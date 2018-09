Mesa sobre el turismo en Cádiz - Hoy por Hoy Cádiz 5 de septiembre 2018

Voz 1 00:00 esta canción se llama turismos de Celtas Cortos yo no sabía que había uno coma turismo pero el ha encontrado viene como anillo al dedo

Voz 3 00:34 porque se lo hemos contado aquí hemos citaba hoy a tres empresarios del sector turístico de la provincia de Cádiz Empresarias ya un empresario tenemos a Belén González dorado de Torre Tavira que gestiona este espacio tan emblemático en Cádiz una persona muy conocida en la ciudad Belén muy buenas tardes muchas gracias muchas gracias por acercarte aquí a los estudios de Radio Cádiz también tenemos con nosotros a Javier Benítez de animar te empresario interpretación Jan y nación del patrimonio Javier muy buenas tardes

Voz 4 01:02 pero es muchísimas gracias por estar aquí con nosotros

Voz 3 01:04 en Radio Cádiz allí la otra empresaria que no acompaña a nadie Cervera de alquiler vacacional que es una empresa de gestión de viviendas turísticas una persona bien con muchas inquietudes que ha sacado varios proyectos adelante en muy buenas tardes

Voz 5 01:16 es muy buenas tardes muchas gracias por estar aquí en Radio Kalima no

Voz 3 01:19 sí señores como ámbito ustedes la provincia de Cádiz este verano este año general que pulso tiene el turismo en la provincia de límite de que trabajan en ese sector y que están más legitimados que nadie paraba

Voz 6 01:30 tarde

Voz 7 01:31 fue yo creo que estamos en un momento maravilloso Julio yo creo que estamos teniendo un verano fantástico hay signos debe hacer reflexionar sobre qué turismo queremos y hacia dónde queremos ir en materia de turismo

Voz 1 01:48 Javier pues cuando me lo pienso igual estamos en un momento bueno desde hace unos cuantos años Paca este año puede ser refrendado un poquito el tema y ahí sí que hay que aprovechar la ola pero saber navegar la Nadia

Voz 5 02:03 quedó totalmente de acuerdo el tema de las vivienda vacas

Voz 8 02:06 es ahora mismo un sector un subsector dentro de la industria turística que está en alza

Voz 9 02:11 bueno para nosotros ansioso Merano fantástico

Voz 3 02:15 Belén te voy a pedir que te acerca un poquito más al micrófono para que te te escuchen bien los oyentes me decía bueno sí está muy bien el turismo pero hay que saber a dónde vamos y a dónde tenemos que ir

Voz 7 02:27 sí hay que saber de dónde venimos importante situar no dónde estamos y sobre todo qué queremos qué tipo de turismo queremos para mí eso es importantísimo para eso nosotros desde la ETS de todos los que están aquí en esta mesa pertenecemos a la Asociación de Empresas Turísticas de Cadiz llevamos ya muchos años igual lustros y y reclamando un Plan estratégico confeccionado entre todos los a gente no sólo la administración sino administración tejido empresarial sociedad civil de saber de dónde venimos a dónde estamos dónde queremos ir y cómo queremos llegar

Voz 3 03:06 lo único que sabemos de ahí es de donde venimos

Voz 5 03:08 sí lo tenemos claro

Voz 3 03:10 eso ya está superado lo tenemos claro y análisis no habéis hecho de dónde venimos ni en la situación actual yo creo que lo que

Voz 7 03:16 estamos aquí en esta mesa sino hemos hecho veinte bajos no ha hecho ninguno no porque el daño ya está hecho lo poniéndose y haciendo ahí deben cuando lo desempolvado lo volvemos a sacar a la añadimos un par de cositas más tecnológico menos tecnológico pero el análisis yo creo que ya lo tenemos hecho hay las bondades que tiene nuestra provincia yo creo que las tenemos super detectada Hay nos damos todo con con todos los dientes somos realmente muy afortunado de trabajar en esta provincia tan rica tan maravillosa el Thiem Pazo que tenemos en la cultura bueno es que me pongo habla de caddie Hinault termino pero ahora eso cómo lo gestionamos señores

Voz 4 04:01 por qué es tan difícil articular

Voz 3 04:04 ese plan estratégico que es obstáculos hay para que todo el mundo se siente a analizar el turismo en la provincia de Cádiz ya marcar una línea que no es otra cosa

Voz 4 04:14 bueno pues nosotros como dice hace ya lustros venimos reclamando esta unidad en cuanto al planteamiento la planificación no el saber adónde queremos ir todos juntos aquí no ha habido forma y recurrentemente desde la propia ciudad de el resto no oí lo vimos lo hemos visto necesario de hace mucho tiempo lo hemos reclamado ya hemos adelantado incluso situaciones que podrían darse en en en un futuro en el que ya estamos casi en un presente

Voz 5 04:40 eh

Voz 4 04:41 su término que usan últimamente mucho moratoria homofobia fricción y todos estos tema Se venían hablando planteando hace tiempo pero no

