Mesa vecinos y hosteleros en Hoy por Hoy Cádiz - 6 septiembre 2018

Voz 3 00:30 hoy con los Rolling Stone vamos viendo a por el argumento que ya les ha anunciado al principio del programa hemos convocado aquí una mesa

Voz 4 00:36 para hablar de ese difícil equilibrio entre el ocio nocturno la oferta de ocio nocturno y el descanso de los vecinos porque aquí es citamos hace dos tres semanas a hosteleros de la ciudad de Cádiz que hablaron abiertamente de lo que a ellos les parecía que era la ciudad de Cádiz en relación a la oferta hostelera era demasiado encorsetada al descanso evidentemente aquí en Radio Cádiz queremos también dar la voz a los vecinos porque si me permiten son mayoría que hosteleros son unos cuantos pero vecinos somos todos en la ciudad de Cádiz por tanto aquí hemos citado a los vecinos dado a Antonio de Mari el presidente de Eureka para que ponga ese contrapunto y también los argumentos de los hosteleros también a Fernando Santiago que es el primero que voy a saludar que es una de las personas que más crea opinión en la ciudad de Cádiz y que también se ha referido a este asunto este problema que hay en la ciudad de Cali Fernando Santiago muy buenas

Voz 5 01:27 hola qué tal muchas gracias por aceptar la invitación

Voz 4 01:29 parte de los vecinos hemos citado a Manuel Salomón que es el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos cinco de abril Manuel Salomón muy buenas tardes de Díez también viene Paco Gómez que vicepresidente de la Asociación de Vecinos Cádiz entró muy buenas tardes Juan Antonio Díaz de Muñoz Melilla es muy buenas tardes

Voz 6 01:47 bueno Antonio de María presidente de Brega

Voz 4 01:49 Trias María muy buenas tardes y muchas gracias por aceptar la invitación a todos bueno como ha sido el verano a ojos de los vecinos en relación al ruido que puedan generar la los establecimientos de hostelería como ha sido el verano para los hosteleros en relación a esas peticiones de los vecinos que suele haberlas cada verano

Voz 6 02:30 hablando con Miguel en concreto te puedo garantizar hace dos decía que que ha ganado más que el año pasado es decir dado muchísimo menos juicios

Voz 4 02:38 Miguel Sánchez es el propietario del Potito entre sí

Voz 6 02:41 entonces en términos generales digamos Maupassant verano aceptable lo que ocurre es que quieren poner mesa hasta el punto que no se puede pasa por la acera y eso es una peli asistemática e la que tienen y por otro lado también nos da un poco de pena porque curioso hay que decirlo los hosteleros que es su mayor clientela son los vecinos porque a veces incluso las asambleas hemos estado debatiendo hacerle algún boicot algún algún establecimiento que que se sale de no hemos llegado todavía a esa media espero no llega nunca pero como somos los vecinos digamos el cliente yo creo que el número Nos enteramos de cosas que tampoco nos agrada como son por ejemplo que sufrimos eh sufrimos las quejas de los camarero por la contratación que tiene el salario de tiene contratación que en el mejor de los casos hay trabajan diez o doce sabéis son salario que el que llega a los ciento se pueda cuánto lo siento pero la pregunta que hacía así este verano así un verano digamos significativo para repetirlo o oral

Voz 9 03:51 bueno yo estoy de acuerdo con con el representante de los vecinos es que una actividad en una ciudad lo que no puede estar molestando ni perjudicando nadie se entiende que todo el mundo vive la misma ciudad lo que tenemos que procurar es que cada uno en su parcela pues ejerza aquello para lo que realmente está está habilitado yo en estos momento que yo sepa el problema que tenemos no es que queremos poner más mesas porque entre otras cosas después de muchísimos años todo el mundo sabe hecho a su espacio no puede haber más espacio del que le corresponde en función de su fachada porque además hemos estado trabajando precisamente en la nueva ordenanza hay yo no tengo entendido que queramos los más mesa como muchas veces se leen prensa no no es que tienen una ambición desmedida que quieren hipotecar Lacalle

Voz 6 04:40 hace no no creo perdona que le interrumpe

Voz 9 04:42 me hace mes y medio me he estado peleando

Voz 6 04:46 con el nuevo Varqués abierto aquí en la esquina sí porque no querrían respeta el pasillo querían querían cerrarlo y menos mal que por fin Kubot racionalidad entendieron que el pasillo como lo a la marea lo tenían que yo también

