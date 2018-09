Voz 1 00:00 da

Voz 3 00:29 así empezaba el verano musical en la ciudad de Manolo García carbón y ramas secas que una de sus canciones más reconocible Omar Osuna es uno de los responsables de Camarón

Voz 4 00:43 García actuara en Cádiz porque es uno de los promotores del no sin música del ciclo Música del no sin música que es para que aquellos que no lo sepan que serán pocos del festival que ya viene siendo una tradición en el Muelle Ciudad de Cádiz cada mes de julio el ciclo Música del mar en un ciclo que lo acompaña y que abre en ese mismo espacio el verano en Cádiz con un concierto este año el de Manolo García y otro que en esta ocasión ha puesto el broche al mes de agosto con el espectáculo de Ricky Martin que supuso un auténtico terremoto musical en la ciudadanía en Omar buenas tardes

Voz 5 01:12 hola buenas

Voz 4 01:13 bueno cómo está la situación qué balance a seis del no sin música música del mar ahora que ha terminado todo

Voz 5 01:18 bueno pues nuestro balance bastante positivo o no yo creo que los dos ciclo San consolidan caddie él no se música lleva seis años música del mar este es su segundo año pero como artista increíble con una respuesta al público a de la que estamos súper contento y son dos conceptos totalmente diferentes no se música buenos un festival Un festival con mucho grupo un festival que bueno que ya se ha hecho un hueco en el panorama nacional intentamos trae cada vez mejores grupo intentamos hacer cada una programación mejor por ahí yo creo que está consiguiendo está consiguiendo consolidar los está consiguiendo que sea un referente muy bueno y estamos muy orgulloso y muy contento de que de que así sea musicada el mar buenos Un ciclo de mu de de conciertos únicos desconfía esto es un poco para el gran público digamos a a nosotros nuestra idea era el Muelle Ciudad nos parece un sitio espectacular un sitio que tiene un foro adecuado Nos parecía que que Cádiz era un sitio totalmente idóneo en la provincia para para hacer este tipo concierto de The sacó una gran envergadura de mucho público y creo que con estos dos concierto de Manolo García de Ricky Martin se ha se ha vuelto a poner se ha puesto ha vuelto a poner en valor ese sitio idea hemos vuelto a demostrar que sí se pueden hacer cosas así el año pasado Manuel Carrasco eternos Ricky Martin cielo concierto más multitudinario en en la provincia hay eso nosotros pues pues no me encanta

Voz 4 02:44 la gente juega el concierto de Ricky Martin ahora que lo citas pues

Voz 5 02:47 te vas a menos como el de una doce doce mil doce mil y pico

Voz 4 02:53 que tiene de capacidad del Muelle Ciudad para para ello Cuéntame en que ha sido distinto este año lleváis mucho año íbamos diciendo que iba siendo una tradición el festival no sin música ha sido extraño más complicado más fácil por el hecho de que está todo en Granado más excitante también por el musical Mary el concierto de Ricky Martin cuéntanos cuáles son las sensaciones que tenéis en el equipo promotor

Voz 5 03:13 bueno pues las sensaciones del no soy música son son encontradas la verdad es que a nosotros cada vez es un reto mayor traerá mayor artista otras nueva programación que que que no caiga lo lo común porque hay muchos festivales en en la geografía española para nosotros es un es un aliciente el intentar que en que nuestro cartel lo nuestra propuesta no sea parecida a la que hay a la que hay que a nosotros eso no nos motiva cada vez más difícil porque los artistas también bueno Alavés tanta al haber tanta demanda pues bueno pues al final las condiciones pues son complicadas una ciudad que tiene unas limitaciones hotelera o despacio él no sin música parece que tiene un techo en cuanto personas porque es lo mismo un concepto de Ricky Martin un concepto Manuel Carrasco que la gente bueno tiene un fin de semana en los y música diferentes tienen que da tres cuatro días en la ciudad y complicado entonces a nosotros artística a la artística y en cuanto a lo que él no su música estamos muy contento en el balance general la evolución pero bueno también sí que es verdad que tenemos ese sentimiento encontrado por el por el techo de de de público que parece tener pero bueno eso lo estamos trabajando estamos intentando y darle solución y seguro que es la encontramos Icon los conciertos de música el mar pues bueno todos son cosa positiva no nosotros no no no no no encontramos todo avión pero

Voz 4 04:38 el músico del mar entiendo que no tiene una valoración más positiva que el no sin música pero eso mismo que decías el techo de público que parece que tiene el festival debido a las limitaciones de plaza hotelera de plazas de alojamiento en la ciudad de Cádiz eso cómo se soluciona la solución es irse a otro lado

