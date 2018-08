Voz 1 00:00 tras cerrar una nadie

Voz 0666 00:17 en una noche de verano que se representa en Cádiz en varias sesiones durante todo el verano gracias a la iniciativa de un grupo de artistas de Cádiz que la ha llevado a cabo por segundo año con bastante éxito en el verano con uno de los promotores colaborador de esta casa los sabrán ustedes Antonio abajo muy buenas tardes

Voz 1372 00:37 hola qué tal muy buenas tardes con el estamos hablando

Voz 0666 00:40 en el Hoy por Hoy Cádiz porque Antonio el domingo termina esta segunda aventura

Voz 1372 00:45 si el domingo despertaremos del sueño no por segundo año la verdad que una experiencia maravillosa ha sido este año más intenso porque bueno hemos tenido más funcione con una respuesta también espectacular por parte del público y agradecidos agradecidos a al apoyo que hemos recibido por el Ayuntamiento en este caso oí bueno ya digo por todo el público que ha venido a vernos que que a fin de cuentas lo que nos da la vida

Voz 0666 01:14 en ese ámbito llena la mayoría de sesiones Antonio tiene tirón este tipo de espectáculos con mucho F permanecen ocultos para el Cádiz más costumbrista no pero que también hacen mucha falta

Voz 2 01:25 pues sí la verdad que sí

Voz 3 01:27 el teatral eh pues bueno

Voz 1372 01:30 el público está acostumbrado a otro tipo de circuito no y a otro tipo de espacios

Voz 2 01:34 sí la verdad que se ha demostrado que sacando

Voz 1372 01:38 este contexto voy metiendo en un sitio con su utilización tan espectacular como el que elegimos para el desarrollo de esta actividad de esta obra el público respondió porque de pronto descubren un nuevo espacio ven una comedia que bastante buena de Shakespeare música en directo diez brazo trabajando en fin y haciendo temporada en Cádiz con la misma obra que eso en tanto a funcione en la misma ciudad ciudad tan pequeña que se dice que hay un público muy concreto para el tema de teatro puede ha sido un hito para mí no yo creo que ha sido

Voz 2 02:10 algo novedoso oí va a quedar para la historia

Voz 0666 02:14 o nutrida fundamentalmente del turismo Antonio hay mucha gente que no no

Voz 1372 02:19 hay un equilibrio un equilibrio evidentemente

Voz 2 02:20 T hay mucho turista que claro aquí unos día veraneando hoy

Voz 1372 02:27 todas las actividades que hay que ofrezca la ciudad fue la consumen no

Voz 2 02:32 pero también hemos tenido mucho público de Cádiz

Voz 1372 02:36 muchos amigos muchos conocido hoy gente amante del teatro que han venido a ver la función porque a funciona también el boca boca ahí a fin de cuentas lo que lo que en esta ciudad funciona es eso el boca boca es si la obra por lo que sea no hubiera me hubiera gustado no hubiera cuajado te aseguro que no hubiéramos tenido este Sidonie esto lleno

Voz 0666 02:53 en salen las cuentas

Voz 3 02:54 sí o no

Voz 1372 02:57 no no no sale la cuenta esto tiene un punto muy romántico no el tema de del teatro y además con una compañía de de diez personas te digo es complicado porque entre la alta hoy va todas las historias que hay que pagar y al final no no está pagado no como quien dice y evidentemente si ya prorrateo amo ensayo hoy todo lo demás fue ni te cuento dado casi tres paganos otro

Voz 2 03:22 pero bueno y así el teatro desafortunadamente la cultura tiene este lugar y que está ocupando ahora en nuestra sociedad en nuestro país y hay que luchar por dignificar hoy porque la cosa

Voz 1372 03:38 vaya más pero bueno contentos de por lo menos poder estar trabajando en nuestra ciudad haciendo teatro que a fin de cuentas lo que somos no que somo actores profesionales

Voz 2 03:49 bueno dos mese que que no ha dado para

Voz 1372 03:54 sobrevivir para ir pero haciendo teatro en tu ciudad que lo cual ya te puede dar un canto los dientes no debería de así pero bueno

Voz 0666 04:00 pero pueden considerarse un éxito sabiendo que como caddie en este sentido bueno que llega el broche final el domingo Antonio elogió las últimas sesión en la última edición están teniendo también en guiño solidario cuéntanos cuándo pueden conseguir las entradas a las personas que quieran ir el domingo a ver ese broche final del Sueño de una noche de verano en el parque Genovés

