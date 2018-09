Columna de Diego Boza - 6 de septiembre de 2018 - Hoy por Hoy Cádiz

Voz 1

00:00

ayer Teresa Rodríguez anunció una fantástica noticia tal y como Nozal mundo así debe entenderse la llegada de un nuevo ser humano vaya desde aquí mi enhorabuena a la pared y que tengan mucha salud para criar lo en amor y libertad como no cabía esperar otra cosa de ambos progenitores la situación será bastante peculiar porque la criatura pueden hacer en plena precampaña de las autonómicas aunque eso lo decidirá Albert Rivera que igual haz el favor de evitar la Teresa Rodrigo una campaña de baja por maternidad lo que no puede cambiar el hombre de los lazos es que el bebé llegue cuando falten apenas tres meses para las elecciones municipales lo que complica bastante también la campaña Gonzales Santo confió en que estas cosas más propias del papel cuché no son utilizadas ni para bien ni para mal en el desarrollo de la contienda electoral no sería justo porque lo que habría que revisar dentro de ocho meses es el tirón mediático del alcalde de su oponente sino Si se han cumplido las expectativas y las promesas con las que González santo y su equipo de crisis puede llegaron al sillón Aluche por más que no muestren esfuerzos interés y avance la sensación es que en ese equipo hay muy malos que son capaces de oscurecer cualquier mérito alcanzado por sus compañeros de equipo de gobierno lo más reciente la tener incidencia el desastre que desde el área de deporte que antes de ayer salieran a la calle más de doscientos niños deportistas de Cádiz mientras el concejal está en México no serán muy en para que en un ejemplo de lo que no debe ser un ayuntamiento que es anunciase la prensa una reunión para hoy antes de hablar con los clubes recuerda los peores tiempos de Philippe sí es cierto que el Portillo Nace en funcionamiento es posiblemente culpa de quién lo tiró en dos mil ocho no fue capaz de ponerlo de nuevo en pie en siete año pero lo de la herencia recibida tiene un límite y que tras tres años en el Gobierno no se haya terminado el Francisco blanca ni se hayan subsanado las goteras del Gadir el náutico o el pabellón de la Andilla es una muestra de ineficacia palmaria ojalá no miembro de la Familia de la alcadesa deportista el deporte instruye transmite valores fantásticos como el esfuerzo el trabajo en equipo y la superación ojalá se encuentra una ciudad en la que los chavales puedan hacer deporte eso extra entre otros en las manos del futuro padre