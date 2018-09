En recuerdo de Juan Pérez (CCOO) - HxH Cádiz 4 de septiembre de 2018

Voz 2 00:00 sin duda la noticia del fallecimiento de Juan Pérez histórico sindicalista la provincia de Cádiz que ayudó mucho a la implantación de Comisiones Obreras de La la provincia sindicalista de pura cepa desde los años setenta con personas que lo han conocido y bien vamos a hablar en esta segunda parte del Hoy por hoy estamos ya con Fernando Santiago Fernando muy buenas

Voz 3 00:35 hola buenas tardes bueno tú conocí a Juan Pérez como era de Finanzas no

Voz 4 00:40 yo creo que la principal característica de un hombre bueno aquí en calidad de tal era una persona comprometida luchadora un trabajador incansable en una provincia tan complicada como ésta con su coche iba de un lado a otro apoyando todos los conflictos implantando Comisiones Obreras en cada fábrica apoyando a todos los compañeros y a todas las luchas sindicales y además era un sindicalista de la vieja escuela de esos que saben que en todo conflicto siempre tiene que haber una puerta abierta porque no hay movilización que no termine con algún acuerdo y aunque haya dirigido conflictos duros y difíciles e todo a su adversario y todos aquellos contra los que pudo movilizarse siempre hablan bien de él yo recuerdo eh la primera vez que lo vi en el local que tenía Comisiones Obreras en la calle Cánovas del Castillo en los primeros años de la transición Si ya en la última época de él como responsable de Relaciones Institucionales en Comisiones Obreras de Andalucía una pérdida muy grande ir con él se va una forma de hacer sindicalismo no

Voz 2 01:59 no existe la huella de Juan Pérez en el sindicalismo actual en comisiones

Voz 4 02:05 bueno yo creo que comisionado en la provincia de Cádiz en menor medida en Andalucía pero sobre todo la provincia de Cádiz no sería lo mismo sin él él se dedicó a implantarla al principio conjunto con Horacio Lara con Juan García eh con Manolo verano contribuyó con Miguel Alberto Díaz con Manolo Ruiz con Federico Pedreño con Manolo García Túnez estuvo plantando comisión en tanto la grandes empresa de la vid en el campo en las grandes fábricas de la provincia de Cádiz como en todos lados participó también lo recuerda perfectamente la primera huelga general de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho en los piquetes que se formaron aquella noche es decir que yo creo que su huella es una huella indeleble en la historia del sindicalismo en la provincia de Cádiz

Voz 2 02:58 Fernando muchísimas gracias para acercarnos más la figura de Juan Pérez aquí a la antena hoy día tan triste para los allegados y familiares del muchas gracias gracias gracias

Voz 4 03:06 todos

Voz 6 03:27 a la figura de Juan Pérez

Voz 2 03:29 el secretario provincial de Comisiones Obreras desde el setenta y ocho hasta el dos mil veintidós años que tuvo al frente del sindicato en la provincia luego siguió vinculado al sindicalismo ya en Andalucía también en cotas más alta desde Sevilla Juan Pérez que llegó a a principios de los setenta tras regresar de Alemania donde era un emigrante y que aquí empezó a trabajar el sindicalismo desde Comisiones Obreras cuando aún comisiones era clandestina e en Jerez de la Frontera llenaba una pausa publicitaria seguimos buscando doce que nos lo recuerden

Voz 2 07:27 y aquí seguimos en Hoy por hoy intentando recordar la figura de Juan Pérez sindicalista desde los años setenta cuando aún Comisiones Obreras era clandestina el llegaba emigrante retornado de Alemania el se puso aquí a intentar implantar Comisiones Obreras en la provincia de hecho fue secretario provincial del setenta y ocho al dos mil época en la que coincidió seguro con Javier Sánchez Rojas que es el presidente de los empresarios gaditano Javier Sánchez Rojas muy buenas tardes

Voz 3 07:50 hola buenas tardes bueno en primer lugar como era si cómo era Juan Pérez