Voz 2 04:21 pues mira y ya queda poquito tiempo que cierre la taquilla del Teatro Falla vale a las dos de la tarde cierra de hoy viene ya la última oportunidad comprarlas en taquilla en el Falla después tiene otros canales y tiene tique entradas punto com que hay la puede com

Voz 1372 04:35 a hasta trece horas cuatro antes de de la el mismo día de la función a las seis de la tarde cierran ya para para hacer el como de venta hasta el mismo domingo por que entradas punto com o una hora antes del espectáculo se abre la taquilla en el propio parque en la puerta que está junto al Hotel Atlántico al Parador

Voz 2 04:57 y ahí se puede conseguir las que queden claro que

Voz 1372 05:00 eso no garantiza como ha pasado varios días afortunadamente para nosotros desafortunadamente para la gente que ha venido a comprar la que ya no quedaban en puerta entradas nos en Cannes debería poder dar albergue a muchísima más gente pero también el parque y las condiciones para que tenga una perfecta visión desde toda la localidad después nos limitan poco

Voz 0666 05:20 IU

Voz 1372 05:21 el tema solidario como comenta pues mira el martes pasado y bueno iniciativa nuestra pues invitamos a colectivos de de gente sin hogar en este caso a iguales en acción hablé

Voz 2 05:35 no me amiga Menchu que la que lleva el tema se invita

Voz 1372 05:39 Aaron a gente ahí vinieron a ver la obra y la verdad que fue una experiencia maravillosa porque eso pasaron muy bien ser dieron mucho emocionaron no deber teatro allí en directo que muchos no lo habían visto nunca y nos comentaba no con unas caras de ilusión que fuimos a saludarlo y tal que decía es como he visto como una película nuestro según una película

Voz 2 06:00 qué tal no sé qué qué magia qué tal que me he reído

Voz 1372 06:04 para nosotros la verdad que muy satisfactorio de también por poder acercar la cultura al teatro poesía a colectivo

Voz 2 06:10 más desfavorecido que por lo que sea no puede en correr con un

Voz 1372 06:15 los gato de una entrada no hay nada y nosotros desde la compañía pues puede habilitar

Voz 2 06:19 como veinte entradas para ello ir

Voz 1372 06:23 este domingo pues también vamos para otros colectiva mantiene a su acción de espina bífida Hay de enfermedades mentales también tenía veinte personas diez de cada colectivo y a parte del público por supuesto no hizo bueno yo creo que que esto no hay que olvidarlo no también la función social que tiene el teatro

Voz 2 06:40 hay que bueno es un entretenimiento que a fin de cuentas está y media larga pensar

Voz 0666 06:46 cuando el lo que está viendo la obra olvidándose de tu problemas del día a día no está bonito es mi trabajo pues ahí queda también el guiño social que tiene el sueño de una noche ver ganó el grupo que representa el sueño de una noche de verano en la ciudad de Cali en el parque ya lo saben este domingo la última oportunidad para verlo este verano ha sido un éxito de nuevo y eso que nos alegramos Antonio la baja muchísimas ganas

Voz 2 07:09 pues sí nada recordar que este domingo es un horario especial vale que a las diez y cuarto no a la ONCE a las diez y cuarto porque ha porque también el día tres de septiembre ya el lunes tres de septiembre le le entra todo el mundo una rutina pero la rutina entonces para que puedan ir sacando esta

Voz 1372 07:26 la sonrisa y agradecemos desde aquí pues

Voz 2 07:29 al Ayuntamiento de Cádiz Fundación Municipal de

Voz 1372 07:31 cultura por su apoyo

Voz 2 07:33 sí y a piar le ha el estudio de maquillaje que han venido la chica maquillar no todos los días hay maravillosamente y bueno y yo desde aquí como director de la obra Hay pronto

Voz 1372 07:44 por del evento puede agradezco muchísimo a todos y cada uno de de los actores y músicos el domador de medusa maravilloso dúo hemos sido que hemos tenido en directo hoy que han compuesto la banda sonora Hay a todos los actores que son para comérselo y uno perfecto profesional en maravillosa persona hay mejores amigo

Voz 0666 08:03 pues ahí que de Antonio muchísimas gracias hay mucha suerte en todo lo que emprenda