Voz 9 05:51 está libre un aparte bueno vamos a mí avanza

Voz 4 05:54 en eh no no vamos a sacar casos particulares

Voz 6 05:57 está ahí lo puede mover íbamos a ir dando la cara

Voz 4 05:59 habrá también a los otros contertulios Manuel Salomón

Voz 11 06:03 sí yo por retomar la afirmación el señor De María en que estamos todos de acuerdo en que la actividad comercial au la actividad hostelera no puede molestar a nadie evidentemente no podemos compartir ese criterio y esa afirmación pero no ser desprende de una manera muy llamativa el hecho de que por parte de Eureka en las mesas de negociación cada tenido relación a esta ordenanza municipal con la que se pretende sacar como producto de un consenso entre los distintos colectivos por parte de haya exigido que la retirada por ejemplo el artículo dos del artículo quince de ese a borrador original qué es lo que dice el articulado y que es lo que dice el quince el piensa en concreto dice que las reiteradas denuncias vecinales acerca del funcionamiento de la actividad de su terraza debidamente contrastada y valorada por los servicios municipales por razones de interés público podrán denegar la autorización sea ambas partes estamos de acuerdo todos estamos de acuerdo en que no debe molestarse no entendemos por qué no se debe de recoger por escrito en esa ordenanza asimismo la artículo dos dice que cuando se solicita la instalación de una Terrassa mediante la ocupación de espacio privado de uso público deberán estar autorizados por la comunidad de propietarios afectada evidentemente la comunidad de propietarios tampoco molesta igual que los comerciantes seguro que no quiere encauzar esa molestia por lo que igualmente de no llegamos a entender la posición de de oreja cuando exigen en esa mesa de negociación para de ese resultado final lo que es la ordenanza municipal que es es retire estos dos artículos en concreto

Voz 9 07:33 bueno yo voy a empezar por el principio está aquí Paco que ha estado en todas las reuniones donde hemos empezado a negociar esta esta ordenanza que nosotros hemos estado desde el minuto cero dispuesto a hacer lo que haya que hacer porque entendemos que si no va contra la ley hay que estar con la ley por ejemplo cuando ha citado ese tema de que de funk Mahrez reiterada una contrastada y tal jurídicamente me dice mi equipo jurídico que mientras que no haya una denuncia un expediente unas alegaciones y una digamos una multa una sanción un resultado de ese expediente nada queda demostrado porque no es la primera vez que se muy yo me acuerdo la época en la que la OCU todas las denunciaran de hostelería o cese de hostelería hasta que dijimos nosotros por favor una simple denuncia no puede ser motivo de tener en cuenta ese incumplimiento habrá que demostrar que el cliente llevaba razón o no la llevaba

Voz 4 08:31 yo entiendo mucho este debate que es muy importante la ordenanza pero entenderme también que la audiencia sobre la ordenanza en no la conoce a fondo como la conocen ustedes entonces debatir sobre la ordenanza creo que es mucho mejor llevarlo un plano general por ejemplo la ordenanza que abre el debate sobre la ocupación publica de las terrazas de hostelería sobre las terrazas hostelería donde está el término medio igual que en el en el ruido hoy en el descanso lo vecinos que más ante lo tomaríamos pero dónde está el término medio para sea hablaba de un treinta y tres por ciento el porcentaje de la vía pública que podía ocupar una terraza Beich saturado y le pregunta Fernando Santiago veis saturado el centro el casco histórico el paseo marítimo causó la zona con más establecimientos de hostelería hay saturación de Terrassa de terrazas ahí demasiado espacio para las terraza poco para el peatón

Voz 6 09:18 no

Voz 5 09:19 bueno yo creo que en primer lugar hay que dejar establecido que la vía pública las calles y las plazas son zonas de dominio público y pertenecen al conjunto de los ciudadanos lo administra el Ayuntamiento pero pertenecen al bien común por tanto cualquier uso que se determine de la vía pública tiene que estar supeditado al bien común y y luego hay que conjugar los intereses de muchísima gente lo mismo que es decir la ciudad no puede ser de los coches pero hay que arbitrar que puedan ir coche que puedan aparca pues esto lo mismo yo creo que no hay no tiene la pregunta que tú haces no tiene una respuesta contundente hay zonas que sí hizo unas que no yo ya que

Voz 12 10:02 eh soy sexagenario

Voz 5 10:05 no puedo recordar cuando en la plaza de San Francisco sólo estaba el Parisien

Voz 6 10:11 lo estaba el Parisien había

Voz 5 10:13 quería una cuando esa droguería fue transmitida a una persona por cierto en aquella época ardiente militante del Partido Socialista se movió una cabina de teléfono para que él pudiera tener una segunda fila de mesas ya ese mismo establecimiento que ha cambiado de manos con el tiempo por la cuarta fila de mesa repito cuarta fila de mesas es decir hay sitios donde me parece que zonas de la calle Rosario donde no se puede pasar de la calle La Palma donde no se puede pasar hizo Aznar donde va paulatinamente extendiéndose la terraza y por eso retiro reitero que lo primero lo primero es el uso del común de los ciudadanos me parece bien que haya terrazas me parece bien que haya prosperidad en la ciudad y que los hosteleros tengan la posibilidad de la promoción de que ganen dinero de que se cree empleo a mí eso me parece bien pero siempre supeditado al bien común en el bien común lo determina el Ayuntamiento y sobre la base a que tú has citado ese encuentro con hosteleros no que a mí la frase que a mi más me llama la atención más que la que tú has dicho de Sade que se decía en tono peyorativo en Cádiz manda el vecino tuviera que ver tu lo que ven es decir que que cómo se puede haber una ciudad donde no mandé el vecino quién manda sino la Guardia Civil el ejército la Iglesia claro es que claro que tienen que manda el vecino