Voz 8 04:50 pido medidas clara Ny

Voz 4 04:52 date profundo al respecto ha ido todo muy deslavazado no claro fue una de las herramientas para defendernos de posibles problemas era esto el tengo una planificación plan que no llevará plantean no donde queremos estar adelante no

Voz 3 05:07 ahora no lo hay parece que lo que se va es a corto plazo siempre a corto plazo no así es mucho más difícil crecer

Voz 10 05:14 es dificilísimo vamos

Voz 5 05:16 hasta ahora yo creo que las administraciones ni un poco a salto mata no se quiere decir llega al carnaval se promociona el Carnaval llega el verano se pronuncien al verano no existe una cohesión discurso que que difunda o promoción en su totalidad caddie todas sus bondades no como dice Belén

Voz 3 05:34 parece que hay muchas veces escuchado el el discurso de combatirla esta nacionalización del turismo supongo que estáis de acuerdo en eso porque es positivo para la provincia muchas veces no exalta esa barrera no no sé tampoco dice han puesto muchas medidas para ello que usted poder analizarlo de mejor manera se sean puesto medidas para que el turismo en la provincia de que ahí no sea tan asociado al sol y playa

Voz 7 05:57 yo creo que se está trabajando mucho en ese sentido yo creo que la estacionalidad si hacen una comparativa con hace quince años se está rompiendo cada vez más sabe antes estaba muy centrado en agosto y la semana de Semana Santa sin duda sigue siendo la temporada altísima de verano pero julio y septiembre están tomando un protagonismo importante esos meses de marzo de abril en el cemento de crucero está ayudando mucho a la desestacionalización potenciando mucho septiembre octubre potenciando mucho marzo abril el cemento cultural e idiomático también importantísimo todavía no se ha sacado todo el valor que se le puede sacar el náutico hay muchísimos en Bento que que favorecer la desestacionalización pero claro hay que trabajarse lo

Voz 4 06:43 hay nuevas formas de viajar también que han ido surgiendo últimamente que que sin haber sido en algún caso promocionada por por los planificadores sino que han sido iniciativas privadas en su mayoría al final están provocando una cierta de ese esta opción a licitación del sector muy positiva no a con un turismo diferente de calidad y demás entonces hay cambios pero casi siempre nos vienen por encima osea quiero decir que no son cosas planificadas sino que son iniciativas que surgen y que sepa aprovechar el movimiento que hay no pero en esa situación estamos más o menos este año faltó amén

Voz 3 07:17 que aparte de esos cambios que vienen provocados algunos desde aquí de la provincia de Cádiz logro

Voz 1 07:23 beneficie exactamente al final casi siempre vamos por detrás

Voz 7 07:27 poco a rebufo de lo que pasa en el mundo yo creo que lo inteligente sería intentar planificar y preveer ir un pasito adelante entonces cuando los llegue la ola pues estamos preparados que muchas veces un poquito con el pie cambiado

Voz 3 07:43 cuáles son los primeros pasos que habría que dar esos primeros cambios que hemos hablado de los vienen muchos y tenemos que provocan nosotros alguno cuáles son esas prioridades que me en esa planificación estarían sobre la mesa para ya mismo para corto plazo

Voz 7 07:57 hombre yo creo que por ejemplo el Patronato hace un trabajo muy importante de hecho la semana que viene empezamos con las mesas sectoriales son quince inmensas en teoría les para tocar todos los segmentos pues yo creo que

Voz 11 08:08 eh

Voz 7 08:10 podíamos intentar ir acudir en el caso de que no se pueda porque uno tiene mucho trabajo pues también intentar participar de alguna manera en esa mesas sectoriales lo que pretende el Patronato Provincial de Turismo es detectar las necesidades de todos los segmentos del turismo con el fin de poder hacer un plan de promoción un plan de acción que importantísimo de cara al año que viene entonces bueno participar en en esto foro participa de esta mesas sectoriales a mí me parece un primer paso muy importante ya te digo que si uno no puede por las razones que sea pues también se puede aportar a través de email a través de escrito a través de las asociaciones pero bueno esa participación activa y positiva a mí me parece un muy buen primer paso luego seguir trabajando cada uno desde su municipio y luego a nivel provincial hay hay muchos niveles que tengan que trabajar a nivel municipal luego después a nivel provincial

Voz 3 09:07 una pregunta que me hago la marca Cádiz

Voz 12 09:10 te voy a preguntas que en Kuala

Voz 7 09:13 que que marca Cádiz existe

Voz 3 09:16 estamos trabajando sobre algo o sobre algo que surge en el imaginario de la gente no sabe muy bien cómo sin controlarlo

