Entrevista a responsables de la Coordinadora de Profesionales del Metal de la Bahía de Cádiz

Voz 1 00:00 porque en el sector del metal de la Bahía de Cádiz está dando mucho que hablar últimamente una organización que se llama coordinadora de profesional del metal que ha llegado a convocar huelgas ha llegado a plantar cara a los sindicatos mayoritarios que tienen normalmente mayoría sobre todo la empresa matriz del sector del metal de la Bahía de Cádiz que Navantia fundamentalmente hoy hemos querido invitar aquí a los estudios de Radio Cádiz a representantes de la Coordinadora para que nos expliquen un poco de qué se trata la coordinadora de profesionales del metal y que momento atraviesa el sector del metal en la Bahía de Cádiz a sus ojos estamos ya en los estudios de Radio Cádiz con Raúl Toro Raúl muy buenas tardes tarde muchas gracias por la llamada de Radio Cádiz también está con nosotros Gonzalo Grimaldi muy buenas tardes y Antonio Muiños Antonio Muñoz buenas tardes hola bueno bueno lo primero porque surge la coordinadora de profesionales del metal y que es la coordinadora de profesionales

Voz 3 01:04 pues mira a la Coordinadora surge en junio de dos mil dieciséis tras las declaraciones de la finca de que Cádiz Puerto Real digamos la bahía de Cadí eh carecía de mano de obra para la construcción de los nuevos contratos que se iban a llevar a cabo de los de los petrolero entonces surge a raíz de la indignación de los trabajadores de qué como que no hay mano de obra cuando siempre la provincia digamos la Bahía de Cádiz ha sido digamos punta de lanza en la construcción de barcos hoy iba muy emo de hecho hay muchos muchos profesionales trabajando fuera de nuestras frontera donde son súper bien mirado y donde les reconoce en su tú digamos su profesionalidad cosa que no entendemos por qué no se aquí y también de los abuso que estaban sometiendo los trabajadores que estaban ya dentro digamos abusos de precariedad laboral abusos cuando hablamos de precariedad laboral no solamente hablamos de obligara hacha ahora

Voz 4 02:00 extra al incumplimiento del convenio

Voz 3 02:02 a al miedo que someten a los trabajadores de que si no van a trabajar un sábado que no es obligatoria Dragón sábado sino va el sábado les dicen que el lunes ya no vaya a trabajar sino también precisamente algo así que esa están dando últimamente los cuál la empresa los tan camuflado como enfermedades comunes y eso es desgraciadamente es un mal mayor para esos trabajadores es un fraude a la Seguridad Social porque un trabajador no puede permitir ni tampoco la Seguridad Social que un trabajador que se haya sentado en la empresa realizando su labor lo deriven a su médico de cabecera diciendo que diga que hay que ha sido allí porque ya están teniendo muchos accidente

Voz 1 02:41 casos concretos en este sentido qué enfermedades son las que

Voz 3 02:43 hace pues mira al caso concreto el mío o mismamente te puedo decir yo precisamente tengo una incapacidad cuenta de de una digamos de un accidente de trabajo la cual tuve que pelear mucho porque no me lo creen en reconocer moviendo un cabezal de de soldadura aunque Peshawar un espacio confinado tuvo una lesión en el tuve dos años cale vamos de hecho no querían reconocer me y tuve que luchar lo bastante y ahora estamos están saliendo a la luz casos de compañero que se ponen en contacto con nosotros porque nosotros somos simples trabajadores lo único que hemos hecho de sido organizando un poquito eso se pone en contacto con nosotros porque es que resulta que están en las mismas circunstancia que me pasó a mí pero es que lo han dejado incapacitado por enfermedad común porque la empresa no ha querido reconocer el accidente que ha tenido en el trabajo

Voz 1 03:31 me contaba que yo soy una Unión de Trabajadores de trabajadores de de a pie de la industria auxiliar del metal en la Bahía de Cádiz os hoja cómo estáis constituido legalmente estáis constituido Denise socios afiliados cómo cómo es esa articulación como esa organización

