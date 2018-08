Voz 3 00:00 la mantenga

Voz 0666 00:27 pero no aquí estamos en el hoy Korrika avisa el programa dio difusión mundial tenemos un argumento Solidario podemos decir porque vamos a hablar con Álvaro Zaldívar que es un trabajador social de Al endosa al buenas tardes hola buenas tardes gracias por acercarte a los estudios de Radio Cádiz para contarlo los que es al doy hacia el doy

Voz 4 00:48 pues bueno gracias a vosotros por invitarme muy buena doy es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja en la ciudad de Cádiz desde el año mil novecientos noventa y nueve estamos ubicados en la barriada de La Paz y bueno desde entonces puede hemo movido implementando diferentes programa comenzamos trabajando como menores lo porque los menores tienen hermanos jóvenes y empezamos a trabajar con jóvenes vinieron después la los padres las madres muy bueno ya lo hacemos un trabajo que oíamos que compete o llega a toda la familia

Voz 0666 01:14 va a ser la tenéis la barriada de La Paz no sino recuerdo mal en la verdad de la paz en el centro de Eduardo Bueno que ahora se llama Centro de Promoción del menor seis curso ahí actividades en verano en invierno este verano por ejemplo y qué es lo que había hecho

Voz 4 01:28 pues en verano el verano digamos que es la la parte del año donde más trabajo se condensa porque bueno lo lo pequeñinos los menores pues dejan la actividad escolar y muchos de ellos que durante el invierno pues van al colegio oí tienen el comedor en el colegio pues un desasistido y entonces a través de de programar una prueba de la Junta que llama garantía alimentaria nosotros cada año puede desarrollar unas colonias urbanas de verano con comedor en la que los pequeños este verano anillos ciento cuarenta menores repartidos en setenta y uno el colegio Campo del sur de Cádiz setenta y uno en el centro de la barriada de chapa como digo los ciento cuarenta ido si durante todo el verano han estado asistiendo a a nuestros centros ni desarrollando actividades lúdicas actividades formativas de de apoyo escolar hay asegura Andrés tres comidas al día desayuno la el almuerzo y una bolsa con la merienda

Voz 0666 02:17 no depende también de un como lo has dicho de financiación de la Junta Andalucía también un pequeño problemilla no hay este verano

Voz 4 02:22 sí bueno acá al al al final del te has el final del verano pues el Senado adelantó digamos o se nos quedó sin financiación el programa tuvimos ahí como un pequeño amago de tener que que cortarlo en mitad de del de la actividad pero bueno se arregló rápidamente en el mismo día se arregló y bueno hay que decir también que agradece la celeridad de la Junta en este caso en abordar el tema en el apoyo que que que sentimos por tanto por la Familia por los usuarios como por la administración y bueno bien está lo que bien acaba ahí acabó bien todo perfecto

Voz 0666 02:53 fue un malentendido ese solventó rápidamente afortunadamente porque también mueve una estructura importante teniendo de personal para atender a ciento cuarenta y dos menores en verano pues no es moco de pavo

Voz 4 03:03 sí además bueno el los problemas de verano se cruzan con los que digamos mantenemos durante todo el año es verdad que en verano tenemos incrementar mucho la plantilla porque bueno tenemos además los niños con los que trabajamos los menores con los que trabajamos son menores en riesgo que tienen buenos característica muy específica Iker tan de mucho de mucho apoyo de mucho acompañamiento entonces en verano si podemos llegar incluso a treinta personas trabajando en los diferentes programas que tenemos

Voz 0666 03:27 cómo enfocar y las actividades son menores en riesgo de exclusión social como nos decía cómo enfocar y la actividad de qué es lo que os planteáis cuando llega entiendo que el engranaje está muy pulido después de tantos años pero como lo plantea cómo lo afronta y qué necesidades veis