Voz 7 09:22 que realmente no tenemos una sola marca para que una marcas realmente sea potente y funcione tenemos que tener una marca si pensamos en grandes marca Coca Cola la Rioja me da igual de qué segmentos sea no pero tiene que haber una marca una marca unificada que todos la defendamos entonces Si cada año vamos a Fitur con una marca diferente es complicado y luego también los municipios ponernos quedó con la provincia es un tema complejo pero que yo creo que hay que meterle mano sin duda

Voz 5 09:56 yo sí me permití ahí discrepo un poco con Belén sea es verdad que no existe una marca en cuanto a marketing un logotipo cada año se promociona de una manera o se sacan unas virtudes diferente de la ciudad o de la provincia pero los valores asociados a una marca si existen Cádiz tienen una serie de valores asociado que la gente conoce eso ya está haciendo marca osea quiero decir que la gente simpáticas agradable en Cádiz que la gente que el clima estupendo que aquí hay cultura que hay una historia osea la gente lo sabe y lo asocia que no está aglutinado no se promoción a nivel marketing con un logotipo una marca con pero los valores si existen porque los valores ya están

Voz 7 10:37 si no lo mejor es ver en Acciona al ahora pon tu Cádiz en el mapa a nivel internacional cuando vamos a hacer acciones promocionales fuera de Cádiz fuera de España y a nosotros nos tenemos que lleva al plano de España eh para posicionar Cádiz en muchas de las acciones que hacemos preguntarle a lo mejor a Kate Bones la directora de comercial del puerto de Kay cuando se va a las trece Hamburgo a Miami a un montón de sitio fuera de España caddie no es del todo conocido ya hay que ponerlo en el mapa

Voz 5 11:10 claro pero promocionar el destino como una marca quiere decir a lo mejor es verdad que uno de los problemas que se encuentran no se siempre se comentan a la hora de de la marca es Cádiz tiene tanto que no se sabe por dónde empezar no pues igual que es mucho lo que hay que lo que hay que hacer no y aglutinar lo todo en una marcan un logotipo que todo aglutine identifique bueno pues igual tiene que ser algo abierto lo que hay que encontrar la manera de de ordenarlo Hamlet entró la marca

Voz 3 11:40 ah y marca

Voz 4 11:42 hombre a mí yo reconozco que el tema de la marca me da siempre mucho miedo queda mucho porque yo no sé no me gustar ponerle marcas algo que yo parto de la base que son personas que es una ciudad que es una tradición una historia una cultura entonces me da mucho miedo que el marketing se lleva al punto de la marca España la marca Cuddy la marca Gere la marca que sea porque creo que la que caries su propia marca en sí misma no de hablando poco filosóficamente no siquiera

Voz 5 12:10 sobre este tema

Voz 4 12:11 ahora que sí es cierto que a la hora de promocionar te necesita evidentemente llevar un respaldo no a nivel marketing y a nivel promoción en cuanto a tener una una imagen identificable estoy un poco las golazo

Voz 1 12:24 dividido aquí Belén si yo coincido

Voz 4 12:28 en algunos aspectos están comentando una y otra en otro no estoy tan de acuerdo siempre tengo un poquito el punto ese agarraba o no a a que la marca no nos pase por encima de lo que somos una ciudad viva viva no es de mentira auténtica eso de punto fuerte que tiene la marca

Voz 3 12:45 haga perder autenticidad totalmente el miedo

Voz 4 12:47 que me dan aquí yo creo que en el turismo bueno como casi todo en la vida pero más en esta época estamos viviendo hace falta tener claro el punto de equilibrio así nos pasamos a un lado y otro de de ese punto continuamente no ahora mismo a este debate que hemos comenzado también la homofobia las eficacia y tal se dicen cosas que es que sobrepasan ese punto hacia un lado y otro hiel lo complicado es lo difícil Si fuera fácil todo el mundo lo tenía lo tendría muy controlado no yo creo que la marca pues puede ayudar a buscar ese punto pero también puede ayudar a sobre pasarlo por eso digo que que no lo tengo todo muy

Voz 7 13:19 por eso es importante hacer las cosas bien

Voz 13 13:21 quién que no sea una marca de este año ni una marca pasajera sino que sea algo con una planificación consensuado que no cada uno vaya por su lado

Voz 4 13:35 yo yo sí completamente yo por ejemplo recuerdo de toda la vida cuando se decía apartamento en primera línea de playa no sé no sé cuánto después apartamento está a un kilómetro del villano

Voz 1 13:46 te llega el chasco al llevan no

Voz 4 13:48 yo creo que Cadí crea una expectativa en el visitante muy grande porque bueno si te sale Michael Robinson en la tele como hace unos días haciendo su anuncio diciendo que no cambiaría cada una del mundo pues claro eso genera un movimiento interés por la ciudad expectativa y tenemos que cumplirla yo creo que ese es nuestro principal creativo cumplir expectativa no vender la moto entonces la marcas siempre y cuando se quede en el terreno de cumplir las expectativas de no de desviarse de lo que somos de dónde venimos como como ciudad con mi historia y tal yo adelante con ella en el momento en que pasan ese nivel ya se meten en un marketing más agresivo hoy