Voz 22 07:55 pues una magnífica persona suya de fallecimiento y desde aquí quiero darle mandarle un abrazo gran sentimiento a su familia ahí desde luego mucho amigos de que el sindicato no ya todos los miembros del sindicato Comisiones Obreras no conocida ya cerca de los años finales de los noventa ir creo que tenía las ideas muy claras creo que eso era un hombre generoso se lo se lo dije en vida o sea no no es porque haya fallecido yo estoy solo rememorando con él alcanzamos grandes acuerdos yo entonces era secretario de la patronal logró una muy buena relación de colaboración con Carlos Dorantes y con Santiago Cobo fueron los esto en donde a los que me estoy refiriendo creo que hizo mucho bien por el sindicato y el desarrollo de la provincia que descansa en paz

Voz 2 08:52 a esa reflexión dice Javier Sánchez al que está ahora mismo en Hamburgo en una feria internacional de las más importantes del mundo de periodicidad bianual que trata sobre el sector naval ir a a acudido Javier Sánchez Rojas en una delegación de representantes de la provincia de Cádiz entre ellas la presidenta de Diputación de Cádiz también representantes de las Cámaras de Comercio Javier Sánchez Rojas evidentemente como presidente de los empresarios que ese está hablando allí en Hamburgo que se está haciendo qué objetivo se marca la delegación David Ana

Voz 22 09:20 bueno pues lo lo lidera la Cámara de Comercio de Cádiz con la colaboración de la Diputación y yo detenido torcer aún veinte con nosotros y estoy confirmando lo que tantas veces no oyente en la Cadena Ser que aguantamos resistimos cualquier comparación nuestro tejido empresarial la industria naval de la provincia años aquí entre la bahía de difiera en el Campo de Gibraltar perdón de Cádiz hay una cincuentena larga de empresa de la Bahía de Cádiz aproximadamente unas veinte muy ahora mismo están trabajando están intercambiando información están visitando están hemos visitado no están magnífico de la propia Cámara de Comercio que aglutina este número de empresas también del del puerto de Algeciras y uno espectacular tendrán una empresa muy de la Bahía de Cádiz cero con implantación en prácticamente todo el mundo que es turco Cádiz y también hemos tenido acabamos de terminar una reunión con el consejero económico de la de la Embajada aquí en Alemania de la embajada de España donde bueno pues no o las claves económicas de por donde va al país donde que se pide que pues le de oportunidades pueden tener la empresa gaditana ir ahí andamos vamos a estar aquí un par de días

Voz 2 10:36 el gracias por atendernos desde Hamburgo también una última pregunta porque hoy es actualidad que el Gobierno ha cancelado un contrato de venta de armamento con Arabia Saudí tan cuatrocientas a la que iba a vender Arabia Saudí ha cancelado ese contrato es una partida el Ministerio de Defensa no tiene nada que ver aparentemente con el contrato de las corbetas de Arabia Saudí pero sí es verdad que claro de las personas hacen una regla de tres esa incertidumbre por esa decisión política se extiende el contrato de las corbetas para Arabia Saudí se ha comentado esto en la delegación gaditana ir genera incertidumbre creen que está completamente cerrado y sellado el acuerdo

Voz 22 11:13 yo creo que en su propia reflexión está la incertidumbre por lo tanto podemos encontrar la represa no hablarlo una cosa de la otra porque un contrato como usted dice es de la Sepi y otro desde el Ministerio de Defensa pero al final el Gobierno de España hay hombre no no sería no es no es como muy halagüeño no él no no sería conmigo mismo sino le reconociera que es cierto cierta incertidumbre o pesimismos Si hemos tenido durante tu tiempo hecha mañana cuando hemos tenido la información después no ha aclarado que son cosa distinta pero evidentemente el cliente en el mismo por lo tanto bueno incertidumbre pero quiero hacer un llamado que dirían en Sudamérica un llamado a la a la esperanza de la tranquilidad creo que las corbetas no tienen una estrategia de defensa y lo otro las armas concreta estaban vinculadas a un conflicto concreto por lo tanto quiero pensar que que las corbetas seguirán para adelante y tenemos que seguir con las luces largas no nos pueden desanimar animar este tipo de cosas en el día día

