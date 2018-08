Vallejo: "No te puedes venir arriba, llevo sólo dos partidos en Segunda"

Voz 1

00:00

pues aquí si te digo la verdad pero que no han cambiado nada desde que tampoco tengo por qué cambiar pero no he cambiado nada de que estoy primer equipo creo que mi vida sigue siendo la misma yo te digo que no tengo porque cambiar pero tanto jugando como fuera creo que que que lo estoy llevando como algo normal y a veces me me puede ayudar a hacerme bonito estoy ya hace mejor persona dos mismo imagínate yo entré aquí caerles segundo año pasado temporadas buena temporada notan buena pero al final unos ahora cuando está acuerdo de tomos bonito que que ha CIO el transcurso hasta llegar aquí ha sido duro pero creo que llegue cae llegado has jugado en Segunda en Primera no haya pasa por momentos duros y creo que que Nadal la estoy disfrutando más que nunca feroces aquí que era que vaya a las costa como como hasta ahora ya bueno ha comentado que en la prensa que tengo buen entorno no creo que mi padre era Aguado mucho absurdos ha llevado muchos años creo que que no puedo mejor no aceptará apostó por su pan