Voz 14 14:25 claro mi primando nadie quiere ese marketing no rabia

Voz 4 14:28 no me evidentemente que no yo sé que tú no quieres que nadie tampoco yo pero él miedo que tengo y yo siempre con esa sabe cuándo porque se utiliza el tema de la marca muy alegremente Aquino pro non Colacao una marca

Voz 1 14:40 no es una marca tal hubo otros hablando de marca hay que decir es que no se vaya de las manos la marca que no supere ese umbral creo que me manden un poquitito mi caso ya aprovecha aprovechar la colla

Voz 4 14:49 pero que claro que no estamos hablando de un producto tal

Voz 13 14:53 pero es que detrás de esa marca ante lo mencionaba nadie son muy importante los valores luego lo que tú decía de no defraudar expectativa y ahí entramos las empresas turística de tener unos altos estándar de calidad que superemos las expectativas de la gente cuando viene a Cádiz esa es nuestra responsabilidad más que un objetivo yo creo que es nuestra responsabilidad detener no está nuestro establecimiento un con una calidad altísima con grandes profesionales que tenemos detrás de los mostradores que es que no es sólo promoción promoción es un poquito el primer paso luego lo realmente importante es cuando vienen los los las personas averno no nuestros visitantes acogerlos yo los bueno Isère unos buenos anfitriones que no que es un poco hay de acuerdo

Voz 3 15:46 pues si os parece vamos a una pausa publicitaria retomamos el debate después de de esta pequeña pausa

Voz 3 20:01 cuando sobre de turismo con Belén González dorado con Javier Benítez y con Nadia Cervera que estaba muy animado aquí el debate y quería proponer también sobre la marca Cádiz quería preguntaros sobre el aeropuerto de Jerez que no se llama aeropuerto de Cali señala aeropuerto de Jerez es la sugerencia que han hecho en algunas ocasiones algunos empresarios de caddie sobre todo de Cali capital que al nombre de Jerez le podía acompañar el nombre de Cádiz que es el de la provincia para así crear marca el que es ustedes

Voz 7 20:27 yo estoy siempre de acuerdo de hecho en mucha mesa de debate mucha mesas de trabajo recuerdo recientemente una Anneli Fez prácticamente la mayoría de los integrantes de la mesa estaban de acuerdo en que el aeropuerto no es el aeropuerto de la provincia de Cádiz situado en el municipio

Voz 13 20:47 de Jerez entonces yo lo veo bien

Voz 3 20:51 Javier Nadia creéis ayudaría exactamente igual sí

Voz 4 20:53 en Cádiz Jerez tendría que ser el nombre de del aeropuerto no en la fórmula Madrid Barajas lo hemos estado hablando antes no ese tipo de cosas

Voz 5 21:01 yo puedo entender que genere suspicacia o algún tipo de susceptibilidad pero no tiene sentido ahora mismo hay que dejar atrás esa cosa precisamente hablando de unidad de unidad es apto

Voz 9 21:13 bueno del futuro no tiene sentido K en este tipo de errores yo lo veía perfectamente

Voz 3 21:20 parece que es un lastre no es un localismo que parecían olvidado épocas de políticos pasaba con mucho peso pero están ahí latente y no dejan están lastrando la marca Cuddy

Voz 1 21:29 sí como lapas como lapas a esto y no hay manera

Voz 7 21:32 es una prueba más de que los localismos sigue muy latentes por mucho que los discursos estén ahora mismo dirigido bueno hechos son amores no buenas razones

Voz 3 21:44 y también quería preguntaros qué tipo de turistas al que se acerca la provincia el que me viene más a la provincia de Cádiz a donde hay que ir para captar nuevos segmentos de de población turística nuevos mercados es un turismo fundamentalmente nacional que viene a a la provincia os he ido mejor no mucho el turismo internacional que en muchos alemanes muchos ingleses cómo lo veis

Voz 7 22:07 yo la veo muy variado la verdad que yo creo que además también depende de cuando hagas esa pregunta pregunta en agosto el turismo que viene muy nacional pero si preguntas a lo mejor en marzo en abril au en octubre noviembre es un público más internacional yo creo que está bastante segmentado bastante variado tanto en Endesa y en calendario como también en poblaciones saben no no está el turismo solamente concentrado en en un municipio sino que está muy segmentado y muy variado en toda la provincia

Voz 3 22:44 eso es lo más seguro quizás no que no esté centrado en alemanes en ruso pero maravillosa

Voz 7 22:51 ya lo decía antiguamente no no ponga todos los huevos la misma cesta

Voz 4 22:57 turismo familiar hay turismo especializada en ornitología que viene gente muy mayor ingleses una variedad muy grande que que muy positiva para la provincia