Voz 2 12:19 Javier Sánchez Rojas presidente de los empresarios gaditanos gracias por atendernos desde Alemania para brindar sobre todo en recuerdo a la figura de Juan Pérez y tratar también otros temas muchísimas gracias

Voz 20 12:29 gracias a ustedes

nosotros vamos a una pausa publicitaria muy muy breve y enseguida estamos con más recuerdos de Juan Pérez Germán acercar personas que lo conocieron Iker lo trataron

Voz 2 14:29 seguimos aquí en el hoy por hoy el programa más no de la radiodifusión mundial que hoy está recordando la figura de Juan Pérez ya saben ustedes y sindicalista de pura cepa en la provincia de Cádiz secretario provincial desde el setenta y ocho al dos mil de Comisiones Obreras en la provincia ayudó a la implantación del sindicato en la provincia de Cádiz después tuvo otras responsabilidades dentro del sindicato pero ya en Sevilla con cotas mayores puede me con una de las personas que lo trató más seguro durante su época como secretario provincial aquí en la la provincia de Cádiz en la etapa final sobre todo vamos a hablar porque hemos hablado con los empresarios y la otra parte de la mesa son también más sindicatos sobretodo el otro sindicato mayoritario UGT Carlos durante muy buenas

Voz 3 15:09 hola buenas tardes muchas gracias por estar con nosotros

Voz 2 15:11 dos donante era secretario provincial de UGT en la última etapa de Juan Pérez como secretario provincial de Comisiones Obreras en la provincia que filosofía que es lo que deja Juan Pérez como lo recuerda

Voz 30 15:21 bueno cuando era una pues bueno pero es una buena persona amigo leal

Voz 22 15:27 y un sindicalista como la coparon Pina o coincidimos brazo ocho años etapa final al frente de de Comisiones Obreras Cádiz iría el recuerdo que tengo deben absolutamente imborrable

Voz 2 15:38 en total no pueden contar de negociación negociaciones que le marcaran de frases de de planteamientos de Juan Pérez que usted compartieron no pero valoraba

Voz 22 15:49 vamos a ver Juan era un hombre que la un hombre que supo compaginar perfectamente el compromiso de medido con el movimiento sindical con una sensatez meta el siempre era capaz encontrar un resquicio para salir de una situación compleja vivir más momento muy convulso año noventa y dos dos mil fueron años de una gran tensión de reivindicaciones importar tenemos importantes y él siempre es manteniendo el pulso firme siempre fue capaz de al menos intentar orientar hacia una salida al conflicto y por otro lado un hombre que que siempre se apuntaba al futuro siempre siempre valoraba positivamente una buena propuesta para la puesta para la provincia de Cádiz se consiguieron grandes logros durante esos años a tener los que por ejemplo fuimos la única provincia de Andalucía que consiguió un ámbito propio de concertación se consiguieron grandes avances como digo gracias instrumentos para para nuestra provincia y sobretodo un volumen importantísimo de inversión creo que esta provincia tanto a Juan coco a Santiago y a Javier que fue claro como parecía ha dejado meter que también estuvo en ese en ese momento la provincia la debe a gran parte de su avance sobre todo en inversión en infraestructura eh tengo presión social como digo unos no sólo una en total

Voz 30 17:23 más lo que todos todos sus trabajo ha estado marcado

Voz 22 17:27 por por lo que ha dicho por ser nombre absolutamente Cerezo

Voz 2 17:30 Carlos orante que fuera secretario provincial de UGT en Cádiz que coincido bastante tiempo como Juan Pérez muchísimas gracias

