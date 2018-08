El feminismo a debate en el Hoy por Hoy Cádiz - 29 de agosto de 2018

Voz 1 00:00 hoy por Hoy Cádiz

Voz 5 00:26 aquí estamos ya con el argumento principal de este Hoy por Hoy Cádiz ya en su segunda parte porque hemos convocado aquí en los estudios de Radio Cádiz en el paseo marítimo nuestros estudios a representantes del feminismo la provincia de Cádiz de la ciudad también a cargos que tiene mucha responsabilidad en esto qué hacer de la lucha feminista podemos saludar ya por ejemplo Araceli Orozco de el café feminista Araceli muy buenas tardes

Voz 1292 00:50 hola muchas gracias por aceptar la invitación

Voz 5 00:53 León también está con nosotros Isabel cantó todas la Asamblea Feminista Isabel muy buenas tardes

Voz 6 00:57 hola qué tal muchas gracias por aceptar la invitación a Tita

Voz 5 00:59 bien Elena Santiago que lleva muchos años en la lucha feminista que tiene mucha perspectiva desde ámbitos como el sindicalismo también en el ámbito educativo en el que ha trabajado Elena muy buenas tardes buenas tardes muchas gracias por estar aquí también y hemos traído también a dos representantes que tienen responsabilidad en sus instituciones en esto de la lucha contra el machismo el feminismo José Carlos Vela gerente de la Fundación de la mujer muy buenas tardes hola buenas tardes es el único hombre en la mesa pero también hace falta tener la perspectiva de un hombre claro que sí Josefa Moreno coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer muy buenas tardes pues muchas gracias a todos por acudir reiteró el agradecimiento porque no es fácil estar un miércoles de agosto aquí para debatir esto estos temas en la primera pregunta hoy quiero poner sobre la mesa ustedes participan de la lucha feminista eso implica que sigue habiendo machismo sigue habiendo machismo en la sociedad digan ustedes sí ha avanzado en los último veinte treinta años

Voz 1292 01:52 por empezar yo misma evidentemente si miramos atrás no en los últimos veinte treinta años y las condiciones en que vivía en la eres hace tiempo pues es evidente que sí que ha habido cambios no hemos ido consiguiendo derecho hoy favoreciendo la forma de vida de las mujeres pero sobre todo lo que hay que decir es que esto se ha concedido se ha conseguido gracias al movimiento feminista Ia la lucha de tantas mujeres y que que con su trabajo y muchas veces habiendo sido vilipendiada ahí sufriendo consecuencia se ha conseguido pues que hoy podamos disfrutar eran mujeres más jóvenes de de ciertos derechos de esta por ejemplo puedes hablando aquí ahora

Voz 0598 02:35 yo estoy de acuerdo con ella yo creo que lo que sea logra logrado ha sido gracias a la lucha que en el feminismo como en otros ámbitos de la vida los derechos y las libertades no las ha regalado nadie todas las que se han conseguido ha sido gracias a la lucha ya les puerto en este caso de muchas mujeres yo repito una frase que me encantó que es en la manifestación del ocho de Marto la que hubo en Madrid Walken otra muchos sitios que había unas chicas que decía mi madre que es muy lista hizo feminista creo que es significativo de lo que quiere decir con eso hoy día hemos avanzado mucho como dicen Nuria va Varela porque partíamos de un machismo de esperpento claro hemos avanzado mucho pero desde luego lo que va de año ya ya van veintinueve mujeres muertas a manos de sus compañeros o de sus parejas o exparejas a manos de maltratadores idea de hombres violentos sigue habiendo muchos motivos muchas razones para seguir en la lucha como los derechos no se heredan tenemos que seguir luchando para seguir manteniendo seguir avanzando todo lo que nos queda

Voz 6 03:47 en julio yo a tu pregunta debe contestar que CIC sigue habiendo machismo bastante sólo falta mirar a nuestro alrededor la noticia a los medios de comunicación en donde ceder anuncio la película la televisión en donde sigue reforzando estereotipo que como han dicho a la acompañara hacen que el movimiento feminista que es quién ha conseguido evidentemente

Voz 7 04:12 esos avance y se han

Voz 6 04:15 necesaria en la lucha hice sea necesario digamos hay feminismo es la única herramienta que puede erradicar el machismo