Voz 3 23:08 quería hacer una ronda de pregunta individuales a cada uno de ustedes provienen de él mismo sector que es el turismo pero bueno en mercado diferentes también a Belén González Bravo que lleva la Torre Tavira qué pasa con el ascensor de quién depende Easy es tan necesario

Voz 12 23:23 yo el que me gusta que me pregunte eso

Voz 25 23:27 mira mira

Voz 7 23:30 yo yo ya lo digo un poquito riéndome es la primera vez que empecé habla del proyecto de accesibilidad de la Torre Tavira estaba embarazada de mi hijo Gonzalo que va a empezar a segundo de la ESO de aquí a nada se va de botellón a la Punta si la Torre Tavira sigue sin ascensor pero bueno yo soy positiva yo creo que dentro de poco la Torre Tavira va a conseguir tener el ascenso que se merece

Voz 3 23:50 porque muchas veces somos preso de la historia de Cádiz de su fachada de una protección arquitectónica muy amplia que quizás impide que tengan vida por dentro creo que sí

Voz 7 24:01 todos más preso de mentes más que de otra cosa no al final son personas no en las que decide en lo que pasa en nuestras vidas yo creo que eso más prisioneros pues de prejuicio dementes un poquito cerrada pero yo soy positiva y creo que las mentes a poco irá abriéndose o jubilándose nunca se sabe

Voz 25 24:25 sí lo ensayado todo lo que ello

Voz 3 24:27 Javier Benítez de animar sumidas en una en primer lugar que servicios el que más sale y en segundo lugar ahora hemos leído en La Voz Digital lo leímos hace poco que los están en cogiendo auge en Cádiz que están empezando a ofrecer hecho una competencia desleal os preocupa

Voz 4 24:46 bueno lo que más nos pide a nosotros son las visitas teatralizada que un poco el producto estrella o principal de animarle desde que empezó que por cierto no acabamos de cumplir veinte años haciendo es eso lo que más demandan en cuanto a lo Fitur bueno lo primero que me parece a mí que la llegada implantación de los encadena un indicador ya hace muchos años que cuando uno viajaba a otros países encontraba con los fritos por ahí en Cádiz no había eso indica que que empieza a moverse el mercado por aquí a un nivel importante que hay movimiento oí llega masiva de gente y hay oportunidad para que aparezcan esta iniciativa incluso algunas marcas que vienen de fuera vean la posibilidad de generar ingreso instalándose en Cádiz con este tipo

Voz 1 25:28 de servicio eh

Voz 4 25:30 en cuanto a los Fitur para empezar me parece una una competencia desleal claro lógicamente no porque bueno va todo va en base a las propina no está la cosa muy clara hay cierta opacidad y hay un debate intenso lo que sí veo Por otro lado y vuelve a tener el corazón dividido que también significa digo por la extensión que tienen a nivel mundial no son en Cádiz significa un cambio no alguien se han encendido la cita ahí se inventó una modalidad nueva para saltarse ciertas cosas en algún caso positiva en otro seguro que negativa sea eso también lo tengo claro a mí me afectan me pueden afectar relativamente porque de momento no hay creo de visitas teatralizadas lo habrá seguro porque lo he visto en otros países llegarán pero supongo que sí que tiene un impacto negativo para el que está aquí instalado en su ciudad y se dedica a ese sector hace visitas guiadas cobra una tarifa preestablecida con unas condiciones en determinada y estamos modalidad lo impide lo que pasa es que también es cierto que en su origen mucho de esto Fitur se basan en la en la dificultad existente por culpa entre otras cosas de de una legislación antigua hay anquilosada en obtener la licencia para convertirse en guía en la regulación al fin y al cabo ya no podrá ejercer esa actividad la gente muy muy preparada en temas relacionaban Historia del Arte con el turismo con la historia además que que se enfrenta a la no posibilidad desarrollar su trabajo eso así aprovechado por alguna empresa de fritura en algunos países para juntar el hambre con las ganas de comer y lanzar este servicio que en algunos sitio está impactando negativamente

Voz 5 27:01 yo entiendo que aquí en Cádiz habrá quien también lo haga

Voz 4 27:04 Peter in había Cervera

Voz 3 27:06 el alquiler turístico los pisos de alquiler turístico para ser regulado por el Ayuntamiento de una manera un poco más agresiva que lo que lo eran antes quería preguntarle por esa regulación si la teme también que opina que hay muchas personas que señalan al fenómeno de los alquileres turísticos como principal causante de ese aumento

Voz 26 27:26 precio de los alquileres incluso de la del descenso de la oferta de los alquileres para vivir todo el año

