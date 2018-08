La Pachanguita - 27 agosto 2018

Voz 1 00:00 no es cosa de viejos de Reyes con hambre dentro de dos días en abril

Voz 3 00:18 pero lo que pasa con el profesor

Voz 2 00:20 ya de cantera de pregoneros serranos señor Moya o pedía el pregón en Grazalema el viernes cómo fue la cosa

Voz 1630 00:27 pues sí guión muy contento muy orgulloso de haber sido el pregonero de esa población que tanto me quiere tanto quiero yo estuve respaldado en todo momento tanto por el pueblo calidad de hora amigo y la verdad es que yo en una sensación que nunca había tenido y que creo que jamás voy a volver a tener desde aquí quiero mandar las garantías pagaron defienda todo Grazalema Easy me he sentido como lo que soy de Grazalema no

Voz 2 00:53 ahí está gracias a todos Eduardo de la Pampa muy buena hola buenas

Voz 4 00:57 José Mari Pau muy buena buena grito dice que

Voz 3 00:59 parece tiene gritando porque allí el punto de la plaza

Voz 4 01:03 el escudo como cristiano de crudo de la bandera de

Voz 2 01:07 Benítez Benito Jódar muy buenas tardes muy buenas

Voz 5 01:10 ah bueno señor cómo vieron ustedes

Voz 2 01:12 daremos a Pepe Vélez que siempre suele ser el primero PP muy buenas

Voz 1404 01:16 hola buenas tardes y con una Levante era tremenda no

Voz 6 01:20 cosa repleta bien sí sí sí

Voz 7 01:22 por tanto

Voz 8 01:24 a modo bunker

Voz 4 01:27 sí sí sí sí hagas que vaya desde que salió del cuartelillo se encontró material gastronómico de allí

Voz 3 01:39 a a Pepe te lo pierde aquí tenemos delante tenemos unas Reed traigo un elenco una cosa maravillosa compraría un diez

Voz 8 01:46 vaya la fase Enguita di di bien llevaba aquí no te bueno

Voz 3 01:50 bueno el lunes

Voz 9 01:52 exacto aquí aquí quién debe yo me ofrezco eh

Voz 2 01:57 buenos días señores como vienen ustedes el Cádiz Club de fútbol empate a uno contra el Numancia empezó el Numancia ganando uno cero el Cádiz empató al filo del descanso después una expulsión y a guardar la ropa un poquito empate a uno un puntito lleva al Cádiz Club de Fútbol de Soria como visteis el partido

Voz 1670 02:14 bueno pues el partido igual que se pudo ganar o perder porque la jugada de Vallejo fue clave pero también nosotros sacamos debajo de los palos y la parada de Cifuentes

Voz 10 02:23 si el resultado yo pienso que que que es justo la expulsión la creo que

Voz 1670 02:30 el no tiene no se puede quitar del medio y creo que hay el árbitro fue demasiado severo con la expulsión y por lo demás nada cuatro puntito ya son cuarenta y seis

Voz 5 02:39 yo pienso que yo a ver si de acuerdo conmigo pues cada partido tuvo

Voz 3 02:47 por ustedes lo primero me recordó mucho la temporada

Voz 5 02:49 Losada que partió e incontrolado una jugada puntual un gol luego empató y la segunda a mí me gustó me gustó Cádiz con su línea de jugador y me sorprendió mucho mucho Cervera te positivamente porque yo pensaba que los cambio evidentemente cambió de bando estaba cantado pero yo no yo pensaba que iba a sacar un centro campista defensivo que no tenía Garrido pero vamos

Voz 11 03:15 aquí el último el último cambio

Voz 5 03:18 sí fue delantero por delantero vamos como conjugado Melo no no aguantó el partido a mí me gustó amigos moralmente me gustó oí un punto bastante importante

