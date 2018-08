Entrevista Javi Carpio en SER Deportivos Cádiz

Voz 1 00:00 él deportivos

Voz 1549 00:07 Medina se Javi Carpio de tenemos el lujo de poder hablar con él para que se despida de la afición cadista tres veinticinco minutos de de la tarde futbolista importante para Álvaro Cervera hace dos temporadas hoy recién del contrato con la entidad amarilla Javi Carpio hola Javi muy buenas hola muy buenas que deja de ser futbolista de del Cádiz pero un trocito de Javi Carpio va a seguir siendo amarillo

Voz 1185 00:31 pues sí la verdad que sí un trocito poquito bastante grande porque hace tres temporadas te llegue aquí a Cádiz no conocía hacía no habló hablado de la afición de de el estadio común puja de la gente de general todo oí hizo el mundo Málaga maravilla ya sí la verdad es que desde el primer día me di cuenta de que es verdad no más todavía me he sentido muy cómodo mi familia sentido muy cómodo en en la ciudad Si bueno sólo me voy con con mucha gente que he conocido nadie dando las gracias al club directivos a todos los entrenadores desde los compañeros detenido ir a la afición que me trataron deprimido momento estupendamente hay hizo Prince una cosa ojalá se cumpla el sueño que se está buscando hay que ha ganado un caddie está mal porque allá donde esté voy a seguir a diario al club de que de no en los que más agusto estamos

Voz 1549 01:35 fíjate si estaba bien por aquí que ahí te queda todavía por Cádiz a esta hora no tiene todavía equipo al que ir porque vas a estar libre podrán firmar por cualquier equipo que tenga una una plaza libre y mientras tanto CADE

Voz 1185 01:49 si se nos quedamos aquí me yo no seamos aquí he estado muy a gusto como se vive de maravilla no te puedo decir otra cosa aquí es un lujo estar en Cádiz ya te digo se ve entrenando por aquí y cuando no me salga algo pues pues tendré que hacer pero bueno seguro que tarde o temprano me enteré por una cosa o por otra a Cádiz temporadas

Voz 1549 02:14 eh ha sido titular en la mayoría de de los partidos jugando en los dos laterales siendo un futbolista importante de de los hombres de confianza de Álvaro Cervera con qué te quedas de estos dos años vistiendo de amarillo

Voz 1185 02:28 pues me quedo pues ya te digo con todo lo que te quedó con con la afición que la verdad que siempre ha tenido un apoyo de mi con todos los compañeros que me he cruzado que el primero Bojan tal y como que ya no está en mi y la verdad es muy se han portado de maravilla que han hecho piña que yo creo que es fundamental para el grupo funcionen con la directiva ahi ir al cuerpo técnico que gracias a ellos pues mira da la oportunidad de contó con la confianza de ellos ya te digo para la gente no tengo no puedo decir de una palabra la mala porque es que no la hay

Voz 1549 03:08 dos lunares que pueda tener el que pueda tener Javi Carpio dos partidos ante el Tenerife no el playoff de ascenso de la primera temporada esta última el partido en el que se escapa puede jugar de forma matemática un nuevo play off de ascenso son esas son las únicas que tienes

Voz 1185 03:24 sí la verdad que sí sobre todo

Voz 2 03:27 el Tenerife

Voz 1185 03:32 no nos merecimos

Voz 3 03:33 la verdad es que éramos

Voz 1185 03:35 decíamos pasa porque creo que fuimos bastantes superiores se me Antoria pero bueno ya sabes como estos de fútbol al final que el que mete más goles o en este caso que empatamos a goles mejor practicado pero sí la verdad que yo personalmente me ese día ahí el porqué porque sentí a los jugadores sentía que el Cádiz en Venecia es mínimo jugar la final Hay y la verdad es que es una pena una pena porque un club como este histórico la afición que la masa que tiene la verdad es que se parece un sueño que se hace tiempo que no cumple

Voz 1549 04:13 en este este verano había tenido que ser complicado no el Cádiz te anuncia la renovación de de tu contrato casi al final de la pasada temporada era de los pocos jugadores que que el Cádiz se atrevió a renovar en mitad de de la campaña llega el verano y te dicen que que no entra en los planes del entrenador has estado haciendo toda la pretemporada con el Cádiz Isabel es el último día de mercado como como lo has pasado como lo ha llevado tú

Voz 1185 04:36 pues no señor la bastante bastante bien no se lleva la verdad porque claro cuando te renueva parece que estás tranquilo he sabes que vas a estar otro año en el que estas super a gusto y la verdad es que ya te digo son cosas que pasan en el fútbol o me pasa a mí mañana les puede pasar a otra persona hay que afrontarlo de la mejor manera posible ha sido el último día pues ha sido último día pero bueno a mí nadie me puede decir he cumplido yo he jugado todos los partidos de pretemporada que que él crea creía oportuno Si lo intentamos y no ha dado ningún problema hay aquí ya te digo son cosas del fútbol y para toda mí ir espero que te bueno que se nada en abra otra puerta Hay que donde vaya pues seguramente en algún momento de la pretemporada