Voz 5 27:32 bueno por un lado el tema de la regulación nosotros estamos encantado hija bienvenidos sean hace un año que se que se cumple la salida del decreto que lanzó la Junta de Andalucía como el tema de la vivienda turística que se encontraba hasta el momento en un vacío en una alegalidad hay en ese limbo ir bueno nosotros estamos deseosos porque realmente lo que queremos es que se regulen que existan lo las viviendas que tienen que existir las que cumplan los requisitos y las que sean legales y las demás no no deberían desistir iba un poco unido a ese fenómeno de las entre ficción está el problema del alquiler en Cádiz no es un problema actual himno es sólo un problema hay que ver el abanico completo no ha la y bueno a que el el el alquiler vacacional ha existido siempre a los contratos de nueve meses porque llegado el verano la gente prefería alquilar la temporada de verano sacarle un dinero vital ese alquiler existido en Cádiz hay vio gente con serios problemas porque no les hacían contratos anuales cuando llegaba el verano decían busca esto es lo que hay y entonces ese problema a existió el propio Ayuntamiento no habla de muchísimas viviendas vacías en el centro de Cádiz no y bueno gracias algunos propietario había gente que está haciendo rehabilitaciones conservando rehabilitando las casa con con bastantes respeto pues también en muchas casas tal en ruina o que o que no la Familia no tenían recursos para habilitar las pues están conservando entonces bueno yo creo que en este tema hay que abrir un poco más el abanico Iber todo lo que hay porque siempre es muy fácil eh tirarse encima de lo nuevo decir es culpa de bueno aquí hay muchos factores ir todo se puede hacer de una manera sostenible que por lo que nosotros abogamos por lo menos desde nuestra empresa

Voz 10 29:25 y vamos eso es

Voz 5 29:27 debido no ha tendrán que existir las casas que tengan que estar y lo demás sobrará y hacerlo bien de manera ordenada aprender de los sitios donde está habiendo problemas dificultades y hacerlo bien porque realmente lo que decía Javi sea el miedo es que se pierde la autenticidad final no queremos una ciudad donde no vivía nadie y la gente que venga la gente que viene de fuera donde las casas son todas artificial he y no existe lo vecino ni entonces nosotros no vamos en esa línea para nada

Voz 4 29:57 tampoco lo del punto de equilibrio decíamos hace roto no es el impacto que tienen este tipo de de Vivienda regulada hay bien llevada hacia adelante en centro histórico económico el impacto económico espectacular no sólo para propietarios sino para su radio de acción entona apartamento no porque desde el Zapatero que les regaló los está a una de la que se queda en el en el alojamiento hasta que la mayoría en ciudades como Cádiz pequeñas suelen hacer mucha vida a la calle desayuno comida cena hacen compra se mueven participan en actividades como las que nosotros llevamos a cabo y demás eso tiene un impacto real indirecto sobre sobre economía del del lugar es mucho más que el que han tenido los hoteles tradicionales eso sí como todo se sobrepasa ese punto de equilibrio entonces en el momento que ya hay verdadera mega empresa metidas aquí revientan la idea inicial del negocio lo que hacen es de poblar lo centro y meterse en este tipo de de asunto que lo que genera tres ficción que Turismo fobia lo que hemos hablado al final todo se sobrepasa ahora no podemos tampoco es decir que sea negativo en Cádiz por ejemplo todas las rehabilitación que ha hecho de este tipo de vivienda general los peores años de la crisis un una cantidad de jornales para trabajadores de aquí muy grande eso por ejemplo has salvado muchas familias por no decir aquellas que consigue una mínima renta gracias al alquiler

Voz 3 31:19 básicamente la sostenibilidad pues si os parece vamos a una pausa publicitaria en tanto en el abajo y ahora vamos a debatir Carnaval y Turismo

Voz 3 34:12 sigan ustedes aquí en el Hoy por hoy cara el programa más gaditano de la radiodifusión mundial ya encarando la recta final nos vamos a la voz de la tarde pero aún nos quedan quince minutitos para seguir debatiendo el turismo y el carnaval que es para lo que ahora llega ante unos debajo pero antes Belén González dorado siete había quedado un apunto en el tintero cuéntanos qué querías decir

Voz 7 34:29 bueno antes cuando estaba hablando Javi de de la fritura de las cosas gratis pues esa reflexión que que Javi nadie ahí yo lo hemos tenido desde hace ya mucho tiempo en la FTC de las políticas de gratuidad que muchas administraciones a veces confunden la promoción con esas políticas de gratuidad bueno yo animo aquí un poquito a que se debata sobre si son positiva decisión negativa nuestro desde la ITC Pensamos que las políticas de gratuidad en SER bien pensada diseñada planificada con un objetivo concreto que luego después se debe medir si sea alcanzado ese objetivo pero no confundir las políticas de gratuidad con la promoción turística

Voz 1 35:11 ya podemos saludar bajo Antonio muy buenas tardes hola qué tal muy buenas tardes bueno bien

Voz 3 35:16 aquí a hablar de Carnaval como siempre pero seguro que tienes algo relacionado entre turismo y Carnaval que preguntar a a estos expertos que hemos traído hoy aquí

Voz 6 35:23 te matizado claro claro hay que traer aquí los temas con con lo que estamos debatiendo evidentemente Carnaval yo creo que sobre la mesa es uno de los motores turísticos