Voz 5 04:25 José Carlos Vera bueno pues yo empecé

Voz 8 04:28 es un poco lo que lo que de mi perspectiva es el machismo no es como una actitud hubo una manera de pensar de quién sostiene que el hombre es superior a la mujer algo que día a día se está demostrando que que falso que no es así y que efectivamente se está dando mucho en muchos proyectos es mucha mucha forma a la hora de trabajar contra contra el machismo y de hecho aquello como hombre pues estoy intentando trabajar en esa igualdad porque creo que también los hombres tenemos mucho que aportar en esta lucha que ya están trabajando día a día y que que debe llamó apoyaría que siga avanzando en cuanto a la trayectoria que lleva de diez veinte años treinta años atrás hecha claro que desde la Administración él creo que sí se está trabajando bastante también de son leyes que tenemos ahí no que son leyes que se están realizando para esa igualdad real de los hombres y mujeres no las cuales van buscando lo que es institucionalizar institucionalizar perdón lo que es el feminismo y lo que es la igualdad desde la Administración Pública Josefa Moreno

Voz 4 05:26 bueno pues la verdad que a veces triste reconocer que en pleno siglo XXI se tienen todavía este machismo que al final somos asesinada no yo creo que hablar de cifras no me gusta porque son verdaderamente vidas arrancada ilusiones que se terminan y sueños que se apagan por el simple hecho de haber nacido mujer partiendo de eso tenemos que reconocer que es la primera causa de muerte de la mujer en Hoy por hoy Maurice que asesinada en manos de nuestra pareja o ex pareja incluso por encima de la propia accidentes de tráfico o de lo propio cáncer yo creo que te partiendo de eso vemos que hemos avanzado que gracias todo es movimiento activista feminista la cual me siento muy orgullosa de ser mujer evidentemente de ver cómo esa lucha como hoy por hoy la que tenemos responsabilidades o tenemos un compromiso porque el feminismo es un estilo de vida ya que cree es lo que estamos haciendo dentro de cada ámbito que que vemos mucha personas que tenemos diferentes responsabilidades yo creo que hay que se lo aparte y además de todas esas reivindicaciones que vienen haciendo el movimiento feminista también importante que esté en primera línea de agenda política de aquellos que tenemos responsabilidades políticas hay que creerse que la igualdad es un tema prioritario ponerlo en primera línea de agenda y seguir trabajando porque lo que realmente queremos y también deseamos todo crear también esa conciencia social de género tan importante para que también haya implicación por parte de la sociedad que es imprescindible a lo movimiento feminista para los

Voz 8 06:49 creen los cargos políticos evidentemente es

Voz 4 06:52 permisos social de la propia ciudadanía

Voz 5 06:54 es un diagnóstico de lo que estaba ocurriendo ahora mismo pero como decía Elena Santiago de manera muy acertada los derechos no se heredan eran sobre el papel pero en la práctica

Voz 0473 07:03 lo la sociedad hay que seguir trabajando

Voz 5 07:05 todos los avances porque sino se pierde se diluye ha pasado con la crisis verdad con los derechos laborales por ejemplo entonces y ahora lo que vienen sonando las generaciones son las que van a construir la sociedad del futuro en las nuevas generaciones sigue existiendo machismo hay más machismo que antes en las nuevas generaciones con qué os veis el futuro que viene

Voz 6 07:26 un poco si me permitís un poco en la línea de lo que ya hemos planteado aquí el machismo sigue siendo una realidad en esta sociedad sigue siendo desde cómo no como en un momento determinado podemos entender que hay una igualdad legal y eso no parece que nos hace iguales pero como dice Marcela Lagarde es el velo de la igualdad creerte que la igualdad existe y si no porque efectista es decir porque exista esa igualdad legal vamos a pensar que la gente que nacen las nuevas generaciones han nacido en un mundo igualitario están haciendo en esta misma sociedad en donde se siguen dando situaciones machismo porque no se está aplicando esa igualdad en el fondo no se está yendo a la raíz de porque se dan esas situaciones de machismo es decir hay que ir avanzando hacia una transformación social y los jóvenes y que éste el machismo también se va digamos reconvirtiendo haciéndose actualizándose pues nos damos cuenta que hay muchas causas de violencia que son difícilmente identificable los jóvenes no identifican situaciones de control con situaciones de violencia y están viviendo situaciones violentas y generando violencia de razones que ven normalizada fruto de El amor o o fruto un poco de lo que esta sociedad está demandando