Voz 5 04:54 y bueno nosotros no queremos otro lado otro lo hemos dicho muchas veces somos de caddie no ocultó cosas en Cádiz y no hacerlo sin música hay nosotros no queremos a otro lado pero bueno sí que es verdad que tenemos que encontrar solución a nosotros estamos y no encanta ahí es un valor añadido que nuestro producto si iban para el para que la ciudad crezca para que la gente gane dinero los hosteleros dinero los hoteleros ganen dinero a nosotros nos encanta pero sí que es verdad que hay que hacer el producto viable porque sino es viable el producto muere no lo tenemos que lleva otro lado oí ahí no y al final todo el mundo pierde entonces entendemos que que para la gente que era un festival como él no sin músicas muy difícil porque las habitaciones en Cádiz están muy caras entendemos que también los hoteleros y los hosteleros aprovechan Padrón Alberto Brito que también está bien pero a nosotros eso nos penaliza a la gente que que viene un festival como en los y música con tanta oferta a nivel nacional se tiene que gastar mucha pasta en pernoctan caddie en en hizo muchas noches son tres cuatro noches que tienen que está ahí tienen que quedarse mucho dinero y eso lo notamos no llega al FIB a la gente no no no nos pregunta por redes sociales mensajes privados que dónde se pueden queda dormí que no hay capacidad que está lleno que es caro pero bueno al final es un es una cosa que tenemos un problema que tenemos que sí que es verdad que lo mismo que lo hemos detectado de un par de años Paca tenemos que mujeres de una manera o de otra

Voz 4 06:19 porque el equipo promotor aunque les gusta mucho caddie evidentemente no se lanza a organizar un festival como no sin música un ciclo como el musical el mar leyendo entre líneas creo entender que él música del mar está soportando un poco el déficit que tienen los sin música os han salido los número

Voz 5 06:36 bueno si los números sino salieran no

Voz 4 06:40 por aquí

Voz 5 06:41 pero los números y sale en lo que te digo no hay productos que funcionan mejor hoy producto que funcionan un poquito pero pero al final los números tienen que salir al final bueno hemos terminado hace relativamente poco estamos muy muy contentos

Voz 4 06:55 el dos investiga en un soy una filosofía muy marcada

Voz 6 06:58 da con una escena musical

Voz 4 07:01 al que no se centra sólo en lo comercial verdad que el musical a más de conciertos multitudinarios como decía cuéntanos cómo surgió la posibilidad de que viniera Ricky Martin que es lo que todo el mundo se pregunta

Voz 5 07:11 bueno pues nosotros lo que te decía el año pasado con Manuel Carrasco teníamos fue una apuesta súper decidía nosotros el año pasado veíamos que Manuel Carrasco era el artista nacional más potente que podía dar y que podía darnos esa posibilidad demostrar el espacio de de demostrar que que se podía hacer eso y que no sirvieron poco de escaparate para otros futuros concierto lo demostramos con valor con Manuel Carrasco entonces te año fuimos estábamos súper centrado en traer un artista internacional de renombre que nos diera otro salto de calidad para que el año que viene bueno pues ya no haya serbio como como referencia entonces bueno fuimos no hemos tanteado diferentes artistas internacionales al final fue Ricky Martin el que porque tampoco depende de nosotros depende de los artistas las giras que tenga por donde pase lo que te digo Ricky Martín de todo el mundo a todos los promotores de España quieren una parte o todos los promotores de España que era un concierto de Ricky Martin porque son concierto buenos son objeto que que mueven a mucha gente y son conciertos que la verdad es que son son rentables por los promotores

Voz 4 08:16 hoy cómo fue el paso de Ricky Martin porque hay de alguna curiosidad de las distancias corta como es su equipo es aisló mucho se quedó a dormir aquí se fue directamente cuéntanos

Voz 5 08:25 no bueno yo celebré bastante sencillo un tío bastante agradable último bastante simpático así el equipo y el equipo bueno él viene con un equipo montado bastante bastante grande y bueno yo estaban encantados por aquí también ellos venían de San Sebastián se pegaron un día antes alguien Cádiz estuvieron por aquí corrieron por aquí la verdad que disfrutaron un montón hecho uno comentándolos del equipo de estaban se les veían con los ojillos pegada alguno de ellos ha comentado que yo creo que no lo hacen a cada día finar los super agradable no gritaron a dos cervezas los dieron la la toros de que Martin y al final les regalamos entrada ahí no pero ahí está para disfrutarlo una ciudad vamos sí sí sí sí

Voz 4 09:13 eso también es importante que se conozca la ciudad décadas a través de espectáculos de este de este estilo para el equipo de Ricky Martin por ejemplo ir y cómo ir desde cuando se trabaja en la nueva edición por ejemplo el no sin música de dos mil diecinueve Se trabaja desde ya os ponéis a finales de año como