Voz 10 11:41 demarcaciones van mal cuando el vecino El que no es el que manda

Voz 9 11:44 bueno no quiero enrollarnos dándole Marian bueno yo por precisar que la célebre cabinas de teléfono no se quitó

Voz 5 11:50 se quitó tuve yo al Madrid porque quiero te digo el nombre de la persona que tenía esa esa establecimiento si si no hay no hay problema pero

Voz 9 11:58 que yo no estoy seguro sí todavía está puesta eh no no porque está con este nuevo equipo de gobierno que parece ser que era como que era una ilusión decía hombre a lo mejor lo nuevo pues ya era un problema de Telefónica Madrid hubo que hablar con ello porque además no tenía funcionamiento la cabina era algo que estaba allí que es lo que era os digo por hacer una referencia a ese tema con referencia a todo lo que diga hay vosotros que yo voy a estar de acuerdo yo soy un ciudadano más es decir yo vivo en esta ciudad hay por lo tanto conozco idilio padezco la circunstancias que en ella se vive y no ahora sino desde hace muchísimos años que me dedico a la hostelería desde hace cincuenta y cinco años he conocido los inicios conocido las actualidad yo comprendo que efectivamente el éxito puede hacer que en un momento determinado por ejemplo la plaza de San Francisco pues ahora mismo es un emporio de hostelería pero efectivamente ante era el el Parisien que además pobre en ruina no tenía ni para modificarlo sino hubiera entrado el nuevo empresario que llegó con las reglados dinero no arreglarlo la plaza de San Francisco pues sería una triste pena porque incluso ni siquiera el hotel sacaba terraza cosa que ahora el hotel si lo hace no entonces ABC Isabel a la calle a La Palma la calle La Palma tiene sus dos metro en el centro para que pueda curar los peatones que luego la gente saca una mesa remakes luego se sientan is echan para trae ocupan sitio yo eso no lo voy a negar pero antes citado el código de la circulación una cosa es las normas inocua es el cumplimiento de las normas para eso tiene el Ayuntamiento pues su personal incluso el propio ciudadano con Carlos día estamos hablando ya de hace muchos años L le propusimos aceptó que todos los establecimiento obligatoriamente tenía que tener un un plano de la terraza pegaba a la vista del cliente para que para que cualquier ciudadano pudiera denunciarlo es decir llegar ver el plano no me ocho meses

Voz 6 13:51 sí

Voz 9 13:52 hay hay catorce su teléfono y a Miren tan sitio pasa esto pasar esto incluso yo llegado en otras poblaciones este tema en Cádiz pues esto como que está muy sensibilizado no pero en otras poblaciones no hemos ofrecido incluso que seamos nosotros los que nos denuncien a nosotros y nosotros encargar no prueba alguno dirá cuál mal dame el lobo cuidando las gallinas no espero ver cuadro digo esto cuando digo esto lo digo sinceramente yo creo que mucha gente me conoce lo que no se puede por unos poco es hablar del todo y sin Cádiz capital hay cuatrocientas terraza lo que no es de recibo es que estemos hablando de las terrazas en el conjunto sobre

Voz 13 14:33 en la saturación de mensajes en el espacio de vida

Voz 4 14:36 pública Paco Gómez que también ha tenido la palabra que es de Cádiz centro

Voz 13 14:38 ha aludido me gustaría ser hincapié en una cosa que como he dicho desde el primer momento y se ve por lo visto desde ese todo te diría como enemigo no somos enemigos de los te lo yo ni mucho menos estamos a favor