Voz 4 09:04 no yo tengo que apuntar bien con respecto a lo que ha dicho Isabel que el machismo muy inteligente evidentemente no está dispuesto a perder ninguno de sus derechos durante muchísimos años no por lo tanto se la se va cambiando se va adaptando a la nueva evidentemente nos encontramos ahora con con las TIC Colate Enología de la información y la comunicación que es un es un medio pues imagínate para que el machismo vaya dando hace no es otra que trabajando con chica adolescente que ya tenemos niña adolescente que son víctimas de violencia de género entre catorce y diecisiete año tenemos un programa específico porque hay que trabajar de una forma diferente con la forma de de hablarlo llevar la pelota es diferente y la verdad que que nos vemos en encontramos con niña adolescente como bien ha dicho se normaliza ciertas situaciones doce el machismo pero no no la nosotros llamamos las nuevas violencias de control darse no controla a través de eso del guasa a través de Internet de dónde está Mandame la ubicación como va tira entonces si el añadimos que no me encontramos también que la película los propios videojuegos los bestseller todo eso también Nos ver vende los mitos del amor romántico no es una bomba de relojería no dificultades en el año dos mil diecisiete tuvimos nosotros diez niñas de toda la provincia nuestro programa pero no siga preocupando que hay más niñas no que siga existiendo niña que no conocen a lo mejor recurso o padres y madres que verdaderamente no saben qué hacer no como pueden abordar esta situación que es que si no saberse quitarle el móvil un apagón analógico o que realmente cuál es la cobertura por lo tanto yo creo que es importante que podamos seguir trabajando en coeducación creo que fundamental en la coeducación en un tema con la gente joven y seguí con campañas de concienciación y sensibilización yo creo que cada granito arena que podíamos poniendo importantísimo

Voz 0598 10:52 yo creo que la educación hay otra que la educación en los colegios pero tiene que ser tras verse sal en toda el sistema educativo con con los adolescentes ya antes con los niños y las niñas hay muchísima labor que hacer que además de las películas que siguen transmitiendo unos estereotipos absoluta absolutamente sexistas día absolutamente machista pero además el mito dramón romántico sin el amor de tu vida no vas hace feliz transmiten eso y además la publicidad yo creo que en los centros educativos se puede hacer una grandísima labor analizando con los chicos y las chicas este tipo de estereotipos valga la redundancia que no se están transmitiendo por todas partes

Voz 1292 11:43 bueno yo creo que por una parte también hay que hay que romper un poco con el falso mito no que hay ahora mismo en la sociedad y que la juventud es ahora más machista que antes no creo yo por lo menos no creo que sea así yo creo que sigue siendo es a nivel cuantitativo es lo mismo simplemente como decía las compañera evidentemente a la sociedad avanza y el machismo pues avanza esa sociedad iba mutando no por lo tanto tiene otras vías de actuación es socialmente avanzado y antes algo que que como la violencia machista ese estaba un poco como normalizado entraba sociedad hoy en día Air pues hemos avanzado ya no se ve hacia la sociedad no lo permite o ya no lo vive con buen con buenos ojos eso hace que se cree otra forma de machismo como hemos dicho pues las nuevas tecnologías han dado hay un paso importante porque en nos dan es legal a los mala persona lo machistas los acosador se les dan esa invisibilidad no esa forma anónima de seguir acosando y seguir actuando contra las mujeres y por otro lado también habría que hablar de aquí de los negó machismo no que es otra también es importante hablar de eso decir otra forma en que los hombres sigue siendo machista pero de una forma como más cifras no no creo que por poner un ejemplo hoy pueden escuchar a muchos hombres decir que no se considera machista puesto que por ejemplo ayudan en casa esa forma nada más que de de de exponerlo no de ayudar en casa ya no le están diciendo que que yo consideran que el trabajo doméstico por ejemplo sigue haciendo de las mujeres por lo tanto a pesar de todo a pesar de que ha habido avance evidentemente así pero no hay más que ante y menos que antes es el mismo la misma cantidad pero de diferente manera

