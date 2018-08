Voz 2 00:00 sí

Voz 0666 00:29 yo lo voy a Juan Manuel Pérez ahora portavoz del grupo municipal de Ciudadanos señor Pérez hablaba muy buenas tardes desde aquí a tus oyentes muchas gracias por atender la llamada de Radio Cádiz ustedes que son noticia por muchas cosas en los últimos días pero fundamentalmente porque han llevado a los tribunales al alcalde de Cádiz por la transmisión el traspaso de la titularidad de los chiringuitos de playa cuéntenos cuál es tu punto de vista porque han decidido dar ese paso judicial judicializar la política también porque

Voz 4 00:57 bueno no es judicializar la política sino la administración irregular no tiene nada que ver con la política sino con los intereses generales del Ayuntamiento de la ciudad bien la decisión de de iniciar o de formular esta denuncia tiene fundamento en una disposición legal que ordena a todos los cargos públicos y funcionarios de la Administración les ordena a poner en conocimiento del Juzgado de Instrucción aquellas a aquellos hechos que puedan considerar que sean constitutivos de delito nosotros desde el mes de febrero venimos siguiendo el asunto de la transmisión de lo de las concesión administrativa de los chiringuitos en principio formulamos un escrito de consideraciones alegaciones y solicitud de información al Ayuntamiento que no ha sido atendido en Sudán en toda su amplitud esto fue en el mes de febrero el uno de febrero posteriormente hemos seguido la evolución de este asunto hasta llegar a la conclusión de que aquí se podría haber eventualmente cometido un delito y que era obligación no está ponerlo en conocimiento del juzgado el fundamento fáctico de toda esta cuestión es el siguiente cuando cambia el reglamento de la Ley de Costas Se establecen unas condiciones más favorables que a la que actualmente tienen o tenían los chiringuito conforme a su pliego de concesiones que les dio el Ayuntamiento nosotros consideramos como prácticamente todos que es seria bueno es deseable que está nuevas condiciones que permite el reglamento de la Ley de Costas se incorporase a la prestación de los servicios de Cádiz por recordar estas modificaciones son que la ocupación el espacio o susceptible de ser ocupado pasaría de ciento cincuenta a trescientos metros que la ocupación se podría prolongar durante la totalidad del año que hasta ahora eran nueve meses a lo largo del año durante tres meses tenían que desmontar que las concesiones administrativas no quedarían ya limitada a quince años sino que podrían extenderse a tierra a treinta nosotros consideramos que es una situación más favorable y que es deseable que se adopte pero que no puede adoptarse al margen de la ley y lo que la ley manda ahí en el expediente que se ha tramitado ahí un dictamen de el órgano competente para determinar esto que es la Comisión Consultiva de la contratación pública de Andalucía lo que dice es que para modificar las condiciones es necesario que se convoque un nuevo concurso es decir que no se pueden modificar las condiciones del concesionario de forma directa sin someter el a el a la a un nuevo concurso el el contrato administrativo esto es porque en la contratación administrativa rige un principio fundamental que es que todo debe hacerse con libre concurrencia y publicidad todo lo que no pase por ese principio contrario a la legislación y aquí lo que ha ocurrido

Voz 4 04:06 la el la transmisión que se ha hecho a favor de los titulares de los chiringuitos se ha hecho según entendemos nosotros precisamente para saltarse ese principio fundamental de la contratación pública que debe de hacerse con libre concurrencia SCI permitiendo a cualquier empresario que pudiera acudir a la contratación ICOM publicidad claro cuando esto se hace de esta manera es decir saltándose la ley pues ya queda queda invalidado puede quedar invalidado por por ilegalidad ustedes otro nombre

Voz 0666 04:38 de ley porque trabaja con la ley eh entiendo además un nombre muy cauto en sus declaraciones políticas entiendo que sí ha dado este paso ciudadanos es porque está seguro de que puede haber delito

Voz 4 04:50 bueno seguro hasta que no hay una sentencia no hay seguridad ya sabe que aquí rige el principio de presunción de inocencia y mientras que no hay una sentencia firme el delito no se puede decir que sea cometido ahora lo que sí creemos es que hay indicios racionales de que hay una la comisión de un delito ir por esa razón lo pusimos en conocimiento del juzgado fíjate que nosotros esté están denunció la formulamos el día seis de julio como todo lo relativo al juzgado tiene que ser tratado con con discreción no pusimos en conocimiento de los medios de comunicación nadie la presentación de la denuncia porque entendemos que la cuestión sometida al conocimiento un juzgado tiene que ser tratada con absoluta delicadeza exquisitez sólo cuando ha trascendido a la opinión pública por una filtración que no dependía de nosotros salimos a requerimiento de los medios de comunicación a explicar qué es lo que se había hecho nosotros efectivamente en este tema queremos ser muy cauto porque todo lo que está judicializado debe tratarse con con mucho respeto pero si entendemos que cuando la juez de instrucción ha examinado la documentación y la denuncia y ha considerado que podría que hay indicios racionales de criminalidad ha dictado un auto incoado unas diligencias previas para investigar el asunto por tanto ella lo ha visto igual que lo hemos visto nosotros no ya veremos después que fin tiene este tema cuando se practiquen la prueba pero de momento la cuestión éxtasis

