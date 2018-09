Voz 0666 00:00 como se sabe Javier Ruibal vamos ya con el gigante argumentó porque hemos invitado a los estudios de Radio Cádiz a un Portuense al candidato del Partido Popular a las elecciones municipales en el Puerto de Santamaría Germán Bear dos Germán beata muy buenas tardes muy buenas tardes muchas gracias y Francisco José Román muchas gracias Francisco José Román también buenas tardes de nuevo aquí lo hemos invitado para hablar un poco de El Puerto de Santa María de sus ideas de su propuesta de cara a la ciudad portuense no Germán verde de El Puerto de Santamaría actualmente quemo miento atraviese según los ojos de Germán Boiardo

Voz 2 00:55 bueno e muchas gracias por invitarme una vez más a los estudios de la SER para hablar con vuestro oyente bueno el puerto Santamaría yo creo que en los últimos tres años ha sufrido una parálisis en el desarrollo verdad inyectó nace ya hay que hacer memoria de un de unas elecciones que gana el Partido Popular pero que no tiene la mayoría suficiente para formar un tripartito si acaba siendo un fracaso para la ciudad en torno a la propia gestión del tripartito porque al cabo de un año se rompe y acaban echando a levantemos del Gobierno durante dos años no hemos tenido presupuesto municipal sólo gracias a que bueno tendemos la mano en reiteradas ocasiones en los últimos meses bueno tendieron entendieron que habría que contar con el partido mayoritario de la corporación sólo gracias a al Partido Popular hoy la ciudad tiene presupuesto pero ciertamente han hemos pasado tres años mucha paralicen cuanto el desarrollo de la ciudad

Voz 0666 01:59 nombre algo bueno tendrá también el gobierno municipal portuense como le invito que siempre es un reto que resalte algo bueno del Gobierno local pese a que usted en la oposición

Voz 2 02:09 bueno yo creo que el lo lo mejor que ha hecho el Gobierno local en este caso es darse cuenta de la realidad que es que con nuevo concejales es muy difícil gobernar la ciudad y al ser muy difícil gobernar la ciudad en los últimos meses creo que es lo mejor que ha hecho es tener talante para poder hablar con el grupo mayoritario de la oposición para que efectivamente le demos soluciones conjuntas a la ciudad

Voz 1208 02:34 si el verde buenas tardes voy a treinta segundos de introducción y dos preguntas en su grupo usted de eso Cayo hace unos instantes su grupo ha apoyado los presupuestos de Puerto de Santamaría presupuestos del Partido Socialista de Izquierda Unida lo ha hecho efectivamente aportando ideas de propias del Partido Popular primera pregunta cómo ha recibido este mensaje que a priori en fin parece hacer política en con la ciudad en la cabeza más que con las siglas de un partido en la cabeza como recibió la militancia o la estructura de su partido esa esa medida no sé si aconsejaría usted que esa misma medida en otra ciudad el entorno por ejemplo K

Voz 2 03:11 sí yo creo que usted me pregunta generalizada mente bien muy bien creo que hemos dado un paso histórico que es que los grandes partidos de una ciudad tienen que ponerse de acuerdo pues los ciudadanos están cansados de que los partidos políticos se tiene lo estás toda la cabeza en ofrezcan solución a la ciudadanía lo ciudadanos notan para que los políticos se tienen como digo lo los trastos a la cabeza sino que aporten a la ciudad y el puerto Santamaría necesitaba de tener un presupuesto eso la militancia evidentemente no sólo lo lo ha valorado positivamente sino que que la sociedad en general puertos Santamaría en general eh o sea felicitado Hinojosa ha dado las gracias como no podría ser de otra manera por dar el paso antes de poner el consenso y los intereses de la ciudad a los intereses partidistas que siempre son cortoplacista que no le interesa a nadie a los ciudadanos generalmente por mayoría le interesa que se les resuelvan su problema no que les genere más

Voz 1208 04:10 usted durante esta precampaña que por cierto está teniendo al menos en las redes una presencia notable vemos está utilizando usted mucho la la las redes y se queja de que el puerto para cambiar para mejorar necesita cambios en el Ayuntamiento necesita mejorar el funcionamiento del Ayuntamiento dígame tres cosas que cambiaría usted si fuera alcalde en el Ayuntamiento

Voz 2 04:30 efectivamente el Ayuntamiento no funciona el Ayuntamiento necesita de cambios estructurales potentes el yo siempre pongo el mismo ejemplo durante los últimos años siempre se ha hecho la misma delegación de competencia Hinault se ha he hecho hincapié sobre la estructura administrativa la estructura administrativa de hoy tiene que ser liderada por bueno la gestión de Siglo XXI y al cabo la gestión de Siglo XXI va en tono a la transversalidad de la gestión eso significa que hay que reordenar el Ayuntamiento yo siempre pongo varios ejemplo uno de la administración no puede ser un continuo trámite de papeles burocráticos sino que tiene que girar en torno hacia la administración electrónica dos tenemos que reorganizar distintas áreas hay que poner al servicio otra vez de la gente de los ciudadanos de los empresarios las áreas pongo el ejemplo de Urbanismo Urbanismo no puede ser nunca más una carrera de obstáculos lenta y cara sino todo lo contrario una alfombra roja a quienes vienen a invertir no sólo de fuera en el puerto sino también a los propios portuense que quieren generar desarrollo de la ciudad y eso efectivamente hay una tercera un tercer elemento que es que la gestión municipal dado que en la gestión pública y los servicios que compete al ayuntamiento tienen que ser resuelto de manera eficaz y eso sólo sólo se hace valorando me cuáles son las competencias propias de un Ayuntamiento que al fin y al cabo te lo estás a la ley y eso es donde hay que hacer hincapié todo lo demás viene en suma de una M