Voz 10 03:29 a mí también me gustó lo que escuchar a todo el mundo no sobre todo de la condición ese que fuere las cosas pero que que lo que más me gustó desde luego lo que más me ha contentado sobre de momento mi íntimo enemigo

Voz 12 03:45 eh el tema de de de

Voz 4 03:49 el asco no

Voz 3 03:51 cómo estamos

Voz 2 03:54 su chabola antes hace tiempo

Voz 3 03:57 el taller que parecía que tenía todas las papeletas para irse

Voz 10 04:03 en cualquier equipo y al final parece ser que va a contar con eh no eso es bastante bueno un precedente porque hace muchísimo tiempo que no sube nadie de la cantera pero que sea un un una un equipo jugador titular que no sea juzgado para salir bien vinotinto media horita y esa cosa es por lo tanto yo creo que es positivo de momento la primera jornada Hay seguir igual

Voz 13 04:26 bueno pues yo creo que vienen también el resultado para sacar un resultado su sumar fuera siempre siempre es importante y ante el equipo con el Numancia que veo que ha estado arriba también en la temporada la temporada anterior y demás que es un equipo en su casa que bastante rocoso y complicado pues al margen de cómo el caddie pueda jugar a no siempre es muy positivo el hacer un partido así tan serio sobre todo puntuar no hay tienen un puntito pagas

Voz 1630 04:55 yo el partido no lo vi yo he visto esta mañana un resumen corto del partido y bueno lo que dice Eduardo no que lo más importante es un punto a estas alturas fuera de casa porque si vemos los resultado de equipos de enjundia llave lo que están costándole no entonces mientras que tú fuera de casa aunque juegues mal te traigas un POM un puntito ganes estupendo el problema lo veo yo en casa mientras que en casa el equipo tenga la misma actitud que contra el Almería que vaya por los partidos porque evidentemente van a venir de equipos con mucho más empaque que van a jugar ahí donde yo creo que está la piedra de toque de cabe no en seguir en la misma línea que eres Balón de querer jugar de cambiar un poco el sistema de juego que tiene no así que yo creo que el punto de que hablarlo hay que valorarlo muy muy bueno

Voz 15 05:43 yo también tengo contento con la actitud del equipo sobre todo porque el año pasado no escuchamos mundo hace un gol fuera de casa y como empezábamos perdiendo podía para la tele se quede como nuevas remota de ello un penalti penar Tito otra vez Cádiz con lo penal Tito y con la expulsión sitas lo sabes seguro si yo todo pero no repuso como muy pronto negó de Keko no falta que fije una oferta con con calle que saca literal que después pudimos haber ganado así con la de Bayeu que lo que les falta la templanza de jugado consagrado en segunda para mí

Voz 14 06:19 en el interior del pie en vez de romperla

Voz 15 06:22 pero muy bien el calor muy bien Pepe Mel

Voz 2 06:24 P qué te parece te el partido

Voz 8 06:26 hombre tú tú de luego poder como se dieron bajó para mí El punto ciego de oro porque el PNV lo hiciéramos lo primero minuto poder claro que dominaba pero ya dieron los ciclistas aquí cedieron el piso ya algún compañero y que que tenemos la negra se conformó con a ver pitaron el penal que también expuso jugador que sí que fue pacta que fue ocurrió nada pero tengo una amarilla no no era además ocasión manifiesta de gol

Voz 3 07:01 era el madre

Voz 8 07:04 mira el tema pues iba iba a parte

Voz 3 07:06 así Banya otra

Voz 1404 07:09 que venga hombre bella hoy va

Voz 3 07:13 esa sí que fue muy riguroso así pero que se quedaba solo la porque sí

Voz 1404 07:20 con un penalti que te mi mierda es que arbitro es que pito bien porque era pena

Voz 7 07:26 la expulsión no

Voz 8 07:29 ha dicho que no iba yo creo periódico de periodistas gente que sabe

Voz 1404 07:33 qué tiene esa no son árbitro periodista pero empujando cero periodista o árbitros periodista vale que lo he dicho en la crónica de cualquier de banda de Yaya vale vale bueno