Voz 0666 06:23 bien que queda es una apuesta desde luego de ciudadanos políticamente muy fuerte y si después sale condenado al alcalde au Saleh como responsable al Ayuntamiento de los presuntos delitos de lo que pueden ser responsable seguro que ustedes piden responsabilidades políticas si no se demuestra que hay culpabilidad del Ayuntamiento responsabilidades al GAL cree que Ciudadanos debería asumir algún tipo de responsabilidad a la hora de jugar tan fuerte también llevando a los tribunales

Voz 4 06:50 caso bueno lo primero que quiero decir es que la denuncia no la ha puesto ciudadano la denuncia la puesto Juan Manuel Pérez Borau María Fernández Trujillo concejales del Ayuntamiento de Cádiz lo hacemos nuestra condición de concejales

Voz 0666 07:01 de Ciudadanos bueno el grupo municipal de hola

Voz 4 07:03 el grupo municipal ciudadano pero es una actuación realizada por los concejales que son quienes tienen la obligación de poner en conocimiento de lo juzgado los hechos que puedan considerar que tienen carácter delictivo

Voz 4 07:19 si finalmente se considera por el juzgado que todo es legal y que no hay irregularidad pues para nosotros realmente sería una alegría porque lo que nosotros menos queremos es que con los asuntos públicos de la ciudad de Cádiz se cometan ilegalidades mucho menos si tienen relevancia penal pero también decimos que si hay hechos que tienen que son ilegales y que tienen una relevancia penal esto no se puede quedar impune sino que tiene que intervenir la jurisdicción competente y resolver eh exigiendo las responsabilidades que correspondan a decir que no cree usted que el denunciante a tener no

Voz 0666 08:02 sin asumir ninguna responsabilidad política si finalmente no llega a puerto la sentencia como inicialmente piensa que debe transcurrir el caso también le quería preguntar el señor Pérez Dorado portavoz del grupo municipal de ciudadano también presidente de Onda Cádiz hemos conocido en los últimos días que Onda Cádiz es el principal lastre del pago a proveedores del Ayuntamiento de caída el consolidado de hecho paga en casi once meses Onda caddie gusté entró llegó a la presidencia de Onda Cádiz en octubre del año dos mil diecisiete hace diez meses entonces el periodo medio de pago a proveedores estaba algo por debajo de lo que está ahora en noviembre que puede ser el primer mes el que usted tomara los mandos realmente donde a Cádiz estaba en trescientos veintisiete días ahora está en trescientos veintiuno sólo seis días de diferencia entre uno y otro quizás no era tan fácil gestionar la tele como ustedes reclamaban no desde la oposición

Voz 4 08:55 nadie dijo nunca que fuera fácil lo que dice ese es rigurosamente cierto la televisión pública hacia la la empresa pública la sociedad Onda Cádiz es la que más un lastre deudor tiene del Ayuntamiento esto es así porque durante el tiempo que fue regida por el concejal David Navarro que como todos saben es de Podemos la sociedad acumuló un millón doscientos cuarenta mil euros de pago a proveedores decide de facturas devengadas que no fueron atendidas cuando nosotros llegamos a la a la gestión de la sociedad que había sido gestionada en solitario por el señor Navarro como consejero delegado sin dar cuenta jamás al consejo de administración de la Sociedad de cuáles eran sus actuaciones al frente de la sociedad nos encontramos con que había un millón doscientos cuarenta mil euros de facturas impagadas que nosotros hicimos aflorar lógicamente se incorporaron a la contabilidad de la sociedad eso hace

Voz 4 10:00 lastre de pago a proveedores de esa sociedad pues se multiplicar pero a nosotros no nos comen no nos contamos con con aflorar la deuda que dejó David Navarro sino que hicimos las actuaciones necesarias para que esa deuda se liquidará con los proveedores y así en el consejo de administración de la sociedad se tomó el acuerdo de solicitar al Ayuntamiento un anticipo reintegrables por el importe equivalente a la deuda que la sociedad mantenía con sus proveedores para pagarle a los proveedores este acuerdo fue adoptado por unanimidad es decir fue votado por todos los consejeros incluido el señor Navarro

posteriormente se reclamó

Voz 4 10:41 a al señor Navarro que llevará este asunto a la junta de Gobierno local es decir al órgano de gobierno del Ayuntamiento el asunto se llevó a la Junta de Gobierno Local que aprobó también por unanimidad entregar o conceder a Onda Cádiz este anticipo para que se pudiera hacer frente al pago a los proveedores el acuerdo está tomado por la Junta de Gobierno Local pero no se ha cumplido lo hemos reclamado reiteradamente al concejal de Hacienda que es precisamente el mismo señor Navarro que dé la orden detrás de traspaso de estos fondos a Onda Cádiz para que se pueda hacer el pago a proveedores de esa manera disminuya el plazo de pago pero pese a que hace ya más de tres meses que sea probó hasta el momento el navarro no se ha dignado a firmar el documento de traspaso de la cantidad de importan Tola la sociedad municipal continúa impagado a sus proveedores pero esto como se puede ver es única y exclusivamente responsabilidad de quién contrajo la deuda previamente no lo apago el consejero delegado de Navarro quién tiene la posibilidad de dotar a la sociedad con esos fondos conforme tiene acordado en la Junta de Gobierno Local Hinault ha hecho el traspaso