Voz 1196 14:51 el otro día pero una teoría en condición que sea compatible con la convivencia de los de los vecino con el descanso de los vecinos no eh aplaudimos muchas veces el tema de de de Terrassa porque esa terraza incluso en algunas zonas de la ciudad genera seguridad salmos y en esa plaza no tuviese ese Varo esa terraza daría sensación y no solamente sensación sino incluso hasta cierto eh de momento de inseguridad no ahora lo que sí estamos pidiendo lo que comentaba ante aquí Fernando hay que defendemos el uso público de los espacios libres La Paz Bolivia son espacios libres hay que mantenerlo a unas cien por cien y después Se para darle vida ahí a la ciudad la serie de puesto de trabajo y ambiente todo beneficio a la ciudad el que sea compatible con la con la hostelería ha comentado ante una cosa Antonio referente digamos que no genera con la terraza que la terraza algunas incumplen pero no en general no tampoco generalizado con lo vecino qué idea hecho esa generalización usted de mimo en la ponía de manifiesto cuando se pretende que la ordenanza vaya un punto desea audiencia previa a un poco de los vecinos oí rotundamente oponerse a esa posible audiencia previa diciendo de que que entonces no se ponen Cadí ni una sola terrazas porque todo el vecino están en contra de la terraza eso repito no es cierto como un desierto puede exactamente igual que D defendemos la terraza creo que lo ha hostelero puede también debe defender un poco la postura de vecino de ser el vecino no somos lo mismo que decimos que hay hosteleros que incumplen y otro que cumplen queremos digamos que eso que cumple la normativa y estén digamos en situación no de de venta como el resto

Voz 14 16:33 eso es que se está adaptando la normativa pues señor mío usted está incumpliendo su Terrassa Fritz acabó el que está cumpliendo es decir que digamos no premiar los sino no ha penalizado con respecto con respeto

Voz 1196 16:44 por otro no eso creo que ya lo hemos hablado más de una vez ha escuchado y eso lo hemos hablamos de una vez que incumple que lo que lo pague ahora en cuanto a a sesión pues si yo creo que lo diferente colectivo hemos ido cediendo de primer momento dimos la propiedad que fuese usted lo último que hablase el último que abra siempre tiene ventaja igual si hemos eh porque incluso cuando teníamos prohibir por el mundo ya pensaba que se llegar a un consenso pues al final no no existía ese consenso habíamos hablado todo el mundo favorezca a todo el mundo daba por hecho que la cosa iba por buen camino y no fue no fue posible la sensación que tiene el vecino ciudadano es de saturación hay sólo una que estaban totalmente saturada eso incluso otro día tuvimos debatiendo diferente Place y eso aquí

Voz 14 17:25 la plaza de San Agustín por ejemplo los Baltasar Agustín yo creo que está saturado no se puede pasar por el Barça tiene que salir a la calle desde las calles yo paso normalmente por el Gobierno no me bajo la calle te vas por los dos metros los dos metros donde perdona tú has contra los bancos claro

Voz 15 17:39 el Banco de banco al hacer con las cosas de la casa

Voz 1196 17:42 metro no no puede los dos metros en un metro sesenta más sesenta digamos digamos de el que tiene que tiene son dos metros veinte de fue otra cosa también que tenemos ahí no estamos de acuerdo ni mucho menos en un punto donde el tema digamos de la declaración responsable digamos del propietario del del establecimiento por el tema digamos de vehículos de emergencia y todo eso eso de responsable dice que se compromete a la retirada inmediata del mobiliario esa retirada inmediata

Voz 14 18:09 supone un minuto dos minutos cinco minutos pagar masón

Voz 1196 18:12 diez diez meses diez sillas con su respectivo comensales allí y mientras el camión digamos de de los bomberos o la ambulancia intentó entrar se original y una cierta vorágine ignora analiza la actual es origina un retraso eso al quién me garantiza mi de que eso va a ser inmediato cuanto combinan los cinco cuerpos también con ese tiempo no me vales esa declaración el responsable es decir

Voz 4 18:37 si os parece vamos a una pequeña pausa publicitaria y enseguida estamos ya con el barrio de las terrazas que algo que también va a cambiar y que algo que también influye mucho al personal está comentando en la calle ningún punto

Voz 4 20:46 seguimos después de la pausa publicitaria con representantes de las asociaciones de vecinos de Cádiz con Fernando Santiago y también con Antonio de María el presidente de Decca al que ahora quiero preguntar algo antes de abrir de nuevo el debate sobre el horario de las terrazas Antonia María ustedes siempre alegan que la proliferación de terrazas genera puestos de trabajo si esto es así ustedes por ejemplo porque no se comprometen a Cala cuatro mesas en la terraza un puesto de trabajo ese tipo de de acuerdos cuánto empleo se genera realmente si hay una proliferación de mesas de la terraza hace de establecimientos de hostelería

Voz 9 21:20 pero mira antes de contestar a eso porque estamos haciendo una sería afirmaciones que lo que unos esté escuchando pues no se están quedando una cosa muy importante el tema de la seguridad de los bomberos se habló con el jefe gomero eso no se ha hecho porque sea puesto hoy porque si es sólo una recomendación que ha hecho el cuerpo de Bomberos incluso habrá el cursillo a los camareros que van a atender a mesa y creo que me parece que son tres cuatro mes a las que hay en la ciudad que están en calles donde realmente habría que quitarlas que además tiene las sillas de tijera precisamente para que sea muy fácil de recoger osea no es algo que ha hecho ahí porque si es decir que que Cuddy ahora mismo está creciendo en ese parámetro si pudiéramos hablar lo que cuesta construir un puesto de trabajo es la industria que supera el millón de euros lo que cuesta construir un puesto de trabajo la hostelería porque también ha dicho en algunos casos que cuatro hora que trabajan Die que ganan ochocientos euros el salario mínimo con con las paga extraordinaria por convenios son mil quinientos euros nadie puede cobrar menos de eso