Voz 2 07:47 quería preguntarles también a uno por uno que fue lo mejor y lo peor del partido de Soria qué es lo que os gustó más lo que quizás hay que mejorar con más rapidez en el mercado veraniego que aunque queda una semana

Voz 11 08:01 peor Manu Vallejo con diez

Voz 4 08:04 para mí lo

Voz 13 08:07 por que no falta un delantero hágolo yo creo que lo mejor resultado que fue bueno empatar a sacar un punto después de ir perdiendo me parece que fue bueno yo creo que lo peor es que seguimos llegan nueve

Voz 10 08:23 a mí lo que me gustó también que no hay que decirlo poquito a poco el centro del campo se está fortaleciendo de una manera con los tres con el tridente tenemos que que no pueda hay muchísima alegría no

Voz 15 08:36 pero yo no yo necesitaré conmigo que el otro día el centro del campo no fue donde caben

Voz 3 08:40 bueno pero pero los dos pero no pero se veía pero se veía a sí sí bueno pues sufren pero mira no no no no sido aquella un coladero ni mucho menos han estado muy bien

Voz 10 08:50 engarzado por el tema que vamos en encarar partido yo pienso que el resultado

Voz 1670 08:55 a lo mejor está claro que el campo que sales porque Garrido no sabe Amo a hacerse a la idea que cuando Garrido que bastaba hace Garrido eso seguro me gustaría equivocarme

Voz 3 09:04 yo lo veo hombre bueno cuando lo veo yo te digo que hoy en día parece se que se está apostando por la calidad hombre porque yo lo que coge la pelota contrarios entonces yo no lo veo claro

Voz 1670 09:15 por qué porque algunas veces ante pero que lo entiende que José Mari sabe que la Garrido ya de Paradores pero no lo veo

Voz 4 09:23 pero bueno yo creo que campo Vega Garrido lo que por lo menos fuera de casa pero digo no me gusta y tú

Voz 5 09:32 la actitud de conjunto que tenía que es difícil meterle un gol los de Garrido pues ya has hablado muchas veces yo soy hoy de de de Garrido de Garrido y de que casi todos los equipos tienen jugadores en el centro del campo de esas características se daba en Madrid Barcelona

Voz 4 09:48 pero no pierden balones igual que lo recuperas lo pasa lo del Barcelona y que son equipos que no sigo pero vamos a media alguien que yo pueda porque me gustó y me gustó mucho se Madrid evidentemente

Voz 5 10:01 la falta de gol del año pasado un goleador farsa

Voz 11 10:06 algo algo hay aquí ya Salvi les falta eh a Salvio le falta

Voz 2 10:11 PP a mí

Voz 8 10:14 enerva me gustó el equipo ha ganado conoce porque yo veo mi Itziar Carrillo que yo tengo confianza en que la gente duden de pero tú

Voz 1404 10:29 minuto en el campo estuvo a punto de mete el cobro de Vitoria incluso lo dio todo

Voz 4 10:34 si Pepe

Voz 1404 10:35 eh es como si jugara yo lo daría todo también que he forzado a su consulta no

Voz 4 10:44 que que saca Carrillo al campo con la plantilla

Voz 3 10:47 pues está a punto de meter muchos goles pero no que muchos compañeros

Voz 8 10:52 claro pues no no es que te echó cinco minuto

Voz 4 10:56 es que no tiene que admitir como un esto siquiera Pepe a vientos gente en la cantera eh

Voz 1404 11:01 porque si yo no descarto eh pero no huele etcétera ante los dentro claro pero no tengo mercado pero

Voz 8 11:09 pero claro vencer echaba jóvenes nervio hice desde lleno de si sino un de un veterano con la calidad que tiene comete el bajó Villota