Voz 1 35:31 de de nuestra ciudad no realmente está

Voz 6 35:34 aprovechado el Carnaval como debiera o mejor no aprovecharlo tanto en y magnífica

Voz 4 35:39 Carlo

Voz 1 35:40 que bueno creo yo que vuelva a tener el corazón dividido porque soy gay

Voz 4 35:47 del mundo el carnaval callejero y al mismo tiempo del tema turístico pues opino exactamente lo mismo mi palabra clave el equilibrio yo creo que

Voz 8 35:56 carnaval Pablo que lo vivimos a lo mejor que hay

Voz 4 36:01 está perfectamente en cuanto a por lo menos en nuestro punto no en la calle lo disfrutábamos evidentemente gusta gusta sabemos que gusta a la gente que viene a ver no ir también sabemos que a ingreso ahí está la clave volvemos de qué manera para que esto no se convierta en un carnaval hecho por encargo como porque como quien dice no

Voz 6 36:22 un parque temático del tres por

Voz 4 36:24 el tres por cuatro problema pero bueno por ejemplo el tema que suponga lo mejor otra en ahora que el tema del museo famoso eso es pecado mortal que no existan Cádiz Museo Naval y no se trata ya sólo de porque los visitantes lo conozcan sino también por nosotros mismos y lo que significa preservar nuestra a nuestra cultura nuestra fiesta en nuestra identidad al fin y al cabo no

Voz 3 36:45 Antonio repaso turístico que nuestra eh

Voz 6 36:47 bueno ahora iba a poner un una copla de del año sesenta y tres de los Quillo de Paco Alba que precisamente fue viene muy al hilo de el debate que estamos teniendo de del turismo

Voz 16 37:23 de las

Voz 1 37:33 lo crujía Antonio

Voz 6 37:35 lo ello ahí estaba dando como una pequeña pautas no a seguir con el turismo decía que bueno que cada no tiene mucho de qué presumir a nivel de monumental pero sí tiene otras virtudes ley

Voz 8 37:49 eh eh

Voz 6 37:50 tenemos con el tema del Carnaval por ejemplo apuntaba aquí el tema del Museo del Carnaval no que es una de nuestro talón de Aquiles la fiesta y otra de las cosas que aquí apuntaba la compañera tema de las visitas al teatro Falla no que es como el templo es el lugar de peregrinaje de muchos carnavalero que cada día hay más por el territorio nacional no se puede hacer

Voz 7 38:10 tema muy solicitado la Torre Tavira hay un montón de gente que pregunta y afortunadamente ahora bueno pues hay una empresa

Voz 13 38:18 está gestionando la visita al Teatro Falla

Voz 7 38:21 sí es algo muy demandado y lo que decíamos ante

Voz 13 38:25 cómo es que cada no tiene hay hay dos hay dos museos que le faltan a Cádiz el Museo del Carnaval el museo del mar porque cada día al al ser una ciudad completamente rodeada de agua como que no tenemos un museo

Voz 5 38:38 sí

Voz 1 38:39 del mar lo del mar todo también año vamos a la vez año del Teatro Falla no tengo una tienda de souvenirs

Voz 3 38:49 si además como tiene cualquier sitio que es muy visitado porque el teatro Falla porque hay muchísima gente que viene aquí a haberlo pero en fin son cuestiones que que no están bien resueltas a que la en la ciudad Antonio

Voz 1 39:00 bueno puede tirando de coplas

Voz 6 39:02 carnaval en la visión que tiene la gente también que viene de fuera no en este caso el pasodoble flamenquito apaleado me ha dicho Arantxa con rencor

Voz 16 39:22 Nava ya pasa a Viera pero

entre la autenticidad y la Marcano Antonio que está hecho

Voz 32 40:17 claro correcto esa lea no el equilibrio de equilibrio de fundamental el bien y ya Arantxa y tal hermano en las coplas de Carnaval cada vez atraen a

Voz 6 40:29 mucho aficionado que que vienen como buscando esos lugares no eso sitios que que se retratan en en el carnaval no y para para visitarlo como bueno como el que va a sea a Nueva York en plató viviente no de cine no de referente de serie película está pasando mucho en Carnaval en muchos grupos de turistas otro nacional evidentemente que como que van a lo lugares icónicos no que han escuchado por la radio en el Carnaval lo ve en la tele no eh interesante sería interesante a lo mejor explorar por ahí no esa marca de esas coplas que van hablando de la ciudad no oí hacer algo con eso

Voz 4 41:04 yo te voy a contar una anécdota por ejemplo con con vamos mapas ha con muchos grupos pero recuerdo una concretamente que venían de Córdoba que nada bien contratada a una una una visita teatralizada sobre la Constitución no la veré independencia en Cádiz hay al poco de empezar cuando llevamos

