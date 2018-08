Voz 1 00:00 Avs

Voz 2 00:29 aquí estamos aquí seguimos en el Hoy por Hoy Cádiz ahora vamos a hablar con José Manuel cosa que en cuanto a la internacionalización la Cámara de Comercio prosigue ahora su curso que dio inicio a principios de año como es natural pero en otras áreas la Cámara de Comercio al poner en marcha en este último trimestre del año nuevas iniciativas para hablar de esas iniciativas estamos como hemos dicho con José Manuel Così que es el director del Área de Creación de Empresas de la Cámara de Comercio de caddie José Manuel cosas muy buenas tardes

Voz 0610 00:53 buenas tardes bueno cuáles son esas novedades que no

Voz 2 00:55 esperan de la Cámara de Comercio en el último trimestre del año

Voz 0610 00:58 bueno pues tres programas de apoyo a la competitividad del comercio del pequeño comercio de el comercio ambulante de los mercados de abastos que nos dan la posibilidad de desarrollar una serie de actividades que creo que son interesantes para sobre todo favorecer la la transformación digital de este tipo de actividades que que por ser más tradicionales habitualmente parece que se quedan fuera de ese contexto no

Voz 2 01:20 ahí un plan de digitalización de mercados de abastos Sobrequés mercados de abastos se va a trabajar y aquí se refiere en concreto la digitalización no sé si es para la venta online para la propia gestión de los puestos por parte de los detallistas cuénteme

Voz 0610 01:34 bueno realmente se está haciendo un proyecto piloto en San Fernando en el mercado de San Antonio el proyecto tiene una ámbito de actuación a nivel andaluz de manera que que se está viendo un poco cómo es el desarrollo de estos primeros proyecto y que resultado no ofrece básicamente el salto a la red es decir que tengan una página web donde estén representados los distintos puestos de del de el mercado Por otra parte facilitar para ellos su mejora de imagen su mejora promocional sin llegar a la venta on line no porque a nivel de mercados de abasto hemos estado viendo posibilidades de de hacer ese salto lo que pasa es que en un salto que tiene una complejidad importante al tratarse de producto fresco que requiere una infraestructura en la en el propio mercado incluso una persona que diariamente revise los precios de los productos una cámara de frío específicamente destinada atender las compras online de manera que un proyecto que en esa segunda fase si hemos estado ya trabajando pero realmente todavía no se va a cometer el momento es un proyecto sobretodo en el ámbito de la visibilidad y la promoción de los mercados

Voz 2 02:37 fundamentalmente a que los ciudadanos lo estimen como una alternativa más tener un escaparate también en la red no te entiendo que es lo que se pretende efectivamente se crea una imagen corporal

Voz 0610 02:46 viva que el mercado habitualmente no lo tiene de manera que se identifique las acciones de promoción y los y los productos de ese mercado bajo una única marca no de en la red tienes esta posibilidad a partir de ahí pues estimulan emotivas a a los propio puestos y a los propio los profesionales a que mejoren su no sólo su punto de venta sino también todo lo que están haciendo de cara a llegar al cliente que el cliente tenga la oportunidad de conocer el mercado y se siente atraído por por campaña por acciones de dinamización es decir por todo lo que rodea últimamente a los mercados de abasto que no se limita simplemente a ser un punto de venta de de producto fresco sino que también están incorporando FET ofertas de ocio ofertas de hostelería y otros atractivo para dar un salto a ese a ese concepto de ocio que hoy todo ese trayecto ese viaje al fondo

Voz 2 03:34 todo el mercado más gourmet cree que debe darse que hay una burbuja y que ya no interesa tanto que debe mantenerse un poco más la esencia que es lo que ahora puede diferenciar a los mercados de abasto cuénteme cuál es su opinión

Voz 0610 03:44 bueno yo creo que es una no creo que sea una burbuja es verdad que lo que sí creo que los mercados artificialmente creados de en este sentido en muchos casos no han funcionado pero creo que la fórmula mixta de que el mercado real de abasto tenga una zona de ocio incluso una zona donde se pueden consumir esos productos que se han comprado ya una vez elaborado siempre que la oferta sea suficientemente atractiva y el espacio ayude yo creo que es una fue mula que funciona bien y yo creo que por ejemplo en el caso de Cádiz Coria capital que tenemos un mercado muy muy interesante y turísticamente con mucho gancho creo que tenemos una importante posibilidad desarrollo más allá del de el Rincón Gastronómico que que hemos visto que funciona bastante bien pienso en todo el perímetro hay posibilidades de hacer un desarrollo urbanístico que complete esa oferta de manera que funcionen de la mano como de forma complementaria no es decir que el mercado como mercado funciona fenomenal y vaya mejorando y al mismo tiempo toda la oferta torería del entorno ayude a atraer más público oí creo que el beneficio mutuo

Voz 2 04:41 el respeto a los mercados ambulantes qué medidas quiere implementar la Cámara de Comercio