Voz 1670 11:22 sí señor pues Malone también lo falla los veterano muy buenos jugadores no tienen

Voz 8 11:26 ahora pero yo a mi me gusto mucho eh continúe pero que ERE titulada eh

Voz 2 11:33 sí señores mucha igualdad en la categoría no sólo el Málaga ha ganado dos partidos los dos partidos que llevamos las dos jornada hoy juega también el Mallorca contra el Rayo Majadahonda que aún no ha puntuado el Rayo Majadahonda en Mallorca si gana también supondría con seis punto muchísima igualdad

Voz 4 11:47 lo dos conjuntos han ganado los dos partidos el Málaga de la forma que ha sacado los puntos no está bien cuidado que el Barca también

Voz 3 11:55 yo pero yo yo yo creo yo creo que se está hablando demasiado de que ese esta segunda vamos a primera entonces eso yo creo que es la segunda de siempre siempre han bajado tres de primera claro siempre han subido un cuatro de Segunda B yo pienso el campeón pero eso mucho en pagaremos y guarda además

Voz 4 12:17 muy breves tú sabes lo que está pasando este año con la segunda división que resulta que las primeras cadena los periodistas de la propia y la propia primera estamos escuchando todos los días a hablar de la segunda eso no había pasado hasta ahora porque la Liga de Fútbol pasa de la segunda la radio en las televisiones pasan de la segunda este año están incidiendo en la segunda y eso es lo que va a pasar

Voz 7 12:39 porque hay equipos con mucha equipo yo creo que sí

Voz 4 12:43 calidad va a ser la misma yo creo que no yo creo que real

Voz 13 12:45 mente porque dice José Mari que que todos los años baja entre Primera y es verdad que bajó entre pero yo creo que nunca he coincidido tanto histórico en la misma categoría

Voz 3 12:54 de ahí teórico pero déjame que termine siempre da mucho tiempo en primer déjame termina la primera parte

Voz 16 13:03 que no termina dirán esperábamos que Osasuna subiera en el momento que bajó dijimos Osasuna candidato a subir porque el Osasuna los dos ha quedado pues no lo sé es bueno el Zaragoza del Zaragoza El año que baja que Zaragoza es candidato a subir y ahora se queda Zaragoza se quedó Osasuna

Voz 7 13:19 queda Mallorca han incluso de sino que además llegó a bajar a Segunda B ahora coincides coincide del Real Oviedo Zaragoza Pamplona el Depor es lo que el año pasado hay diez Málaga Ahora resulta que hay ocho o nueve histórico de verdad que condiciones Bucay Guardia decidido que han coincidido que ha bajado tres histórico

Voz 3 13:40 no pero muy bien pero es que lo de los que están con él

Voz 4 13:48 de las cuatro años haciendo muy interesante pero no pero esto es fútbol pero no no hablamos de fútbol porque claro con Zaragoza o cómo estás

Voz 7 13:57 el el Valladolid que ya no pero cuando Valladolid Zaragoza él

Voz 16 14:02 Osasuna o Sporting

Voz 7 14:04 en Oviedo y ahora voy a voy al cuarto

Voz 4 14:07 Málaga se junta de por estoy de acuerdo con lo que se ante porque aparte de ser histórico estamos hablando de capitales de provincia

Voz 7 14:14 ah no que es muy importante capital literal es que eso creo que hay dijo está claro que que que estaba Pamplona Zaragoza es es clave

Voz 2 14:25 de muchas si os parece vamos a una pausa publicitaria enseguida estamos ya con el análisis de todo lo que ha ocurrido con Álvaro García que dio finalmente con las necesidades del mercado de fichajes vale

Voz 4 17:50 hoy por hoy Cádiz no es cosa

Voz 1 17:53 el inviernos de Reyes con dentro y dos porterías una definición que Natalia García a la pachanguita Mali