Voz 1549 05:26 Javi te viste con mociones de quedarte en esta plantilla porque no han llegado todos los futbolistas que tenían que llegar el micro te probó como cómo centrar en algún momento te dijeron que oye que igual te puede quedar hoy sabía que iba a salir tarde o temprano

Voz 1185 05:37 bueno a tiren cuando te dicen que tienes que salir y parece como que te viene abajo pero yo toco contrario puedes hablar con quien quiera el primer entrenamiento de la pretemporada luego pasa eh donde me han puesto los partidos de pretemporada intenta hacerlo lo mejor posible pero bueno es siempre te cae la la esperanza de que te diga mira al final te queda porque lo que quería yo no quería salir pero bueno ya te digo es fútbol me tocaba me vi a mí viviendo lo único que puedo decir es que de mi mano no

Voz 1549 06:15 es no hacer nada se ha hablado mucho de tu relación con un con el míster Javi cómo es tu relación con con Álvaro Cervera porque había muchos rumores que igual no era del todo buena hay que eso era pues lo que Javi Carpio pues salía del Cádiz

Voz 1185 06:29 me hace gracia cuando me preguntan eso sí yo iré mañana o cuando Hayden preguntéis al míster la relación que tengo yo con él que es buenísima no lo siguiente ellos yo desde que que es firme y hablé con él

Voz 2 06:43 eh

Voz 1185 06:44 es mal tratado como como uno más por supuesto pero yo tenía mucha relación y hablábamos de cosas dijo ordenó deportiva y todo eso sea he tenido desde el primer día muy buena relación y por eso de produce a que alguien diga de que dicen que no juegas y exigen al tema aceptando a los jugadores compuesto entrenador conmigo y tiene que poner al al que no jugó el mejor para el momento que tiene el equipo ya está lo único no puedo decir otra cosa más

Voz 1549 07:20 soy menú laterales de del caddie el caballo de batalla del entrenador no que no le gusta que que suba que su defensa como es el día a día como era el día a día con el con el míster con con los laterales

Voz 1185 07:30 bueno él me dicen no lo dijo el principio claro he los defensas son defensas Si para el cree que la base del éxito no me equipo es encajarlo me lo mejor posible sí sí casa los bueno posible y seguro que Estacio si del primero momento te mete en la cabeza eso yo creo que que tiene mucho ganado ya existe creo que no lo está ya lo sabemos estando en los pocos goles que encaja al equipo y eso gracias en parte a él ni a los jugadores

Voz 1549 08:00 venga no te vamos a molestar más de la última o la penúltima que te hago Rober Correa David Carmona los dos laterales que tiene el Cádiz este año qué destacas de de cada uno de ellos

Voz 1185 08:10 pues mira hay los dos pueblos de me llevo genial a Carmona bueno lo con lo conozco poco porque acaba de llegar pero me parece un chaval joven con mucha proyección y yo creo que va a tener un futuro o la verdad bastante si antes porque yo otra cosa no pero eso fija siempre en todos los laterales derechos de todos los equipos

Voz 2 08:29 sí la verdad es que sí

Voz 1185 08:32 yo creo que va a tener un futuro muy grande porque es un lateral y exclusivamente portentos porque es pues está subiendo y bajando todo el todo el partido y además es agresivo diciendo que le piden meses igual no va a ser duro o la competencia tiene con Correa Correa la verdad que también cogido una amistad muy grandes aunque seamos en el mismo puesto uno tiene que ver nada Gurrea bueno su jugador más experimentado sabe y UPL pidió el misterio que era defender a parte de él tiene mucha calidad para atacar y creo que lo está cumpliendo a la perfección

Voz 1549 09:08 así que sí que es la última que te hago con lo fui con los fichajes que han llegado al Cádiz con lo que has visto en todos los entrenamientos de la pretemporada de atrevería a decir dónde va a estar en el equipo amarillo fíjate de Liga

Voz 1185 09:19 hasta eso nunca se sabe yo y es que como todavía cadista que voy a ser siempre creo que el equipo tiene que el objetivo sirio que esos cincuenta puntos si mirar más allá siempre te vas a equivocar una vez que se consigue los cincuenta puntos a saber dónde estás y dónde puedes llegar el único pero tienen que hacer como las últimas dos temporadas ha hecho el objetivo primordial es la la permanencia ya a partir de ahí lo que venga bueno sea ya

Voz 1549 09:52 lo que hace ha sido un lujo tenerte vistiendo la camiseta de del Cádiz porque es verdad que a los aficionados del equipo amarillo una de las cosas que más le gusta de ver a sus futbolistas es ver cómo dan absolutamente todo el seis el siete el ocho que tengan pero que lo den cada domingo

Voz 1185 10:08 bueno muchas gracias mensual Adecco yo he intentado aportar mi granito de arena otra cosa no pero trabajo y así dedicación para al equipo les estoy es lo que me José hay hizo lo lo intentó hacer lo mejor posible a veces mejor y otras peor pero él

Voz 1549 10:27 que no Carpio mucha suerte allá donde vayas

Voz 1185 10:31 muchas gracias