Voz 8 13:30 no yo creo que las nuevas generaciones si bien es cierto que el machismo puede evolucionar o no según los datos que estamos teniendo de atención a a víctima no hemos visto cómo ha crecido muchísimo desde el año dos mil quince que por ejemplo atendiéramos a ocho mujeres entre dieciséis a veinte años a veinticinco mujeres que hemos atendido en el dos mil dieciocho lo que vamos de año no eso tiene varias lecturas una lectura puede ser que sí están funcionando lo que son los medios de canalización de información cómo llega la información a a todos los menores y demás que los menores y los padre está más informado por eso se están denunciando están siendo atendido a más mujeres en este caso o que sinceramente el máximo está subiendo no eso siempre hay que hacer estudio de cómo va la sociedad y concretamente en Cádiz y tenemos ese dato que de ocho mujeres entre dieciséis y veinte años que atendemos en el año dos mil quince hemos pasado veinticinco años desde la Fundación Municipal de la Mujer creemos que hay que trabajar en todas las líneas si bien el grupo de violencia que centros sin también de la Junta de Andalucía con unas subvenciones que ellos dan tenemos un grupo de violencia tenemos un grupo que atiende todos los casos ya concreto de que cuando está el problema llegan con urgencia ya atendida estamos trabajando que a partir de septiembre Momo a poner a disposición de todos los centros escolares de caddie una plataforma de formación virtual donde se forme en todas las etapas escolares desde Primaria Secundaria Bachiller ha a todos los niños y niñas de los centros escolares tanto en feminismo en igualdad en violencia de género definitiva que les llegue la formación a través de las redes sociales de los campos virtuales que dónde están los jóvenes hemos visto que el control que están teniendo ahora la la la chica de los chicos antes de cuando nuestra época llegamos a casa nos desconectamos no nos llaman al móvil hice bien es cierto hoy pues prácticamente están controladas las veinticuatro horas no entonces jugamos con la cifra negra y con esos factores que son los que pueden determinar si bien es cierto el machismo esa está subiendo se están mantenía

Voz 5 15:29 si os parece vamos a una pausa publicitaria muy breve hablamos también de la violencia de género que es una forma de machismo más que evidente de las más crueles que hay

Voz 18 18:03 mira

Voz 5 18:13 es una canción preciosa de Rosales que se llama la puerta Violeta y esa puerta que muchas mujeres pueden cruzar lo que pasa que es muy complicado también para ellas cruzar para denunciar casos de violencia de género de maltrato para denunciar esa pesadilla que mucha gente todavía video de muchas mujeres porque como decía Elena son ya casi treinta mujeres que han muerto este año a manos de de sus parejas o exparejas las a manos de personas de hombres que se creían que eran suyas fundamentalmente os quería preguntar por eso por la violencia de género por la respuesta que obtiene esa denuncia que se pide siempre por parte de las administraciones de las mujeres es decir esa valentía que les supone a una mujer dar ese paso anunciar su caso es correspondida por una solución de las administraciones de hacer de su seguridad igual de valiente

Voz 1292 19:02 y antes que nada decir que según las estadística llevamos treinta mujeres pero éstas son estadísticas generales eh la los grupos feministas consideramos que la violencia de género va mucho más allá que desde las instituciones no existen es decir desde las instituciones se considera violencia aquella violencia física por lo tanto nosotros consideramos que no solamente es la violencia física también las violencia psicológica también la violencia en el ámbito laboral en la calle entonces este número es escaso y normalmente nosotros ampliamos siempre ese nombre porque por decir un caso no se no se puede no se considera una muerte por violencia de género por ejemplo pues los un hablar de un caso sonado el asesinato de Diana Quer sin embargo nosotros consideramos que ese sí también es un caso de violencia de género a partir de ahí rotundamente no no es son suficientes las actuaciones que se están llevando a cabo desde las instituciones primero por lo que he dicho ante porque no se amplía el concepto de violencia a toda violencia que sufrimos las mujeres sino simplemente ellas en las que hay ninguna violencia física por otro lado a una mujer que ha sufrido violencia deje de de este tipo es encuentra totalmente indefensa en cuanto que económicamente no tiene recursos para para para huir para volver a empezar y por lo tanto si no se le da recursos económicos para eso es muy difícil que pueda volver a empezar Illes está digamos es más vulnerable a volver a caer en manos de del mismo maltratador que como sabemos por su psicología pues sabe muy bien cómo manejar estas mujeres no que se encuentran también psicológicamente en estado de de no quererse a sí misma no por otro lado también eh