Voz 3 03:45 mira legalmente estamos constituido como coordinadora socio afiliado y eso no tenemos digamos que que tenemos compañero de diferente sindicato ahí ya a los le nosotros les damos la bienvenida ya que no somos sectario con ninguno e los diferente con digamos de los diferentes sindicatos que haya siempre que sean combativo lo compañero pertenecen pues a diferentes diferente sindicato el lo que por lo que estamos luchando digamos es por un sindicato combativo y a pie de tajo porque nosotros somos los que queremos decidir nuestro futuro no que lo decidan otro y que encima que lo deciden en peores condiciones no hacen nada por que se cumpla esas condiciones las cuales han firmado es decir cumplimiento del convenio que no estamos reivindicando nada más allá ni nada por encima de lo que es el convenio no estamos diciendo que que queremos esto lo otro queremos que se cumpla la yo lo ya firmado que es lo que no se está haciendo y los sindicatos que han firmado ese convenio pues no están haciendo tampoco nada porque según

Voz 1 04:41 básicamente tener un espíritu muy sindical porque no conforma como sindicato

Voz 1265 04:48 bueno pues esto es un poco la la pregunta del millón si es cierto de que bueno cada vez sobre todo en cuando tenemos las diferentes asambleas a pie de a pie de tajo los tonos sobre todo en los centros de de Navantia que cada vez son más los compañeros que sean los trabajo dobles y trabajadoras que que nos piden unos exigen incluso que no es conforme hemos como como sindicato lo que pasa es que bueno en principio como digo aunque eso esa idea está encima de la mesa hay una realidad que evidentemente eso no es echar hubo freír en principio entendemos de que las cosas las tenemos que hacer pasito a paso y como solemos decir al otro esto es trabajo constante diario de de hormiguita de pico y pala bueno pues en un futuro ya ya veremos a ver si Nos pudiéramos conformar votar pero sí es verdad de que cada vez más son los compañeros y compañeras que reivindican que no conformarnos como como tal como sindicato

Voz 1 05:46 entiendo que el hecho de que no conformes con como sindicato os dificultar la interlocución directa con la mayoría tres empresa porque si fuera ahí tuviera representación en el comité de empresa de turno o con delegados sindicales allí si habría más facilidad de interlocución con las empresas y además posiblemente se vería como uno actores legitimado sobre todo por la patronal yo creo que en gran parte del sector del metal de la Bahía de Cádiz los trabajadores tenéis mudó en cartel pero es verdad que la patronal dice que no está deslegitimado quizá por eso mismo

Voz 1265 06:16 bien bueno la patronal dice muchas cosas entre otra de las cuestiones de también decía que la huelga la exitosa huelga del trece de junio era ilegal lo triste de todo esto de que bueno ya la patronal más o menos esperamos esa nos esperábamos la respuesta lo triste tremendo de esto de que bueno los sindicato mayoritario aquellos que se sientan con la patronal a firmar el convenio cerraron filas también y se fusionarse aunque la mano para decir esa lanzar ese mensaje de confusión de que la huelga ilegal por lo tanto bueno cuando hay voluntad porosa en cuanto al tema de de legitimidad hay tal que comentas osea cuando hay voluntad por las partes por sentarse al llegar a un acuerdo y no hace falta otra les intimida más que la que nos dan los propios trabajadores y trabajadoras

Voz 1 07:06 habitante de una reunión con la patronal con los sindicatos mayoritarios desde esa una de vuestras vidas de acción

Voz 1265 07:11 sí en principio Si bueno ahora compañero Gonzalo quizá se extienda un poquito más con el con el tema que eso sí estamos trabajando en esa en esa línea

Voz 5 07:20 hola buenas tardes Julio buena tarde Gonzalo

Voz 1 07:22 bueno y mira

Voz 5 07:25 el tema de de los sindicatos que tú estabas comentando lo primero que te quería aclara

Voz 6 07:30 es que la la esto

Voz 5 07:33 y es que estamos formaron se está formando una cosa que se llama una confluencia sindical entre los diferentes sindicatos combativo que pues para llevar para que está reivindicaciones gran cantidades de masas de obrero que están arrastrando desde la Coordinadora de profesionales del metal puedan digámoslo constituirse hacer huelgas legales o el GAL fue legal de hecho porque varios de los sindicatos la apoyaron en su en su momento el aula