Voz 0610 04:44 bueno pues lo mismo facilitar un poquito el salto al ámbito digital esta transición digital que parece bueno porque en un mercado ambulante como puede ser aquí en el pie ojito como que no tiene mucha relación a prioris realmente sí es importante incluso volvemos al mismo eje a nivel turístico Recio de visita el el éxito no de manera que que más allá de su actividad natural tiene que modernizarse y optar por tener una imagen digital ayudarles a que se conozca más allá del público local cuando está que se hace incluso que ser incorpore algún otro tipo de actividades promocionales creo que es una ayuda para que esto el sector del comercio ambulante que siempre queda un poco en el vagón de cola pueda tener también posibilidades de mejorar y consolidar su actividad que también han sufrió mucho tanto la competencia de grandes superficies como las circunstancias de crisis que han bajado el consumo en los últimos años y afortunadamente parece que vamos mejorando en esos datos no con eso

Voz 2 05:40 las acciones concretas sobre hechos que mercados ambulante

Voz 0610 05:42 no pues vamos a trabajar aquí en Cádiz y en Arcos de la Frontera con con un poco el mismo concepto del mercado de abastos es decir desarrollar un unos vídeos promocionales que le vamos a hacer con calidad profesional de de pequeño pequeña duración veinte segundos treinta segundo contar con varios vídeos de promoción hacerle promoción a través de redes de manera que se conozca el mercado en este caso no desarrollamos una imagen corporativa pero sí creamos material digital de promoción y uno uno folletos que también den información sobre la organización de estos mercados que puesto participan en estos mercados qué tipo de bruto se pueden encontrar en ello como decimos por conseguir llegar a otro tipo de público más allá del tradicional que acude a esto mercadillo más allá de eso no nueva

Voz 2 06:24 acción del Plan de Comercio Minorista un plan que se lleva trabajando muchos años que está en Granada y que funciona sobre tres líneas básicas no sino recuerdo mal

Voz 0610 06:33 efectivamente nosotros estamos ahora mismo ya ofreciendo lo diagnósticos de innovación en el punto de venta son diagnóstico gratuitos que Pep pero mano persiguen básicamente ofrecer a actuaciones de mejora en el entorno del del comercio cómo mejorar hablamos de todo tipo de actuaciones desde el propias de la distribución de del punto de venta y campañas de dinamización de en el propio punto de venta también temas de conexión a redes tema de campañas online es decir todo lo que está suponiendo la modernización del pequeño comercio esa es la línea que acaba de arrancarse y que como te decía es gratuita a ser Fondo Social Europeo y cofinanciación del Ministerio y secretaria de Estado de Comercio por otra parte vamos a poner en marcha en Cádiz y en el Puerto de Santamaría dos líneas más que son líneas de formación y capacitación de de comerciante en Cali vamos a seguir insistiendo con el la capacidad de atender en idioma para formación en inglés y querían plantear a lo mejor algo en alemán de manera que en el comercio también se tenga la capacidad de atender al turismo de compra de una manera pues bueno adecuada y que genere confianza en el en el visitante no por otra parte vamos a poner en marcha también alguna actuación de visual Retail de escaparate ya técnicas más concreta relacionadas con el comercio de cómo decorar un punto de venta y otras técnicas de marketing como marketing sensitiva hoy cuestiones un poquito más avanzadas que muchos comercios también nos pueden ayudar a eso al mejor área modernizarlo por último vamos a hacer campañas de promoción concreta y coordinados con Cádiz centro en el caso de El Puerto de Santa María con el centro comercial abierto el puerto Santamaría para mejorar las campañas de promoción del centro en el caso de de caddie lo que venimos trabajando en estos meses el la intención de generar una campaña de fidelización que facilite ya no sólo descuentos a las personas que repiten la visita al centro la compra sino otro tipo de servicio aparejado que creo que son interesante como facilidades de aparcamiento facilidades detención a a los pequeños para que se puedan hacer la compra de manera de manera que durante un par de horas pues puedan estar atendido en un espacio que a través de centro comercial se le ofrece pienso que son bueno pues pasos adelante ya hicimos el año pasado la campaña de shopping Cádiz para atraer al turismo de compra y creo que como tú decías vamos entrenando pasos para que al final el centro de Cádiz y El Puerto de Santa María pues recobra impulso comercial que creo que es muy importante para todo el desarrollo económico y el tejido de la ciudad

Voz 2 08:58 porque es importante que el comercio minorista existe hay nos sucumba a esa dinámica de tanta franquicias y tanto grandes centros comerciales porque