Voz 11 22:21 decisión de trabajo está llena de demanda por parte

Voz 9 22:24 bien trabado volvemos al código de circulación si la gente no respeta ni los Stones ni los semáforos las líneas boleta pero eso

Voz 5 22:32 estamos con yo represento a lo que él diga

Voz 9 22:35 por la parte formal de los empresarios yo sí conozco algún empresario que actuó de esa manera nosotros no los denunciamos también y tenemos una mesa de trabajo con la Inspección de Trabajo y con Hacienda por qué porque eso es competencia desleal pero que decide de una realidad de lo que estamos hablando yo no estoy negando nada únicamente estoy diciendo que podemos dar la sensación de que todos así yo lo que no quiero es que al final es el público que no está escuchando por ejemplo se dice las terrazas a creo que hay cuatrocientas Terrassa primero habría que hacer porque ya ha hecho el estudio de las plaza que lo pidió Reca y lo pidió también el PSOE porque coincide que la concejala es arquitecta y entonces me dijo ella no vamos primero a ver esas esa captar esa plaza que se ven como muy saturada vamos a ver si realmente están admitiendo la capacidad de carga o no la plaza de San Francisco en la plaza muerta la plaza en Mina era una plaza muerta esto viene desde Carlos día con ver a Borja cuando estaba de concejal de Urbanismo que nos pidió expresamente que colaboraran Mo que incentiva remó a la gente para poner terrazas porque caddie Euskadi viejos estaba quedando muerto hoy día en la calle de la Palma está súper súper demandada hace unos años protestaban porque hasta que no se llenaba el Latifa no le empezaba llegaré yo la gente saca había evolucionado a negar Antonio a lo concreto

Voz 4 23:55 una mesa de de cuatro mesas en la terraza

Voz 9 23:57 eso no hay una cosa mira ahí mañana que tuvo una mes a una terna de veinte mesa están vacía todas normalmente lo dice bueno a la una una y media empieza a llegar la gente ahora sobre todo en verano y entonces el el el empresario es el que tiene la obligación y la facultad por ley de organizar el trabajo en su empresa el que es el que se tiene que preocupar de saber qué persona tiene que atenderlo porque si no atienden al personal deja de vender o de menos de lo que podría vender o vendiendo de mala manera con lo cual la gente no le va a repetir etcétera etcétera etcétera no era algo que no no admitía un patrono que pudiéramos decir mira como ha dicho cuatro mesas un camarero lo que sí es cierto es que el que no tiene terraza le va mal el que tiene Terrassa tiene la terraza llena el local estaba vacío y uno de ello era yo yo en San Antonio tenía lo de dentro vacío además profesionalmente me chocaba porque había alguien esperando una mesa yo les decía mire este no va a quedar libre pero dentro tengo yo tengo aire acondicionado no no no no preferimos fuera sino no nos vamos dijo entonces no viene por mi comida no viene por mi servicio sin viene por estar al aire libre y eso de todo conocido ustedes son clientes también de los cedería usted también saben lo que tienen que elegir y donde tiene que le pero no

Voz 4 25:11 la duda Antoni ya aprovechando que hablas de la terraza hasta qué hora deben abrir las terrazas porque ahí está gran parte del equilibrio entre la oferta hostelera el descanso de los vecinos hasta qué hora puede abrir una terraza hasta ahora ese puede abrir en Cádiz hasta las dos de la mañana según decreto de la Junta de Andalucía posiblemente puede abrir una terraza hasta las trece en la mañana cuando se aplique la ciudad de Cádiz esto cómo lo ven los vecinos cuál es el horario cuál es el erario más equilibrado para que el vecino que tengo una terraza bajo su casa pueda descansar también cediendo un poco la actividad hostelera para que la actividad hostelera también puede hacer negocio respetando el descanso del vecino dónde está ese punto