Voz 2 18:03 cuando todo lo concerniente a la actualidad el Cádiz Club de fútbol desde el partido del sábado en Soria que empató el Cádiz a uno hasta el mercado de fichajes y también Alvarito señores que os parecido la venta de Alvarito ha sido bien vendido a besar la lona

Voz 1670 18:19 que dijimos lo otro día o conoces falla aquí o fuera el submarino amarillo que ya está todo el mundo contento está jugando en Primera la afición ha quitado ya el tema este de que si Alvarito que no tenía la mentalidad

Voz 3 18:31 después hay dinerito para pagar nada

Voz 1670 18:33 deuda para quitándose un poquito la deuda El cineasta

Voz 3 18:36 exacto no creo que importante tienes dinero para esto último sí pero consigo un claro si te das edificio

Voz 1670 18:42 por último días te dan el dinero por ejemplo último día como arregla tu

Voz 3 18:45 no pero pero bueno de los cinco millones imagino que se quitaran a cargo de las deudas yo creo que no hay duda la duda ya la era el cumpliendo con el programa que hay que no tiene te voy a Microsoft que ya tiene a que tenga nada que tenga que te venga venga

Voz 7 19:04 habla tenga el Cabildo ingresó cinco millones por Alvarito no no no no no no no vale primero que son cuatro ma ma más objetivo Huesca tiene cincuenta más llamativo la verdad es que el cincuenta por ciento de toda la operación del cuatro y medio no no

Voz 2 19:19 el Huesca no tiene el cincuenta por ciento el cincuenta por ciento del veinticinco

Voz 7 19:23 por ciento que tiene pero no pero que ahora que ahora hay medio millón son cuatro y medio porque lo tres por objetivos para el medio millón lo puso

Voz 2 19:31 hay cuatro millones y medio medio millón a final de la temporada y otro medio millón en objetivos son cinco vengo seco cinco más bien como media unos

Voz 7 19:38 ahora ahora tiene cuatro y medio final

Voz 2 19:41 la temporada la ingresan otros quinientos mil seguro otros quinientos mil según los derribos

Voz 4 19:46 pero la lo mismo que dejó Huesca quinientos mil de todas formas yo creo que era ahora que tuviera una salida digna porque creo que va a un grande de Europa no está en Champions jugar aquí grabado muy magos qué tipo de todos los que han peleado de Europa ahí del filme

Voz 1404 20:02 Beto pues va al Rayo Vallecano el equipo gente como el caddie porque el pero también el año que viene a Segunda el año que viene

Voz 4 20:12 así que para mí era mi que todo lo cuento que las echado toda la historia que estás montado me dice tú pues me voy al Manchester United pues vale ahora tu país te para el Rayo la maratón Kaká montado pues macho

Voz 3 20:23 bueno yo creo que lo que ha obrado el Rayo porque si aquí soy hombre aclara jugadores nosotros somos tontos todos a marear la vida todo el mundo venga a ver si cree que la primera puede porque asegura que el Rayo Vallecano te recuerdo que estamos hablando que la única posibilidad de Alvarito es Rayo Vallecano o Valladolid que García pero no lo haré lo mejor que ha pasado muy bueno

Voz 7 21:00 a ver que yo le doy la razón a a él porque con respecto a lo que dice porque a Moya Moya porque es verdad que Benito dice en primera también están primeras Huesca dijo que no bueno porque pensaba que era demasiado caro demasiado ambigua La o casi segunda anécdota porque al pensar en Huesca piensas bueno vale venga bueno él ha dicho un pasito más que el Huesca y el Rayo pero

Voz 4 21:25 eh

Voz 7 21:25 que se ha quedado ahí da igual que nosotros vamos a escuchar la opinión de Pepe Pepe

Voz 8 21:30 joder tuvieron claro no podía dar cazo el año que viene que es la yo bajar yo quiero va mal

Voz 3 21:38 por favor estoy Cádiz hubieran que se tenía que aguanta aguanta nada que Álvaro