Voz 4 03:42 nosotros en principio sea el lo importante es que los menores encuentren un espacio de encuentro un espacio porque no deja de ser un verano no dejan de ser sus vacaciones no queremos que sea una continuidad del colegio porque además los cansa porque ganar mucho van incluso a su propio colegio imagínate lo que es tener vacaciones y tener que ir a tu sitio del trabajo pues complicado entonces lo que tratamos es que transformar un poco el espacio que sea un espacio lúdico que ellos sean los protagonista utilizamos muchos recursos de la ciudad vamos a la playa utilizamos las plaza parque es un lugar de encuentro porque bueno no todos los niños son del mismo colegio te encuentras gente diferente Colegio de diferentes edades hay muchos espacios de convivencia y sobre todo intentamos que sea como digo un sitio de alegría sirvió de alegría que además bueno te comento que a Lendoiro significa alegría en el idioma caló porque nuestro primer trabajo al poner trabas visto la asociación lo hizo con con niños de minorías étnicas de etnia gitana a Lendoiro significa alegría en docenas gustó mucho la palabra hay lo que intentamos montar siempre lo que intentamos transmitir que que los niños estén alegre que los niños están felices

Voz 0666 04:44 el curioso en verano las actividades entiendo que se desarrollan por la mañana en invierno ya por la tarde siempre depende de la Administración es cómo salen adelante proyecto tenis vuestra cuenta cómo va la cosa

Voz 4 04:56 sí bueno en dependemos de subvenciones ni de ayudas tanto de la Administración como de fundaciones Fundación La Caixa apoya diferentes programas que que desarrollamos intentamos también tener financiación propia de hecho gestionamos una escuela infantil que está convenida Sants son buenos una una guardería que tenemos allí en el propio centro por la mañana y eso permite un ciertos porcentajes de financiación propia porque bueno depender absolutamente de la administración ya tenemos experiencia en el tema de que los vaivenes de la política y no pueden hacer mucho daño entonces siempre intentamos mantener ahí pequeño bueno pequeños remanente de de capital propio para no no para no llevarnos sorpresas

Voz 0666 05:41 sois unos testigos privilegiados de las necesidades que también tienen los menores en riesgo de exclusión de cómo está evolucionando en ese sentido demográficamente Cádiz desde el noventa y nueve que diferencias habéis advertido por ejemplo hasta ahora que cumplió diecinueve años veinte el próximo

Voz 4 05:55 pues mira y demográficamente evidentemente es un hecho de hecho allí en la barrera aprobar las riadas han ido cerrando colegios agrupando a los alumnos porque bueno cada vez hay menos hay menos menores pero te diré que social de hecho lo comentaba el otro día y anecdótico pero bueno representativo no nosotros hace como diez o doce años Bynum programa decano al sur hacernos un vídeo sea hacernos un reportaje grabó en vídeo la barriada de la pasé mal programas solidarios que creo que todavía esta cantera grabó la Barriada de la Paz que zona de transformación social está delimitada por la Junta Andalucía como una zona de forma social grabó a los vecinos grabó nuestra actividad grabó esta labor y eso fue hace doce años nosotros ese vídeo lo seguimos utilizando hoy en día para ponérselo a gente que viene nosotros todos los veranos organizamos un campo de trabajo en el que vienen XXV Voluntario de toda España para explicarle el contexto en el que trabajamos seguimos utilizando ese vídeo que hace doce o quince años que se grabó eso dice mucho de la situación de Cádiz no de la de la poca evolución que ha tenido en este caso la Barriada de la Paz que ha tenido efectivamente no puedo decir que no ha tenido evolución pero no la que debiera tener eh

Voz 0666 07:02 mucho el niño de lo que aprendí Chase a principio de los un mil en tiene hoy ya tienen sus propios hijos que también están yendo con ustedes que eso también un ciclo un círculo que sí sí sí sí

Voz 4 07:11 son ciclos ya hemos cumplido uno y es verdad que los que lo los menores son los que empezamos en el noventa y nueve los estamos trabajando ahora con sus hijos incluso algunos de los que empezaron con nosotros están trabajando como nosotros como educadores que eso también es algo que no nos enorgullece bastante

Voz 0666 07:26 ah y también quería preguntarte Álvaro tener programas de inserción laboral y un programa muy curioso sobre para menores tutelados la Junta andaluza emigrante que hasta los dieciocho años estaban tutelados y después es verdad que había una crítica muy importante de que se les dejaba a su suerte en la calle tenéis un programa para dirigido especialmente a ellos