Voz 5 20:53 por favor que tampoco se amplía

Voz 1292 20:55 en el caso de violencia a los hijos no ese es una tercera pata que que es muy importante nosotros consideramos que es un maltratador no es un buen padre y sin embargo institucionalmente si se les sigue considerando dice les sigue dando derecho a los maltratadores sobre los hijos

Voz 5 21:11 con brevedad además también se pide

Voz 0598 21:13 hice vio cómo estoy de acuerdo con el con la mayor parte de la intervención de Araceli sea pide mayor formación en temas de género dentro del Poder Judicial de todos los niveles judiciales eso es un tema del que se está hablando mucho y creo que es fundamental las mujeres se sientan protegidas porque hay mujeres que mueren a manos del violento maltratador que previamente habían denunciado por lo tanto hay un fallo en el sistema la protección no es la que debería ser

Voz 5 21:42 Isabel

Voz 6 21:43 bueno si hablamos de valentía este sistema no ha tenido la valentía suficiente para llamar a la violencia de género terrorismo machista que él lo que desde los propio movimiento feminista queremos poner digamos el punto de mira por qué por ejemplo con respecto a otros terrorismo la actuación que ha habido tanto a nivel legal como sobretodo social hace que la víctima sea protegida como honrada hace que decir si nos vamos o hacemos otros tipos de terrorismo

Voz 1292 22:19 mientras que la mujer

Voz 6 22:21 que ha sufrido terrorismo machista no sólo igual que dice Araceli en el ámbito del feminicidio fino en todas esas violencia que como a hablábamos ante por esa dificultad muchas veces no identifican que viven situaciones de violencia por eso la toleran pero sobre todo la mujer se siente culpable de la violencia que sufre hizo les lleva incluso a no denunciarlo pero más cuando se lanza a denunciarlo y aquí quiero hacer también porque por eso estamos aquí lo movimiento feminista la importancia que en esa labor hemos tenido los movimientos feministas que cuando la mujer no puede individualmente denunciarlo hemos salido a la calle porque incluso esa mujer que están atrevido a denunciar luego no han tenido el respaldo jurídico o el respaldo policial au social la mujer hemos salido como hemos salido en las últimos cazo con los cazó de la manada de Juana Rivas es decir por concretar no porque esto daría para mucho debate y a este sistema le debe a la mujer el que se le trate dignamente teniéndose en cuenta por qué se produce el machismo entonces yendo a la raíz del machismo que será la única forma de acabar con la violencia machista y esto este sistema creemos que no tiene la valentía porque pone en juego un sistema

Voz 5 23:48 bien para terminar también ahora la palabra José Carlos guía de Josefa Moreno también creo preguntar y el papel que puede jugar el hombre la lucha feminista José Carlos que habido mucha polémica con su nombramiento

Voz 0598 23:59 sí

Voz 19 24:00 bueno yo creo que que en definitiva

Voz 8 24:03 yo soy hijo de una madre y tengo hijas no

Voz 19 24:06 entonces al estar en una situación

Voz 8 24:09 no con un desarrollo profesional bastante amplio viviendo lo que es la violencia de género no sólo desde la perspectiva teórica sino que estando en la calle durante muchos años deteniendo maltratadores interviniendo con víctima dando formación yo Chrome nación como criminólogo cuando se dio la posibilidad de que era otra plaza también tuve la posibilidad de desarrollar una aplicación contra la violencia de género la cual fue Premio Nacional de Innovación social

Voz 5 24:32 yo yo yo no me refería en su casa usted sino al hombre en general

Voz 8 24:36 tiene que aportar si O'Shea osea aquí estamos con un problema de hombre y mujer Si el problema de hombre y mujer lo queremos solucionar sólo por un lado va a ser muy complicado por lo tanto yo creo que es importante que como por ejemplo la Asociación de hombres que tenemos por la igualdad de género y los hombres en general luchemos por un problema social que en definitiva nos va a venir bien a todo porque la sociedad de todos y hay que luchar en en el mismo el camino no no podemos ir en contra de una realidad social que es la igualdad que necesita la mujer que el hombre partes el cincuenta por ciento de la sociedad practicamente que deben intervenir igual que que lo hace