Voz 1 41:20 Artes recorrido no me preguntaron que si pasa por el Falla que no es todavía un poquito lejos como que no pero como que no te han contratado esta visita ya pero eso puso la cosa tampoco sería con el grupo hice pero es que nosotros lo que queríamos era ver falla a nosotros nos ha engañado digo mira no pasa nada no pasa nada hicimos un pequeño

Voz 4 41:40 o largo de digo fuimos hasta la puerta del Falla no hicimos allí una buena foto con todo el mundo ha comentado alguna cosa canta muy buena copla ya retomamos la Constitución y la guerra

Voz 5 41:50 al hilo de lo que es de Huckabee yo tengo una anécdota hace poco tiempo haciendo un check in además me estaban preguntando a no sé qué me preguntaron por el Oratorio entonces bueno empezó a contar la historia de Lugano se llama nuestra oficina tributo al lado de del oratorio dice no

Voz 25 42:04 lo que vamos al bar que hay al lado porque me han dicho que El Selu allí desayuna Pollack mañana entonces ya claro ya cambiar de tercio digo bueno vamos a ver psicológico

Voz 4 42:15 colegio de nosotros trabajan votó el invierno con colegio y con Instituto nuevamente con lo Instituto raro es el día que no nos cruzamos por la calle con algún carnavalero reconocido hoy tenemos que corta la visita porque la mitad niño mira no sé quién fulanito forman un cachondeo a que la gente lo busca claro que sí

el impacto no que tienen las coplas de Carnaval en el aficionado hoy bueno aquí estamos poniendo de fondo un pasodoble de los gatos con botas que destaca el el punto más humano no dentro del barrio de La Mina

Voz 33 43:01 eh

Voz 16 43:15 es importante

Voz 34 43:24 eh

Voz 33 43:30 eh

Voz 16 43:39 a esto eh no a

esa es la copla de de

EFE gatos con botas que azul

piropo muy humano no muy antropológico al barrio de La Viña que es como me imagino el templo no de de todo eso turista de consumo carnavalesco que viene

Voz 5 44:08 no él la autenticidad no estamos hablando de que no se pierda ahí turísticamente cada vez tienen un interés brutal por la autenticidad que tiene no igual eso se plasma en las

Voz 1 44:19 yo yo lo pregunto si la dejadez que hay en ciertas cosas incluso en el mundo del Carnaval por ejemplo con museo eso en el fondo en un atractivo sabe tanto no si exactamente para forma parte la autenticidad está claro porque es real lo que está pasando no entonces hasta que punto si se dice exactamente

Antonio des pues bueno estamos luchando hasta que la muerte

me parece que es el contra piropo precisamente de la viña que no sé hasta qué punto influyen en este tipo de letras críticas afiladas con la realidad de la propia ciudad de lo descuidado está

Voz 16 44:57 gracias a la gente de de que era la cocina Ana el Alicia pueda la citada mermada

afortunadamente ha mejorado mucho el barrio de La Viña pero estos en una época en la calle infravivienda golpeaba mucho este tipo de letras para lo que tiene que existe el carnaval

Voz 5 45:35 venga a la esencia del tema hemos visto el piropo hoy hemos visto la crítica del carnaval en su esencia

al al público a los turistas que vienen de fuera realmente esto le llega influyó simplemente

Voz 13 45:48 como el que oye llover yo creo que tiene su público de su público total nacional lógicamente

Voz 7 45:55 pero a la gente le encanta ya hay verdaderos picado de ha de Cercedilla del monte que ya no vienen de la provincia de Cádiz y es que viene de Lugo no yo me trago todos falla pero es que gente de de sitio muy lejano a la ciudad de caddie que eso no verdadero

excepto en Carnaval Antonio minutito con Ojeda

pues nada el último minuto simplemente si quiere lo cerramos con Paco Alba con los pasajeros que gamada tiene un pequeño homenaje a la Torre Tavira

Voz 8 46:24 entonces hubo la negra a favor

Voz 36 46:29 vamos a ver a la feliz vale diez el API con él jugaba ahí yo era un cante

Voz 37 47:00 ah

Voz 36 47:03 el él

Voz 37 47:07 por qué tal

Voz 36 47:13 a sí

Voz 37 47:18 no no no no y no

ahí quedaba ese pero también a la Torre Tavira ahí ese giro Antonio Ojeda medio minutito Nos vamos a ir despidiendo a muchas gracias por la sección como siempre y por supuesto gracias a Belén González dorado de Torre Tavira a Javier Benítez Dani Marte ya nadie Cervera de alquiler turístico vacas

Voz 26 47:43 penal muchísimas gracias por estar aquí en Radio Cádiz compartir este rato hablando sobre turismo y el progreso de de Cádiz que es de lo que se trata muchísimas gracias a vosotros salud

Voz 3 47:55 nosotros nos despedimos dejamos con los servicios de noticias esta casa volvemos mañana en el Hoy por hoy es el programa más gaditano