Voz 6 08:04 y ahí está fueron

Voz 5 08:06 en CGT Autonomía Obrera Sindicato Andaluz de Trabajadores SAT CTA Ustea CNT del puerto incómodas pregunta pues cuáles son las reivindicaciones nuestra para la finca

Voz 1 08:19 pues lo que queremos es la

Voz 5 08:22 son varias lo primero dentro de las que son las del cumplimiento del convenio queremos queremos que que las horas extra no sólo se reduzcan queremos la abolición de las horas extra pues estamos hablando de que que hay trabajadores que por ejemplo este verano dentro del casco un barco se pasan hasta dieciséis diecisiete dieciocho horas dentro casco de un buque donde se alcanzan temperaturas de más de cincuenta grados y doce esto ya no es sólo un tema de un fallo de plusvalía de que a a los trabajadores no nos roben como siempre nos han robado sino es un caso de que se están jugando la vida cuando entran cuando pasa los tono eso es intolerable en cualquier sociedad que se pretenda llama democrático así Inma

Voz 1 09:12 pero habéis planteado una reunión con la con la patronal de ahí llamado tenéis algún interlocutor que os sirva para para establecer contacto con la patronal que la finca

Voz 5 09:20 en el interlocutor la verdad es que ha sido la propia fe nunca al dirigirse a nosotros en la prensa para tirarnos piedras claro y ahí de tal forma el interlocutor será la propia coordinadora de profesionales del meta

Voz 1 09:36 ahí tenéis planteado una reunión con ellos gustaría asentaron de tender la mano

Voz 1265 09:41 en principio bueno tenemos preparada una tabla reivindicativa bueno entre otras cuestiones como ha comentado el compañero Gonzalo pues evidentemente sobre todo y ante todo el cumplimiento exhaustivo del convenio del metal el convenio del metal no puede ser algo que se firma hoy y mañana automáticamente papel mojado entonces entre nuestras reivindicaciones principales fue una de las principales es el cumplimiento exhaustivo del convenio insistimos no estamos pidiendo más dinero no está íntegramente que se cumpla el convenio y ante esto bueno pues estamos trabajando llevamos varios días trabajando conjuntamente también con los compañeros de la confluencia sindical en la elaboración de una tabla reivindicativa que más menos o al menos de forma orientativa en la idea de presentarla el próximo día cinco de de septiembre y bueno esperemos que estos señores además aprovechamos que públicamente lo podemos lo podemos comentar es un aviso a navegantes espera que esperamos y queremos de que se sienten con nosotros y que al menos no se escuchen

Voz 1 10:46 porque si no cuelga de nuevo Belloch

Voz 1265 10:49 contrario pues si estamos trabajando ya en en el tema de una de una convocatoria de huelga que Si esto no va puertos no va a buen puerto cara a los trabajadores y las trabajadoras posiblemente se convoque en esta ocasión de de cuarenta y ocho horas para el mes o bien a finales de septiembre va a principios de de octubre Por otro lado al hilo de del tema de la huelga no descartaría hemos incluso estamos barajando la posibilidad de hacer una acción conjunta con los compañeros de Ferrol de Cartagena

Voz 1 11:20 porque usted defendéis que las empresas auxiliares por ejemplo ante hablábamos de los sindicatos los sindicatos mayoritarios son los que tienen la representación la presidencia de los comités de empresa en la empresa auxiliar que Navantia ustedes defienden que realmente son obedece a una representación de lo que es el sector del metal de la Bahía de Cádiz no

Voz 3 11:40 vamos a ver digamos que representa es donde sindical la empresa auxiliar no tiene carece te puedo dar el nombre de una empresa que digamos un la empresa que tiene todo el grueso del trabajo que es la empresa Món cobra tiene todo el grueso del trabajo inútil n representación sindical ninguna es que no tiene delegado no tiene absolutamente nada tiene muchísimos trabajadores entonces la única representación representación sindical si la quieres llama sindicales a Jen Navantia digamos no es para la empresa matriz para Navantia que viene a ser un veinte a un veinticinco por ciento de los trabajadores que hay dentro de la factoría y cuando has en una asamblea Las en para ellos no Lacen para todos los trabajadores nunca han llamado a la empresa auxiliar a la hora de hacer una asamblea para preguntar o para reivindicar una serie de cuestiones entonces es lo que nosotros queremos es que haya representación sindical por parte de la empresa auxiliar de que es que no