Voz 0610 09:06 no es el modelo de desarrollo que realmente entiendo yo que bueno primero entiende la Junta de Andalucía si entendemos las Cámaras de Comercio realmente vivimos es decir yo creo que la forma en la cultura mediterránea de la cultura en la que vivimos el desarrollo de los centro histórico es muy importante que no se queden deshabitado que no se produzca esta bueno esta campaña que que está moviendo no de turismo fobia relacionada con con las identificaciones con la desaparición de los habitantes del centro y la ocupación de esos espacio únicamente por por turista y en esto todo esto tiene mucho que ver que el centro sea Biblia es decir he dicho de una manera un poco burda no que que tiene que tener pues comercio oí toda la oferta realmente que permite que las personas sigan viviendo en esos centros de manera que yo creo que estamos convencidos que el modelo de defensa de los centros históricos pasa por por mantener un comercio minorista tradicional de calidad moderno y competitivo pero a la vez que que ancla de alguna manera la esencia de de la ciudades andaluzas en el caso de Cádiz claramente no para que siga teniendo atractivo hoy híbrida

Voz 2 10:10 usted viene aquí en en calidad de director del Área de Clesa son empresas de la Cámara de Comercio de Cádiz pero también no podemos obviar que usted sonó para ser candidato del PP de y forma parte ahora mismo del equipo que trabaja con el que finalmente fue candidato Juan José Ortiz le hubiera gustado a usted ser candidato a la alcaldía o lo vio como una posibilidad real o pensó realmente qué al fin y al cabo el aparato se iba a acabar imponiendo un poco es lo que ha ocurrido con la jerarquía que tenía Juan José Ortiz dentro del partido

Voz 0610 10:37 bueno evidentemente yo creo que cualquiera cualquier gaita Nole le haría ilusión no es un reto muy bonito que surgió en un momento determinado de una forma un poco inesperada porque realmente hace relativamente poco tiempo que colaboro con el Partido Popular en Cádiz para intentar mejorar sobre todo del campo de desarrollo económico y turísticos para que es para lo que yo tengo más relación directamente con el partido no pero bueno fue ha sido un bueno un trance realmente muy bonito yo creo que sí hubo posibilidad de hablamos muy en serio de todas esas opciones creo que Juancho es un candidato muy humano perfecto para darle a la ciudad Un nuevo impulso oí y sobretodo apostar por un Cádiz con con desarrollo de futuro no ahí vamos a trabajar con él todo lo posible para entre todo el equipo unir todas las ideas que tenemos todos los conocimientos que podemos unir en este caso para para mejorar la ciudad yo en mi ámbito puede encantado de participar en ese equipo y aportar este tipo de de conceptos como se está haciendo modelos de desarrollo de ciudad como se está apostando por el desarrollo económico por la inversión por la creación de empleo y todo lo que Cuddy yo creo que necesita porque creo que necesitamos recuperar en una campaña estratégica de promoción turística y en el fondo tener un modelo de ciudad que en que no lleven una dirección concreta en y que realmente no permita que en el futuro pues vamos a recuperar población pues bajada haya más empleo y realmente todo el desarrollo que que yo creo que la ciudad merece la ciudad va a conseguir porque yo al final caddie aunque ahora estamos en un momento donde hemos perdido como decíamos población y seguimos hablando de las dificultades para la inversión creo que tiene muchas oportunidades y el futuro no nos lo va a mostrar que que estaremos en la buena dirección

Voz 2 12:22 ni una última pregunta el PP vive tiempos de cambio usted votó por Soraya Sáez de Santamaría pro Pablo Casado en esa primaria

Voz 0610 12:28 bueno el vota privado

Voz 3 12:31 bueno queda aquí aquí no mira

Voz 0610 12:33 realmente yo creo que todo el proceso de cambio y te lo te lo digo totalmente como nuevo absolutamente nuevo en en todo este mundo de la política no yo creo que que ahí entran muchos factores y todo lo que se ha vivido yo lo he vivido con realmente con una sensación de de aprender mucho de todo esto no porque de repente compañero que tienen distintas idea optan por la alternativa diferente hice generada fuera una sensación de que hay un enfrentamiento que yo sinceramente pienso que no se ha producido porque yo lo que he vivido aquí es verdad que que a nivel de dirección un momento determinado donde ese se manifestaron claramente algunos de los de las personas que llevan más el el timón en el Partido Popular encara por la posibilidad de Soraya no pero al mismo tiempo también hubo otros compañeros que que hablaron con nosotros pues hablando por la posibilidad de que Pablo Casado fuera o Cospedal no de manera que ha habido en ese sentido yo creo que que mucha libertad y no había un alineamiento lo que pasa que cuando una persona de cierta responsabilidad dice que va a apoyar una persona parece que todos los demás están bajo esa ese paraguas así que yo creo que en resumen ha sido un proceso el renovador muy positivo para el partido y que sobre todo no permite dejar atrás cosas que que bueno como en el ámbito de de cuestiones de corrupción y cosas que hay que evidentemente de resolver definitivamente de una vez por todo que no se vuelvan a repetir en todos los partidos en el Partido Popular de igual no es decir que que vamos a apostar por por esta nueva etapa o por una gestión ineficaz que siempre nos ha caracterizado y que no se repitan este tipo episodio lamentable el nuevo liderazgo que tiene el partido Nos agrupa todo entorno a él para dar los pasos necesarios para volver a llevar a buena gestión a a la ciudad de guía en este caso España