Voz 0666 11:51 en el mismo argumento del bloqueo que utiliza muchas veces podemos cuando está en el gobierno local le quiero preguntar también por la Fundación de la mujer porque es verdad que la fundación de la mujer no es que venga de una situación mala es que se ha disparado los últimos meses con un nuevo gerente que también ustedes el Partido Popular Partido Socialista Ciudadanos sobre todo ciudadano ha ayudado a que se instale en la Fundación Municipal tenemos que no tenía gerente que había un bloqueo no tenía gerente y a la situación de la mujer como se explica porque también es de lo de los organismos que que las tramas al Ayuntamiento

Voz 4 12:21 pues de la misma manera es decir aquello que el Gobierno de la ciudad dirigido por Podemos no controla pues tiene una grandísima dificultad para obtener los fondos necesarios para hacerle pago a los proveedores y de las actividades que realiza claro Si a quién tiene que remitir el el dinero que es el gobierno municipal no remite pues muy difícil pagarle a los proveedores

Voz 0666 12:44 cree por tanto que es una malintencionada el gobierno local hombre K

Voz 4 12:47 de la más mínima duda

Voz 0666 12:49 para evidenciar los órganos lesionado y las sociedades hecho Navas por la pose

Voz 4 12:52 con todo aquello que que no controla de una forma directa y absoluta pues lo boicotea para que no pueda funcionar no pueda funcionar con la máxima dificulta el ejemplo puesto de Onda Cádiz claro la Junta de Gobierno Local tiene acordado SD a Honda caddie el anticipo que sea solicitado pero hace ya más de tres meses sin embargo el dinero no ha sido remitido esto nada más que depende de la firma del concejal de Hacienda más claro agua

Voz 0666 13:19 dos preguntas también muy concretas ya finalizando Le pido dar las respuestas una cuesta Onda Cádiz menos dinero que antes con con un ciudadano presidiendo las

Voz 4 13:28 sí cuesta bastante menos dinero entre otras cosas porque nosotros hemos puesto mucho interés en la generación de ingresos propio no dependientes del Ayuntamiento a través de la publicidad sobre todo si puedo decir que en el tiempo que nosotros llevamos gestionando en los ingresos por publicidad se han duplicado por tanto el coste para el Ayuntamiento es menor y la expectativa que tenemos es que aumente todavía el ratio de ingreso directo por parte de la empresa

Voz 0666 13:58 es diferente la generación de ingresos que el coste el coste sigue siendo el mismo pese a que se genere más ingreso o el costo también ascendido

Voz 4 14:03 bueno en la medida en que la sociedad puede obtener ingresos de una vía distinta de la transferencia del Ayuntamiento pues el coste para el Ayuntamiento será menor

Voz 0666 14:14 también le quería preguntar de cara a las posibilidades electorales de ciudadano que uno de los partidos que no tiene decidido el cabeza de lista de ya que lo van a pegar mucho a las elecciones municipales la elección del candidato a usted le gustaría ser de nuevo el candidato de Ciudadanos encara

Voz 4 14:28 bueno esto es una cosa que yo ahora mismo no me estoy planteando vamos a ver en el partido Ciudadanos se ha dicho que la designación de candidatos se hará en el mes de febrero por tanto yo hasta el mes de febrero no me voy a plantear la posibilidad de repetir entre otras cosas porque depende de muchos factores algunos de los cuales no son directamente dependientes de mí sino de de la opinión de tercero cuando llegue el momento Si se me solicita que repita pues yo me plantearé la la conveniencia de de repetir sobretodo en función de los intereses de la ciudad no voy a tener en cuenta seguramente a otro intereses de carácter personal sino sino los de la propia ciudad le propongo un ejercicio

Voz 0666 15:17 lo creativo imagínense que ahora es cuando se está dando la situación que se lo piden ahora mismo en este preciso instante señor Pérez ha dado por favor acuda usted su cabeza de lista de Ciudadanos porque hay que diría ahora mismo

Voz 4 15:27 pues me haría dos pregunta hay otro que pueda hacerlo mejor que yo en cuyo caso yo daría un paso atrás una segunda pregunta con qué equipo contaremos para ir a estas elecciones en función también del equipo determinaría la decisión Juan Manuel

Voz 0666 15:44 el portavoz de Ciudadanos muchísimas gracias por atender la llamada de Radio por contestar aquí todas las preguntas que se le han hecho sobre un partido que está dando bastante que hablar en el ámbito municipal este verano muchísimas gracias gracias a vosotros nosotros vamos a hacer una pausa publicitaria estamos con más argumentos aquí en Hoy por hoy