Voz 1208 06:11 la nación con la si es competencia propia hacen Ayuntamiento pero claro eso es muy relativo el señor Bernardo porque por ejemplo la política social no tiene por qué corresponder al Ayuntamiento pero sin embargo el ayuntamiento el que se encuentra con el día a día de la ciudad loco con el día a día de los ciudadanos

Voz 2 06:24 sin duda él la primera ventana donde los ciudadanos a pedir solucione y efectivamente es lo que hay es que quizá repensar cuáles son las competentes más propia de un ayuntamiento pero eso al fin y al cabo de un ayuntamiento no se puede hacer nada nosotros como país creo que tenemos que ir hacia una organización ya una un pensamiento de la de las competencias que asumen los Ayuntamientos y sobre todo de la financiación

Voz 1208 06:49 qué va a hacer usted con la política social bueno nosotros

Voz 2 06:52 evidentemente tenemos una gran persona y es que hemos incorporado recientemente que todo el mundo sabe que es la mejor para dirigir de servicios sociales que Maricarmen Lara persona que viene del ámbito de la sociedad civil ha sido presidente al comedor social solida y que tiene un proyecto claro y evidente con los servicios sociales que al fin al cabo es que nadie se quede atrás pero sobre todo que se mejore la eficiencia de los recursos que hay bueno no se ha ejecutado no sea gestionado con eficacia en los últimos tiempos

Voz 0666 07:27 el señor verde cuando le ha preguntado Francisco José Román por las prioridades en el Puerto Santa usted se ha ido directamente a la mejor administrativa del Ayuntamiento del Puerto de Santamaría quizás también viéndola como el motor evidentemente que impulsa la vida en la ciudad yo lo voy a pedir que me dibuje la ciudad del Puerto de Santamaría que usted me gustaría que estuviera en quince veinte años el modelo de ciudad que tiene porque al fin y al cabo de es de lo que se trata también de fabricar un modelo de ciudad como tiene que ser el puertos entrar ya que es una ciudad complicada también geográficamente

Voz 2 07:55 sin duda son tres los retos a los que nos enfrentamos en el puerto de Santamaría los próximos quince años y los que hay que sentar debe y alaba la base nosotros tenemos que ir hacia una ciudad cohesionada nosotros tenemos el Puerto de Santamaría una ciudad apoyo nuclear en la que viven de manera independiente mucho poblar muchas núcleos poblacionales como pues evaluarán a costa oeste centro la zona norte creía y que no encuentran a cohesión de la de las infraestructuras que permita el tránsito normal normalizado de interconexión entre la entre los distintos puntos de la ciudad eso tenemos que hacer una ciudad amable en la que la movilidad en el que el tránsito sea efectivo y tú puedas desplazarte los movimientos poblacionales puedan ser los y con los entiende que haya barreras geográficas como puede ser el río Guadalete que no esté múltiples y con conectado con el con el centro

Voz 1208 08:49 perdón cuál es su modelo de desarrollo de la margen izquierda del río Guadalete ahora que la cita

Voz 2 08:52 bueno y nosotros queremos que el que el que tiene que haber un punto de interés en cuanto a la actividad comercial pero por qué no abrir o de otras opciones hacia que pueda haber conjuntos residenciales incluso que pueda haber Cio de ocio en la margen izquierda que pueda permitir como digo población que vuelva al centro sin tener que esperar a la rehabilitación posterior de del centro que es otro de los retos que tiene el puerto Santos

Voz 1208 09:21 a ese retó iba como se debe recuperar el centro porque vale mucho dinero arreglar una vivienda antigua Un palacio antiguo eso vale mucho dinero solo somos conscientes de de la realidad también somos conscientes de que hay poca población en el Centre eso cómo se arregla

Voz 2 09:34 bueno pues como decía antes y no me habéis dejado acabar con los otros dos que al final acabo lo podemos tratar después pero ese reto que es el segundo que la la recuperación del centro como espacio de convivencia en el puerto Santa María hay dos vías uno es el corto plazo que es evidente que tenemos que promover que la actividad comercial vuelva al centro tenemos que potenciar que se instalen nuevas a zonas comerciales dentro de del centro histórico pero el reto poblacional es el que nos preocupa bueno al fin y al cabo población en el centro del puerto se pueden hacer de dos maneras rehabilitando que es verdad que hay que hay que hacerlo y que eso tiene que aprobarse el PP dicha para el Plan Especial del Casco Histórico que es necesario para que haya menos trámites burocráticos para la rehabilitación de viviendas dos es necesario un plan municipal de vivienda que permita ir hacia otras administraciones a que nos ayude ya está la Eduso y activa y también tenemos evidentemente que exigirle la Junta Andalucía que se moje por supuesto evidentemente crear otros espacios de de población como quizá en la margen izquierda podría ser un buen espacio de incorporación de población al centro