Voz 4 07:47 sí esos son programas que están financiadas por La Caixa el programa Incorpora un programa que se desarrolla a lo largo de todo el territorio nacional hay uno muy específico que es el incorpora jóvenes ex tutelados que se dirige a todos los recursos se dirigen a insertar laboralmente a estos jóvenes que tienen unas características muy especiales son jóvenes que han pasado la infancia la mayoría de ellos llegaron de forma ilegal al país llegaron bien en patera en bajos de camiones han estado hasta los dieciocho años como bien dice en centros de acogida a los dieciocho años pues bueno se encuentran que están en la calle que muchos de ellos o la mayoría no tiene información algunos todavía ni siquiera dominan el idioma

Voz 5 08:25 y bueno y evidente

Voz 4 08:27 es un problema porque bueno resulta que te ven en la calle entonces del La Caixa e implementó ha implementado un programa en el que se desarrollan cursos formativos en los que se prepara para un empleo este año hemos tenido uno de hostelería

Voz 5 08:42 aquí uno de animación animación socio cultural hay

Voz 4 08:45 bueno hemos tenido hemos estado estamos trabajando actualmente han realizado sus prácticas profesionales y puedo decir que algunos están ya insertado laboralmente agradecer también a las empresas que colaboran en este programa porque sin ellas es imposible las empresas tienen que hacer un esfuerzo entender que son chico son jóvenes que han nacido en otro país por bueno circunstancia evidentemente del azar pero que lo que tiene son muchas ganas de trabajar y muchas ganas de insertarse y muchas ganas de regularizar su vida de de bueno he de tener una una vida normal como como veremos todos

Voz 0666 09:14 en un proyecto de vida al final porque es lo que qué es lo que buscan Álvaro ya para ir terminando dos preguntas más una hay necesidad realmente en Cádiz cuando se habla mucho bueno al alcalde que hay menores que pasan hambre en una posición en la que puede hablar perfectamente legitimado para hablar de ello hay necesidad pasa necesidad y en pleno siglo XXI

Voz 4 09:33 buenos días Fini que es necesidad pero evidentemente si hay jamás si hay necesidad hay hay familias que si efectivamente están en situación muy vulnerable muy muy vulnerables cualquier mínimo contratiempo destrozada cualquier previsión económica muy pasan efectivamente situaciones muy muy complicada esto lo sufren los menores evidentemente de una forma directa porque bueno de hecho nosotros en el en el programa en el que bueno tenemos un catering cada día que les da de comer y si hay muchas familias que se llevan la misma comida del mediodía se la llevan para la escena final en la comida que bueno que no se ha comido ese día intentamos repartir y algunas familias que vienen cada día a a llevar a la escena evidentemente no es plato de buen gusto ir a un sitio a recoger comida lo vemos también en diferentes como es que hay en Cádiz diferente asociaciones que reparten comida es un hecho que que sí que que gente que pasa

Voz 0666 10:29 por lo menos dificultad como trabajador social en una zona complicada también socialmente que es lo más gratificante del trabajo que desarrollas día a día de hoy que es lo que te aporta más

Voz 4 10:42 pues el el ver que los chicos los jóvenes con los que ha trabajado evidentemente pues desarrollan una vida y bueno hay bien si tiene un proyecto y empiezan a ser feliz y cuando lo ves por la calle te lo encuentra te cuentan que lo que están haciendo están trabajando que están empezando a estudiar o que han terminado hayan estudia eso raramente gratificante y ahí está

Voz 0666 11:02 en la cola de supermercado de repente te otorga la espalda y te uno

Voz 4 11:05 qué trabajo hace quince años y se sigue hablando de Di son cosa que que la verdad es que que merece la pena

Voz 0666 11:11 esa cosa merece la pena Alvaros arriba de trabajador social da muchísimas gracias Carmen radicales para contarnos esta labor tan bonita que hacéis el Papa mucha gracia mucha gracia es otro

Voz 6 11:21 ah

Voz 3 11:25 puede puede