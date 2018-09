Comentario de Ángel Núñez - 4 de septiembre de 2018 - HxH Cádiz

Voz 1

00:00

hubo un tiempo en el que nunca pasaba nada en el verano era el estío como páramo informativo un espacio de cierto nosotros los habitantes de la agosto deshabitado de noticias en su Etica del desorden un libro que vengo citando a menudo tiene dicho Castro Rey que los informativos son algo así como una ficción también informativa basada en hechos reales pero en aquella época ni eso entonces los verano serán otra cosa la nada la nada en el verano por confiarle el título aquel domingo vacío de Umbral no pasaba nada pero si pasaba había avistamientos de ovnis incluso a alguien los animales estaban las apariciones marianas normalmente en suelo no urbanizable de pronto devotas reclasificación urbanística pelotazos místicos llamémosle así hice citaban tiburones en las playas para sacar del agua a los incautos bañistas que no respetaban la reglamentaria digestión cuya ignota duración sólo controlaban las madres no habían Internet ni redes sociales se quedaban vacías las grandes ciudades y mar los becarios rellenar los periódicos con noticias curiosas e inverosímiles pero entretanto en la vida real pasaban cosas Éramos jóvenes y escapábamos de la siesta descubrimos la carne el demonio y el mundo no necesariamente por este orden pero también la semi embriaguez como estado ideal tan feliz como lamentable la solistas nos enamoramos de una chica venir a Cádiz a saber dónde romances eternos que duraban un verano ya ni eso respetan los de la política siempre alguno de guardia empeñados en que cada día pasea algo que apenas es nada quejar terribles cosas que aprendí este verano lo vivos que están algunos muertos lo vivos que son algunos vivos lo tontos que piensan que somos tal vez por eso ni aparezca Llanes si el monstruo del lago Ness que dejó hace años ya de dejar de dar señales de vida que el fondo de la charca les sea leve en la nuestra nos nos quedamos se me ocurre que entretanto politiqueo de cortos vuelos quizás tendríamos que practicar balconing otra de las estrellas del verano que se acaba para escapar de tanta nadería