Voz 0666 10:52 el señor guarda también ya encarando la recta final de entrevistarle quería preguntar por su nombramiento como candidato del Partido Popular en el puerto Santa María porque no ha sido de los nombramientos más tranquilos que haya habido en la provincia de hecho hubo algunas decisiones dentro del partido como está el ambiente ahora mismo en el seno del Partido Popular y aquí atribuye esa decisión es que hubo cuando usted fue elegido candidato del PP el puerto

Voz 2 11:14 bueno yo no la las cuestiones personales de valoración de las personas que decidieron salir del grupo municipal idear su vida política atrás cada uno tiene su motivo y en eso no voy a entrar yo lo que sí me siento y me sentí entonces absolutamente respaldado por el Comité Ejecutivo local pusimos a disposición de Del mismo nombramiento como candidato en más de un ochenta por ciento estuvo respaldado partida ahí nosotros entendíamos que tenemos que forman un proyecto nuevo de nuevo personas con contando con los mejores no sólo del partido sino también de la sociedad civil que nosotros pusimos en marcha hemos incorporado gente tan conocida en la ciudad como David Calleja que es un gran diseñador artístico como Danu sencillo que es una gran arquitecta una gran profesional con trayectoria reconocida como Maricarmen Lara en este caso ha sido la última que se ha incorporado para políticas sociales

Voz 1208 12:12 hasta muy poco para las elecciones supongo que de eso ya se comenzará habla usted en caso necesario porque va a haber una fragmentación seguramente del voto importante pactaría o está hablando la posibilidad de con

Voz 2 12:23 bueno en el reto con nosotros no no ganar las elecciones Clemente llegado el caso ciudadanos velocista los sol pagó los otro tenemos el reto de obtener la mayoría suficiente para gobernar porque creemos que tenemos no sólo el mejor proyecto sino también la mejor persona para para dirigir la ciudad ahora en caso de que evidentemente necesitábamos alguna opción de pacto bueno pues lo nosotros siempre abriremos la posibilidad a que los grandes partidos se pongan de acuerdo esto no es una cuestión de ahora nosotros en el año quince lo ofrecimos al Partido Socialista que hubiera un gobierno amplio suficiente mayoritario a partir de en función de lo de los resultados electorales haremos la misma ronda de contacto desde el segundo partido que quede por detrás de nosotros hasta el último bueno se ha demostrado que no yo me ofrecí a pactar un presupuesto con el Partido Socialista pierda unida lo ha hecho con lo cual líneas rojas no enfría sí pero ningún hombre parece bastante complicado de que podemos si se presenta pudiera llegar a un acuerdo con nosotros pero ya les digo que por nosotros no iba a quedar porque siempre antepone los intereses de la ciudad por encima de los del partido

Voz 0666 13:36 ni una última cuestión quería preguntarle a nivel interno por el partido usted es verdad que apoyó al principio a Pablo Casado después el vio en actos de apoyo a Soraya Sáez de Santamaría también quería preguntarle cómo explica ese viraje porque es cierto lo fue visto en algún acto de Pablo Casado después su idea José Ortiz como futuro presidente provincial del partido

Voz 2 13:57 se pueden mira lo primero no es verdad yo no estuve en ningún acto de precampaña de precampaña entiendo ese como interna de Pablo Casado pero no por nada sino porque coincidió lo que ese día no podía estar en Vejer que cuando vino a la provincia de Cádiz sí estuve en en Cádiz con con Fátima Báñez si también estuve en Algeciras con con Soraya y y bueno yo me ofrecí a apoyar a a Soraya porque así lo pidieron los militante del puerto mayoritariamente en la una y que ganó con con mayoría suficiente oye entendíamos que además era un buen proyecto para el partido pasado el Congreso mi relación con Pablo Casado es buena él él es a él fue presidente nueva en el cine de Madrid el residente nuevas acciones de kale unos conocemos desde entonces además es una persona joven Iker o que le está dando un impulso al partidos en Segunda en la segunda cuestión yo creo que eso no sólo no toca sino que el presidente provincial Antonio sean tiene el respaldo de todos los militantes de la provincia de Cádiz el mío personal por supuesto

Voz 0666 15:08 aquí se queda la entrevista con Germán Bear al candidato del PP en El Puerto de Santa María muchísimas gracias por estar en Radio Cádiz por contestar a las preguntas de Francisco José Román que no sé si tiene alguna más de última hora bueno ir por la de un servido muchísimas gracias en enviarnos muchísimas gracias