumple ocho meses en el cargo no lleva ni un año en el cargo pero lo podemos saludar ya de Félix Gómez Novoa muy buenas tardes o las buenas tardes muchísimas gracias por atender la llamada de Radio cuando usted no ha cumplido todavía ni un año en el cargo como lo está yendo cuenta no

Voz 4 00:44 efectivamente llevo al cargo de la brigada ciudadana de Cádiz desde el mes de enero bueno vamos progresando vamos progresando

Voz 3 00:52 en qué momento está actualmente la seguridad ciudadana en la capital gaditana que sea encontrado

Voz 4 00:56 José ahora mismo la ciudadana en Cádiz es una duda que es muy fuerte tenemos ahora mismo numerosos dispositivos en funcionamiento que nos hace pensar que bueno pues está controlada ciudadana no es no es una localidad que tenga grandes picos de delincuencia pero vamos lo pómulos los picos de delincuentes que se van detectando pues se van corrigiendo sobre la marcha

Voz 3 01:17 no se puede considerar una ciudad relativamente tranquilo

Voz 4 01:21 sí relativamente tranquila y segura

Voz 5 01:23 no ahí datos que señalan que hay

Voz 3 01:27 a un posible incremento de actividad delictiva demás eso no obedece tanto a la realidad que ustedes perciben en el a pie de calle en las patrullas

Voz 4 01:37 nosotros la cual la incidencia delictiva que recibimos en la que se recibe a través de las oficinas de denuncias evidentemente la que los ciudadanos no pone de manifiesto los los acontecimientos que se han sucedido así como las investigaciones que nosotros lo hacemos desde el punto de vista tanto de seguridad ciudadana como de Policía Judicial de la Brigada Provincia de la Comisaría Provincial no hay un repunte espectacular ni muchísimo menos puede haber algún pico en determinados delitos cómo ha podido ser hace unos días atrás los robos con intimidación pero bueno él se montaron los dispositivos oportunos irse corrigió sobre la marcha se detuvo a los autores ya ha vuelto otra vez al cauce normal de las la seguridad ciudadana

Voz 3 02:15 a usted viene de Madrid sumando todas la ciudades tendrán sus particulares características delictivas también o no del la mayoría de las ciudades todo se repite son patrones que se repiten prácticamente

Voz 4 02:25 poco más o menos la delincuencia habitual la delincuencia común une la misma en toda España tanto en Madrid como Sevilla poco más o menos lo mismo hay temas concretos y específicos como pueda ser el la parte sur del Campo de Gibraltar con respecto a la inmigración ilegal y con respecto al tráfico estupefacientes pero bueno son son hechos puntuales a que vienen determinados por la zona en la que se cometen

Voz 3 02:49 a cuál es el principal foco de inseguridad ciudadana por así decirlo cuáles son sus prioridades que esté ustedes no no pierden de vista en ningún momento

Voz 4 02:57 nosotros ahora mismo tenemos activado un dispositivo concretamente de para evitar los hurtos fundamentalmente los hurtos a los cruceristas que vienen de visita a Cádiz para lo cual hemos montado un dispositivo de de motos de motos de baja cilindrada que están patrullando continuamente lo que es el Cádiz antiguo lo que es el Casco Viejo que es donde se mueven los turistas es donde más posibilidades hay de que se produzcan estos incidentes hurtos va a haber siempre porque el propio señor que está la playa y el vecino de un teléfono móvil eso es prácticamente inevitable pero sí como como el hecho de que salte a osea sede surte a los cruceristas eso sí lo tenemos controlado ya digo y es un objetivo prioritario dentro de lo que hubiera ciudadana

Voz 3 03:42 la mental mente Se trata de trabajar el poder disuasorio que tiene la patrulla no

Voz 4 03:46 efectivamente la presencia policial disuade al delincuente de de hacer sus sus hechos y al mismo tiempo contó damos una seguridad al ciudadano a los comerciantes y al público en general que tramita osea que transita por la zona que es el que nos viene nada transmitir sus inquietudes ese problema

Voz 3 04:04 las víctimas de los robos en verano son fundamentalmente turistas

Voz 4 04:09 no no ya les digo que como estaba montado el dispositivo y preferentemente a al Casco Viejo en el casco viejo pues surge de todo pero no no tiene porque sí

Voz 6 04:19 a a un tipo determinado de víctima no ni muchísimo menos y que les diría a aquellos que asocian inmigración con delincuencia es realmente esa ecuación tan fácil como lo pintan algunos

Voz 4 04:31 no ni muchísimo menos el el fenómeno de la inmigración y conlleva lo muchas personas mucho de distinto tipo y carácter entonces no podemos asimilar una cosa con la otra

Voz 5 04:42 y ustedes son una situación

Voz 3 04:45 en anómala si me lo permiten lanzaron una comisaría provisional porque se hicieron obras en la que había anteriormente a la que supuestamente no iban a volver en la avenida principal de la ciudad y ahora la Subdelegación del Gobierno en Cádiz ha dicho que bueno que la intención es volver a la comisaría que tenían antes de la avenida principal están ustedes ahora mismo en el edificio del Pirulí y en la zona de Santa María del Mar un edificio en el que no hay calabozos esos implica una merma para para el servicio

Voz 4 05:12 sí efectivamente no hay no hay calabozos porque no es una comisaría entonces como el edificio no está proyectado para para ser una comisaría no tiene las necesidades de servicio básicas que necesita una comisaría nosotros nos estamos apoyando en la comisaría de San Fernando para hacer en la custodia de los detenidos lo cual no implica pues un traslado de detenidos es muy habitual detenidos a San Fernando para allá para acá era que no pues algo de de de la de los indicativos de ciudadana de aquí de Cádiz se dedican a esa parte