Voz 22 17:36 gracias a vosotros y por favor permitirme

Voz 2 17:39 sí claro puerta abrazo a la familia

Voz 22 17:41 ya todas las compañera profesional

Voz 2 17:44 muchas gracias hasta luego

Voz 20 17:46 Carles

Voz 6 18:24 y seguimos recabando que no recuerden a Juan Pérez estamos ahora

Voz 2 18:27 con un histórico sindicalista también en la provincia de Cádiz con José Manuel Silva José Manuel Silva muy buenas muy buenos días cómo está la familia de Comisiones Obreras en Cádiz

Voz 30 18:38 pues aún y pues que bastante triste haciendo un poco memoria de todo lo que ha significado estar más de cuarenta años trabajando conjuntamente un compañero como Juan Pérez que aparte de los maestros y magnífico sindicalista maestro digo que todos nosotros que somos algo más joven hay sentimos supera a tantísimo no

Voz 2 19:06 en qué es lo que significa dos para Comisiones Obreras cuéntanos

Voz 30 19:10 bueno pues para Comisiones Obreras Andalucía ha significado como te digo un poco el padre sindical nuestros porque el mundo pese a la inmigración una Alemania en plena que quiere látigos los primeros pasos para la configuración ilegalización de Comisiones Obreras hay durante más de veinte años estuvo al frente de la Secretaría General de Comisiones Obrera de la provincia de Cádiz para luego consolidar un poco la Comisión abren Andalucía fue el responsable institucional y de las comisiones andaluza

Voz 22 19:50 también durante un largo periodo más

Voz 30 19:52 hace doce años y y hace muy poquitos años tres o cuatro años que jugando se jubiló aunque seguirá colaborando como buen maestro en la negociación colectiva Hay quien política que eso eso

Voz 22 20:06 característica pero la más importante

Voz 30 20:09 dejará simplemente que Juan PR era una muy buena persona

Voz 2 20:13 todos con la reflexión con ese recuerdo no quedamos José Manuel Silva muchísimas gracias por estar aquí en la antena de lo el pero el Cádiz

Voz 14 20:19 yo como siempre Graziano

venga vamos a una pausa publicitaria aquí seguimos con más argumentos aquí en la SER

Voz 2 24:00 aquí en el Hoy por hoy cada vamos a sumar una última voz para recordar a Juan Pérez ha pasado también era presente en el sindicato Comisiones Obreras a Andalucía con la secretaria general de Comisiones Obreras en Andalucía con Nuria López estamos ya Nuria López muy buenas tardes bueno cómo está la familia de Comisiones Obreras en Andalucía y que significó Juan Pérez para el sindicalismo en Andalucía especialmente para comisiones

Voz 36 24:23 bueno pues la familia de las Comisiones Obreras de Andalucía oye para para toda la familia hoy es un día muy triste porque nos ha dejado un gran dirigente sindical que ha sido un gran referente para para no sólo para la provincia de Cádiz sino para el conjunto del Comisiones Obreras Andalucía hijo han deja un legado importante en la lucha por la libertad en este país en la lucha por la democracia sobre todo en el avance en derechos

Voz 22 24:46 no no no estabas adoré guías trabajadora con ellos

Voz 36 24:48 las una persona en el duros a serían el trabajo una persona que que dejaba lo individual en favor de lo colectivo y que bares ahora una marca importante de la Comisión Obrera en Andalucía

Voz 2 24:59 en qué es lo que más le sorprendía lo que más destacaría si tuviera que destacar al algo de de Juan Pérez

Voz 36 25:05 pues su firmeza a la hora de defender a la clase trabajadora de Cádiz y de Andalucía el rigor y la seriedad de las propuestas a Juan era un hombre de propuestas contundentes de valores ideas ahí voy y eso lo ha demostrado a lo largo de toda su trayectoria sindical duro en la negociación pero siempre una excelente persona en el plano personal y la vitalidad para defender a su clase

Voz 2 25:30 Nuria López secretario general de Comisiones Obreras en Andalucía muchísimas gracias por sacar este ratito para recordar la figura de Juan Pérez en el Hoy por Hoy Cádiz

Voz 37 25:37 gracias a vosotros