Voz 5 09:28 no no no no eso está ya eso está ya medio ha retado a nosotros nos ponemos a trabajar hago terminar de los y música nosotros hacemos balance de los y música hacemos balance de cómo ha salido que se puede mejorar la idea es que tengamos hay después sí que es verdad que hay como una aún recalaron en agosto bueno en agosto está la gente un poco llama más Infocal las producciones haciendo haciendo los conciertos y eso sí que es verdad que a partir de ya no es septiembre ya nosotros empezamos a plantear el no se música hacen los primeros bocetos hacer lo primero cambios de los que no nos ha gustado del año anterior Illa también sí que es verdad que ahora empieza la etapa más dura la gente se cree que que la etapa más dura es el verano pero es la más bonita ahora empieza lo más dura que cuando te tienes que pelea con todo el mundo con los artistas porque es lo que te digo a los artistas grande lo quiere todo el mundo a Bunbury lo que todo el mundo ha residente lo quiere todo el mundo Martín lo quiere todo el mundo a Manolo García lo quiere todo el mundo como a nosotros el año que viene ya más menos y sabemos quién va a girar o quién va a estar en la carretera y a los grandes lo quiere todo el mundo entonces es un poco una una pelea de convencer por los medios que tenga

Voz 4 10:39 el dos en busca del Música del mar que es lo mejor que es lo peor que lo donde se concentra más margen para la autocrítica lo mejor lo que os parece que ha llevado unas cotas que difícilmente vamos a poder superar que lo máximos mantener

Voz 5 10:51 lo bueno de las cosas positivas que tiene tanto los música como musicada el mar es que el enclave es precioso sal enclave magnífico porque está en el centro de una ciudad a escasos metros tienes el centro tienen una oferta gastronómica increíble tienen una oferta cultural muy muy amplia entonces eso siempre bueno eh de la producción también es bastante sencilla pero ya lo tenemos bastante más cara con lo que también son cosas buena lo malo que estás muy expuesto a la climatología estamos hemos puesto los conciertos en el Levante au a la lluvia o a pues pues toda la la climatología pero bueno eso en caddie creo que el casi en cualquier sitio estaríamos estaríamos igual entonces bueno a nosotros una de las bazas que utilizamos con los artistas es decir que bueno yo recuerdo el primer año Amaral Creu el primer año que vino Amaral ella nos decía que no conoce a ningún artista que no quiero tocan Cádiz entonces eso es bonito y a nosotros no sirve como acicate de decirle mira lo tenemos todo muy bien montado es una producción que tenemos muy macarra amonio artista de renombre y ha funcionado estupendamente cómodo entonces la verdad es que ayuda a que los artistas se decida si quiere Almería Cádiz ese sentido

Voz 4 12:07 pues también con la marca caddie una penúltima pregunta de todos lo que habéis parido aquí en la ciudad de Cádiz particularmente tú con qué momento te quedas con el concierto con que la anécdota te quedas de todo lo que avispado aquí

Voz 5 12:20 pero bueno cada uno tiene cada en cada concierto cada cada cada momento tiene su tiene su punto yo siempre digo que la historial no sin música y la nuestra va va va como por artista el primero fue Chambao que fue a la que nos dio la oportunidad de hacer primen los música dedican un poco profesionalmente a esto la siguiente ella fue ya fue Amaral que nos dio un poco el el paso de que se convirtió en un gran festival después fue Vetusta Morla La que no el que no consolidó que nos puso en el mapa de los festivales el siguiente hito un poco fue en los música fue Bunbury porque porque bueno porque al final Bunbury no hacía festival es uno de los primeros que hizo fue este y ahí fue ya cuando tomó la repercusión que tomó hay yo creo que al final la historia se deciden por artista bueno y el musical Mar pues ya te digo Manuel Carrasco fue un poco el que los marcó el camino

Voz 4 13:19 hay una última pregunta es dejarte abierta el micrófono para cualquier reivindicación que quieras hacer de cara al año que viene al dos y música que te gustaría expresar pedirle a los gaditanos no sé

Voz 5 13:29 bueno a nosotros lo que que lo que siempre decimos un poco es que que nosotros estamos haciendo un producto en Cádiz y que Cuddy tienes que tiene que decidir si quiere este producto no lo quiere sacro que estamos haciendo estamos haciendo un esfuerzo bastante importante y la ciudad también lo bueno lo la lo lo político no que al final son los que tienen que decidir si quieren esto no lo quiere ni siglo quieren tienen que ahí tienen que ir por derecho y tienen que ir de manera de manera decidía por Stuart que vamos nosotros

Voz 4 13:56 no manos una promotor del nos en música muchísimas gracias en Radio Cádiz hacer balance con nosotros de esa gran oferta musical que tiene Cádiz gracias a vosotros