Voz 3 05:44 cuáles son las principales necesidades del cuerpo en la ciudad

Voz 4 05:47 bueno supongo que como todos toda la plantilla de Policía Nacional personal medios técnico más medios humanos más medios materiales bueno la la generales que pueda tener la policía a nivel nacional

Voz 3 06:00 día policial en la Brigada de Seguridad Ciudadana cuántos agentes patrullan por las calles como es el dispositivo que ese

Voz 4 06:07 bueno nosotros tenemos el dispositivo está compuesto por vehículos de vehículos zeta que llevamos nosotros que son de radio patrullas que atienden única y exclusivamente al servicio al cero noventa y uno que es donde se reciben todas las llamadas de emergencia policiales luego tenemos el dispositivo que he comentado de las motos scooter uniformadas por el centro al margen de que policías de paisano que van en función de las necesidades del servicio

Voz 3 06:32 a ver cuánto personal el que hay ahora mismo al ciudadano

Voz 4 06:36 pues estamos entorno a los ciento setenta funcionarios

Voz 3 06:38 a mí se patrulla todos los días al respecto a casos concretos el caso de La Laguna crudo varios atracos recientemente cómo se afrontó ese caso generó intranquilidad en el barrio la investigación fue poco a poco pero al final acabó dando sus resultados en apenas dos semanas

Voz 4 06:54 sí efectivamente en la en el barrio Santa María generó una alarma grande los robos con intimidación que cometió un individuo bueno pues ante esa amenaza evidente y palpable pues ese monto un doble dispositivo doble dispositivo en tanto en cuanto que por un lado la Brigada de Policía Judicial hacía sus investigaciones al mismo tiempo que la seguridad ciudadana tenía el control externo de lo que era el barrio Santamaría para lograr la identificación del el

Voz 3 07:20 en el barrio de La Laguna

Voz 4 07:22 sí sí en el barrio de La Laguna siga que ha dicho Santamaría

Voz 3 07:24 en el del barrio de La Laguna

Voz 5 07:27 ah y finalmente se logró detener al

Voz 3 07:30 al sospechoso evidentemente el autor se detuvo

Voz 4 07:33 autores le intervino el arma el arma que había utilizado para cometer los los atracos bueno pues puso a disposición judicial de momento está en prisión preventiva

Voz 3 07:43 también hubo otro caso hace no mucho de robos en taxis en el interior de de taxis que motivó también una salida del Ayuntamiento de diciendo que que bueno lo faltaba personal de la Policía Nacional la ciudad que daba cierta sensación de inseguridad como es la coordinación con la Policía Local de la ciudad la coordinación es buena

Voz 4 08:01 cuando nosotros cuando tanto porque quedaba municipal como nosotros tenemos algún tipo de evento el próximo lo que hacemos es que nos reunimos bien mesa técnica bien la Junta Local de Seguridad y la parte que del dispositivo que afrontamos cada uno dentro de sus competencias específicas en la coordinación es buena en general buena

Voz 3 08:20 cuál es tu día a día también quería preguntarle a ese auto evaluada en el sentido de el tiempo de respuesta ante un determinado caso que les piden lo ciudadano una llamada al cero noventa y uno como suele hacerse ustedes evalúan así mismo su labor el tiempo de respuesta cómo mejorarlo

Voz 4 08:35 sí sí por supuesto nosotros cada las salas de noventa y uno que sea implementada hace poco aquí que lleva atiende desde aquí desde Cádiz a las localidades de alrededor las que está desplegada Policía Nacional nosotros tenemos ahí el sistema de sistema de control es muy simple nosotros cuando con recibimos una llamada Comisión indicativo se controlan los tiempos que tarda es indicativo de que es el de comisiones hasta que llega al punto que es necesario entonces eso se va controlando y bueno pues la respuesta es el control de la respuesta es tanto para el tiempo que se tarda en recibir la llamada es decir en descolgar el teléfono y como misionera al coche ese tiempo se que se valora por una parte y por otra parte el tiempo que tarda el vehículo en llegar de de que se le comisiones hasta que llega al punto donde necesaria

Voz 3 09:25 ni señor Gómez ha explíqueme cuál es el día a día de de el jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana de esa sección en sí el cuál es el día a día ustedes como se lo plantean llega un lunes un martes vi cómo se plantea el día que es lo que hace

Voz 4 09:38 pues lo lo primero que se hace a primera hora es a revisar parte del día anterior lo los hechos delictivos Cabedo las incidencias cabido ir tener conocimiento de lo sucedido el durante las veinticuatro horas anteriores a renglón seguido a primera hora de la mañana yo personalmente me reúno con los jefes la Brigada de Policía Judicial Información Extranjería científica y por supuesto el de su vida ciudadana ir hacemos una valoración de lo acontecido nos informamos de lo que ha habido al tiempo que se da cuenta de proyecto diario de la actividad que se va a hacer y así un día y otro día todos los días del año

Voz 3 10:15 ni para ir terminando una prioridad un objetivo un deseo que quiere culminar en su etapa de jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana que se plantea ahora mismo en la ciudad de Cádiz para mejorar la seguridad ciudadana la ciudad de Cádiz cuál sería una prioridad

Voz 4 10:29 para mantener los servicios que ahora mismo tenemos un poquito mejor

Voz 3 10:33 pues ahí queda el deseo de El comisario Félix Gómez Novoa jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana muchísimas gracias por acercarse a Radio Cádiz para contarnos un poco también ese otro lado que muchas veces los ciudadanos de las actuaciones policiales y de la Brigada de Seguridad Ciudadana muchísimas gracias