Voz 5 25:12 día antes de que lleva Antonio Josefa Moreno qué piensa

Voz 4 25:15 bueno yo creo que esta lucha de todo y todo lo que queremos realmente es conseguir esa igualdad real efectiva que viene reconocido como bien gente ha dicho Isabel dinero culo cuatro de la Constitución pero que realmente hoy por hoy seguimos sufriendo muchísima igualdad hemos hablado aquí alguna como violencia de género que es la más extrema o digamos la punta del iceberg pero creo que hay muchísimos debate muchísima desigual además que ya se pusieron sobre la mesa el día ocho de marzo esa brecha salarial suelo pegajoso eso techos de cristal todos esos con dato que al final vamos sufriendo la mujer creo que el setenta y tres por ciento a tiempo parcial que lo sufrimos nosotros también por esa falta de compromiso a la hora de compartir o de esa corresponsabilidad familiar por lo tanto yo creo que es una situación que al final no incumbe a todo y a todos por lo tanto debe existir ese compromiso esa conciencia social de género que antes ya en la he dicho porque realmente también queremos un nuevo modelo de masculinidad de no que sean ejemplo para todas estas gente joven que ya hemos dicho que de también deben de tener un referentes no solamente aquellos que nos da la propios bese el videojuego y demás por lo tanto yo creo que el compromiso debe ser todo y toda porque nos encontramos con el problema social de magnitudes epidémica y por lo tanto canté esa realidad yo creo que

Voz 0598 26:23 ves yo quiero yo creo yo creo que yo pido la complicidad de los hombres en esta lucha porque creo que una sociedad igualitaria es una sociedad mejor para hombres y para mujeres que una sociedad igualitaria a una sociedad donde se viva la calidad de vida de todos y todas sea mucho mejor por lo tanto no tras el mensaje feminista es un mensaje positivo para la sociedad en general yo por eso pido las la complicidad de los hombres porque creo que también ellos van a ganar en una sociedad igualitaria

Voz 6 27:00 no perdona más que complicidad o incluyendo esta complicidad es asumir que es también una lucha suya porque el modelo hegemónico de hombre le impide disfrutar de esa igualdad con la que se pelea

Voz 1292 27:14 muy brevemente

Voz 0473 27:16 solamente desde hayan tolerado y yo creo que la pregunta

Voz 1292 27:18 tenía un poco también en el papel protagonista evidentemente lo que todo sea dicho aquí necesitamos la complicidad el hombre necesitamos que lo emplee implique otra cosa es que la lucha feminista las protagonistas seamos las mujeres por qué porque si no esté en el único ámbito donde realmente las mujeres tenemos un protagonismo se lo cedemos al hombre vamos a volver a estar en la misma situación en el K eso de de aquí del compañero de tertulia el grupo feminista tuvimos en contra del nombramiento no por el hecho en sí de que tuviéramos algún tipo de de de de que no dudo desde luego en su formación teórica pero evidentemente desde la fundación de la mujer que se supone que lucha como ha dicho también que la compañera por todas esta tipo de violencia machista como es el techo de cristal Illa y todo el problema que tiene la mujeres para acceder a puestos oye cargos de de importancia evidentemente el hecho de que haya sido un hombre está dando un mensaje a la sociedad de que todavía no hay mujer preparada para eso en eso nos negaban

Voz 0473 28:20 yo no estoy de acuerdo perdonar alusiones húngaro muy rápidamente porque te ven muy brevemente esto porque es un concurso por promoción interna donde son nuevos presentamos tres hombre no hubo ninguna mujer del ayuntamiento que se presentara el cargo si hubiese habido alguna mujer ahí queda el punto de José Carlos Velázquez

Voz 5 28:37 te de la fundación de la mujer y os presento Antonio lo abajo que nos va a traer la historia del Carnaval

Voz 0473 28:42 en coplas Antonio qué es esto pues estamos escuchando un pasodoble de Antonio Martín del año mil novecientos setenta Los Tarantos Un paso doble que yo creo que define un poco la línea que tenía el carnaval en esa época pero que tristemente yo creo que todavía tiene herencia de ello