Voz 9 25:47 mire medio siglo marcamos en una hora en primer lugar se hizo al estudio de la de la plaza todas prácticamente todas cumplen menos la calle La Palma que sí cumple El los metros ocupado pero no en la UVI nació eh que es una de las cosas que mañana a las seis de la tarde tenemos reunión con Urbanismo del Ayuntamiento y el arquitecto para hablar de la calle La Palma de la plaza de la tiza de la calle eludir lo demás está todo correcto es decir por nuestra parte por nuestra parte está correcto he dicho antes que habría que hacer un estudio de cuáles son las terraza que permanecen abierta porque por ejemplo en los barrios que donde digamos un ahí en la parte más sensible del vecino que tiene que ir a trabajar que son de menor poder adquisitivo tienen que madrugada tienen que Astillero tienen otro tipo de vida porque por ejemplo un paso marítimo a nadie le puede extrañar que en un paseo marítimo en un verano haya vida porque es que lo lógico es que todos los paseo marítimo tengan vida en el verano

Voz 4 26:40 hasta las dos de la mañana

Voz 9 26:42 hasta las dos es lo que está previsto pero llega la policía y levanta la gente de las mesas las levanta en las hecha eso tampoco está muy bien si queremos apostar por el turismo porque la propia gente que viene de fuera lo dice ni tengo casos es lo que está pasando y qué ocurre luego viene el que no todo el mundo en todos los municipios aplica la norma de la misma manera no

Voz 5 27:04 pero entonces Legaz mira a mi me gustaría a mí me gustaría estable establecer una cosa que Leo muy a menudo me irrita un poco no eso de la controversia entre el derecho al descanso del derecho a los

Voz 6 27:17 yo

Voz 5 27:18 y es mentira el descanso no un derecho es una necesidad fisiológica psicológica no es un derecho el derecho a la pereza lo estableció ya el yerno de Carlos Marx por Lafarge me entiende pero el ocio ni siquiera es un derecho pero bueno podamos establecer que es que es un derecho pero el descanso no es necesario el descanso y aquellos que a las tres de la mañana se vayan a ir de una terraza o de escuchar música vital seguirán a donde sea a donde sea dormirán sus siete u ocho horas ya habrán dejado allí un marrón al que está allí

Voz 10 27:57 el que está allí entonces yo creo que son muy bueno tenerlo en cuenta

Voz 5 28:00 que mi experiencia a lo mejor Antonio María dice otra cosa mi experiencia es que en Cádiz hay una patrulla de la Policía Local una casi nunca llevan ningún artefacto para medir el ruido el uso no me entró como sea que casi nunca cuando les llama para que véngame nunca están nunca es posible no pueden hacer una medición y las denuncias que hace no sirve para nada es decir que ahora las dos pero es a beneficio de inventario porque la gente cierra porque se van hay otra cosa que también al parecer plantea esa modificación legal que la música en las terrazas y eso le digo a mi personalmente no me afecte tengo un bar musical debajo de mi casa a mi personalmente no afecta pero creo que hay que tener en cuenta que si queremos en esto el caso por ejemplo casco antiguo porque ha cambiado un poco la costumbre ir a la gente que antes estaba en el paseo marítimo todo el mundo barcas contiguo si queremos que sigan viviendo cincuenta mil personas en el casco antiguo habrá que cuidar a quienes viven en el Casco Antiguo como es el caso de El señor de María también sino será un decorado de cartón piedra con casas vacías y con aire PNB nada más de Diego eso yo no sabría decirte un ahora yo a las tres de la mañana llevo ya cinco seis horas durmiendo eh

Voz 6 29:13 bueno yo sí quería

Voz 9 29:16 no porque quería ahora te dejo que termina es que hay una todo ello

Voz 6 29:22 sí que mejor que hable yo porque me va a tener que responde yo ahora mismo firma aquí el Cádiz que uno presente lo firmarían encantado con el Cádiz que

Voz 10 29:33 poniendo como prepara pero yo como dedicado

Voz 6 29:37 eso no lo ve ninguna es lo que no es lo que está plantando allí me está diciendo por ejemplo que la Academia estaba muerta Si yo donde iba Liga porque yo me halaga cómo se llama esa plaza creo que examina proclame está planteando que salvo excepciones todas las tierras también una leche cuando lettre a un vecino un infarto en terrazas que conozco viviendo esa persona por el tiempo puede quedarse en el infarto te te digo ibamos ahora hay verdaderos problemas ahí donde

Voz 5 30:14 esta es la barra barras siete

Voz 10 30:18 hay hay personas que no pueden entrar con sus yo comer con éxito no pueden entrar sistemáticamente tiene que está levantamos

Voz 6 30:27 a cliente dice

Voz 10 30:30 es que yo horrorizado de que la policía levantando los clienta la boca la mañana cumpliendo la espera espera y media a las tres menos cuarto pero te voy a decir una cosa