Voz 22 21:50 primera que pasaba es que igual lo hace muy bien sí

Voz 1404 21:55 lo que pasa es que saliera traspasado punto yo estaba muy mal te podía ser muy importantes

Voz 4 22:07 baja ayer la primera no lo pueden ceder no

Voz 6 22:12 sí sí sí

Voz 2 22:14 sí señor de fichajes y qué jugadores no se pueden ir de la de la primera plantilla es decir para ustedes alguien intocable que él que puede salir entiendo de con ofertas de clubes de Primera si es intocable no las posiciones a reforzar dijiste y el pasado un nueve en tiene este lunes más que nunca un nueve claro

Voz 3 22:34 se mueve está buscando el Madrid y que se quede más si cabe hubo yo porque sí

Voz 7 22:41 yo creo que sí nueve el que intocable para mí

Voz 4 22:45 campo claro

Voz 7 22:48 pues es el os del centro campo mejor para mí uno de los mejores de Segunda B la Segunda División y eso es lo que más

Voz 1630 22:55 me gusta mucho pero para mí lo que hablábamos antes estable intocable Manu Vallejo y luego Salvi contra el Almería al tiempo que salió fueron siete centros uno bien dado

Voz 2 23:07 pero revolucionó también el partido almeriense jour

Voz 3 23:10 devoluciones eso afirmó extra a las eso tiene para eso tiene que haga la competencia puesto que lo que no yo

Voz 8 23:21 es muy buen equipo que no pueden

Voz 15 23:23 de intocables vale Salvi decimos que intocable ahora así chino hay intocables que no van a llega que no vayan a llegar bien con tres millones con cuatro hice vaya ahí entonces vengan otro vendidos

Voz 1404 23:34 la Hoya otra tentativa Ícaro

Voz 3 23:36 no pero es que a mí siempre peleando que llegue pero esto es fútbol la

Voz 7 23:44 el otro que el problema que tienes tú que ya te digo eso eso de estamos hablando de eso el el deporte

Voz 3 23:54 yo sí sé lo que encaja a más otra banda no lo más la banda de el Deportivo de la Coruña entiende tela a la Rioja iba ahora con el balón corre por encima

Voz 7 24:08 pero en el último minuto cuando les firmar a Rivaldo así sino como minuto fin bazar a Rivaldo dejar sin opciones de lo mejor dijo Rivaldo en su vida eh porque dio un salto atrás en el último minuto del último día

Voz 1670 24:22 pero bueno las bandas Hank tan cubierta Aza con el chaval que acaba de firmar

Voz 3 24:26 a la vez el rosario que no tenemos

Voz 2 24:30 de de todo ahora mismo tendría Juan Hernández a Salvador Agra vendría también a Jairo Izquierdo ir a Manu

Voz 3 24:37 no te digo que te dice que no mete por banda derecha Juan estamos cubiertos me encanta mi

Voz 1404 24:44 que bueno

Voz 23 24:48 no hay que tiene clases también PP previsto

Voz 8 24:51 lo que sí que yo para mí la plantilla ahora mi dicho yo estoy muy contenta con ella yo hago Motta excepto una patera

Voz 1404 24:58 quién al Izquierdo que es lo que he dicho y no

Voz 2 25:01 ahí un futbolista bosnio pensado para esa posición central nos hace falta

Voz 4 25:05 no no hemos hablado de una pieza importantísima en Euskadi y que nos falta como el comer es un portero

Voz 2 25:13 ya se ha dicho que no va no se va a firmar nada

Voz 4 25:15 a ver feliz pero no hace falta un portero porque el día que Cifuentes

Voz 3 25:20 el equipo de sus dejan a un buen portero del filial eh

Voz 2 25:24 no confía de Bicing

Voz 8 25:26 no sé si fue fuente detiene hasta los veintidós años

Voz 22 25:29 es que hay que esperar acontecimientos porque no sé si David Gil

Voz 5 25:36 sale lo hace bien si tuviéramos

Voz 4 25:39 hola yo hombre que usa mal no sólo puede debe estar responsables

Voz 3 25:43 sí lo muchas veces ya de de perder con palos para los entrenadores valiente y mira al