Voz 1 12:35 si las medidas son muchas las que pedí las mejoras las prioritarias las que no puede faltar la primera que deben tomar las empresa siquiera escucharla la voz de la Coordinadora de profesional tal cual

Voz 3 12:47 pues mira es que mejora en realidad es que no no pedimos ninguna mejora en si es que no hay ninguna mejora lo que pedimos es que se cumpla el convenio que no

Voz 4 12:55 no es de no es de vamos no es no es normal que en mes de agosto

Voz 3 13:00 estamos están saliendo gente despedía a mansalva y otro compañero que están quedando dentro están echando jornadas interminables de de de lunes a domingo y otra vez lune dura de doce de catorce hora eso es lo que no es normal cuando el convenio bien dice bien claro que las horas extraordinarias están prohibidas dada la precariedad laboral que existen en la Bahía de Cádiz para repartir más el trabajo y eso no se está dando ni eso ni otras muchas cuestiones que en el convenio

Voz 5 13:26 y es aparte de

Voz 6 13:28 te dé el cumplimiento del convenio que básicas

Voz 5 13:31 entre lo que queremos y reducción de horas extra por estos motivos que haya una incumplimiento de la cláusula que firmaron del máximo de veinte por ciento de trabajadores eventuales y cuando está la realidad es completamente opuesta el ochenta por ciento de los trabajadores son los Jover eventual ley fijo son el veinte y y queremos esto hacerlo para para acabar con la precariedad bueno y ahí las ley de Prevención de Riesgos Laborales que es que no se cumple las redes la Leider prevención de riego laborales el pago de los atrasos que incluye la actualización de la última tabla salarial que salió en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y bueno sí que tenemos algunas modificaciones del convenio propuesta es pues que el plus de tóxico sea también para eventuales porque realmente cuando los trabajadores entes a comer digamos y pronto a comer mierda química en en en el trabajo el plus de tóxico y palos eventuales es un es muy poco comparado con el de los fijo que son árabe diez euros entonces nosotros lo que queremos es que se equipare es una modificación del convenio que tenemos actual e también queremos la definición de los tipo de contrato que incluyan un nuevo modelo qué queremos estamos elaborando llevamos todo el verano trabajando en oficina de forma muy seria ese Un proyecto de bolsa de trabajo porque

Voz 6 15:06 que digamos que hay

Voz 5 15:09 cierta a la hora de entrar los trabajadores pues hay ciertas incompatibilidades

Voz 1 15:18 yo no estoy de acuerdo con los criterios que ese que ese siguen no eso sí

Voz 4 15:22 el diario te puedo hablar precisamente por ejemplo de los

Voz 3 15:26 los técnico en prevención de riesgos laborales esos técnico en prevención en riesgos laborales los contrata la misma empresa no son ajenos a la empresa que es lo que pasa que yo también echan

Voz 4 15:34 cogió digamos digamos están hablando seriamente están cogió poco yo por su parte para hacer cualquier momento en cualquier tipo de cosa yo he estado trabajando allí yo te hablo de mi experiencia como lo completamente pueden contar de auténticas barbaridades de bloques de muchas toneladas pasando por encima de las gentes de sonar sin baliza cables de tres ochenta metió a una cuarta de agua cuando llovió a mansalva este invierno todo ese tipo de cosas que son los técnicos de prevención de riesgos laborales que tienen que mirar porque tienen que cuidarlo no lo hacen porque porque dependen de la empresa así un técnico de seguridad depara una el volteo de un bloqueo prepara una acción porque no está correctamente todo valiosa o no estar totalmente correcto para la seguridad de ese trabajo que se va a llevar a cabo automáticamente la empresa despide a ese técnico de seguridad

Voz 1265 16:21 claro es un poco la teoría de aquella de que el que el que pagar flautista elige la melodía evidentemente entendemos que los técnicos de prevención pues andan un poco también cogido de pies y manos como comentaba el compañero en ese sentido porque claro si al final la empresa de turno te paga por realizar una determinada función lo que no va a consentir esta empresa que es la que paga ese trabajadoras a trabajadora habrá para que nos entendamos ciertas líneas rojas que no le va a permitir que traspasa