Voz 6 30:42 como no conoce los caso hizo mucho de los mezquino que se levantan a las cinco y media o las ella trabajaba condicione yo le pedí permiso personales e Irán bajo rendimiento y curiosamente curiosamente el hosteleros y eh un mil puestos pero cuántos son sino que estamos Riba de ese inmueble que pagamos también otros red como decía Fernando tenemos que descansar o nos ponemos de acuerdo o vamos a pelear por el derecho al descanso y otra cosa el tema de las terrazas sí que falta cultura empresarial al principio todo está bien pero ocurre que ese hombre empieza Granero lo quiere ganar dinero ese mismo año todo no piensa que hay una años siguientes entonces ese mismo año lo que hace que provoca al se no puede ocurrir con ese su gorda que no encontremos un caso como lo que pasa en en Alicante que se magnifica enojada la mano actúe ya ni turista ni miles

Voz 4 31:45 qué horas sería la la del punto de equilibrio o Juan Antonio que a soy muy crítico con todo el ruido que hora es para la lógica para una tras el verano

Voz 6 31:54 en principio en principio va crea una dependencia en función de las mesas que haya porqué porque además mesa más mucho más mucho más Mollet esa es la primera explica uno en segundo lugar yo creo que en verano más o menos más o menos se podrá tardó pero sí música fuera que no haya tanta meses

Voz 7 32:16 que ICREA la cultura

Voz 6 32:18 pese a la cultura al empresariado decirle a la gente oye que el tono el toro te era adecuado porque arriba hombre sino que tiene que dormir crea ese equilibrio de colaboración

Voz 4 32:28 ya no quedan dos minuto Antonio María ahí para terminar la plaza

Voz 9 32:33 calle de la Palma habrá vecino allí habrá quite raza a la una de la noche aquí no queda nadie los vecinos llevan su convivencia saben que es un tema de verano lo lleva hombre no estarán contentos pero está asumido por qué porque es algo que como dijo el otro para hacer una tortilla que romper un huevo pero eso no significa carta blanca a los señores que vayan pasando de todo porque es lo ideal sería ya que no hubiera ninguna te Rafa que la gente no tuviera dónde sentarse yo propongo que se haga un estudio de que Terrassa están abiertas asegura que hola porque todas las que dan servicio por la mañana desayuno a las diez anoche las diez mil están cerradas

Voz 6 33:11 y si nos damos

Voz 9 33:14 vamos a hacer un estudio va mueve realmente por la noche cuanto está Rafa que van abierta yo creo creo que no es así en la barriada a las hormigas que quedan abiertas

Voz 11 33:24 dos porque decía evidentemente la la en determinados barrios a los que tú antes llamado de una cierta capacidad económica inferior porque son barrios balear utilizando tus palabras Antonio pues probablemente ahí sí pero hay otros sitios que

Voz 21 33:39 os la broma mueven los tú tienes luego va muy bien Quiteriano lo sabe igual que yo que también ensayó para mí paramilitar creo que había que era encíclica porque yo detecto que el problema

Voz 9 33:48 de las terraza abierta por la noche es el paseo marítimo y además se vino más arriba cuando se prohibió fumar y la gente se van a fuera a fumar irá más que lo que ha dicho que hablando Navas que hablando ya están molestando al arriba porque cuando uno está tomando una copa o tomando un aperitivo lo que he dicho yo de la policía que los debates esta eso es cierto todos los fines de semanas cuando queráis venir porque además es algo que no se entiende a mí como patronato lo dice que yo esto habría que decir algo lo siento mucho que todo la explica punto es mayor les digo a las dos y cuarto que no haya nadie si tuya las dos deja de servir a las dos y cuarto nadie porqué porque no es una cuestión de dinero no gastado no yo no puedo vende desde las dos y esa media hora que se ha dicho también que se va de ampliación en la normativa autonómica tranquilizar a los vecinos que no va a ocurrir entre otras cosas primero porque dice en aquellas zonas turísticas los ayuntamientos podrán lo de los ayuntamientos la pedí un hombre que Andalucía era presidente que sean los ayuntamientos los que pongan las normas por un motivo no lo mismo Jaén que Torremolinos a quién conoce mejor la problemática suscitada el Ayuntamiento quién tiene los elementos para dar el permiso el Ayuntamiento porque los permiso no se dan por porque uno llega es una moneda de una máquina tú lo sabes petición de circunstancias anteriores se ha habido denunció ha habido policías seguridad vamos a terminar el abono de ese quiero decir que parece como que las terrazas es algo muy sencillo

Voz 21 35:19 que todo el mundo llegue advierte un dos de Terrassa no no y ahora con esto todavía Sabah ponerme a mí no me importa que se ponga

Voz 9 35:25 sí pero siempre y cuando no impida que nosotros podamos en nuestro trabajo que nos pidan todo lo que haya que pedía Si alguien está incumpliendo que cumpla horicas se presta a renunciar a esa persona que no cumpla pero no hagamos un totum revolutum porque al final estamos haciendo un flaco favor en el mes de agosto ha habido en la provincia de Cádiz cincuenta y cuatro mil setenta trabajadores dados de alta en la Seguridad Social los documentos sin embargo la prensa ha salido como que parece que la hostelería ha contratado a menos gente este mes de agosto en julio han sido mil seiscientos y pico en total cuatro mil y pico de personas que se han creado nada más que en junio en agosto por lo tanto si tenemos se iba a la gente a Francia a hacer Hermes de nada la uva