Voz 7 25:56 hemos hecho hecho está recomendando es una pura contradicción queremos que saque de la cantera pero no queremos que saque y falle porque lo van a decir

Voz 3 26:04 no

Voz 7 26:07 me entonces para que la sacaba

Voz 3 26:10 ah no

Voz 4 26:13 acción tan claro

Voz 3 26:15 bueno lo mejor portero lo mismo y baños portero no

Voz 7 26:23 comenzamos ya sea por pero tú tú lo bueno pero también tiene una ventaja que el mando gallego para ser un partidazo tiene que se lo que hizo aquí el otro portero no le meten goles y amenazados para buena todo eh en todo el partido dos para no le mete un gol in Wendy es el porte Erazo

Voz 3 26:40 claro que también es el puesto más específico ha comunicado pero no te lo de la cantera

Voz 7 26:52 la señora

Voz 3 26:54 que no

Voz 7 26:57 es una buena temporada pero pueden pasar dos cosas a tomar que falle y que algún partidazo partidazo cuando te pone te ponen que falle permitirme para ir poniendo el broche final pasa compartida Eduard

Voz 9 27:08 puede que sea el mejor pues ojalá ojalá bueno que tomaba y Eduardo

Voz 2 27:14 para poner el broche final por una cosa profesor de cara rápidamente de cara al Oviedo una porra

Voz 7 27:20 aparentemente yo mira yo a mí las redes social Mela infantil no va pela pela y sobre todo los jóvenes que no tanto porque describen con sido Downing Alcántara pero yo he dicho yo he dicho que si el Cádiz en la décima jornada está el doce estarán pidiendo la cabeza de Cervera yo no he dicho que hay que echar Cervero creo que a que echan la doce ni la Die yo creo que como Caniche a mitad de la tabla en el partido diez doce están pidiendo a la cabeza es decir si tú lo le ponga lo que quiera Galarrobira arriba eh

Voz 1670 27:53 escaldado nombre han dado nombre de gente que no hemos dicho eso aquí entonces estuvo súper estos bisutería de redes sociales

Voz 4 27:59 claro está está estos Escobar debe Patinir responsable

Voz 3 28:02 por eso identifiquen

Voz 2 28:06 dile que pueden cuando compramos Benito

Voz 3 28:08 bueno en San Francisco

Voz 2 28:11 está todo el día no

Voz 23 28:14 el cuando señores que el el perdón a Julio dais

Voz 4 28:19 está ahí durante un micrófono tenéis que aguantar con lo que os

Voz 7 28:22 posición pública

Voz 3 28:25 no no no no apellido cuando pero ya me quería pero eso sí al que acusó de no pero señores que estamos consumimos lo que quieran con nombre apellidos dejamos perdón por todas las cadenas seis tú te que te ya la boca dice que en una red social que tú lleva un micrófono aquí

Voz 4 28:51 te han dicho algo de eso no no no no

Voz 7 28:53 a todo eso señores eso un debate ya que

Voz 2 28:56 lo deportivo aquí la pasada quita vamos a hablar sobre todo de fútbol

Voz 7 28:59 es para el Cádiz

Voz 4 29:01 dos Pabón guardó Macua dos cero cuatro uno cero gol de Vitoria eso uno cero uno cero ahí es nada

Voz 3 29:09 jugar Benito Pérez tú tan sólo uno más dos cero ITP ha quitado yo

Voz 2 29:16 no hay muchísimas gracias a todos eso que escucha la pasión y te escuchan y hablan de ella que lo pueden escucharse Radio Cádiz punto es ese cuelga siempre la pachanguita ahí pueden escuchar todo lo que quieras