Voz 0598 29:04 yo no sé si te pasodoble yo sí yo sí lo conozco a lo mejor porque soy la mayor de los gente como saben ir por cierto que este año la chirigota Los susceptibles desmontan ese país los dobles de arriba abajo lo desmonta aquí ponen en evidencia que él sexista machista homófobo fundamentalmente homófobo vamos recomiendo que como contra apuntase escuche como es la de los que lo susceptibles porque desde un punto de vista mucho más progresista y con un sentido del humor impecable desmontan ese pasodoble entero eh es un termina diciendo ese paso ahora sólo miel coda como Dios manda termina diciendo es impresentable brutalmente

Voz 0473 29:50 eso fue en el año mil novecientos sesenta eh creéis que carnaval ha evolucionado qué pasa con el carnaval porque siempre se ha comentado que es un nicho muy muy machista no en las coplas en los componentes también es la cuota sala mujer ahí tiene una presencia cada vez afortunadamente más grande pero no deja de ser un minoritaria

Voz 1292 30:11 sí bueno es evidente que el carnaval ha evolucionado sobre todos los últimos años no pero también hay que creo que sigue siendo bastante maciza tanto en en el organizativos nada más que ver buen como decías tú la cantidad de grupo que se presentan son la mayoritariamente son hombres también una reticencia por parte de la sociedad que que todavía no como que no está acostumbrada a ver mujeres que las voces de la mujer y esté en en el en los coro o en las agrupaciones es sin embargo sí estamos avanzando aparte de todo si se está poniendo más acento en que esas letras que como yo no no conocía esta última que tú has puesto aquí pero que que bueno que si no sean aceptadas con la normalidad que antes aceptaban puede esas ese tipo de de letras no

Voz 0473 30:56 era también en las letras de Carnaval y hubo una época en que se lleva mucho el piropos a la gaditana no que era un poco el papel que quedaba relegada no de por ejemplo el coro la fantasía no en el año cincuenta y seis y el famoso tango de gaditana no miró Rosita temprana o la comparsa lo hijos de la noche no de de mil novecientos veintiuno ir los tontos de capirote una chirigota de Javier una del año ochenta y se hicieron un piropo

Voz 0598 31:24 la yo no sé si lo conocéis yo solo conozco también por bueno porque soy aficionada a los además también porque dicho porque es la que Javier suena me acuerdo perfectamente de los tanta hicieron el anti piropo que además en su momento a mí me resultó muy divertido pero hecho pocas veces vamos a escucharlo a muchos

Voz 0473 31:43 no

Voz 20 31:44 tiene eh el día porque eh

Voz 0473 31:55 esta es pasamos tanto el capirote

Voz 5 31:57 a dos minutitos contra le porque vamos

Voz 0473 32:00 a a poner si os parece la última copla que desde el año dos mil diecisiete no no me están huyendo llega a los setenta años cincuenta mil ochenta de una chirigota de Puerto Real que se llama yo esto no me lo explico que iban de cincuentones que habían ligado con chabolistas hace veinte

Voz 16 32:16 este era

Voz 0473 32:40 no si es mucha crítica se ese hablando que aunque vaya por su dinero que le dé igual que eleva

Voz 21 32:46 alegría tal el concepto era sacaban una

Voz 0473 32:49 la la de figuración y contra Ence y muy coherente y ellos eran chavales jóvenes era que en lo que también poco nos preocupó a todos cuando vimos ese punto de vista que yo pensaban que lo que estaba haciendo era un halago hacia la mujer y que era una cosa normal que tampoco sé cómo ve ya sonó en el dos mil diecisiete

Voz 0598 33:08 yo creo que este es un poco como

Voz 6 33:11 como hemos hablado ante es decir es un reflejo de lo que opina la la sociedad la isla la mujer sigue siendo objeto los medios de comunicación un o el deseo imaginario de esta tía buena en donde no lo seguimos viendo porque lo que no podemos es decir que las que el la el Carnaval canté una cosa distinta lo que se está viviendo muchos colectiva no

Voz 5 33:36 le vamos a poner el broche final porque no tenemos tiempo para más Araceli Orozco Elena Santiago Isabel Cantos José Carlos Vera Josefa Moreno además de Antonio trabajo muchísimas gracias por estar aquí porque aquí en la SER no queremos que la mujer sea objeto y hoy lo hemos demostrado cuando hubo mucha gracia