Voz 21 36:11 todo el mundo por lo menos jornada van a tener me no sé cuántos yo coño metemos nosotros atrapada tres meses

Voz 9 36:16 de ir parece como que no existe esa esa bondad

Voz 4 36:21 para terminar Paco Paco Gómez ni Manolo un pero muy rápidamente

Voz 11 36:26 para una última cosa por eso mismo queréis Antonio a denunciar cuantas personas porque somos conscientes de que hay incumplimiento y dentro de vuestros miembro también hay incumplimiento en esos los acuerdos no en los dos últimos años cuántas personas denunciado Recas de sus miembros

Voz 21 36:42 presta ya denunciaba eso no es si cumplen bueno diciéndolo

Voz 11 36:45 todo consciente como acaba de afirmar de que no era

Voz 21 36:48 pero ha denunciado por no tener a la gente da de alta por una serie de circunstancia pero hay que decir también que se está cortejando una mesa de seguimiento de los vecinos

Voz 11 36:57 lo cuántos no me lo cuantas denuncia ve presentador ETA contra sus miembros ya que seguimos medio aprendí a denunciar

Voz 9 37:04 si el problema es que yo no tengo denuncias cuando nos llega algo lo denunciamos pero yo lo he repetido veinte mil veces en vez de decir verdad hay una sensación que es que no lo sé no me lo puedo decir no creo que sea más de cuatro Santander también Paco Gómez para terminar

Voz 1196 37:19 que yo me alegro de no estamos teniendo con Antonio porque me clarifica muchas cosas con respecto a la mesa de esa de de trabajo la colaboración que está hablando digamos de todo eso entonces también con el tema de la seguridad social el por qué se opone digamos

Voz 15 37:34 sobre el que incluían una ordenanza de misas

Voz 9 37:37 es ocupación de resuelven una cosa tan digamos que

Voz 15 37:40 así que tan caro pues porque si molestaba al al que ha sufrido asociar perdona perdona me a vecino

Voz 1196 37:49 no pero entonces entonces lo junto al tiempo aquí ya estaba no es decir a tampoco a tener tiempo yo lo entiendo que lo que ha dicho dieciocho programa ha hecho también otro comentario diciendo de que el que no tiene terraza le va mal yo creo que no es cierto la terraza un complemento no es digamos no debe ser el fin de la de la hostelería embudo eh bueno no debería ser el fin digamos debe ese debe ser digamos lo que la hostelería si lo que dice que hay cinco de ahí el que no tiene tras sale va mal podemos poner unos cuantos ejemplos en Cádiz que la gente se incluso en la calle para entrar

Voz 14 38:17 los jóvenes no tienen terraza e esos más por suerte un ejemplo pasaba por la calle consume lo hemos hecho el rato íbamos a ver

Voz 1196 38:24 la cola Kay cimiento día para para poder entrar no ir como eso podría poner ejemplos saque nueve es fundamental la supervivencia digamos de la terraza del establecimiento el que tengan no tenga Terrassa

Voz 9 38:37 nosotros lo que fundamental el servicio el trato

Voz 1196 38:40 calidad de lo que de lo que se decía que también lo hemos habríamos que hace una red pensada en cuanto decía que ese van a lo mejor para otro sitio porque está cerrado no no solventa porque cerrado algo porque es que no estamos dándole lo que realmente está pidiendo digamos el el digamos de Ciudad o por eso digo que que no echemos solamente la culpa en un sobre sobre un sentido revirtió un poquito el tema de que estamos dispuestos a colaborar y que seguimos aplaudiendo cualquier cosa que genere riqueza para la para la ciudad eso eso sí pero por favor que no nos pongan digamos

Voz 15 39:12 los malos de la película que no somos los malos de la película no no empezaba diciendo no pero defiendo no me sirve para defender sin embargo el representante digamos de de Eureka en alguna reunión

Voz 1196 39:21 yo es que los vecinos cerramos todas las terrazas

Voz 9 39:25 no va a mover eso es que ya no hay tiempo que ya no vocalmente otra vez la realidad conmigo a que sí

Voz 4 39:34 pues Antonio de María presidente de hora Eka Juan Antonio Díaz de Muñoz Taranilla Salomón de cinco de abril Paco Gómez de Cadí centro de Fernado Santiago a título personal y como opinadores la ciudad de Cádiz muchísimas gracias por asistir hoy a Radio Cádiz debatir un poco ese difícil equilibrio que siempre hay entre los hosteleros hoy los vecinos de la ciudad muchísimas ganas